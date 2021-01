Ty lidi neumlčíte. Průzkumy? Nevěřím. Ondřej Neff k USA i Česku

ROZHOVOR Spisovatel, publicista a provozovatel serveru Neviditelný pes Ondřej Neff: „Nechat se očkovat je pro mě samozřejmost!“ „Obávám se všeho, co činí naše politická reprezentace včetně opozice.“ Odstřihnutí Trumpa na sociálních sítích považuje za cenzuru. Trump především těžce poškodil americkou Republikánskou stranu. Ondřej Neff komentuje i českou politickou scénu. Volební kampaň podle něj začne už na jaře a o Babišově budoucnosti hodně napoví, jak se jeho vláda vypořádá s vakcinací. Neff také upozorňuje, že po volbách vstoupí do hry znovu prezident Miloš Zeman.

Biochemik a lékař Jan Trnka soudí, že stát v boji s covidem a obecně s potenciálním nebezpečím tohoto typu selhal, ale stalo se tak ještě před nástupem Andreje Babiše. Chybějí prý erudovaní odborníci, kteří by politikům radili. Nicméně pokud to můžu laicky posoudit, tak zcela nepřipraveny na pandemii koronaviru se ukázaly být snad všechny země světa. Lze se vůbec na něco podobného dostatečně přichystat?

Svět žil v iluzi. To si přiznejme. Je to jako ďábelská apokalypsa. Jsem spisovatel sci-fi, takže moc dobře vím, že ten motiv pandemie je v tomto literárním žánru dlouhodobě přítomný.

A teď to najednou v reálu vypadá tak, jako by si to vymyslel Stephen King. Máme tady spoustu bezpříznakových přenašečů, takže bojujeme s něčím, co často vůbec nevidíme!

Ondřeji, hlavní zbraní proti covidu má být vakcinace. Vy sám se necháte očkovat? Podle průzkumů na tuhle otázku cca 40 procent Čechů odpovědělo ještě v prosinci negativně…

Zcela jistě se nechám očkovat. Jsem z generace, kterou vakcinace ochránila před mnoha chorobami počínaje záškrtem, černým kašlem přes obrnu až po neštovice, takže já opravdu nemám nad čím váhat. Na druhé straně chápu ten skepticismus některých lidí, protože jde o zcela novou, neznámou věc. Ale pokud všichni uvidí, že ta vakcína opravdu plní svou funkci, tak jistě ta nedůvěra opadne. Mimo jiné i proto, že ten, kdo se nechá očkovat, z toho pak bude mít prý i nějaké benefity – například při cestování do zahraničí vám to nepochybně leccos zjednoduší.

Teď prožíváme období čekání a očekávání, jarní solidaritu už ovšem definitivně nahradila atmosféra celospolečenského napětí a nervozity…

Tak to určitě, v tom s vámi souhlasím. Období té všudypřítomné nezištnosti, šití roušek, vyrábění respirátorů a vůbec toho dobrovolnictví máme už za sebou. A důvodem je, že už to celé zkrátka trvá příliš dlouho. Ale věřím především v to, že firmy a podnikatelé postupně přijdou s celou řadou nových a originálních nápadů a inovací, které ten život trochu usnadní – a hlavně nakopnou českou ekonomiku. A to už nebude vlna solidarity, ale vlna invence, která by měla přijít zdola.

Čím blíže budou volby, tím pravděpodobněji může nastat situace, kdy vláda rozvolní současná opatření, aby nasbírala nějaké ty politické body. Obáváte se toho?

Obávám se všeho, co činí naše politické reprezentace, opozici nevyjímaje. Opravdu si nevzpomínám, že by se v létě nějak extrémně ohrazovala proti tomu rozvolnění v čase dovolených, které se podepsalo na druhé vlně. Přesto doufám, že pokud by situace, kterou jste načrtl, nastala, opozice se dostatečně hlasitě ozve. Na rozdíl od té letní a především jarní situace tu máme určitá kritéria, která jasně říkají, že se momentálně pohybujeme v čele žebříčku mapujícího úmrtnost a počet nakažených v průměru k počtu obyvatel.

A jsme naopak zcela na chvostu peletonu s naším nízkým počtem očkovaných. Takže tahle čísla o něčem vypovídají, a málo platné, jsou pro tuto vládu zkrátka zdrcující.

Domníváte se tedy, že Andrej Babiš nakonec doplatí právě na své premiérování v době covidu?

Myslím si, že to bude hodně závislé právě na tom, jak se jeho vláda dokáže poprat s vakcinací. A uvidíme, jak silným tématem bude covid v té předvolební kampani, která začne vlastně už na jaře. Ale pokud to bude dál pokračovat v tom duchu jako doposud – zákazy, omezení, žádná vize a perspektiva a hrozivá čísla –, Babiše to musí přinejmenším oslabit.

