Terč pro Rusy? Bývalý rektor má obavy o Slováky kvůli jejich „obranné dohodě“ s USA

„Válečnická rétorika diletantů Lipavského, Adamové Pekarové a Černochové by byla směšná, pokud by tito lidé nezastávali zodpovědné ministerské a ústavní funkce,“ říká v souvislosti s Ukrajinou zakladatel vysoké školy a bývalý rektor Lubomír Pána. Bidena označuje za „loutku hájící ekonomické zájmy svých loutkovodičů“. Vysvětlil také, co pro Slovensko znamená takzvaná obranná dohoda s USA. Ohledně pandemického zákona pak použil slovo „paskvil“ a dodává: „Politikům zachutnala moc a chtějí si jen zajistit nástroj k jejímu zneužívání.“

Podle amerických tajných služeb mělo Rusko pravděpodobně v minulých dnech „zaútočit“ na Ukrajinu. Rusko ale naopak oznámilo konec vojenského cvičení na Krymu a vojáci prý odcházejí. Amerika na druhé straně ale naopak ve stejnou dobu uvedla, že ruské jednotky se pohybují směrem k Ukrajině. Co na to říkáte? Jaký vývoj lze ještě v nejbližších dnech očekávat?

Americké tajné služby se v minulosti několikrát úmyslně mýlily (připomeňme například zbraně hromadného ničení v Iráku, které se tam po invazi nenašly). Vyvolání konfliktu s Ruskem bylo zbožným přáním USA od r. 2014 a snahy o jeho vyvolání se zintenzivnily přímo úměrně jejich hospodářské situaci a neúměrnému zvyšování státního dluhu. Poněkud jinou pozici zaujímají jejich evropští spojenci, snad jen s výjimkou Velké Británie, která je tradičně podporovatelem dobrodružné politiky USA. Zájem Německa a dalších zemí na hospodářské spolupráci s Ruskem a zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, který je zárukou energetické stability a alternativou k drahému a nekvalitnímu břidličnému plynu, to jsou momenty, které povedou ke zklidnění situace a k řešení diplomatickou cestou.

Jak hodnotíte postoj naší vlády k tomu, co se kolem Ukrajiny děje? Souhlasíte s posláním munice na Ukrajinu?

Chování některých našich politiků je hanebné. Válečnická rétorika diletantů Lipavského, Adamové Pekarové a Černochové by byla směšná, pokud by tito lidé nezastávali zodpovědné ministerské a ústavní funkce. Nikdy asi neslyšeli o mezinárodní smlouvě o obchodu se zbraněmi, kterou naše země podepsala a dle které se zakazuje dodávat zbraně a munici tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt.

Prezident Biden po jednání s německým kancléřem Scholzem nedávno prohlásil, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, plynovod Nord Stream 2 končí. Co na takový vzkaz říci?

Zmatený prezident Biden je jen loutkou hájící ekonomické zájmy svých loutkovodičů. Obrovské investice do těžby břidlicového plynu se stůj, co stůj, musejí vrátit, ať to stojí, co to stojí, třeba tisíce lidských životů. To je tvář imperialismu, to byla a je pravá tvář USA. Ale ne vše se jim daří. Například Německo si prosadilo v posledním připravovaném sankčním seznamu, že v něm plynovod Nord Stream 2 není.

Mimochodem, nedávno se objevila zpráva, že například Maďarsko nakupuje od Rusů údajně plyn snad až pětkrát levněji než zbytek Evropy. Jak by se k této informaci měla postavit naše vláda?

Kvůli takzvané obranné dohodě s USA probíhaly na Slovensku velké protestní demonstrace. Co taková dohoda nejen pro Slovensko, ale i pro okolní státy, znamená?

Tato dohoda je jen další provokací USA vůči Rusku, které bude nuceno reagovat na přibližování nepřátelských vojsk ke svému území. Dohoda znamená pro Slovensko ztrátu suverenity nad částí svého území a stává se tak i terčem případných odvetných vojenských akcí ze strany Ruska. Zároveň to Rusko nutně bude vnímat jako nepřátelský akt ze strany Slovenska, což bude mít negativní dopad na diplomatické i hospodářské vztahy.

Když odbočíme od situace na Ukrajině, podívejme se na to, co se děje kolem pandemického zákona. Právě hnutí SPD bojovalo proti schválení jeho novely. V Poslanecké sněmovně ale nakonec prošla. Jak vy osobně tuto novelu hodnotíte?

Tento zákon je paskvil, jak již kdosi řekl, a je v daný moment, kdy nákaza ustupuje, zbytečný. Politikům zachutnala moc a chtějí si jen zajistit nástroj k jejímu zneužívání. Kdosi přirovnal tento zákon k fašistickému „zmocňovacímu zákonu“, který byl následně zneužit a znamenal v Německu konec demokracie. Za vrchol pokrytectví považuji postoj ANO, protože právě vláda ANO se sociální demokracií byli iniciátory tohoto pamfletu.

Máte pocit, že současná vláda zvládá situaci kolem covidu lépe než ta předešlá?

Nevidím v tomto směru žádný rozdíl. Nový ministr prof. Válek zapadl do party svých předchůdců a připomíná mi krále z pohádky Pyšná princezna, který odvolával, co odvolal a sliboval, co slíbil. Rovněž někteří jeho náměstci na ministerstvu jsou hodně podobní rádcům již zmiňovaného krále z pohádky.

To, že zmírňuje nesmyslná opatření svých předchůdců, není zásluhou nové vlády, ale změny situace a uvolňování v dalších, a to nejen evropských zemích, pod tlakem obyvatel, kteří mají covidové totality už dost.

Celkově, jak zatím hodnotit počínání naší nové vlády, nejen s ohledem k situaci na Ukrajině nebo s covidem?

Tato nová vláda zatím neřeší nic, co by řešit měla. Především inflaci, vysoké ceny energií a potravin, které tíží občany této země, ale také rozpočet. Místo toho řeší zbytečný a totalitní „pandemický“ zákon či zákon o korespondenčním hlasování a problémy a starosti občanů ji nezajímají. Příkladem může být i kvapem uzavřená smlouva s Polskem ohledně dolu Turów (finanční kompenzace je poloviční proti odhadu odborníků), bez širší diskuse s občany a odborníky. Není se čemu divit, kvalifikace, schopnosti a zkušenosti většiny ministrů jsou natolik žalostné, že očekávat zlepšení fungování této vlády by bylo přehnaně optimistické.

V minulém rozhovoru jsem odhadoval, že po rozšíření počtu místopředsedů v Poslanecké sněmovně, zvýšení počtu místopředsedů vlády a vytvoření tří pozic nových ministrů bude počet náměstků ministrů zvýšen o 20 %. Odhadl jsem to přesně. Za vlády A. Babiše měli ministři 83 náměstků. Nyní je to přes 100 a možná ještě někteří další přibudou.

Předložený rozpočet na rok 2022 je připraven ve stejném duchu – zvyšuje počty úředníků na Úřadu vlády včetně navýšení rozpočtu pro Úřad vlády o 400 milionu Kč (139,3 %), navyšuje rozpočet na předsednictví ČR. A kde šetří? Na státních pojištěncích, na slevě jízdného pro studenty a důchodce, na Národní sportovní agentuře, která dostane o 1 miliardu méně (jen 84,8 %). Schodek rozpočtu snížila tím, že zvýšila odhadované příjmy do státního rozpočtu o 165 miliard více, než byla skutečnost v roce 2021.

