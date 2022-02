Trikolora nemá být stranou vůdcovského typu, říká předsedkyně Majerová

„Trikolora nepotřebuje revoluci, ale evoluci. Na to dobré chceme navázat, z chyb se naopak musíme poučit,“ říká bývalá poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která minulý víkend obhájila funkci předsedkyně Trikolory. Co chystá v nejbližší době? Jak chce změnit Trikoloru, aby byla v příštích volbách úspěšnější? A bude nakonec Trikolora spolupracovat také s SPD? „Chystáme založení intelektuálního think tanku,“ prozradila Majerová mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

V sobotu jste obhájila funkci předsedkyně Trikolory. Jaké bezprostřední dojmy si odnášíte z vašeho sněmu?

Poprvé asi po dvou letech snad už má Trikolora konečně před sebou relativně normální týdny a měsíce. Když jsme po založení Trikolory s Václavem Klausem mladším vyrazili propagovat nový politický subjekt po vlastech českých, moravských a slezských s projektem „Trikolora jede“, zastavil nás záhy koronavirus. Pak jsme Trikoloru pro změnu zachraňovali, když ji Vašek opustil, což spojitě přešlo do hektické volební kampaně. A namísto, abychom si po volbách aspoň trochu oddechli, následovalo dosti hektické předsněmové období. Stále jsme řešili nějaká provizoria nebo vnitřní problémy. Od soboty má Trikolora nové, kompletní, řádně zvolené vedení a před sebou jasný směr.

S jakou vizí vstupuje Trikolora do dalšího období? Ve svém projevu jste mluvila především o stabilizaci a konsolidaci. Plánujete tedy spíš udržení kurzu, nebo nějaké zásadní změny?

Trikolora nepotřebuje revoluci, ale evoluci. Na to dobré chceme navázat, z chyb se naopak musíme poučit. Ve svém kandidátském projevu jsem na směnu řekla mimo jiné i toto. Na našich třech základních pilířích, na kterých jsme vznikli, to znamená suverenitě, prosperitě a svobodě, nemusíme měnit vůbec nic. Naše země, naše vlast, Česká republika je pro nás stále na prvním místě. Na tom, že bohatství vzniká z práce, a ne z dotací, se také nic nemění. A naše povinnost bránit normální svět je v roce 2022 po všech těch otřesech, které přinesly poslední měsíce a roky, ještě větší, než byla v roce 2019, kdy jsme Trikoloru zakládali. Co by se naopak trochu změnit mělo, je důraznost naší komunikace a argumentace.

Mluvila jste také o tom, že Trikolora již nebude stranou jednoho muže. Nicméně právě na této myšlence byla založena. Myslíte si, že máte šanci tuto transformaci ustát?

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 87% Nemá 11% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3682 lidí Václav Klaus mladší Trikoloru opustil, už to brzy bude rok. Ani další zájemce s jistými autoritativními sklony delegáty sobotního republikového sněmu moc neoslovil. Já jsem naopak bytostně přesvědčená, že Trikolora nemá být stranou vůdcovského typu. Jako předsedkyně chci vytvářet a dávat co nejvíce prostoru lidem okolo sebe. Chceme k Trikoloře přitáhnout také výrazné osobnosti z vnějšku. Na sněmu jsem jmenovala kupříkladu Miroslava Ševčíka, Petra Robejška, Markétu Šichtařovou, Vladimíra Pikoru či Andora Šándora. Takovéto výrazné osobnosti a skuteční profesionálové ve svých oborech mohou být nejen pro Trikoloru, ale obecně pro politiku i Českou republiku obrovským přínosem. I proto chystáme založení intelektuálního think tanku, který může být skvělou platformou pro cizelování pravicové, chcete-li konzervativní politiky.

Trikolora však utrpěla v loňských parlamentních volbách porážku, kdy ve spojení se Svobodnými a Soukromníci získala jen 4,7 procenta. Myslíte si, že máte v příštích volbách šanci dosáhnout lepšího výsledku?

