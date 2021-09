To je rána: Jiří Holík k Pirátům, SPD a Babišovi. Jinde by asi nevyšlo

Jiří Holík. Legendární hokejista, trojnásobný mistr světa a nejčastěji reprezentující hráč v dějinách Československa. „Piráti jsou odrostlí svazáci,“ řekl ParlamentnímListům.cz. Je proti předvolebním koalicím, bojí se rozdrobení politického spektra, KSČM i ČSSD se podle něj do Sněmovny dostanou. Vyjadřuje se také k migraci, kterou očekává jako důležité předvolební téma, ale v umísťování imigrantů v Evropě nevidí budoucnost. Zelený úděl EU je podle něj totální blbost, očkování by zavedl povinné. A SPD pro něj není extremistická.

Pane Holíku, máme před sebou říjnové parlamentní volby. Chystáte se volit?

Ano, určitě volit půjdu, činím tak pravidelně už léta.

A dovolte mi indiskrétní otázku – koho budete volit? Už v tom máte jasno?

Tak takhle vám přímo neodpovím, ale řeknu vám, koho rozhodně nepůjdu volit. Nebudu volit už z principu ty koalice dvou (PirSTAN), nebo dokonce tří (SPOLU) stran, protože mi to připadá jako projev zbabělosti. Když zkrátka toho Babiše nemůžu porazit sám, tak si rychle přizvu další a půjdeme na něj třeba tři. To je unfair, stejně jako když jdou v hokeji tři hráči na jednoho a chtějí se s ním prát a dát mu hrdinně na hubu. Po volbách ať se klidně spojují, jak chtějí, to prosím, ale tohle se mi nelíbí. Oni tomu říkají vznešeně politický tah, ale já pro to mám opravdu jenom ten jediný výraz – zbabělost.

Rozumím tomu správně, že pro vás má větší cenu hnutí ANO a Andrej Babiš…

To určitě ano, i když neříkám, jestli ho budu volit, ale ve srovnání s těmi koalicemi mu rozhodně dávám přednost.

Andrej Babiš jako premiér absolvoval se svojí vládou vlastně celé to období koronavirové pandemie a jejích dosavadních konsekvencí. Jak to podle vás zvládl?

Já myslím, že docela dobře. Vždyť to vidíme po celém světě, jaké z toho byly a jsou zmatky, porážky, chaos, chyby a omyly. S tím se prali snad všichni politici, protože takovou situaci tady nikdo hodně dlouho předtím nezažil. Prakticky můžeme říct od konce druhé světové války. Já vím, že opozice tvrdí, že Babiš pokazil, co mohl, ale od toho je to opozice. Přece byste od ní nečekal, že bude s něčím souhlasit, nebo dokonce někdy i něco chválit? Tomuhle já už se musím jenom smát, protože od nich slyším neustále samou kritiku, ale absolutně nic konstruktivního. Nejenom bořit, ale taky tvořit je potřeba.

Velmi dobrou výchozí pozici měli na jaře Piráti, kterým se s pomocí STAN podařilo poprvé historicky předskočit v předvolebním průzkumu Babišovo hnutí ANO a přerušit jeho letitou hegemonii a dominanci. Ale od té doby jako by Piráti stále více vadli a jejich šance se evidentně snižují. Jaký na ně máte názor?

Já říkám, že jsou to odrostlí svazáci… (smích). Já je volit určitě nebudu, ale samozřejmě chápu, že zejména třeba ti mladší lidé k nim mají blíž, což respektuji.

Co říkáte na další, poněkud specifické uskupení bývalého policejního prezidenta Roberta Šlachty se sugestivním názvem Přísaha?

Tak je to skutečně, jak vy jste to nazval, hodně specifická strana nebo hnutí, protože jsou tam také i bývalí lidé od policie. Podle toho, co jsem slyšel, tak pan Šlachta byl jako šéf ÚOOZ velmi schopný člověk a je jasné, že někomu prostě šlápl na kuří oko, a proto ho odvolali. Teď je otázka, jestli bude stejně dobrý taky jako politik, protože policejní stranu tu asi chce málokdo.

Co říkáte na postavení dvou tradičních stran KSČM a ČSSD, které podle průzkumů mohou taky klidně skončit po letošních volbách v propadlišti dějin?

Tak všichni víme, že to s nimi není žádná sláva, to neříkám nic nového, ale já se přesto domnívám, že do Sněmovny se obě ty strany dostanou, že získají přes pět procent, takže se žádný dramatický odchod po 100 letech nebo po desítkách let konat nebude.

Poslední politický subjekt, který chci ještě zmínit, je kontroverzní SPD Tomia Okamury. Mnozí ji nazývají populistickou, souhlasíte s tímto označením?

