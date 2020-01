Štefec k USA a Íránu: Bude víc terorismu u nás. Trump má plán. Ale z hlediska obyčejných lidí...

U Bagdádu letecky zaútočili Američané a zemřel Kásim Sulejmání, velitel elitních jednotek Íránu a také zástupce velitele šíitských milic Abú Mahdí Muhandis. Jak vy čtete útok Spojených států v Íránu? O čem to vypovídá?

Z mého pohledu byla akce celkem relativně očekávatelná, protože se dalo čekat, že Spojené státy budou poměrně velmi viditelným a velmi razantním způsobem reagovat na svoji postupnou ztrátu pozic, která – alespoň vizuálně – na tom Blízkém východě nastala. V kombinaci, předpokládám, s izraelskými informacemi a s jakýmsi drivem ze strany amerického generálního štábu vedl k tomu, že se rozhodl pro tento typ útoku, tuto formu a pro ten konkrétní cíl. Zřejmě i způsob provedení odpovídá tomu, co potřeboval jako americký prezident ukázat – jakousi sílu a tvrdost prosadit americké zájmy.

Deklarace příčin, která je ze strany Spojených států jakoby veřejná, tedy že nenechají zabíjet Američany, že nenechají útočit na americké cíle, že brání své vojáky, je samozřejmě jedním z důvodů, proč útok provedli, protože Kásim Sulejmání byl jedním z hlavních organizátorů útoků, ke kterým docházelo. Byl to voják, velice zkušený stratég a jeden z lidí, kteří organizovali boj proti Islámskému státu na území Sýrie – když se zapojili nejprve organizačně a později se i vojensky angažoval Írán. Byl mimo jiné jedním z hlavních konstruktérů navázané spolupráce mezi Irákem a Íránem. Čili byl člověkem, který začal sjednocovat síly v oblasti. Byl ikonickou postavou, která se mohla stát určitým vůdcem sil, jež by vytvořily velmi silnou koalici, vůči níž by bylo těžké zasahovat.

Zajímá mne, zda celou tu akci ve vyhrocených událostech, které následovaly jedna po druhé, považujete za chybu, tak jak to teď z některých úst zaznívá? Udělal americký prezident Donald Trump chybu?

To je otázka. Chyba z jakého pohledu? Z pohledu Američanů to rozhodně chyba nebyla, protože prezident Trump tím jednoznačně deklaroval konkrétní schopnosti zasahovat, konkrétní schopnosti být tvrdý, konkrétní schopnosti jednat aktivně a podobně. Nebyla to rozhodně chyba ani z pohledu Izraele, protože z pohledu Izraele je Irák – dnes Írán – samozřejmě jedním z nepřátel číslo jedna. V tomto případě to chyba určitě nebyla. Nebyla to chyba ani z pohledu Rusů, protože tento člověk je potenciálně nebezpečným i z hlediska ruského boje s islámem, který u nich má poměrně silné kořeny, a víte, že se tam stále něco děje. Nedávno Američané upozornili Rusy na nebezpečí konkrétního útoku, tak ani Rusové určitě nijak zásadně neželí jeho smrti. To nemluvím vůbec o Saúdské Arábii nebo o Turecku a o dalších zemích v oblasti. Je další otázka, jak se na to dívají samy íránské špičky, protože by byl svým způsobem nebezpečný i vedení íránského státu.

A byla to chyba z pohledu následků, které to může vyvolat? Tedy odvetné akce a pomsty, jak se z Íránu i Iráku ozývá? Navíc nařízení americkým jednotkám a spojencům, aby opustili Irák...

Víte, jde vždy o úhel pohledu. Z hlediska obyčejných lidí bych to považoval za chybu ve smyslu následků. Z pohledu většiny lidí to může být skutečně velice problematické a následky mohou být v uvozovkách velmi smrtící. Je dost pravděpodobné, že to povede – ať chceme, či nikoliv – k určitému vzrůstu islámského terorismu. Oni nebudou volit přímou konfrontaci. Írán nevedou blázni. Vědí, že si nemohou přímý střet se Spojenými státy dovolit, ale vědí, že jsou schopni udělat nejen Spojeným státům, ale především Evropě poměrně značné škody. Toho se budou držet a budou využívat všeho, kde mohou poškodit.

