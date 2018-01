Tomáš Halík a méněcenný český národ. Obyčejní lidé mají více zodpovědnosti než elity, vzkazuje poslanec Foldyna

„Na debaty v televizi se dívat budu. Stát se může vždy cokoli, ale že by prezident Zeman ‚vybuchl‘ v duelu s panem Drahošem, nepředpokládám. Jedině že by soutěžili v disciplíně: ‚Nevím, zatím jsem nad tím nepřemýšlel‘,“ ironizuje rétoriku prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „My si buď vybereme Churchilla, nebo Chamberlaina. Doba, ve které se nacházíme, mluví pro Churchilla,“ říká také Foldyna v rozhovoru ParlamentníchListů.cz ještě před volbami...

Máme před sebou druhé kolo prezidentských voleb. A Jiří Drahoš jde do něj ostře. Nechal se slyšet: ,,Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že Miloš Zeman je zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět.“ ... ,,Je to takový paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak údajně rozumí lidem.“ Jak byste bránil svého prezidenta, který se skutečně netají tím, že manuálně není moc zručný?

K tomu, aby někdo dokázal správně vyhodnotit politické dění doma i ve světě, následně odhadnout jeho důsledky pro život v naší zemi a nakonec se správně rozhodnout, jakým způsobem zareagovat, je nutné mít zkušenosti, odpovídající vzdělání a také určitou dávku intuice. Totéž platí o schopnosti rozumět starostem a obavám normálních lidí. Prezident Zeman opakovaně prokázal, že dokáže obojí. Příkladem může být jeho postoj k migrační krizi, či jeho postoj k různým nátlakovým skupinám. Schopnost uříznout prkno je pro prezidenta zhruba stejně důležitá jako pro truhláře znalost antické literatury.

Jiří Drahoš se v posledních dnech snaží mluvit smířlivě. Říká, že je nutné pečovat o nejchudší a podobně. Dokonce se chystá vyjet na venkov, konkrétně do Moravskoslezského kraje. Co když se skutečně dokáže zalíbit některým voličům Zemana? Je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Stačí to?

Bohuslav Sobotka je také mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas dokonce působí i sympaticky. Stačilo to? Prezident má prosazovat národní zájmy, nikoli bodovat v soutěžích krásy a sympatií. Churchill byl také škaredý, mluvil sprostě a pil alkohol, zatímco Chamberlain byl elegantní švihák, co v životě neřekl sprosté slovo a alkohol mu nechutnal. My si buď vybereme Churchilla, nebo Chamberlaina. Doba, ve které se nacházíme, mluví pro Churchilla.

Byl to od Zemana dobrý krok přistoupit na debatu v médiích? Jiří Drahoš chce jít do dvou TV diskusí, Miloš Zeman do čtyř. Proč? Nehrozí přecejen, že by Zeman ,,vybuchl? Může se mu udělat špatně... Budete se dívat na avizované prezidentské debaty?

Na debaty se dívat budu. Stát se může vždy cokoli, ale že by prezident Zeman „vybuchl“ v duelu s panem Drahošem, nepředpokládám. Jedině že by soutěžili v disciplíně: „Nevím, zatím jsem nad tím nepřemýšlel.“

Tomáš Halík řekl, že druhé kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem řekl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Co odpovědět profesoru Halíkovi?

Tomáš Halík řekl, že se ve volbách ukáže „kvalita českého národa“. Chápu to tak, že pokud budeme volit jinak, než by chtěl pan Halík, tak jsme národ nekvalitní – jinými slovy méněcenný. Kde já už jsem taková slova slyšel?

Praha volila Drahoše, venkov volil Zemana. Více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si vysvětlujete zejména ten údaj o vzdělání?



Starší a obyčejní lidé mají víc zkušeností a více zodpovědnosti. Nedají tolik na efekt a estetiku jako takzvané „elity“. Starší a obyčejní lidé, které elity často nazývají „lůzou“, se řídí „selským rozumem“, protože se jim to opakovaně osvědčilo. Starší a obyčejní lidé chtějí žít tak, jak žily generace našich předků, nevěří multikulturalismu a podobným hloupostem. Z těchto důvodů se brání panu Drahošovi a jediným, kdo může porazit Jiřího Drahoše, je Miloš Zeman.

Mladý youtuber Vito Vodvarka, který na Facebooku burcuje za volbu Jiřího Drahoše, píše, že Zemana volí lidé ,,kvůli fámám o euru a islamizaci (uprchlíkům), což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana.“ Je to tak?

Nejde o žádné fámy, ale o realitu. Muslimské no-go zóny opravdu existují, mrtví po teroristických útocích jsou opravdu mrtví, bolest pozůstalých je bolestí skutečnou, zmrzačení lidé jsou opravdu zmrzačení, znásilněné ženy a děti byly opravdu znásilněny. Lidé se tedy obávají o své bezpečí právem. Vidí důsledky imigrace u našich sousedů a nechtějí opakovat jejich chyby. Opakování cizích chyb není solidarita, ale hloupost. Jiří Drahoš se opakovaně pro tuto hloupost vyslovil.

Co se vám vlastně na Miloši Zemanovi tak líbí, že ho neustále obhajujete? Vždyť skutečně nevypadá zdravě a pár přešlapů už udělal...

Ano, prezident Zeman samozřejmě udělal pár přešlapů, ale pouze v nepříliš podstatných věcech. Ve věcech zásadních však byl jeho úsudek prakticky vždy bezchybný a jeho postoje jsou v těchto věcech dlouhodobě konzistentní. To, že není bez chyb, je jasné, ale to není nikdo.

Je něco, co vám na Jiřím Drahošovi výrazně vadí?

Mně pan Drahoš nevadí, jenom si myslím, že by byl horším prezidentem než Miloš Zeman. Kromě názorů na migraci jsem od něj totiž neslyšel nic jiného než jenom obecné fráze typu: „Budu slušný, budu důstojný, přinesu změnu,“ a to je na prezidenta málo. Kdyby nebylo migrace, tak vlastně můžu říct, že mi na něm vadí nejvíc to, že mi ničím nevadí. Takoví lidé obyčejně nemají silný vlastní názor, což je, zejména v této neklidné době, u politika problém. Prezident republiky opravdu není pouhým kladečem věnců a hlavou na poštovních známkách.

autor: Olga Böhmová