Ne, nesouhlasím s tím označením, protože hlavně zásadně nesouhlasím s tímhle škatulkováním. SPD pro mě není ani populistická, ani extremistická, ani šovinistická a xenofobní, mají prostě svoje názory, dost těch názorů s nimi sdílím a souhlasím s nimi a s těmi, co nesouhlasím, tak od toho tady snad máme tu demokracii, abychom taky uměli nesouhlasit, ale zároveň se nesnažit toho druhého zařadit do nějaké strany druhé kategorie. Mně z tohoto pohledu nevadí ani komunisté, prostě je to politická strana, která má stejná práva jako ty ostatní – a tak bychom na ni měli nazírat.

Celkově se dá říct, že zvláště ten nový regulativ Ústavního soudu, který přestal zvýhodňovat větší politické strany a zavedl nový volební systém – že to může přinést ještě větší rozdrobení politického spektra. Neobáváte se toho?

No, samozřejmě že ano, to víte, že to tak dopadne. Ty koalice se nakonec stejně rozpadnou a zbudou tu další a další malé strany a straničky, ze kterých už vůbec nepůjde pořádně poskládat nějaká životaschopná vláda. Já si tak říkám, jaké by to bylo báječné, kdyby tu byly dvě nebo maximálně tři strany, tak jak to známe z toho anglosaského systému. Prostě demokraté a republikáni nebo konzervativci apod. A taky si říkám, kolik by stát ušetřil peněz, kdyby neplatil těm stranám za hlasy. Já opravdu nechápu, proč máme z našich kapes platit podporu třeba desítek milionů straně, která se vůbec nedostala do Poslanecké sněmovny. Pro mě kdo by neuspěl a nezískal alespoň těch pět procent, tak by měl prostě smůlu.

Když si vzpomeneme na volby v roce 2017, tam byla patrně hlavním nebo jedním z hlavních témat migrace. A letos to nebude jinak. Když se podíváte hlavně na ten Afghánistán nebo i na to Bělorusko, tak je jasné, že nás čeká další vlna toho, co tady už proběhlo hlavně v letech 2015 a 2016. Co se týká právě migrace, souhlasíte s nekompromisními řešeními SPD?

V podstatě z většiny ano. To je právě jedno z těch témat, kde já se s nimi shoduji, já si prostě nedokážu představit, že by sem do střední Evropy přijížděly desetitisíce muslimů a my je tady zachraňovali. Možná že třeba u pár desítek nebo snad i stovek uprchlíků by to vyšlo, že by se přizpůsobili, ale ti ostatní by se podle mě nedokázali asimilovat na náš způsob života. Mně se hrozně líbí, když vidím takové ty sugestivní fotky nebo záběry, jak americký voják drží v náručí to nebohé, plačící afghánské dítě, a takové ty hry na emoce, to já nemám rád.

A jak byste to tedy řešil?

Já bych se snažil pomoct jim tam, kde jsou, kromě pár těch lidí, kteří opravdu nezbytně potřebují azyl, protože jim jde o holý život. Ale na druhé straně, proč zase my bychom to měli řešit. Nadrobila si to Amerika, ale vyžereme to za ni my jako Evropa. A Evropa není nafukovací.

Taky si říkám, proč se ti uprchlíci prostě neobrátí čelem vzad a nejdou jako muslimové žádat o azyl do bohatých islámských států, jako jsou Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt nebo Spojené arabské emiráty?

Vždyť jsou to taky muslimové a minimálně kulturně k nim musejí mít přece daleko blíž než k nám tady v Evropě. Ale tam by jim určitě nedali takové sociální dávky jako třeba v Německu nebo ve Francii. Tam by jim asi nedali žádné. A taky chci říct, že si musíme uvědomit, jaká je úroveň té společnosti v Afghánistánu. Já jsem před časem četl velmi zajímavý názor dlouholetého šéfa americké diplomacie Henryho Kissingera, který řekl, že do takových zemí, jako jsou Afghánistán, Pákistán, Irák a další, nemá vůbec smysl se pokoušet zavádět naši americkou nebo evropskou podobu demokracie, že nemá smysl se o to vůbec snažit, protože ty země jsou svým myšlením a přístupem k životu zhruba v 16. století!

Řešením může být také zejména ze stran různých neziskových organizací kritizovaná stavba zdí a plotů, které vznikly nebo vznikají v Turecku, Litvě, Polsku.

Já na tom nevidím nic špatného, to přece neznamená, že jsme nějací necitové, když si sem nechceme pustit lidi s jinou mentalitou, s jiným náboženstvím, s jinými hodnotami. A taky bych samozřejmě i mezi nimi, jak už jsem říkal, dělal výjimky.

