Tento paskvil neměl být nikdy předložen. Poslankyně a zdravotní sestra drtí pandemickou novelu

reklama

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 4% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 93% hlasovalo: 11211 lidí

Vaše hnutí SPD se postavilo proti novele pandemického zákona. Co vám vadilo více, podoba tohoto zákona (uzavírání občanů do karantény bez možnosti přezkumu esemeskou), nebo podloudný způsob, jakým se jej vláda snažila ve zrychleném řízení protlačit?

Vládní novela se projednává v legislativní nouzi, v tzv. zkráceném jednání. Ve stavu legislativní nouze lze projednat vládní návrh zákona pouze v případě mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Splnění těchto podmínek musí vláda dostatečně prokázat.

Stav legislativní nouze se tady doslovně zneužívá a zákony tak nemohou být dostatečně projednány, nejsou projednány dostatečně ve výborech a není k nim vedena dostatečná diskuse. V zákoně je připraveno několik úprav, které představují zcela nepřijatelný pokus o omezení práv a svobod občanů, zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami.

Ono to zatím celkově vypadá, že vláda navzdory vznešeným slovům Petra Fialy o významu parlamentu se svou pohodlnou většinou námitkami poslanců moc zabývat nebude…

Vláda ve svém programovém prohlášení slibovala, že se s covidem musíme naučit žít. Zatím kroky vlády ČR podle toho nevypadají. Stále tady máme diskriminační a nelogická opatření, kdy se musíte do služeb prokazovat, že jste „bezinfekční“, respektive zda je dotyčný očkován nebo prodělal covid-19 – a to i přesto, že očkování nebrání vzniku ani šíření onemocnění a tak i očkovaný se může nakazit a onemocnění šířit. Takové opatření je nejen nelogické, ale také diskriminační a rozděluje společnost. Původně bylo nastaveno proto, aby lidé byli donuceni se očkovat, a pokračuje až dodnes, ale z logiky věci je jasné, že s ochranou zdraví nemá nic společného.

Další nelogickým krokem, který s tím, že se máme naučit s covidem-19 žít nemá nic společného, je plošné testování antigenními testy, které jsou spíše orientační a právě u bezpříznakových jedinců mívají zkreslený výsledek. Plošné testování nás bude stát obrovské peníze, které budou chybět na léčbu skutečně nemocných pacientů. Testovat by se tak měli jen lidé s příznaky.

Ani současná vláda v tom nemá moc jasno, o čemž svědčí to, že minulý rok se zrušilo uznávání antigenních testů jako vstupenky do služeb a dalších podniků s odůvodněním, že tyto testy jsou neprůkazné a nemají spolehlivou výpovědní hodnotu. Dokonce tehdy ještě budoucí ministr Válek řekl, že u samotestů podle něj existuje falešná pozitivita i falešná negativita. A představte si, na nedávné tiskové konferenci po jednání vlády uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doslova: „Validování antigenních testů... máme obrovsky vysokou konfirmaci pomocí PCR testů a to svědčí pro to, že ty antigenní testy jsou extrémně kvalitní...“

Co jsou hlavní věcné připomínky SPD k této předloze?

Z upraveného znění novely pandemického zákona vyplývá, že nově budou mít možnost vydávat mimořádné opatření nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstva obrany a Ministerstvo vnitra.

Ani důvodová zpráva dostatečně nevysvětluje, proč by měla být pravomoc k vydávání mimořádných opatření rozšířena na Ministerstvo obrany a Ministerstva vnitra.

Dále vidíme jako problematické rozšíření oblastí, v nichž lze omezovat základní občanská práva a svobody. Novela rozšiřuje výčet mimořádných opatření, která lze podle pandemického zákona za nepříznivé epidemické situace přijmout. Úřady budou moci například omezit podnikatelskou činnost. Podnikatelé tak nebudou moci předvídat, co je čeká, a do podnikatelského prostředí to vnáší značnou nejistotu.

Zákon také nařizuje lidem, kterým vyšel výsledek antigenního testu jako pozitivní, zdržovat se odděleně od ostatních. Co tím odděleně je myšleno a co bude s těmi, kteří odděleně v domácnosti být nemohou? Zde se naskýtá prostor pro řadu otázek. Budou zavřeni do nějakého zařízení? To také není specifikováno a vysvětleno.

Psali jsme: Decroix (ODS): Karanténa má sloužit k ochraně před šířením nemoci, ne k prosazování názoru Pandemický zákon je hasičská stříkačka, řekl Fiala. A přišla mu odpověď Šibenici nesli i na Babiše. Vysvětlení? Právník: Puč hygieniků. Temné úmysly Válka. Pendrekový zákon

V zákoně je také nově uvedeno, že nařízení izolace nebo karantény mohou hygienici a další pracovníci dotyčnému oznámit ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy telefonicky nebo formou SMS. Co když někomu SMS nepřijde nebo si někdo vypne telefon na několik dní a SMS si nepřečte? Není nikde řešena možnost obrany proti takovému postupu.

Za upozornění určitě stojí také omezení výuky. Další omezování práva dětí na vzdělávání je nepřijatelné. Pandemie koronaviru zasáhla české školství velmi tvrdě, děti byly ve srovnání se zbytkem Evropy doma nejdéle a tisíce z nich vypadly ze vzdělávacího systému. Prohloubily se rozdíly mezi žáky a ztracený čas už nikdy nedoženou, proto další omezování výuky by bylo naprosto nepřípustné.

Komu všemu byste tedy očkování doporučila vy?