Podle průzkumů by hnutí ANO volby sice vyhrálo, ale mělo by patrně velký problém sestavit vládu.

To se může docela dobře stát a musíme taky počítat s tím, že pak se do hry zapojí ten hlavní hráč – prezident Miloš Zeman. Ten by klidně mohl sestavením vlády pověřit znovu Andreje Babiše, který buď nějakým zázrakem sestaví kabinet, pro který získá důvěru –, anebo tu bude třeba další dva roky pohodlně vládnout s kabinetem bez důvěry a v demisi. Ostatně to by přece nebylo nic nového. A těm lidem, kteří to takhle potáhnou, bude úplně jedno, jaký vliv to bude mít třeba na reputaci naší země v zahraničí, protože to jsou bezskrupolózní jedinci, kteří sledují jenom své vlastní cíle a své ego. Ale otázka vůbec je, jak vážně máme ty průzkumy, které teď odepisují sociální demokraty či komunisty a favorizují Piráty či STAN, vůbec brát?

Z mého pohledu je to spíš takový folklór pro média, ale realita je poněkud odlišná.

V souvislosti s restrikcemi, které mají zastavit covid-19, se mnozí obávají o „elektronický“ průlom do práv a svobod jednotlivce: digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí, narušení soukromí. Co si konečně přiznat, že od nástupu internetu se naše soukromí stalo jen prázdným pojmem?

Vy jste to řekl v podstatě za mě. Kdybychom chtěli mít skutečně soukromí, tak spolu v tom dnešním světě nemůžeme ani telefonovat, protože tím dáváme do ruky spoustu důležitých dat mobilním operátorům. Nemohli bychom si třeba založit bankovní účet, platit kartou, cestovat s navigací atd. Skutečné soukromí je dnes jen iluze. Podle mě je klíčové to, abychom žili ve slušné demokratické společnosti, která toho obrovského množství dat nebude zneužívat – a sama bude dbát na to, aby se tak nedělo. Ano, my máme internet, ale v Číně ho mají taky – a tam je komunistický, bolševický stát, kde se z občanů stali otroci, s jejichž daty nakládá stát.

Dotkli jsme se tématu svobody slova, které se momentálně rozebírá v souvislosti s dosluhujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Facebook, Instagram a především Twitter mu totiž v reakci na vniknutí jeho příznivců do budovy Kapitolu, kde chtěli zpochybnit nedávné volby, k čemuž právě Trump na sociálních sítích opakovaně vyzýval, zablokovaly všechny účty. Co na to říkáte?

Je to bezpříkladný zásah do svobody projevu. Navíc kontraproduktivní, protože tímto způsobem Trumpa stejně neumlčí. A nejenom Trumpa, ale všech těch jeho předpokládaných cca 20 milionů skalních příznivců. To je chtějí taky všechny umlčet a zablokovat? To je prostě nesmysl.

Donald Trump evidentně prohru neunesl, čímž vysloveně nahrál všem svým hlasitým kritikům. Jaký dopad bude mít jeho mírně řečeno pomatené jednání?

Důsledky to budou zcela zásadní. Trump se osobně a jako politik znemožnil, ale co je ještě víc zarážející, že to jeho okolí připustilo. Ta černá středa byla jen vyvrcholením procesu, který začal ještě před volbami: Trump zpochybňoval volby a pak soudní systém, to jsou pilíře demokracie! Měli na něho vynaložit tlak, měli mu v tom zabránit. Místo toho ho mnozí podporovali. Je to velká rána pro celou Republikánskou stranu.

Trump odejde z jeviště, ale republikáni na něm zůstanou. Takže ve výsledku Trump po vcelku vydařeném prezidentském období začal třeštit a naprosto fatálním způsobem tak republikány, tuto tradiční americkou stranu, která dala světu mnoho skvělých prezidentů, poškodil.

Pro mě osobně je to bolest a zklamání. Jsem liberální konzervativec a preferuji klasickou demokracii bez přívlastků typu lidová nebo přímá nebo liberální a podobně. Ta dostala v Americe ránu a důsledky poneseme i my v Evropě. A troufám si předpovědět, že pro americké republikány to bude mít skutečně dlouholeté dopady.

Joe Biden by měl jako nový prezident Američany především sjednotit. Dokáže to?

On sám v tom svém posledním slyšení řekl, že se o to smíření bude snažit, ale nebude to mít ani trochu jednoduché. Opravdu netuším, jakými prostředky chce Biden něco takového zařídit. Ale samozřejmě – kéž by se mu to podařilo!

Rozhovor s Ondřejem Neffem vedl Tomáš Procházka.

