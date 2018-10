Svinstvo, blázni! Petr Štěpánek si to přes PL vyřizuje s ANO, demonstranty i ředitelem ČT

ROZHOVOR Hudebník a skladatel Petr Štěpánek dnes odvolal svoji nominaci do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vadí mu, že poslanci, kteří ho navrhli, pro něj najednou odmítají hlasovat. „Samozřejmě špatná práce a úmysl dehonestovat a očernit moji osobu. To je svinstvo. Teď se to stalo mně, může se to stát komukoliv jinému,“ říká navíc Štěpánek k reportáži veřejnoprávní televize o jeho osobě. Dodal, že proto spolu s dalšími názorově podobně naladěnými lidmi varuje, že Česká televize není objektivní, vyvážená, všestranná. Hájí některé názory, některé preferuje a jiné dovede prý odstřelovat. Někdo se podle něj bojí.

Zaslal jste předsedovi poslaneckého klubu hnutí Ano Jaroslavu Faltýnkovi, že odvoláváte souhlas se svojí kandidaturou do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vysvětlete, prosím, čtenářům, proč jste tak učinil?

Abych kandidoval za situace, kdy někteří poslanci hnutí, které mě navrhuje, se s prominutím podělali pod tím nátlakem a deklarují, že mě nebudou volit, tak ta moje kandidatura postrádá logiku. Když ti, kdo mě navrhují, mě nechtějí volit. Nemám zapotřebí se něčeho podobného účastnit.

Proč došlo k názorové změně u některých z poslanců?

Podlehli hrubému politickému nátlaku, který rozfoukaly kruhy finančně napojené na Českou televizi.

Takže jste se jim podle vás takzvaně „nehodil do krámu“ kvůli svým názorům?

Asi se na těch Kavčích horách něčeho bojí. Asi mají proč, jak píši Faltýnkovi.

V médiích za poslední dny zazněla kolem vás spousta věcí. První, na kterou se chci zeptat, že kvůli nominaci ze strany hnutí ANO, se objevily pochybnosti, že byste nebyl pod politickým nátlakem vy sám. Navíc jste zakládajícím členem ODS a měl jste další politické aktivity. Jak vnímá obvinění, že vy sám byste byl ovlivněn tlakem z politiky?

Já jsem se kýmkoliv nenechal řídit nikdy. Takže nechápu, proč bych to měl dělat na prahu sedmého decénia svého života.

Reportáž České televize – v pořadu Newsroom ČT24 – se zabývala patnáct let starou kauzou kolem TV Nova a prohrané arbitráže. Ale už v ní nezaznělo, jak dopadl rozsudek soudu, který dal za pravdu vám a dalším tehdy odvolaným členům Rady. Tedy vůbec nezaznělo, jak kauza skutečně dopadla.

To je typická Česká televize, která nevypráví příběhy až do konce. Pamětníci si jistě vzpomenou, jaký humbuk byl kolem našeho odvolání v roce 2003, že Česká televize to dokonce jako jednu z hlavních politických událostí toho roku vysílala v přímém přenosu. Teprve následně si poslanci, kteří nás odvolali, zřídili zvláštní vyšetřovací komisi a ta v roce 2005 dospěla k závěru, že Rada pro vysílání svojí činností ani nečinností nic nezavinila. K témuž závěru dospělo šetření Policie České republiky. Následně v roce 2007 naše odvolání jako nezákonné zrušil soud. Následovala naše žaloba na náhradu škody, to už byl předsedou vlády Jan Fischer. Ten se s tím vyrovnal tak, že místo civilizované domluvy – a my jsme byli ochotni přistoupit na nějaký finanční kompromis – nás znovu v roce 2009 odvolal, a to z funkcí, v nichž už jsme nebyli. Dokonalý Kocourkov! Na zrušení tohoto odvolání číslo dvě jsme si museli počkat až do roku 2012. Toto odvolání číslo dvě soud také zrušil pro jeho nezákonnost, a dokonce do odůvodnění napsal, že předseda vlády Fischer nepochopil princip právního státu.

