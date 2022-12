Takhle nám nelhal ještě nikdo. Holec o Fialovi a novém zdražení

KONTEXT PETRA HOLCE Premiér Petr Fiala vstoupí do dějin jako premiér, který dokáže ohlásit zároveň zvýšení i nezvýšení daní. Tak reaguje komentátor Petr Holec na oznámení vlády o plánovém zvýšení daní u „vybraného zboží a služeb“. Třeba uvažovaný svoz odpadu. Proč? ptá se Holec s tím, že stále více lidí padá do chudoby a vláda jim na cestě dolů ještě zdraží život. Přitom Češi vidí, jak v sousedních zemích vlády DPH naopak snižují.

Premiér Petr Fiala oznámil, že jeho vláda zvýší DPH na vybrané věci. Současně ale znovu zopakoval, že jeho vláda nezvýší zdanění. Jak to jde dohromady?

Petr Fiala určitě vstoupí do dějin jako premiér, který dokáže současně oznámit zvýšení nebo zavedení nových daní i jejich nezvýšení a nezavedení. Už teď je z něj díky tomu žijící legenda, takhle veřejnosti totiž dokola nelhal žádný jiný premiér! A navíc premiér, který by jako Fiala byl tak bídný lhář, že sám sebe vždycky podezřelou řečí těla usvědčí ještě předtím, než z pusy vypustí první lež. Nejdřív Fialova vláda zavedla daň z nepřiměřených zisků, která není nic jiného než zvýšení zdanění vybraných firem. Teď nám premiér pro změnu oznámil, že chce zvýšit DPH u vybraného zboží a služeb, což je samozřejmě další zvýšení daní. Fiala sice pořád slibuje, že nezvýší daň z příjmu, kterou jeho ODS snížila spolu s ANO a SPD, ono je to ale v určitém případě jedno, jestli vám další peníze sebere vyšší daň z příjmu nebo DPH. Obojí z vás prostě udělá chudšího člověka, pokud si zboží nebo službu s vyšší DPH potřebujete koupit. Nikomu by asi nevadila vyšší DPH na ferrari, proč teď ale lidem zdražovat třeba svoz odpadu, o němž v koalici mluví stejně jako třeba o dražších novinách? To přece není žádný luxus, ale nezbytná služba. Tedy pokud už odpad „nesvážíte“ jeho vyhazováním z okna nebo vykládkou u sousedů, jak to dávno řeší jistí občané.

Fiala už svými výroky začíná připomínat někdejšího britského premiéra Harolda Wilsona, i on měl dobrý smysl pro humor. Po výrazné devalvaci libry kdysi například lidi památně ujistil, že libra v jejich kapse má pořád stejnou hodnotu. Navíc je to fakt načasování! Stále více lidí se propadá do chudoby, a naše vláda jim na cestě dolů pomůže tím, že jim život zdraží ještě víc. Přitom Češi vidí, jak v sousedních zemích vlády DPH naopak snižují, protože prostě pochopily, že krize si žádají krizová opatření. A zvlášť, když politici krizové situaci vydatně pomohli kontraproduktivně fungujícími protiruskými sankcemi. Třeba v Polsku, kam jezdí spousta Čechů levněji tankovat nebo nakupovat jídlo, proto právě prodloužili nižší DPH u jídla.

Ani tři měsíce po volbách nemáme v Praze vládu, protože hlavně premiér Petr Fiala tlačí na to, aby vítězné SPOLU nešlo do koalice s druhým ANO. K němu se naposled přidal i místopředseda a poslanec STANu Jan Lacina, který řekl, že by vedení strany pražskou koalici s ANO zarazilo.

Europoslanec a člen vedení ODS Jan Zahradil řekl v rozhovoru pro televizi CNN Prima NEWS, že nebude volit ani jednoho ze tří prezidentských kandidátů, které veřejně jménem vládní koalice SPOLU podpořil premiér Petr Fiala. Podle něj se na souboj mezi Danuší Nerudovou, Petrem Pavlem a Pavlem Fischerem hodí slogan: „Přineste mi popcorn a colu“.

No kdyby to bylo na popcorn a colu jako v kině, kam dobrovolně chodíme na filmy dle svého výběru, tak by to ještě bylo dobré. Jenže prezidentský souboj téhle Fialovy falešné „hodnotové“ trojice připomíná spíš patro pekla, které americký režisér Woody Allen vyhradil pro vynálezce dřevotřísky. Všichni tři jsou totiž taky falešní jako laciná náhražka dřeva. Nerudová nám pořád ještě nebyla schopná říct, proč vlastně kandiduje, místo toho nás trestá infantilními videy o ničem. Někdejší snaživý komunista a totalitní rozvědčík Pavel, který kdysi ze všeho nejvíc bránil průniku demokracie do Československa, ze sebe dnes dělá nejvyššího demokrata. A možná i upřímně konzervativní Fischer se kvůli Fialovu hodnotovému polibku uměle proměňuje v karlínského liberála. Sledovat tohle kýčovité umělé divadlo je stejné, jako jít do kina na ruského Bonda, jemuž v kritický moment nenastartuje moskvič. A na to člověk potřebuje spíš vodku než colu, aby to přežil!

