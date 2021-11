Tečka? Klamavá a lživá reklama, jako na levnou energii. Válak a divadlo pro lidi. Samá faleš. Režisér a zakladatel Zdravého fóra má jasno

Bylo to jen divadlo pro lidi a média. Proto podle zakladatele Zdravého fóra Jana Tománka nelze od nových vládních stran nic dobrého v přístupu ke covidové epidemii očekávat. Ohromným zklamáním jsou pro něj Česká televize a Český rozhlas, neboť nastoupily na vlnu propagace a strachu. Spisovatel a filmový režisér také tvrdí, že právě zažíváme začátek pořádného sešupu. Ceny poletí nahoru, firmy budou krachovat, nebude zboží, nezaměstnanost bude strmě stoupat. Proti tomu byla krize v roce 2008 naprostá legrace.

Máme už více než tři týdny od voleb, v nichž uspěly strany, které hlásaly změnu. Co si natěšení voliči dvou koalic mohou především slibovat od změněného přístupu k řešení covidové situace a na co se od nové vlády v tomto směru těšíte vy?

Od budoucích vládních stran se bohužel netěším vůbec na nic. Naopak, upřímně se děsím. Vždyť to, jaký bude jejich postoj ke covidu, bylo zcela jasné již podle toho, jak tyto strany hlasovaly celý rok ve Sněmovně. Jak podporovaly pandemické zákony, tolerovaly lockdowny a kryly další vládní nesmysly.

Bylo to jen divadlo pro lidi a média – vždy vystoupit na tiskové konferenci, na oko zahartusit na vládu, ale ve skutečnosti šly opoziční strany vládě zcela na ruku a daly jí bianko šek zlikvidovat celou zemi.

A jejich předvolební sliby a volební hesla? „Nedopustíme další lockdown!“ A v úterý se nechal slyšet jejich stínový ministr zdravotnictví Válek, jak se na Vánoce asi všechno zavře…

Ale nejsou ani první, ani poslední, kdo po vítězných volbách otočí o 180 stupňů. Předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala v Partii televize Prima oznámil, že jediným řešením zhoršující se covidové situace je očkování, ve kterém Česká republika zaostává. První úkol, který dá novému ministru zdravotnictví, bude oslovit všechny nenaočkované seniory. Není to trochu výraz bezradnosti než vzkaz, který od představitele povolební změny veřejnost očekávala?

Je to dokola stále ta stejná lichá mantra, kterou zasela Babišova vláda a oni se jí dál drží. Stačí se podívat na státy, které mají vysokou proočkovanost, jako jsou Izrael nebo Irsko. Přesto se jim další vlny onemocnění nevyhýbají.

Jistě – neplatí základní premisy, díky kterým se množství lidí „obětovalo“ a nechalo se očkovat, ty se totiž ukázaly jako lži. Očkovaní samozřejmě nákazu mohou přenášet a také ji přenášejí.

Stále platí to stejné – covid je potřeba co nejdříve brát jako součást našich životů, jako další běžné respirační onemocnění. A ten, kdo se ho z nějakého důvodu bojí, ať se chrání, jak uzná za vhodné. Ať se očkuje, nosí roušky nebo nevychází z domova, je to jeho věc.

Ale ať stát COKOLI nenutí lidem, kteří tu potřebu z jakéhokoli důvodu nemají nebo pro ně covid nepředstavuje nebezpečí.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který bude v čele nové poradní skupiny příštího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09, prohlásil v rozhovoru pro Echo24, že se musí začít diferencovat přístup k očkovaným a k neočkovaným. Jak se vám takové vyjádření zamlouvá a myslíte, že by k nějaké takové separaci mohlo dojít?

Mohlo dojít? Vždyť už dochází doslova na každém kroku. Očkovaný učitel nenosí nic a neočkovaný musí potupně nosit respirátor, očkovaný se netestuje, neočkovaný ano.

Přitom covid přenášejí oba a onemocnět mohou také oba – viz „krásná“ kauza StarDance.

A pak vláda prezentuje data způsobem, kolik je v populaci nakažených neočkovaných a „jak málo“ očkovaných. Aby ne, když se netestují.

Je škoda slov jakkoli to komentovat – člověk jen honí kočku nesmyslně za ocas a nikam to nevede. Toto musejí už vidět všichni, kdo vidět chtějí. My jako Zdravé fórum už víc udělat nemůžeme – vše jsme řekli a na datech dokázali snad stokrát.

Je hezké přísloví: Můžeš koně přivést ke studni, ale pít už musí sám.

Jakou roli během dvaceti měsíců s koronavirem v Česku sehrála tuzemská média? Jde jim o co nejpřesnější informování, nebo za jejich sděleními lze tušit i jiné zájmy? Liší se v tomhle směru mainstreamová a ta – řekněme – alternativní? Zklamala vás média vyloženě něčím?

Ano, podíl médií na tom, co se děje, je enormní. Dokonce bych řekl, že zcela zásadní. Že se za senzací honí komerční média, se dá ještě do jisté míry pochopit, ale že na tuto vlnu propagace a strachu nastoupila i Česká televize a Český rozhlas, je ohromné zklamání. Zde tyto instituce neuvěřitelně selhaly. Naprosto nekriticky dokola opakované vládní lži a cílená cenzura oponentních názorů – patrně v dobré víře, že ochraňují svět. Ale výsledek je přesně opačný.