Tak byla to podle vás špatná práce reportérů České televize, nebo úmysl, že zásadní výsledek této kauzy v reportáži vůbec nezazněl?

Samozřejmě špatná práce a úmysl dehonestovat a očernit moji osobu. A někteří na to naskakují. Je to hanebná podpásovka, obyčejné svinstvo. Teď se to stalo mně, může se to stát komukoliv jinému. Právě proto varuji, že Česká televize není objektivní, vyvážená, všestranná. Hájí některé názory, některé preferuje a jiné dovede takto odstřelovat.

Nepamatuji, že by byl tak velký humbuk kolem nominace nějaké člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání…

Nebyl a tím více z toho trčí ta absurdita. Kdybych byl nominován někam, kde jako samojediný škrtem pera mohu cokoliv rozhodnout, ale ta rada má třináct členů, o všem se hlasuje a o všem musí rozhodovat většina. To je úplně neadekvátní. Někdo se spíše bojí, že bych mohl otevírat témata, že se budu ptát, že bude poukazovat na to, co na té obrazovce je, a co na ní naopak schází.

Ráda bych slyšela vaši reakci na vyjádření analytičky Ireny Ryšánkové, která pro ParlamentníListy.cz řekla: „On vždy hájil zájmy ODS, zájmy soukromých vysilatelů, zejména Vladimíra Železného a televize Nova. Já vždy zdůrazňovala nutnost zachování veřejné služby. Přiznávám, že kandidatura Petra Štěpánka mě vzhledem k už dnes známým vyjádřením o hnutí ANO či jeho představitelích překvapuje. Jako by panoval jakýsi ostych ve věci regulaci médií, a proto je nutno vzít zavděk spektakulárním kritikem. Je ale spektakulární kritik vždy kritik kvalifikovaný? A má být v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání takto radikálně a politicky se vyjadřující člověk? Myslím, že ne. Změnil Petr Štěpánek názor na hnutí ANO a jejího předsedu? Nebo jen zjistil, že je výhodné se přitulit? To jsou otázky, které si kladu. Je Petr nezávislý? Nevím,“ uvedla Irena Ryšánková.

A je nezávislá Irena Ryšánková? I takhle bych mohl odpovědět. Většina toho, co říká, jsou nesmysly. Mě ODS nikdy neřídila. Ono to vlastně bývalo naopak, co se týká mediálních věcí, řídil jsem minulou ODS spíše já. Protože tehdejší takzvaně mediální poslanci byli natolik osvícení, že tehdy své mediální odborníky poslouchali. Takže ono to tenkrát fungovalo úplně obráceně. K tomu se váže anekdota, která se opravdu stala. Šla řeč na nějakém sezení a tehdejší poslanec ODS Petr Pleva prohlásil: „No jo, ale Štěpánek je nejvlivnější mediální poslanec ODS.“ A někdo mu na to odvětil: „Ale Štěpánek není poslanec.“ A Pleva to uzavřel: „No právě!“

Takže jestli se kruhy napojené na Českou televizi něčeho bojí, tak pouze toho, že to umím, že se v tom vyznám a že nejsem posera, nebojím se ta témata zvednout. Ryšánková pak doporučuje další odborníky. Opravdu nemám nic proti Janu Jiránkovi. Já ho čtu, já s ním souhlasím, ale ten rozdíl mezi námi je, nechť mi promine, známe se řadu let a tykáme si, že já ten problém skutečně zvednu, když v té radě budu sedět a jsem s to se o něj poprat, ne jen o tom napsat nějakou vědeckou studii.

Když jsme se o vaší nominaci bavili spolu ve čtvrtek, řekl jste mi, jak směšné je, že váš výrok o vyhození ČT do povětří může brát někdo vážně. To jsme ještě netušili, že v pondělí iniciativa Milion chvilek uspořádá demonstraci. Překvapilo vás to?

