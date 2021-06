Středula: Češi nebudou mít na elektřinu. Hrozí ztráta míst. Varovali jsme, nikdo nám nevěřil

reklama

Středula se domnívá, že nezaměstnanost nebude mít kvůli covidu a posledním událostem žádný další dramatický průběh, protože rozvolnění ekonomiky znamená více míst pro lidi na trhu práce. To je pozitivní, navíc bude ve stejný čas přibývat pracovních míst, která jsou dočasná a souvisejí se sezónní činností. Současně připomněl, že řada Čechů odešla z různých oborů, kde práce nebyla, a nyní je zaměstnavatelé budou chtít zpátky. „Nemyslím, že by v této chvíli mohlo dojít k růstu nezaměstnanosti. Otázka zní, co s nezaměstnaností udělá absorbace absolventů škol. Blíží se konec školního roku, blíží se poslední prázdniny, někteří prázdniny ani nevyužijí a na trh práce bude nastupovat nová generace. Jedná se o velké počty a budou mít vliv na trh práce,“ vysvětlil šéf odborářů.

Dokud budou platit omezení, měla by platit i podpora

Očekávaný růst české ekonomiky a HDP, jehož předpoklad považuje za poměrně optimistický, nemůže však být realizován bez podpory spotřeby, což znamená růst platů a minimální mzdy v roce 2022. Jedním z odvětví, které utrpělo v posledním roce velkou ránu, je i gastronomie a cestovní ruch celkově. „Od samotných hotelů až po ty, kdo do cestovního ruchu dodávali nějaké zboží. O tom se příliš nemluví, ale například výrobci porcelánu, lidé, kteří se starají o praní prádla, doprava osob… těch činností je celá řada, které nyní budou nabíhat do v uvozovkách ne standardního, ale standardu blížícího se režimu,“ vysvětlil redakci, co dále pomůže nezvyšovat nezaměstnanost.

V této souvislosti nevítá kroky vlády, která zastavuje podporu různých programů pro podnikatele. Josef Středula se domnívá, že by měly trvat do té doby, dokud bude vláda omezovat podnikatele a řemeslníky v jejich činnosti. Varoval před ukončením programů, které by se na podzim jen těžko obnovovaly: „Například antivirus se na jedné straně neprodloužil v podobě, jak ho známe, ale zůstává aktivní. Každopádně vláda, a můžeme použít i množné číslo, tedy vlády, které budou v letošním roce, by neměly podcenit podzimní dny. Odborníci hovoří o tom, že může dojít k nějakému pokračování pandemie, že bude záležet na proočkovanosti populace. Pak mohou být programy opětovně použitelné, ale je rozdíl program jen zmrazit a jiná věc je ho zastavit, protože obnovování bude složitější. Bylo by chybou si myslet, že už je po všem, a tudíž je můžeme zrušit. To rozhodně nedoporučuji a stejně tak není nutné vytvářet nové věci, protože jsme se klopotně dostali k jakžtakž funkčním programům a neměli bychom od nich úprkem utíkat,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Nejlepší zprávou pak podle jeho názoru bude, pokud nebude žádný důvod k čerpání programů, což bude znamenat rozjezd ekonomiky. „Pokud bude důvod k omezení subjektů, tak by i nadále měly být podpůrčí programy,“ podotkl.

Středula: Varovali jsme, ale nikdo nám nevěřil

Momentální zdražování potravin a základních životních potřeb považuje za velmi vážnou otázku s velmi širokými konsekvencemi. „Varovali jsme před tou situací v diskusi o rozpočtu, stejně tak v diskusi o daňových změnách v roce 2020 nebo při diskusi o rušení superhrubé mzdy. Přesně před touto situací jsme varovali a nikdo nám nechtěl moc věřit, že jsou ohroženi právě lidé s nízkými příjmy, protože na ně se valí a bude valit inflace, zdražování a akce se zrušením superhrubé mzdy. Ten účet musí někdo zaplatit a nejenom letos nebo příští rok, ale i v dalších letech se bude cílit na ty, kterých je nejvíce, a to jsou obyčejní zaměstnanci, zaměstnankyně, malé firmy, živnostníci. Tam se vše samozřejmě projeví,“ uvedl Středula s tím, že životní náklady budou stoupat, a pokud nedojde k posunu ve mzdách a v minimální mzdě, bude to znamenat neochotu utrácet. V kombinaci s opatrností kvůli koronaviru to může ekonomiku a její pozitivní výhled významně ohrozit, a očekávání se tak nenaplní.

Právě proto je řešení výše minimální mzdy podle Středuly zásadní. Tvrdí totiž, že pokud se očekává hospodářský růst, není možné, aby se nepromítl i do tak důležité věci, jako je minimální cena práce. Rozhodně je pak nutné konsolidovat veřejné finance, což je z jeho pohledu problém, který vláda způsobila a který musí řešit. „Musím s odstupem času opětovně ocenit, a už jsme to udělali tehdy, námět prezidenta republiky Miloše Zemana na časově omezené působení daňových změn, které se zrealizovaly v roce 2020,“ označil ideální cestu ke konsolidaci veřejných financí předseda odborových svazů. To se prý neudělalo, problém vrátit věci do podoby před pandemií tak bude ještě těžší. Některé daňové změny navíc necílily na nejohroženější skupiny, ale naopak na ty, kdo něco vlastní.

