Tohle ví ve Sněmovně každý... Tomio Okamura odhalil, jak je to s Babišovým jednáním o vládě

Vládnout s ČSSD? „Takový partner je snem pro Andreje Babiše. Já ho plně chápu. Nebudou mu do toho mluvit a budou stafáž. Tohle těžko může očekávat od Okamury,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz šéf SPD Tomio Okamura na aktuální vyjednávání o vládě. ČSSD podle něj ale není schopná garantovat 15 hlasů „pro Babiše“. „Víme plus mínus i jména. Všichni to víme ve Sněmovně,“ konstatoval. A celkem bez obalu připustil, že hnutí ANO jedná s SPD jen proto, že když jim to nevyjde s ČSSD, budou mít v záloze někoho dalšího.

„Jednáme ze všech sil, slyšíme kolem sebe nějaké proklamace z úst Andreje Babiše, ale zároveň nás pravidelně zvou na jednání a ta jsou ve velmi konstruktivní atmosféře,“ reagoval předseda SPD Tomio Okamura na výsledek prvního jednání hnutí ANO s novými lídry ČSSD. Andrej Babiš totiž ve středu večer prohlásil, že kabinet hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů je „jedinou variantou na stole“. „My chceme jednat, ale musíme čekat na to, jak se k tomu postaví hnutí ANO a koho si vybere jako partnery. Bez 78 poslanců hnutí ANO nejde prosadit náš program ve Sněmovně,“ připouští Okamura.

Jak podotkl, hnutí ANO hledá pro sebe nejlepší varianty. „ČSSD bude lacinou nevěstou, na programu jim nikdy nezáleželo. Víte, že byli u vlády už mnohokrát a jakýkoli program, který slíbili, nesplnili. Samozřejmě chápu, že z hlediska Andreje Babiše je prioritou mít za partnery strany, které jsou tvárné, nelpí na programu a budou to jen tzv. kývači. Andrej Babiš si bude dělat, úplně co chce, a oni tam budou jen do počtu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

I když se po sjezdu hovoří o sjednocení ČSSD, restartu strany a ukončení sporů, Okamura se domnívá, že jednotná strana není ani náhodou. „ČSSD není schopná garantovat patnáct hlasů pro podporu vlády. Prostě nejsou. Jsem plně přesvědčen, že toho je si vědom i Andrej Babiš a hnutí ANO. A na koalici, která podle mých odhadů dokáže garantovat tak 101 až 104 hlasů, nemůžete postavit funkční vládu. Je to jasné každému,“ popsal. Zdůraznil, že někteří poslanci ČSSD nejsou ochotní pro Andreje Babiše zvednout ruku v žádném případě. „Já to vím, prostě, víme plus mínus i jména. Všichni to víme ve Sněmovně,“ konstatoval. To, že je varianta se socialisty hnutím ANO preferovaná, Okamura plně chápe. „Nebudou mít žádné nároky. A i kdyby je verbálně vznášeli? Známe ČSSD. Když budou mít posty a slíbené funkce, hodí program za hlavu. Takový partner je snem pro Andreje Babiše. Já ho plně chápu. Nebudou mu do toho mluvit a budou stafáž. Tohle ale těžko může očekávat od Okamury.“ Ve výhodě je podle něj i KSČM, protože má méně mandátů, a tudíž ani ona nebude mít takové nároky.

Okamura: „Od začátku se chceme podílet na vládě“

SPD má zájem jednat dál. „Není pravda, že nechce nikdo vládnout. Není pravda, že chce pracovat jen hnutí ANO. Od začátku se chceme podílet na vládě. Je jen na rozhodnutí Andreje Babiše, s kým dá stojedničku dohromady,“ uvedl Okamura. „My jsme schopní udělat programové kompromisy, jsme si vědomi, že máme 22 hlasů a v rukou to má Andrej Babiš,“ dodal s tím, že i hnutí ANO potřebuje mít někoho v záloze: „Hnutí ANO s námi jedná proto, že když jim to nevyjde s ČSSD, aby měli v záloze někoho dalšího.“

Jednání s SPD přitom Babiš ještě v úterním rozhovoru pro MF Dnes úplně nevyloučil. „S SPD nás rozděluje hlavně otázka referenda o zahraničních závazcích České republiky, to je členství v NATO a v EU. Tam se totálně rozcházíme a v hnutí ANO jsme si jasně řekli, že to je nepřijatelné. Ale chceme ta jednání s SPD dokončit. Pokud by SPD trvalo na vystoupení z NATO a EU, tak ta jednání pro nás dál nemají smysl. Pokud by na tom však netrvali, můžeme se bavit dál.“

Okamura stále považuje za „velmi demokratické“, aby občané mohli hlasovat o mezinárodních smlouvách. „Není to o tom, že tady Okamura explicitně vyhlašuje vystoupení z EU nebo další věci. My navrhujeme něco jiného. Navrhujeme, aby občané, pokud by tohle považovali za důležitou otázku, mohli sesbírat požadovaný počet podpisů a aby na tuto otázku mohlo být vyhlášeno referendum. My neříkáme, pojďme udělat referendum o EU a o NATO, my říkáme: umožněte občanům, aby zákon o referendu připouštěl i možnost hlasovat o mezinárodních smlouvách,“ reagoval pro Parlamentní listy Okamura s tím, že takových smluv je dvě stě. Návrh je podle něj zcela správný, standardní a legitimní. Jenže, pokud je tohle zásadní překážka pro další jednání? „Ale pro nás je to také zásadní priorita. Chceme, aby český občan mohl rozhodovat o své budoucnosti ve své zemi.“

Andrej Babiš podle předsedy SPD předjímá: „Asi cítí, že je to zrovna otázka, kde s tímto občané mají problém. Ale pakliže jsme demokraté, pak by právě k této otázce mělo referendum být.“

Zákon budou projednávat ve Sněmovně 27. února. „Výmluva, že to nesplňuje jejich parametry? Jenom výmluva. Není to pravda,“ tvrdí Okamura.

