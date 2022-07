To je ta záchrana? Expert sledoval ,,oslavu” Síkely. Mrazilo ho už v létě

reklama

Podle současný informací to vypadá, že ke zprovoznění Nord Streamu 1 po plánované odstávce nedojde, Gazprom mluví o vyšší moci. Pokud se to stane, co to pro Českou republiku bude znamenat?

Skutečnost, že se Nord Stream nespustí k 21. červenci neznamená v podstatě vůbec nic. Problém nastane, pokud se nespustí ani první týden v srpnu. Jde totiž o to, že Evropa začala vyjednávat o uvolnění plynových turbín z Kanady pozdě a turbíny byly asi až v neděli naloženy a jedou lodí do Německa. Tam se mají překládat a putovat do své finální destinace v Rusku na začátku plynového potrubí Nord Stream 1 ve stanici Portovaya. Je proto logické, že turbínu nenamontujete okamžitě. Na druhou stranu jsme zaznamenali, že Rusko tuto situaci nazývá vyšší mocí a znamená to, že Gazprom nemohl nijak ovlivnit, že turbína nebude včas k dispozici. Můžeme vést diskusi o tom, zda je to pravý důvod toho, proč Nord Stream neběží, ale je to v celé logice věci.

Postupné snižování plynovodem Nord Stream 1 začalo od 14. června. Nejdříve ze 167 milionů kubíků na 100 milionů a potom na 65 milionů kubíků denně. Značilo to velmi pravděpodobně nějaký technický důvod, proč ke snižování docházelo. Pakliže jsou důvodem turbíny, existuje velká naděje, že Nord Stream 1 bude v prvním srpnovém týdnu obnoven. Osobně si to nemyslím a domnívám se, že jde o změnu a z dlouhodobě plánované technické odstávky se stává odstávka politická. O důvodech mohu jen spekulovat.

Máte-li pravdu v tom, že jde o politické důvody a k obnovení dodávek nedojde, jaké důsledky to pro nás bude mít?

V každém případě to bude mít vliv na to, že nebudeme schopni naplnit zásobníky a netýká se to pouze České republiky, ale celé středoevropské části EU včetně Německa, které nebude schopné naplnit své zásobníky na požadovaných 90 procent k 1. říjnu. Velmi pravděpodobně dojde k aktivaci regulačních stupňů, protože nedojde-li k navýšení přepravy plynu přes jiné plynovody, v tomto případě přes plynovod Bratrství přes Ukrajinu, na území našeho teritoria dojde k velkému nedostatku plynu, což bude mít významné cenové dopady. Uvědomme si, že od ceny plynu se odvíjí i cena elektrické energie.

Ze strany vládních představitelů několik týdnů slýcháme, že plynové zásobníky na našem území jsou naplněny zhruba ze dvou třetin. Jak to je? Na jak dlouho by to stačilo?

Zásobníky jako takové je třeba brát jako strategickou zásobu, nicméně pro běžný provoz průmyslu na území České republiky to v žádném případě nestačí. Zásobníky mají kapacitu 2,7 miliardy kubíků a roční spotřeba České republiky je 9,5 miliardy kubíků plynu. K bezproblémovému průchodu zimou bychom potřebovali cca 5 miliard kubíků.

Zpočátku jsem si myslel, že vláda situaci podceňuje. Sám o problému mluvím od brzkého podzimu loňského roku, kdy žádný konflikt na Ukrajině zdaleka nebyl. Mohu zde připomenout opakovaná vyjádření pana ministra Lipavského z jara letošního roku, že je potřeba se od ruského plynu odstřihnout v plném profilu v co nejkratší době. Za zmínku stojí také činnost europoslance a belgického expremiéra Guy Verhofstadta, který pobíhal po Evropském parlamentu a nechal hlasovat o deklaraci, která říkala, že je potřeba se odstřihnout od ruského plynu ihned. K pousmání může být fakt, že koalice neúspěšného premiéra Belgie Verhofstadta se jmenovala fialová. To mi přijde taková úsměvná paralela.

Česká vláda v současné době již pochopila, že je situace extrémně vážná, ale stále to ještě nepochopila Evropská unie. Problém je, že všechna řešení navrhovaná českou vládou vůbec neřeší letošní a bohužel ani příští zimu.

Znamená to, že pochopení situace českou vládou nebude mít žádný vliv na hladký průběh letošní zimy a občanům a firmám bude k ničemu?