Jak říká vždycky, když se bavíme o migraci, jeden můj kamarád: „To je škoda, že už jsme na hranicích ty ostnatý dráty zbourali…“ Je to samozřejmě s trochou nadsázky, ale když se na to dnes podíváte, tak vlastně všichni začali stavět přesně to, co tu bylo za komunismu a co jsme pak slavnostně zbourali.

Pane Holíku, změňme téma. Co říkáte na plány Evropské unie, která se rozhodla razantně snížit a eliminovat veškeré škodlivé emise nástupem elektromobilů, solárních elektráren, zákazem jádra (především v Německu) i uhelných elektráren?

No, to jste mi nahrál, protože to je taková blbost, že nad ni není. Kvůli několika idiotům z EU se tady budeme takhle plácat, zatímco Amerika, Rusko, Čína nebo Indie – ty budou dál vypouštět do ovzduší všechny ty svoje emise, ale my to tady jako Evropa vytrhneme a zachráníme planetu!

Jediné, co bude, že se to bude muset z našich peněz těžce dotovat. A já jsem si už chvíli naivně myslel, že teď, po tom covidu, kdy evropská ekonomika na tom není celkově dobře, že se na to vykašlou nebo to aspoň odloží, ale to je prostě blbost, že tomu není rovno. Já nemám nic proti ekologii, ale proti rozumné ekologii, tohle vám i obyčejný selský rozum napoví, že je to nesmysl a šílenost. A když tak chtějí chránit to životní prostředí, proč nemluví taky o tirácích, o ropných tankerech, lodích vůbec nebo o letadlech? Ne, oni si to vynahradí tímhle pitomým a drahým způsobem.

Pane Holíku, pojďme alespoň krátce k už rok a půl aktuálnímu tématu covidu, který vás zastihl už v poměrně pokročilém věku. Patříte do oné ohrožené skupiny seniorů, jste tedy očkován?

Ano, jsem očkován, manželka také. A musím říct, že ta omezení s tím vším spojená beru zkrátka jako nutnost. Jednou tady ta věc je a my se zkrátka musíme podle toho naučit žít a být pokud možno disciplinovaní a zodpovědní. Ale to přece není žádná tragédie, když pořád jen brbláme. Jak se žilo lidem třeba za války? To bychom si měli aspoň na chvíli vyzkoušet, abychom pochopili, že se nám teď žádná bůhvíjaká příkoří nedějí.

Otázka očkování proti covidu stále rozděluje národ. Jak se díváte na tuto snahu dokončit úspěšně vakcinaci?

Já osobně nerozumím těm chronickým odmítačům vakcinace. Ty důvody, jako moje svoboda a moje práva, to v tomto případě neberu. Já bych to dal zkrátka lidem za povinnost, i když je to nepopulární a vím, že si to dneska nikdo nedovolí. Když se člověk nechce nechat očkovat, je to jeho věc, ale jenom do té doby, než tím začne ohrožovat ostatní. A to je tento případ, protože jde přece o infekční onemocnění! Já to vnímám takto, taky jsem z generace, kterou očkování zachránilo před záškrtem, neštovicemi, černým kašlem atd. Tady bych žádnou demokracii nepřipouštěl. Natož abychom tady ještě vymýšleli nějaké motivační programy, že budeme lidem, kteří se dají očkovat, dávat peníze nebo poskytovat nějaké benefity.

Ale povinné očkování, to je přece jen trochu problém, máme-li demokracii…

To je právě ta otázka, jestli ji opravdu máme. Já už tomu, co tu panuje, neříkám demokracie, pro mě je to něco mezi chaosem a anarchií. Demokracie znamená, že se taky musejí věci dodržovat. A vyjádřit jiný názor než ten, který se má říkat, to je taky docela nemožné. Tak když je to takhle, proč nezavést povinné očkování.

Nejlépe z covidu paradoxně vyšla Čína, jejíž ekonomika pracuje výborně. Myslíte si, že Čína bude budoucím světovým hegemonem namísto USA?

Já to říkám už delší dobu, myslím si, že jsou na nejlepší cestě, aby se tím hegemonem, vůdčí velmocí stali. Stačí sledovat jejich pokroky, které dokázali udělat za posledních deset dvacet let. Už jsme se měli možnost přesvědčit, že tam lidi umějí a taky musejí pořádně pracovat, tam je to trochu ostřejší než tady – a taky už víme, že přestože tam má svou úlohu číslo jedna pořád komunistická strana a vláda, Čína rozhodně není komunistickým státem a hlavně ne komunistickou ekonomikou. Podle mě je to státem řízený kapitalismus a má teď našlápnuto, aby předehnal všechny.