Kdybychom si to nemysleli, tak se na všechno vykašleme a určitě bychom si tu spolu nepovídali. Politika je běh na dlouhou trať. S tématy se někdy trefíte, někdy ne. S některými se občas předběhnete. My jsme kupříkladu už před volbami varovali před energetickou krizí a před bezprecedentním útokem na peněženky našich občanů. Kdyby krach Bohemia Energy přišel o měsíc dřív, a ne až po volbách, možná by nám lidé naslouchali o trochu více. Ale žádné „kdyby“ v politice neplatí.

Hodlá Trikolora pokračovat spíš samostatně, nebo uvažujete o bližším propojování s dalšími politickými stranami?

Ve své předsednické zprávě i ve svém kandidátském projevu jsem to řekla zcela jasně. Abychom mohli ostatní spojovat, musíme být sami co nejsilnější. Pro komunální volby mají naše místní organizace naprostou svobodu v jakém gardu nebo v jakém spojenectví do voleb půjdou. Pro doplňovací senátní volby chceme naopak hledat širší dohodu s podobně směřujícími stranami, abychom si zbytečně nekonkurovali a naopak si vzájemně podpořili své kandidáty. V tomto smyslu pokračuje naše spolupráce jak se Svobodnými, tak se Soukromníky, ale chceme do ní zahrnout i další subjekty. Zcela jistě budeme také jednat s SPD. Co se týká voleb do Poslanecké sněmovny, je předčasné dělat závěry už teď, ale za svůj vůbec největší politický úkol v roli předsedkyně strany považuji, abychom do příštích voleb vygenerovali silného a respektu hodného superlídra, který nás do voleb povede, ať už půjdeme sami nebo v nějakém širším spojenectví. Musíme lidem nabídnout důstojnou alternativou jak k Fialově probruselské vládě, tak k Babišově probruselské opozici.

Na sněmu jste mimo jiné také změnili Trikoloru z politického hnutí na politickou stranu. Proč jste se rozhodli k takovému kroku?

Na přeměně Trikolory z hnutí na stranu byla mezi našimi členy téměř jednohlasná shoda. Nechceme být vnímáni jako rozplizlé hnutí, nýbrž jako jasně definovaná politická strana. Strana pravicová, konzervativní, národní a euroskeptická.

Ve volbě předsedy Trikolory jste měla další tři vyzyvatele. Jindřich Rajchl na poslední chvíli svou kandidaturu stáhl a velmi ostře se vyjádřil k situaci ve straně. Kritizoval především vnitrostranické intriky a dokonce cenzuru. Měl pravdu? Co o jeho kroku soudíte?

Promiňte, ale já opravdu nemám potřebu se k panu Rajchlovi vyjadřovat. Co je zač, na to musí každý přijít sám…

Dalším vašim vyzyvatelem byl profesor Ivo Budil, o kterém se šuškalo, že se v případě neúspěchu stane vašim místopředsedou. Proč se tak nestalo?

Pana profesora si nesmírně vážím, naše soupeření nebylo nijak konfrontační. Ani z jeho, ani z mé strany. Naopak ještě před sněmem jsme se domluvili, že v případě, pokud uspěju já, on nebude kandidovat na místopředsedu, ale raději stane v čele onoho intelektuálního think tanku, kterým chceme činnost Trikolory posílit. Moc si od toho slibuju.

Jaké budou vaše nejbližší kroky po znovuzvolení předsedkyní Trikolory?

Hned v úterý jsem mluvila na demonstraci proti totalitnímu pandemickému zákonu a když už jsem byla u Sněmovny, zašla jsem dovnitř navštívit pár politických přátel z minula, třeba Jardu Foldynu, vedle kterého jsem na Malé Straně čtyři roky bydlela. Od příštího týdne už to pojede. Schůzky, vyjednávání a rozhovory s potenciálními partnery do komunálních a senátních voleb, jednání grémia a předsednictva Trikolory, novináři, shánění peněz, schůze, výjezdy do krajů…