Nejsem proti očkování jako takovému. Co se týká očkování proti onemocnění covid-19 současnými dostupnými vakcínami, jsme zásadně pro dobrovolné očkování. Vakcíny nebrání vzniku ani šíření onemocnění a nejsou známy jejich dlouhodobé vedlejší účinky – a tak vždy musí být zhodnoceny jak benefity, ale také rizika očkování u konkrétní osoby, což by měl zhodnotit praktický lékař, který pacienta zná, má jeho zdravotní dokumentaci. Očkování v obchodních centrech posunulo zdraví na úroveň nákupu bot nebo oblečení. V očkovacích centrech zmíněné informace o pacientovi nemají, čili očkování na takovém místě mi přijde krajně nevhodné. Konečné rozhodnutí musí být vysloveně na každém jedinci.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rovněž jste podporovali zrušení povinného očkování pro některé věkové a profesní skupiny. Za to vám mnozí přilepili nálepku „antivaxerů“. Cítíte se jako odpůrce očkování?

Jak jsem zmínila, nejsme v SPD proti očkování jako takovému, ale v případě očkování proti onemocnění covid-19, které nezamezuje tomu, aby se dotyčný nakazil a infekci šířil, je namístě opatrnost, jelikož jde o nové vakcíny, o kterých nevíme, jaké mohou mít negativní dopady. U každého člověka musí být vždy zhodnocen benefit vs. risk a podle toho má být doporučeno, zda by se měl očkovat, nebo ne. Plošné očkování, a to dokonce dětí, nedává smysl.

Není seriózní polemika o vládní pandemické politice přece jen trochu devalvována svérázným způsobem protestu některých jedinců a excesy typu pronásledování lékařských autorit nebo prezentací makety šibenice na proticovidové demonstraci?

Za to, na jaké úrovni se vede diskuse, můžeme poděkovat minulé vládě, která koronavirus zpolitizovala a dehonestovala oponentní odborné názory, a taky té současné vládě, která pokračuje v úrovni, jakou je diskuse vedena. Své udělala také některá média, která celou situaci využila k větší sledovanosti, protože strach a emoce sledovanost a čtenost zvyšují. To, jak k tomu přistoupila veřejnost, je následkem rozdělení společnosti diskriminačními opatřeními a nedůvěrou, kterou způsobily vlády – jak minulá, tak ta současná.

Chápu, že symbol šibenice je hraniční a věřím, že šlo pouze o symboliku, ale vždy je nutné se na věc podívat z obou stran. Lidé jsou už dva roky izolováni, rozdělováni, diskriminováni – to má vliv na emoce, které hýbou společností. Novela pandemického zákona, která se setkala s kritikou i od řady právníků, už je poslední „tečkou“.

Fotogalerie: - Hlukem proti moci

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 87% Ne 6% Nevím, o koho jde 7% hlasovalo: 8196 lidí

Co celkově říkáte na způsob, jakým je vedena odborná debata o covidu? Že se tu zavádějí kategorie „covidový dezinformátor“ a že někteří uznávaní experti čelí kritice a urážkám pro své odlišné názory?

Akceptován je jen jeden názor a jen ten je brán jako správný – a to propagace očkování. Zcela vymizela odborná diskuse, každý odborník s jiným názorem je označen za dezinformátora a došlo to tak daleko, že Ministerstvo zdravotnictví tak označilo také našeho nejlepšího experta, profesora Berana. Místo, aby světově uznávaný odborník byl přizván do poradního týmu Ministerstva zdravotnictví, tak je dehonestován. Myslím, že to o ledasčem svědčí. Není tady ani zájem a prostor pro jiný názor.

Můžeme se domnívat, zda to někomu vyhovuje, jelikož z covidu řada lidí a firem profituje – farmaceutické firmy, laboratoře provádějící testy, výrobci a prodejci ochranných pomůcek, ale také nemocnice, které mají příplatky za covidová lůžka a řada z nich se dostala ze záporných čísel do kladných. Dnes se konce pandemie dokonce bojí e-shopy nebo streamovací služby. Protahování celé situace může tedy někomu i vyhovovat. Dehonestování opačného názoru je jednou z cest jak nehodící se oponenty umlčet. Covid-19 se zkrátka stal pro některé i dobrý byznys.

Co se z vašeho pohledu poslankyně změnilo v boji s pandemií s nástupem nové vlády a nového ministra?

Nezměnilo se prakticky vůbec nic. Vláda dělá prakticky to samé, co dělala ta minulá, kterou současná vláda ještě v opozici kritizovala. Sliby jako zrušení povinného očkování splnila až po tlaku jak politickém ze strany SPD, tak tlaku různých organizací a veřejnosti. Nyní, když vláda cítí tlak veřejnosti kvůli pandemickému zákonu, tak se veřejnost snaží umlčet slibem, kdy se vrátíme k normálu. Nejdříve to mělo být podle ministra zdravotnictví Válka v dubnu, poté se vyjádřil premiér Fiala, že by to mohlo být už v březnu.

Bez ohledu na to, jak vážně to vláda s rozvolněním myslí – pandemický zákon by neměl zůstat bez povšimnutí, jelikož je to paskvil, který neměl být nikdy předložen ke schválení.

Psali jsme: Tlak na Válka roste. Soud? Nejen senátoři. Tvrdé ne povinnému očkování Poslankyně SPD se začala zajímat o Vojtěchovy covidové zakázky za miliony. Takto dopadla Třetí dávka, a stejně se nakazíte. Zeman jako důkaz. Vina se svaluje na neočkované, varuje Karla Maříková Vy těm vakcínám nevěříte? Svět jim věří! Bartošová z ČT tlačila Maříkovou. „Chápete to špatně,“ slyšela zpátky. A přišly důvody

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.