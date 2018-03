Učitelé zatahují své svěřence do politických půtek. Odporné a slizké. Generál Blaško vyzývá ke konání trestní orgány

ROZHOVOR „Proč je Rusko stále napadáno a jsou mu podsouvány různé podrazy na Západ? Proč je Rusko obklíčeno ze všech stran? Myslím, že všem štváčům by vyhovoval prezident typu Jelcina, který by už Rusko dávno rozdal nadnárodním korporacím a dnes by probíhalo bezuzdné drancování přírodních zdrojů. A o co jiného jde? ptá se v rozhovoru pro PL.cz generálmajor Hynek Blaško. „V ČR už se stalo politickým koloritem neuznávat vítěze jakýchkoli voleb a zpochybňováním výsledků vyvolávat neklid ve společnosti. Vyhánění lidí do ulic je anarchie, ze které nikdy nic dobrého nevzešlo,“ domnívá se.

Anketa Chcete, aby čínská CEFC dál investovala v Česku? Nyní posílena o čínský státní kapitál Chci 58% Nechci 42% hlasovalo: 5125 lidí

Uplynulý týden protestovali studenti ve výstražných stávkách po celé republice za dodržování ústavních zvyklostí. V Reflexu Václav Klaus mladší odmítl, aby se politika míchala do škol. Načež Miroslav Kalousek prohlásil, že se mu dělá z Klause nevolno a vmetl mu, že jeho otec byl členem první polistopadové vlády, která vznikla na základě studentských protestů. I tato výměna názorů reflektuje rozdílné pohledy na výstražné stávky. Jaký je ten váš?

Souhlasím s Klausem jr., že politika do škol nepatří. Stávky byly obrazem našeho pokřiveného školství. Učitelé místo, aby žákům a studentům vysvětlovali celé spektrum politických názorů, tak prosazují pouze jeden stranící určité skupině, která z toho posléze profituje. Je to odporné a slizké zatahovat děti, kterým nebylo ani 18 a o světě ví jen to, že existuje, do pochybných politických půtek. Poslouchají jakousi „husičku“, která z pódia hřímá, zrušte starším lidem volební právo, aby neovlivňovali život mládeže. To je v jejím pojetí demokracie, stavět proti sobě generace. Orgány činné v trestním řízení by měly zahájit její trestní stíhání za vyvolávání mezigenerační nenávisti.

Studenti sice tvrdí, že respektují výsledky voleb. Ale nejsou podobné stávky a demonstrace přesně právě tím opakem – vždyť parlamentní i prezidentské volby byly poměrně nedávno. Nepřijde vám, že jsou způsobené tím, že se část veřejnosti s výsledky voleb nesmířila?

V ČR už se stalo politickým koloritem neuznávat vítěze jakýchkoli voleb a zpochybňováním výsledků vyvolávat neklid ve společnosti. Jaképak smířili, nesmířili, prostě vyhráli a demokrat výsledek uzná, zanalyzuje chyby, aby v příštích volbách současného vítěze porazil. Vyhánění lidí do ulic je anarchie, ze které nikdy nic dobrého nevzešlo. A z historie je známo, že se vše nakonec obrátilo proti štváčkům, ale napáchané škody byly nedozírné.

Putin obhájil prezidentský post drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Lze chápat situaci tak, že on je někdo, koho Rusové potřebují, a máme se s tím smířit?

A co jako proti tomu chcete dělat? „My Russkije“ mu věříme, proto jsme si ho zvolili, a vy (světe) si trhněte nohou.

Ruský prezident vstupuje do svého čtvrtého období. V tom třetím se vyhrotily vztahy mezi Ruskem a Západem. Což se děje i v tuto chvíli. Jak to vidíte do budoucna? Bude vzájemná konfrontace pokračovat, nebo dojde ke zklidnění vzájemných vztahů?

Proč je Rusko stále napadáno a jsou mu podsouvány různé podrazy na Západ? Proč je Rusko obklíčeno ze všech stran? Myslím, že všem štváčům by vyhovoval prezident typu Jelcina, který by už Rusko dávno rozdal nadnárodním korporacím a dnes by probíhalo bezuzdné drancování přírodních zdrojů. A o co jiného jde?

Spojenecké oddíly turecké armády získaly kontrolu v severosyrském městě Afrínu, o něž bojovala turecká armáda proti syrským Kurdům. Markéta Kutilová o situaci poměrně podrobně píše na Facebooku a zmiňuje i toto: „Turecko je člen NATO a nikdo nepípne.“ Připomínám, že syrští Kurdové se výrazně zapojili do bojů proti Islámskému státu. Co k tomu říci?

Turecko je sice členem, ale dělá si, co chce, protože ví, že se nikdo neopováží jakkoli jeho činnost korigovat.

V Itálii zvítězily strany, které neskrývají odpor proti Evropské unii a proti migraci do Evropy. Jde o předěl ve vývoji EU? Otřese se „Brusel“?

Vše závisí na tom, jestli spolu budou tyto strany spolupracovat a nepromarní šanci, kterou jim voliči dali. Pokud se tak stane, Brusel bude ne otřesený, ale na kolenou.

Čím dál více lidí nevěří Evropské unii, i když eurodotace čerpáme. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o Evropské unii. S návrhem vytvořit nadstranický klub, který se bude zabývat evropskou agendou, přišla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Chybí tu hlasy, které o Unii mluví pravdivě a nedemagogicky,“ objasnila svůj záměr. Co si o něm myslíte?

Ten nadstranický klub vyřeší dilema, které máme – co je pravda a co lež? Silně o tom pochybuji a hlavně pokud začnou hlásat, že něco je pravda, tak to zase bude pravda úzké skupiny lidí, jejich pravda. Možná tato dáma spekuluje s příslovím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Můj názor na tzv. dotace je: zrušit je; protože jsou velkým lákadlem pro majetkovou trestnou činnost. Místo toho ať se konečně prosadí v EU zrušení daňových rájů a zavede pravidlo danění zisku v místě jeho vzniku.

Psali jsme: Tereza Spencerová: Novičok? Jako houska na krámě, má to leckdo. Putin po večerech nad čoudícími kádinkami vyvíjí nové zbraně. Ty plky a bláboly o Rusku... V Evropě hrozí obrovské násilí imigrantů Rusko znovu zopakovalo tvrzení, že ČR vyvíjela jed Novičok Jiří Drahoš ostře zaútočil na Zemana. A nabídl lidem... Průšvih Sobotky? Noviny přinesly svědectví o jeho postupu vůči člověku, se kterým má teď problém Babiš



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban