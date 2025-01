Takové bláboly, jak jsme další na řadě. Pane Trojane, zamyslete se, radí expremiér

Velkou odezvu nejen na sociálních sítích vyvolalo minulý víkend vystoupení premiéra Fialy na Prima CNN. Pane inženýre, jak byste jeho slova hodnotil?

Přiznám se, že mě pana premiéra bylo trošku líto. Tak on na jednu stranu říká, že tedy nebere průzkumy veřejného mínění vážně, pak zase říká, že chce vyhrát volby, a pak zase říká, že vlastně jakmile vznikla válka na Ukrajině, že měla vláda zrušit všechny předvolební sliby. To přece jsou věci, kde rozum zůstává stát. Vždyť to není naše válka. Ukrajina není náš spojenec. Není to země NATO a zdá se, že ani v budoucnu nebude. A to nasazení, které Fialova vláda ve směru k Ukrajině předvedla, bylo naprosto nepřípadné.

A samozřejmě že to, co měla Fialova vláda dělat, to znamená chránit českou veřejnost před přívalem inflace, což také do značné míry souvisí s válkou na Ukrajině, tak neudělala. Takže inflace řádila v těch letech 2022 a 2023 v souhrnu až, řekl bych, k třiceti procentům. Klesla životní úroveň lidí. No, tohle nelze odbýt tím, že tedy se měly zrušit předvolební sliby. Hlavně se měla vláda starat o Českou republiku a její občany, a ne o Ukrajinu.

Velkou diskusi vyvolalo také vystoupení herce Ivana Trojana na Slovensku na demonstraci na podporu proevropského směřování země. Zaznělo například, že Rusové prý otevřeně říkají, že Ukrajina jim nestačí, a označují nás za nepřátele. „Pokud tedy padne Kyjev, budeme další na řadě,“ uvedl mimo jiné oblíbený herec. Co k tomu říci?

Myslím, že pan Trojan je vynikající herec. Já si jeho hereckého mistrovství vážím, ale politice nerozumí vůbec. A těm, řekl bych, mocenským poměrům také ne. Tak toto jsou takové bláboly o tom, že jsme další na řadě… Tak především Rusko nemá tu vojenskou sílu, která by toto umožnila, není to žádný Sovětský svaz časů Brežněva a ani tu ambici nemá. Jim jde o ruskojazyčné oblasti na Ukrajině a nic víc. Takže říkat něco jiného jsou bláboly a zasahovat do vnitřních záležitostí cizího státu a svým způsobem zneužívat popularity, kterou jako vynikající český herec má i na Slovensku, nad tím by se pan Trojan měl zamyslet.

Černé mraky nad českou demokracií aneb kauza Okamura… Píšete ve svém komentáři na webu Vasevec.cz. Tedy co říci k tomu, že policie zažádala Sněmovnu o vydání Tomia Okamury v souvislosti s loňskou kampaní SPD? Kriminalisté prý podezírají Okamuru ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti…

Myslím, že toto je vyslovený politický útok a zneužití policie k politickým cílům vládní koalice a konkrétně ministra vnitra Rakušana. Myslím, že je to, řekl bych, přímo na takové úrovni, jako když nynější slovenský premiér Fico byl jako předseda opozičního Smeru sledován na nějaké chatě, kde vedl politické debaty se svými stoupenci. To zdůvodnění, proč je sledován a odposloucháván, bylo kvůli lesnímu pychu, kvůli pytlačení. Tak tohle mně připomíná něco takového. Je to tak něco vágního a ubohého… A kromě toho si myslím, že to panu Okamurovi pomáhá. Takže být na jeho místě, tak bych si přál, aby to trvalo, tato hloupost zpolitizované policie, co nejdéle.

„Zcela nekompetentní ministr zahraničí Lipavský…,“ píšete také ve svém dalším komentáři. Čím si ministr toto vaše hodnocení vysloužil?

Tak především to vyjádření, že na Ukrajině se musí válčit až do roztrhání těla, dokud Rusko nebude poraženo… Tak mě by zajímalo, jak to chce zařídit. Tři roky velkých hospodářských sankcí, teď už máme patnáctou rundu hospodářských sankcí… Zdá se, že to ruské ekonomice neškodí, ta roste rychleji než ekonomika česká, než ekonomiky většiny evropských zemí. Takže sankce jí tolik asi nevadí. Asi by rostla ještě více, kdyby ty sankce nebyly. Ruského vnitřního trhu se to nijak zvlášť nedotýká, protože chybějící zboží se do Ruska dováží přes Turecko, Kazachstán a Čínu.

Takže představa o tom, jak porazíme zemi, která má veškeré nerostné bohatství a kromě bohatství průmyslových kovů a vzácných zemin také bohatství, řekl bych, v oblasti zemědělské výroby… Vyváží každoročně 50 milionů tun obilí, především tedy do hladovějícího třetího světa. V některých zemích by zavládl hladomor, kdyby toho ruského obilí nebylo. No, tak představa, že takovouto zemi, která má i dostatečné válečné prostředky k tomu, aby mohla vést tři roky válku a mohla v ní pokračovat a vcelku úspěšně pokračovat…

No, tak to se domnívám, že jsou bláboly a že tedy pan ministr je ideologicky předpojatý a nevidí ty věci realisticky.

Podívejme se i na ten velký skandál ve Velké Británii, který pomohl do popředí zájmu lidí dostat opět Elon Musk. Co říci k tomu, co se podle některých informací mělo v Británii odehrávat? Jak se k tomu prý stavěly úřady, policie…

Těžko se tomu věří, ale zřejmě to tak i bude, že gangy pakistánských kriminálníků znásilňovaly desítky britských děvčat a žen. Pokud je to opravdu tak, tak je to vysvědčení především nepříznivé pro tu konzervativní vládu, která tehdy byla. A pokud premiér Starmer před tím zavírá oči jako labouristický premiér, tak je to špatně. Policie by měla konat, ať se jedná o zločince, který je bílý nebo barevný nebo černý nebo fialový, to je vcelku fuk. Prostě zločin je zločin. A zakrývat před něčím oči jenom proto, že ti zločinci, řekněme, mají jinou barvu pleti nežli to většinové obyvatelstvo, je špatně.

Když jsme zmínili Muska, co říci na jeho nedávnou podporu AfD? A pokud jste sledoval jeho rozhovor s předsedkyní AfD, co vás na něm třeba zaujalo?

Přiznám se, že ten rozhovor jsem nesledoval. Myslím si, že pan Musk by se měl věnovat především americkým problémům. Ne že by snad mně nějaký rozhovor s předsedkyní německé AfD vadil. Pokud bych se k tomu dostal, tak bych si ho asi přečetl. Ale nedomnívám se, že je korektní, když jeden ze spolupracovníků budoucího amerického prezidenta zasahuje do záležitostí cizího, notabene spojeneckého státu, jakým je Německo. Takže to také možná ukazuje, jakou kvalitu vztahů si představuje budoucí americká administrativa ve vztahu ke svým spojencům. A to by bylo špatně, kdyby toto byl ten precedens, podle kterého by se to odvíjelo.