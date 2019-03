Tohle Babiše naštve. Bývalý krajský lídr ANO promluvil: Mrazivý scénář o likvidaci Faltýnka. Co říká marketing o voličích. Proč opozice nedokáže uspět

ROZHOVOR „Přirovnal bych to asi k třicátým letům, kdy se Hitler zbavoval Ernsta Röhma a jeho celé SA. Prostě odjedu teď na týden pryč a vy se mi tady postarejte o Faltýnka, přerůstá mi přes hlavu a začíná jednat samostatně. Takto mi to z toho vychází,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý liberecký primátor Tibor Batthyány (zvolený za ANO, posléze byla celá liberecká organizace ANO zrušena) ke kauze Jaroslava Faltýnka. Podle Batthyányho se hnutí ANO hodně proměnilo. „Z kdysi svobodomyslného středopravicového hnutí se stává třeskutá levice, která odebírá hlasy v podstatě jen komunistům a sociálním demokratům,“ myslí si.

V posledních dnech se hodně mluví o Jaroslavu Faltýnkovi, místopředsedovi hnutí ANO. Určitě jste s ním přišel do kontaktu jako bývalý krajský předseda hnutí ANO a primátor Liberce. Jakou roli hrál ve zrušení liberecké buňky ANO, čímž jste se všichni liberečtí členové ocitli mimo ANO?

Nemyslím si, že by v tom měl nějakou osobní roli, ale dělal špinavou práci pro Babiše. Kolega Kysela (náměstek primátora Liberce Batthyányho v období 2014-2018, pozn. autora) mi několikrát říkal, že když se s Faltýnkem sešel, tak on mu o mně povídal, že pan Batthyány je pracovitý, rozumný. Ale pak přišlo tohleto. Nemělo to osobní rovinu.

Jaroslav Faltýnek vůbec působí jako diplomatický nekonfliktní typ člověka. Je takový?

Má diplomatické schopnosti, když s ním mluvíte, působí důvěryhodně. Umí v tom chodit.

Byli jste zrušeni, protože jste měli příliš samostatné názory? Dá se to takto shrnout? Nebo proč?

Takže ty samostatné názory jste měl vy...

Měl jsem tu ale i spoustu kolegů, kteří stáli za mnou. To byl možná ten problém. Kdyby se tu podařil udělat převrat panu Komárkovi (Martin Komárek, poslanec hnutí ANO za Liberecký kraj 2013-2017) a paní Pastuchové (jablonecká poslankyně hnutí ANO od roku 2013 doposud), jak si to plánovali, tak jsem dnes řadovým členem a nikdo neměl potřebu mě vyhazovat. Protože jsem měl ale v liberecké organizaci silnou pozici, tak to bylo zapotřebí udělat takto.

O tom svědčí i to, že se z té původní zrušené organizace asi moc lidí do ANO nevrátilo. Máte o tom přehled?

Nevrátili se tam lidé, kteří byli zastupiteli. Jenom ti, kteří přišli do hnutí až později a prováděli pro poslance Pastuchovou a Komárka černou práci. Dneska se ale mluví o tom samém. Že je to buňka na zrušení.

Zpátky k Jaroslavu Faltýnkovi. Jaká je jeho moc v hnutí? On je po Andreji Babišovi dvojkou v ANO...

Ano. To je všeobecně známé. Pan Babiš je mediální tvář, pan Faltýnek je ten, kdo to odpracuje. Jak slovy, tak činy.

Co říkáte na jeho aktuální kauzu? Sledujete ji?

Malinko. Dohledáte to na sociálních sítích, že už v době, kdy ještě tato kauza nepropukla naplno, mi bylo jasné, o co jde. Přirovnal bych to asi k třicátým letům, kdy se Hitler zbavoval Ernsta Röhma a jeho celé SA. Prostě odjedu teď na týden pryč a vy se mi tady postarejte o Faltýnka, přerůstá mi přes hlavu a začíná jednat samostatně. Takto mi to z toho vychází.

To mi trochu odpovídáte na moji další otázku, zda hrozí Faltýnkovi, že bude také muset odejít? Nebo toho ví tolik, že to nejde? Vy si tedy myslíte, že to jde, aby se ho zbavili...

Ale když někomu dáte svoje drobné a řeknete, co jsme si, to jsme si, a v klidu to uděláme... Dáte mu třeba „třicet“, tak proč by to neudělal. Stejně měl z toho víc stresu a starostí, než nějakých požitků.

Jak vlastně vidíte dnešní ANO v porovnání s tím, ve kterém jste působil?

Dá se to rozdělit na období před prvním fungováním ve Sněmovně a zhruba do půlky toho prvního volebního období, a pak po něm. Poté se hnutí strašně proměnilo. Z kdysi svobodomyslného středopravicového hnutí se stává třeskutá levice, která odebírá hlasy v podstatě jen komunistům a sociálním demokratům.

Myslíte tedy, že dříve v něm bylo více osobností, lidí s vlastní hlavou?

Zcela nepochybně. O ně se už vnitřní mechanismy postaraly. Ti už tam fakt nejsou.

Jestli to není i v jiných velkých stranách, které se postupně stávají malými...

Tam je to trochu něco jiného. Jsou tam třeba lidé, kteří chtějí dostat víc prostoru, což bych pochopil. Ale ty strany na rozdíl od ANO měly nějakou ideu, myšlenku. ANO vzniklo jako Akce nespokojených občanů, jako jakési protirežimní hnutí. Bohužel se z toho nevymanilo. Nebyla žádná ideová konference, ANO nezískalo punc nějakého názorového lídra. Je to naopak mišmaš. Co marketingový tým Babišovi doporučí, tak to on zvedne a o tom mluví. Ale za půl roku může být jinak. To je rozdíl mezi ANO a tradičními stranami.

Proč tedy podle vás ANO stále vede, řečeno cyklistickou terminologií, peloton? Čím to je? Je to tím mišmašem, což je vlastně u voleb výhodou?

Výhoda by to být neměla. A mělo by se to lidem sdělovat. Lidé samozřejmě nemají čas týdny, měsíce sledovat politiku. Udělají si závěry zkratkovitě z nějakého útržku. Ostatně Babišovo marketingové oddělení vždy říkalo, že co se voliče týče, tak ten má paměť jak akvarijní rybka. Když bude nějaký průšvih, tak to za týden vyprchá. Před volbami se zlevní pivo nebo plínky a všechno zvěrstvo je zapomenuto. Dělá to ten marketing, který stojí desítky milionů ročně. Nebudu daleko od pravdy, když odhadnu, že ANO na něj vynaloží 30 až 40 milionů ročně bez ohledu na to, jestli jsou volby, nebo nejsou.

Jako slabost opozice to tedy nevidíte, že je málo výrazná?

U opozice je problém ten, že oni se můžou snažit jak chtějí, ale nemají ty nejlepší markeťáky. Druhá věc je, že nefunguje program Antibabiš. Musí se přicházet s něčím konstruktivním. Ale ony to mají ty strany fakt teď složité. On má pod palcem kdeco. Špatně se argumentuje třeba o tom, jak se zvyšuje byrokratická zátěž středním a malým živnostníkům, když pak šéf nějaké asociace div ne plácá Babiše po zádech, jak je fajnové EET. Těžko se argumentuje proti věcem, které tady ANO vymýšlí.

autor: Oldřich Szaban