Přitom právě šíření lží a strachu je základním kamenem celého propletence.

Ty lži už jsou totiž tak evidentní, že většina lidí médiím dávno nevěří, a přitom ona právě mohla udělat v ochraně lidí hrozně moc.

Kdyby se před rokem rizikoví senioři opravdu cíleně chránili, změřili si protilátky a nespoléhali na nesmyslné nefunkční roušky, nebyli zcela vystrašeni nebo se nechytali jiných hloupých berliček, které je měly ochránit, mohlo být jistě daleko méně úmrtí.

To stejné je s očkováním – pro rizikového seniora má vakcína i přes své vedlejší účinky nějaký ochranný význam. Ale opět ten nesmyslný tlak, lži a manipulace, aby se naočkovali mladí lidé a děti, které to v žádném případě nepotřebují a míra rizika z nevyzkoušené vakcíny u nich převyšuje benefity, opět vedl jen k dalšímu odporu. Protože ty lži už rozumně uvažující člověk nemůže jen tak přecházet.

Šéf ODS získával před volbami politické body opakováním slovního spojení „Babišova drahota“, což se dalo vnímat jako slib, že za jeho vlády tak draho nebude. Pokud mu voliči dávali hlas v očekávání, že za Fialy bude levněji, lze něco takového vůbec zajistit?

Do té drahoty dramaticky zasahuje růst cen energií. U nás ho ještě vyšponoval konec skupiny alternativních dodavatelů Bohemia Energy, který dostal téměř milion odběratelů do prekérní situace. Přicházíte s některými z nich do styku a jaké jsou jejich reakce?

Z ničeho nic mi začaly od lidí chodit příběhy a fotografie složenek, jaké jim firmy nasadily neuvěřitelné zálohy. Ze dvou tisíc měsíčně například sedmnáct, a to nebyla žádná výjimka. Zmínil jsem to na svém blogu a brzy se toho chytila většina médií. Objevilo se nové „společenské téma“ a najednou to začala řešit vláda.

Nejsem ekonom, vůbec se na tomto poli profesně nepohybuji, ale občas si kliknu na nějaké akciové nebo komoditní indexy a už v půlce roku bylo zcela jasné, že se něco děje, protože cena elektřiny i plynu byla najednou dvojnásobná a později trojnásobná.

Tedy nelze věřit tomu, že to lidé, kteří se v tom denně pohybují, ať už z vlády nebo majitelé Bohemia Energy, dávno nevěděli. Přesto dál vybírali zálohy a slibovali nereálné ceny. Navíc teď čtu, jak se majitelé zkrachovalé Bohemia Energy snaží někde v zahraničí ukrývat své majetky.

Jak jsem říkal, nejsem ekonom, ale předpokládám, že máme nějaký regulační úřad, který by měl na tyto věci dohlížet, a ten evidentně selhal.

Myslíte, že je namístě bývalým zákazníkům Bohemia Energy, když vědomě šli do rizika a léta měli výhodnější ceny než zákazníci seriózních dodavatelů, ze strany státu pomáhat?

Nevím, o kolik byly ceny výhodnější nebo jak nereálně vypadaly, ale těžko lze zazlívat nějaké babičce, že uvěří upřímnému panu Liškovi a panu Danielovi v reklamách, jaké je to prima. Myslím si, že lidé mohou za spoustu věcí, ale tady bych jim skutečně vinu nedával.

Ale bohužel něco podobného dnes vidíme se „zázračnou Tečkou“ a její klamavou a doslova lživou reklamou – čert vem peníze za plyn, ale tady jde v mnoha případech doslova o zdraví a životy.

Ekonomiku v předchozím roce a půl silně podlomila covidová pandemie. Teď na spoustu firem udeřil prudký růst cen energií, který v konečném důsledku dolehne na nás všechny. Jaké dopady na společnost, ať už u nás či v členských zemích EU, to všechno může mít a jakým směrem se nálady veřejnosti mohou ubírat?

Myslím, že je to jen začátek pořádného sešupu, který nás všechny čeká. Ceny poletí nahoru, firmy budou krachovat, nebude zboží, nezaměstnanost bude strmě stoupat…

Osobně si myslím, že krize v roce 2008 byla proti tomu, co nás čeká, naprostá legrace.

Do toho ještě uměle prosazovaný Green Deal, který zničí zbytek toho, co nezvládly vlády nesmyslným „bojem“ proti covidu.

Pozitivní na tom je jediné – že lidé snad konečně padnou na dno, a to je jediná cesta, jak mohou prohlédnout a vystoupit ze své pohodlné konformní bubliny a začít konečně něco dělat.

Ono totiž už dávno není za pět minut dvanáct – už je minimálně půl jedné a těžko říct, jestli to, co je nastartováno, vůbec půjde zastavit a jestli je to celé opravdu jen nebetyčná neschopnost politiků, skvělý kšeft, nebo šílený záměr.