A když se na celý útok Spojených států podíváme z pohledu mezinárodního práva. Vy jste napsal, že jako voják „nemůžete neocenit naprosto dokonalou zpravodajskou přípravu a perfektní provedení akce, při níž byly americkými raketami vypálenými z dronu zabity špičky íránských a iráckých ozbrojených sil“. Z vojenského hlediska to bylo provedeno skvěle, a co mezinárodní právo? Tedy zabít někoho z dronu na cizím území?

Už před nějakou dobou jsem se vyjádřil k této věci ve smyslu, že v současné době spousta zákonů nebo mezinárodně uznávaných právních norem se dostala do oblasti vizí… a prakticky všichni na ně začali kašlat. Mezinárodní smlouvy a mezinárodně uznávané standardy ztratily sílu a státy je nedodržují. Útok, pokud ho vezmu do důsledků z hlediska mezinárodněprávního, tak se jednalo o čirý akt státního terorismu na státní úrovni, protože došlo de facto k útoku na oficiální návštěvu jednoho státu ve druhém státě. Sulejmání oficiálně přiletěl na oficiální návštěvu Iráku, přiletěl normální leteckou linkou a byl na oficiálním letišti, nejednalo se o žádnou vojenskou operaci. Lze to hodnotit jako teroristický útok na člena OSN, protože Irák je stále oficiálně členem OSN – a došlo ke smrtícímu útoku na zahraniční delegaci na území cizího státu. Bez ohledu na pohnutky. To je samo o sobě akt státního terorismu. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 87% Nemá 13% hlasovalo: 17353 lidí

Objevují se také teorie, že Donald Trump nařídil celý útok za účelem stáhnutí vojáků z tamní oblasti, a teď může, aniž je kritizován tamními „jestřáby“. Je to reálné?

Myslím, že to nejsou spekulace, ale skutečně konkrétní záměr. Trump slíbil, že stáhne vojáky z Iráku, že stáhne vojáky z Afghánistánu, a toto podle mého názoru i může být příprava. Když se tehdejší Sovětský svaz stahoval z Afghánistánu, tak Afghánce nechali ukolébat, navézt zásoby zbraní z Pákistánu a tak dále a v určitém momentě rozjeli velmi ničivou operaci, v jejímž rámci za prvé zlikvidovali špičky tehdejších mudžáhidů a za druhé zničili většinu skladů zbraní – rozhodně všechny, o nichž věděli. Může se jednat o součást operace stahování amerických vojsk, při které probíhají rozhovory v Afghánistánu. Trump si potřebuje zachovat tvář. To, že odejde z Iráku – dobře, Irák vyjádřil svoji vůli, my se s ním hádat nebudeme, ale nějakým způsobem jsme splnili svoji povinnost, zabránili jsme další smrti Američanů i ve Spojených státech a kdekoliv jinde – to je dobrá příprava na podobný krok a vidím to jako reálné. Nikoliv jako spekulaci.

Jaká je pravděpodobnost, že dojde k otevřené válce mezi USA a Íránem?

Pravděpodobnost tu skutečně je, protože se nyní navzájem drží v klinči. Íránčané vědí, že Američané zaútočí na cíle, o nichž mluvili, což ale podle mne bude akt mezinárodního barbarství nejvyššího ražení, protože Američané prohlásili, že zaútočí na historické íránské památky, tedy památky Persie. Tamní památky jsou naprosto nenahraditelné. Trump si bere jako rukojmí nejen Írán, ale celé společenství lidské, které tam má svoje kořeny. Považuji prohlášení, že zaútočí na jejich historické památky a cíle, které symbolizují historii Íránu, za velice nefér, protože nesymbolizují historii pouze Íránu, ale historii vývoje lidstva.

Persie – státy, které působily v této oblasti, byly z hlediska Izraele daleko častěji spojenci než protivníci. A teprve v okamžiku, kdy zvítězil islám, se Írán stal natvrdo nepřítelem Izraele. Je to dost pofidérní, když Trump říká: Pokud zaútočíte, zaútočíme my a zlikvidujeme vám tyto cíle. Ale dává tím signál nejen Íránu, ale celému společenství lidskému a OSN: Tlačte na ně, aby drželi hubu a krok. My jsme si svoje udělali a nyní je na vás, abyste je umravnili, aby si uvědomili, že jde do tuhého.

Zatím se nikdo moc nezabýval tím, jak se k tomu stavějí okolní arabské země. A určitě bude zajímavé, jakým způsobem budou v rámci OSN okolní arabské země reagovat. Tohle může vést k jedné zásadní věci, že Irák a Írán se skutečně stanou spojenci, a pokud k tomu dojde, bude to hodně špatné pro Saúdskou Arábii.