Přesně tak to je, plně souhlasím s tím, jak jste to zformuloval. Slyšeli jsme některá PR vyjádření o tom, že vláda použila ČEZ a zabukovala si část plovoucího terminálu v Holandsku, který ovšem není propojen na žádné potrubí. Očekávám vyjádření pana ministra Síkely společně s předsedou představenstva ČEZu Danielem Benešem, protože mi vůbec není jasné, co to znamená. Plovoucí terminál má kapacitu čtyři miliardy kubíků ročně a náš ČEZ si rezervoval čtvrtinu. Jenže pokud na této stanici dojde ke zplynování, musí se použít zásobníky, nevím odkud. A co je pravděpodobnější, že dojde k tzv. vyswapování tohoto plynu s jediným možným a to je ruský plyn. Celé je to k smíchu, protože vláda na jednu stranu říká, že se musíme ruského plynu zbavit, ale pak ho přes prostředníky nakupuje a k tomu ještě významně dráž.

Ministr Síkela oznámil, že v holandském LNG terminálu zajistilo kapacitu tři miliardy kubíků ročně, tedy asi třetinu roční české spotřeby plynu. Prý jsou zajištěné i konkrétní přepravní trasy. Jak to tedy je?

Čekám, až nám to vysvětlí. Já o existenci plynovodů z Nizozemí do České republiky nic nevím.

Při nedostatku plynu prý můžeme spoléhat na solidaritu mezi evropskými státy. Lze reálně počítat s tím, že pokud jiní nebudou mít dost plynu pro sebe, ještě se s námi z tohoto nedostatku rozdělí?

Toto nedokážu posoudit. Solidarita je krásná věc, ale musíme si uvědomit i technickou stránku věci. Například v Německu je společnost BASF, která má pro sebe nasmlouvané velké objemy plynu. Jak jim to chcete zabavit? To budou Němci muset zavést válečný stav, aby tento plyn mohli z kapacit BASF vyzvednout. Slovo solidarita bychom spíš měli nahradit slovem charita, což je vždy něco za něco. Fungovat to podle mě nebude, ale naděje umírá poslední.

Pokud dojde skutečně k odstřižení ruského plynu, mohli jsme zaznamenat vyjádření jednoho z českých politologů, nejspíš pan Kubáček, že půjde o zásadní test a Fialova vláda to nemůže ustát. Já k tomu přidávám i svoje pochybnosti, že to ustojí německá vláda kancléře Scholze. Pak je otázkou, zda se následovníci ministrů průmyslu Habecka (německý ministr hospodářství, pozn. red.) a Síkely se budou těmito deklaratorními prohlášeními cítit vázáni. Nejde o žádné právně závazné akty.

Co zdvojnásobení dodávek plynu z Ázerbájdžánu, které EU podepsala? To nepomůže?

Pro nejbližší období bude efekt nula. V samotném textu se uvádí, že dojde ke zvýšení objemu dodávek na 20 miliard kubíků do roku 2027. Nebude se to vůbec týkat České republiky, protože jde o plynovod, který na nás není napojen, anebo jen ve velmi úzkém profilu. Opět to jsou jen deklaratorní PR prohlášení, aby to působilo dojmem, že se něco děje. K tomu si uvědomme, že číslo 10 miliard kubíků plynu navíc rozhodně nenahrazuje 150 miliard kubíků běžné dodávky plynu z Ruska.

Má to ještě technickou řadu souvislostí. LNG plyn, který je také brán za alternativu, je nyní ve výši kolem 50 miliard kubíků. Získat nějaké množství navíc bude problematické bez účasti čínských firem, protože dlouhodobé kontrakty má USA na LNG podepsány právě s čínskými společnostmi. Těm zbývají jistá rezidua, která mohou přeprodat do Evropy, ale to se jistě ztratí ve chvíli, kdy se čínská ekonomika v plném rozsahu oživí a žádné přebytky mít nebude. Takže ani náhrada zkapalněným plynem není žádná.

Za této situace, na jakou zimu se čeští občané a firmy mají připravit? Co nás může čekat?

V nejhorším případě nás může čekat opravdu velká zima a extrémně vysoké ceny elektrické energie. Vláda by měla aspoň zpřístupnit elektrickou energii občanům, vystoupit z energetické burzy v Lipsku nebo přes ní prodávat jenom přebytky výroby ČEZu. Místo toho ale vláda poskytla 74 miliard korun ČEZu na jistinu ve prospěch lipské burzy, což není nic jiného než podpora exportu české elektrické energie v době nadcházející extrémní krize. Nevidím pozitivní kroky, které by vláda dělala.

Co se týče firem, vidíme sice aktivitu některých podnikatelů, kteří se snaží zajistit plyn sami, ale to je velmi obtížné, protože partnerů, kteří plyn k dispozici mají, je velmi málo, anebo jsou v současné době politicky neprůchodní. Očekávám bohužel skutečně velkou krizi. Naše vláda zaspala, stále nekoná jak by měla a svědčí to pouze o tom, že to nezvládá a nemá žádný profesionální přístup.