Mix s vážnými důsledky

„To je samozřejmě obrovský problém. Došlo k poměrně razantní daňové revoluci. Z veřejných rozpočtů se vylila částka, která činí přibližně čtvrt bilionu korun, a do toho máme před sebou čerpání evropských prostředků do roku 2027 ve výši zhruba jeden bilion korun. Pokud je správně nezacílíme, můžeme se dostat do ještě složitější situace než dnes,“ varoval. Nebezpečí přináší i takzvaný Green deal – tedy zelená dohoda, kvůli které rostou ceny emisních povolenek, což už nyní znamená uzavírání pracovních míst. „Důsledky mixu, který jsme si z části sami, ale z části vlivem pandemie způsobili, budou značné. Je otázka, zda jsou politici vůbec připravení tyto věci řešit a nalézat nějaké řešení. Zatím mě to žádný klid nepřináší,“ obává se Středula.

Podle něj však s těmito věcmi ministryně financí Alena Schillerová v rámci oznámeného schodku na příští rok spíše nepočítá, přestože má činit 390 miliard korun: „Už i letošní schodek bude vyšší, než je plánován, přes půl bilionu korun. Neumíme si představit, kde by chtěl stát získat rozdíl, který je v plánovaném deficitu. Bude obrovská potíž sestavit státní rozpočet pro rok 2022 a povede se ještě velmi těžká diskuse. Doufám, že letos už nikdo nezopakuje krok posunutí přípravy státního rozpočtu o měsíc tak jako v loňském roce. Došlo by k tomu až po volbách do Poslanecké sněmovny, což bych považoval za velmi nebezpečný krok. Voliči by měli vědět, jakým způsobem se politické subjekty k situaci stavějí a co chtějí udělat.“

Čechům hrozí, že nebudou mít na elektřinu

Návrhy České pirátské strany a jimi zmiňované zvyšování daní, například u komerčních nemovitostí nebo i DPH, pokud to bude kvůli finanční situaci státu nevyhnutelné, však nevidí jako komplexní, a dokud neuvidí komplexní návrhy, které přinesou stovky miliard korun, které současná vláda odstranila z rozpočtu, nechce takové plány hodnotit. Upozornil však, že například zvýšení daně z přidané hodnoty by opět znamenalo, že postižení zvýšenými cenami budou zase ti nejohroženější. Ocenil by proto zahájení komplexní diskuse o tom, jak má vypadat česká daňová soustava, jaký daňový mix v ní bude, jaký bude poměr přímých či nepřímých daní, jak daňově zatížit majetek a podobně.

Loni se navíc snížily i tak nízké daně z majetku. „Zatěžuje se pracující. Další vylévání peněz ze státního rozpočtu může mít velmi negativní důsledky na běžný život občana, a to nehovořím o hrozbě energetické chudoby, která se v České republice stále vůbec neřeší. S ohledem na růst elektrické energie to bude velké a velmi nebezpečné téma, protože se do budoucna může stát, že lidé nebudou mít dostatek peněz na pořízení elektřiny. Věci, které se nám zdají lehce dosažitelné, v budoucnosti možná už tak dosažitelné nebudou právě kvůli těmto krokům. A to je vážná věc,“ sdělil Josef Středula.

Vyváženost pravice a levice

Zauvažoval také nad tím, proč klesá podpora pravicových politických stran, zatímco v průzkumech stoupají například Piráti. „Není to tím, že si lidé začínají vzpomínat na léčbu pravicových politických stran v dobách krize, tedy v letech 2009–2010? Někdy by se hodilo říci, že s pětistovkou na den se nedá vyžít. A když chce pětistovku na den zaměstnanec jako minimální mzdu, tak se ptají, proč by zvyšovali minimální mzdu?“ I to lidem začíná podle šéfa odborářů docházet. Nejde už tolik o to, jak má kdo vyvedený billboard, ale je důležité zeptat se, jaký to bude mít dopad na člověka. Pokud voliči nebudou mít uvěřitelné odpovědi, budou se obracet k jiným politickým subjektům, které budou uvěřitelné.

„Já si osobně myslím, že bez ohledu na preference českých politických stran, bez ohledu na jejich směřování bude česká politická scéna rozhodně potřebovat vyváženost mezi levicí a pravicí. A pokud dojde k výraznému překlopení, tak se to v následujících volbách určitě projeví. Český volič je připraven vyvažovat a už má za sebou některé pokusy z České republiky, které mu radost neudělaly, a myslím, že si to pamatuje,“ uvedl Středula. Jako zásadní proto vidí právě vyváženost levice i pravice v politickém spektru. Nebezpečí rozkolísanosti politické scény ve smyslu pravice – levice by se prý obával, protože může dojít k absolutnímu překlopení, což není stabilní prostředí. „Ale je to na voličích, každý má nějakou preferenci, ať už osobní či životní, a podle toho se bude chovat. Pokud v této věci něco dělají politici, tak voliče zpravidla vyděsí chováním a přístupem mimo svůj program. Odliv voličů od politického směru je chybou politiků, nikoliv voličů. Lidé si spojí směr s konkrétním politikem,“ dodal. I proto budou prý následující volby v mnoha ohledech důležité a zajímavé.



