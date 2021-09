Stříkačky v kočárku, vykradené sklepy. „Jste bohatí, byt nedostanete.“ Svěřili se kandidátovi

reklama

Sociální demokracie dělá téma z bytové politiky. Co by v tomto smyslu měla prosazovat SPD?

SPD má v programu sadu konkrétních opatření, která lidem zajistí dostupné bydlení. Podpořili jsme nový stavební zákon, který urychlí proces výstavby bytů. Zrušili jsme daň z převodu nemovitosti, což zlevní bydlení. Chceme dále podporovat bytovou výstavbu podporou obecního a družstevního bydlení. Zajistit státní půjčky. Nerozdělujeme mladé rodiny nebo starší občany. Bydlet musí každý. Co je ale důležité, aby na obecní a státní byty měli nárok pouze slušní, čeští občané, nikoliv nepřizpůsobiví nebo ilegální imigranti. Bohužel, dnes je praxe opačná, zejména v Praze.



V Praze se hovoří o nové praxi „ukončování bezdomovectví“. Čili o přidělování bytů sociálně slabým osobám, podobně jako tomu bylo v Brně. Je správné přidělovat podobným lidem byty?

Praha je naprostá katastrofa! Je to ukázka zrůdného sociálního inženýrství Pirátů a spol. v praxi. Normální, slušný a pracující člověk je předem vyloučen z možnosti získat obecní byt. Ať se jedná o prodavačku z Lidlu, matku samoživitelku nebo ovdovělou důchodkyni. Jak Piráti s oblibou říkají, tito lidé jsou na přidělení bytu „moc bohatí“. Byty se v Praze přidělují přednostně nepřizpůsobivým Romům, sváženým z celé ČR nebo problematickým feťákům. Lidé jsou naprosto zoufalí a píší mi strašlivé dopisy. Ta svědectví jsou opravdu hrozivá. Dříve klidné lokality v Praze se mění v ghetta. Do kočárků jim házejí injekční stříkačky, ničí vybavení domů, vykrádají sklepy, fyzicky je napadají. Odejít ale není kam. Policie vždy přijede, sepíše a odjede. Osobně jsem se byl podívat na nejhorší místa na Ruské a Počernické ulici. Připomíná to Chanov. Nejhorší je, že město nákladně byty rekonstruuje, aby je pak tito „nájemníci“ za půl roku úplně vybydleli a ještě udělali sousedům ze života peklo. Místní starousedlíci, kteří by byt potřebovali, ale nemají na získání šanci. Prý jsou „moc bohatí“. Nevím, jestli matka samoživitelka s dvěma dětmi na krku a platem prodavačky z Lidlu, která bydlí s maminkou ve 2+1 je „moc bohatá“. Podle mne tedy ne a je to naopak ona, kdo má mít přednostně nárok na byt. Naopak, ona je typově zárukou, že bude platit nájemné a nebude obtěžovat okolí. Byty by v Praze měli vůbec přednostně dostávat rodilí Pražané, je to také záruka, že se nebude měnit genius loci města, sousedé se budou znát a budou mít zájem si město velebit. Teď je to zmar, všude hrozný nepořádek. Jestli se dostaneme na magistrát a radnicích k moci, ty nepřizpůsobivé bez pardonu okamžitě vystěhujeme!

Někdejší radní pro sociální oblast Jiří Janeček navrhl postavit „městečko pro bezdomovce“, čili ubytovací středisko. Poblíž Průmyslové ulice ve Štěrboholech. Nápad byl kritizován jako segregace a vyloučení. Jak přistoupit k řešení této otázky, když mnoho bezdomovců je psychicky nemocných či závislých?

Jsou různé varianty, jak bezdomovce ubytovat. Koncentrace více lidí bez domova na jednom místě je problematická. Bude to místo hrůzy. To nedoporučuji. Dobré zkušenosti jsou s menšími jednotkami kontejnerového typu nebo ubytovnami pro menší počet lidí s přísným režimem pobytu. Chováš se dobře? Zůstáváš. Chováš se jak hovado? Odcházíš, šanci dostane jiný. Nelze ale v žádném případě nepřizpůsobivé a bezdomovce sestěhovávat mezi normální nájemníky do obecních domů! Pak se město mění v ghetto.

Občané Prahy si stěžují, že město je totálně rozkopané. Nicméně údržba infrastruktury je nutná. Stěžují si občané neoprávněně?

Ano, je to opět katastrofa. Vedení magistrátu mohlo využít koronový lockdown, kdy byl provoz malý a veškeré opravy provést. To se nedělo nic. Místo toho začali v době nejvyššího provozu na začátku školního roku a rozkopali celou Prahu. Bez jakékoliv koordinace a nějakých rozumných objízdných tras, úplně uzavřeli v některých částech města dopravu. Přijde mi to jako zlý úmysl, vytlačit auta z města. Prostě to lidem znechutit. Bohužel, u těch aktivistů na magistrátu se nelze divit ničemu, nejsou to normální lidé. Je to plánovací kakofonie. Vůbec nefunguje centrální plánovací komise na magistrátu, která by opravy koordinovala s městskými částmi. Je běžné, že se něco rozkope, udělá nová vozovka a za půl roku to opět rozkopou, protože se zapomnělo na opravu něčeho jiného. Toto vše je potřeba v Praze změnit a dělat pořádně. Opravy je třeba plánovat tak, aby probíhaly v době nejmenší zátěže a obyvatele neobtěžovaly.

Magistrát razí tezi o „zklidňování dopravy“, čili vytlačování aut z centra města. Je to praxe mnohých evropských metropolí. Jak s touto vizí naložit?

Auta z centra již vytlačena jsou, jak jen to je možné. Jediná cesta, jak se s auty v centru nepotkat, je zakopat tunely pod zem. Krásně je to vidět na tunelu Blanka. Nedávno se nějaký zastupitel za Zelené vychloubal, jak v Praze 7 zklidnili dopravu. Tak jsem mu připomněl, že dopravu mají zklidněnou pouze díky tunelu Blanka, který ale nepostavili Zelení, ovšem bývalý primátor Pavel Bém, a ten byl z ODS. Kdyby to bylo technicky možné, zakopal bych celou magistrálu pod zem a na povrchu udělal prostorný bulvár. Procházet se z Nuselského mostu až na Václavák bulvárem, plným zeleně a pouličních kaváren by Praze strašně prospělo. Stejně tak si říká o pěší zónu ulice Na Poříčí až na Florenc. Magistrála má ale problém, který se jmenuje metro, které vede pod magistrálou, to soudruzi úplně nedomysleli. Tam se musí vymyslet technické řešení. Musí se také počkat na dokončení okruhu kolem Prahy, aby doprava po dobu výstavby úplně nezkolabovala. Pak se může vymýšlet vylepšování centra a zklidňování dopravy. Okruh je ale alfa omega všeho. Piráti ho nikdy nepostaví, to musíme udělat my.