Ty lidi se úplně zbláznili. Já jsem si tu demonstraci pustil na internetu, jsou to blázni. A řečníci vyprávěli úplné nesmysly. Nechápu, jak Adam Černý ani patnáct let poté, co skončila kauza okolo TV Nova, si nebyl s to zjistit skutečnou faktografii a mele tam nesmysly. Jak takový mimoň může být šéfem syndikátu novinářů? To je prostě neuvěřitelné.

Očekával jste, že vaše nominace spustí demonstraci?

S nějakými ohlasy jsem počítal, ale že to nabere takové grády, to jsem nečekal ani já. A mám pocit, že ty kruhy se odkopaly, opravdu se něčeho bojí.

Jak si myslíte, že to s tím doplněním třináctého člena do rady dopadne?

Nevím, a vlastně se mě to netýká. Já jsem jen odmítl hrát roli v této – nevím, jak to nazvat – frašce. Opravdu to v šedesáti letech nemám zapotřebí. Aby mne někdo navrhoval a následně poslanci vzali zpátečku… Proč?

K celé věci se vyjádřil i generální ředitel České televize Petr Dvořák. Dokonce zazněla známá filmová slova: „Nová doba, host vyhazuje vrchního.“ Ale s obměnou na „nová doba, kontrolovaný si vybírá, kdo ho může kontrolovat“. Zajímá mne, jak vnímáte jeho reakci a zda si myslíte, že má něco společného s tím, co se kolem vaší osoby v České televizi strhlo? A nebo nikoliv. Rozhodně netvrdím, že ano…

Na Petrovi Dvořákovi je nejkouzelnější, že proti mně spustil to, co spustil, a úplně zapomněl, že když se stal generálním ředitelem, nabízel mi, abych mu dělal poradce. Myslím, že to krásně vykresluje, co je Petr Dvořák zač. Petr Dvořák si chtěl zachovat status ředitele velké televize, předtím byl v TV Nova a stal se ředitelem České televize, což se mu podařilo. Jestli je to ta správná postava v čele této instituce, o tom nechť si každý udělá obrázek sám.

Petr Štěpánek napsal Jaroslavu Faltýnkovi, předsedovi poslaneckého klubu hnutí ANO:

Ing. Jaroslav Faltýnek

předseda poslaneckého klubu hnutí ANO

Vážený pan předsedo!

O nominaci do RRTV jsem nijak neusiloval. Iniciativa poslanců z několika politických stran mě překvapila stejně jako, že mě nakonec navrhlo hnutí ANO. Ale považoval jsem to z Vaší strany za originální a odvážný krok. Také proto jsem na tuto nabídku kývnul, ač jsem věděl, že mi to někteří lidé budou vyčítat.

Že moje nominace vzbudí nějaké reakce, jsem předpokládal. Že se zájmové kruhy napojené na Českou televizi odkopou až tak moc, překvapilo i mě. Asi se na Kavčích horách opravdu bojí a asi mají proč.

To, že někteří poslanci ANO ze své podpory nyní pod tlakem zájmové a finanční lobby České televize couvají, považuji za hrubou politickou chybu. Vaši protivníci to stejně neocení, naopak obratem to označí za zbabělost a otočí to proti Vám.

Je mi šedesát let, názorově i finančně jsem zcela nezávislý. Přestože pro mě Vaše nominace měla jistý symbolický i satisfakční význam, k návratu do RRTV se nijak neupínám.

Situace, kdy se někteří Vaši poslanci chystají hlasovat proti nominaci svého vlastního hnutí, postrádá logiku. Něčeho takového nemám zapotřebí se účastnit. Proto svůj souhlas s kandidaturou do RRTV odvolávám.

V úctě

Mgr. Petr Štěpánek

autor: Zuzana Koulová