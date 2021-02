Uhlíř z Trikolóry: Máme vlastní COVID PLÁN. Musíme cíleně postupovat v otevření země, prioritou je otevření škol

reklama

Tvrdíte, že se společnost rozdělila na dvě části. Jednu představují lidé, které vládní opatření proti Covid-19 zdecimovala, druhou pak lidé, kteří nepociťují zásadní změny. Opravdu si myslíte, že jsou mezi námi lidé, kterých se pandemie až tak nedotkla?

Vnímáním a pocitově se pandemie samozřejmě dotkla všech. Je to novinka, která vstoupila do našich životů bez ohlášení a nemá obdoby. Nemůžeme nakupovat oblečení, dojít si ke kadeřníkovi, zajít si zacvičit nebo si prostě sednout na kávu a podobně. To je v obecné rovině neoddiskutovatelná pravda. Ale existenční starosti nepociťují senioři, které trápí spíš úzkost, omezený kontakt s rodinou, dětmi a vnoučaty. Naopak střední třída, podnikatelé a živnostníci mají výrazné existenční problémy! Prodávají majetek, provozovny, auta, aby vůbec tuto dobu přežili.

Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 26% Ne 70% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 15996 lidí



Často ve svých vyjádřeních kritizujete vládu za přístup k řešení pandemie. V čem podle vás vláda selhala nejvíce? A naopak, najdete v sérií vládních rozhodnutí přeci alespoň něco, za co byste ji pochválil?

S trochou nadsázky bych mohl říct, že pochválit se vláda dá za skvělé PR a tiskové konference. V tomto ohledu si vládní představitelé a hlavně Andrej Babiš nemohli nic lepšího přát, protože kamkoliv se podíváte, jsou v centru mediálního dění. Kvalitní PR ale bohužel není recept na řešení situací, ale jen způsob, jak se pozitivně prezentovat. To je z mého pohledu nebezpečné, protože řešíme mimořádnou krizi a vláda díky svému píárovému přístupu žene společnost do chaosu a řídí stát amatérsky. Je nepředvídatelná, postupuje a vyjadřuje se protichůdně, nikdo se v tom pořádně nevyzná. Od začátku epidemie funguje vláda na principu brzda – plyn. Mezi tím neexistuje nic rozumného. Vláda se evidentně neřídí žádnými tvrdými daty. Rok bojujeme s epidemií až pandemií od neustálých poklesů a nárůstů a zase zpět a vlastně vůbec nevíme, co výskyt Covid-19 ovlivňuje.

Fotogalerie: - Dětem utíká čas!

Kdyby byla Trikolóra součástí vlády, v čem by postupovala jinak? Neobáváte se, že otevřené školy, obchody a restaurace by znamenaly neřízený průchod epidemie populací a zahlcení celého zdravotního systému?

Školy se neměly nikdy zavřít. Měla se definovat místa, kde se virus šíří a k tomu přijmout konkrétní opatření. K většině úmrtí došlo v sociálních službách a domovech pro seniory. Tomu se měla věnovat největší pozornost a péče. Je skutečně nutné držet všechny pacienty na covid centrech v nemocnicích? Ekonomicky asi ano, protože nemocnice dostávají vyšší platby za tyto případy od zdravotních pojišťoven. Motivace je tedy jasná, což je poněkud smutné.

Trikolóra má vlastní, čerstvě schválený COVID PLÁN. Ten předpokládá správné fungování všech subjektů, které mají co mluvit do očkování. Česká vláda musí být schopna zajistit vakcínu v dostatečném počtu. Od schvalování léčiv máme v ČR SÚKL. Ten musí aktivně testovat vakcíny a určit, které jsou vhodné pro český trh a ty bez průtahů a s nejvyšší prioritou schválit. Trikolóra je pro to, aby si občané mohli zvolit, jakým typem vakcíny se nechají očkovat. V návaznosti na to musíme cíleně postupovat v otevření země. První prioritou je otevření škol. Distanční výuka není plnohodnotnou náhradou a pokud tento stav přetrvá, vzdělanost národa poklesne. Školy se prostě musí otevřít i za cenu zvýšených hygienických opatření. Stejného postupu se musí dočkat služby, obchody, vleky a lanovky i restaurace. Kromě už popsaných postupů do našeho plánu patří pravidla, podle kterých bychom měli postupovat při rozvolňování. Nesmysly vyhlášené vládou musí nahradit srozumitelná řešení a plošné zákazy musí být nahrazeny konkrétními opatřeními, pochopitelnými pro všechny. Například, že roušky mají smysl v uzavřených prostorech nebo že trasování a testování je nejefektivnější obranou před likvidačními opatřeními lockdownu. Zapomnělo se také úplně na sport a prevenci v podobě pohybu na zdravém vzduchu, venkovní centra se naopak uzavírají, což je pro nás nepochopitelné.

Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 2557 lidí

V posledních dnech to přeci jen vypadá, že se vláda posunula od zpřísňování vládních opatření spíše k opatrnému rozvolnění. Mluví se o otevření obchodů, návratu deváťáků a maturantů do škol. Přesto si řada lékařů ťuká na čelo, protože počet pacientů na JIP v nemocnicích opět trhá rekordy. Je tedy správné právě teď rozvolňovat?

Rozvolňovat se mělo již dávno. Postupně a rozumně. Nebyl tady žádný důvod pro nouzový stav, toho jen vláda zneužila. Znovu opakuji, že se školy neměly nikdy zavírat. Populace se musí ubránit v kombinaci promořenosti, jak to je podle odhadu už zhruba u tří milionů lidí, vlastní přirozenou imunitou a proočkovaností. Ta byla slibovaná měsíce a projekt fatálně selhal. Hře s čísly s počty nakažených, uzdravených, o naplněnosti lůžek a úmrtích prostě nevěřím. Sám ministr zdravotnictví Blatný neobratně přiznal, že reálných úmrtí je ve skutečnosti třicet procent z udávaných čísel. A jak jeho peskování za tento výrok začalo, tak skončilo. To je právě důkaz dříve zmíněné PR hry s námi všemi, na kterou je vláda špičkový odborník. My se ale potřebujeme vrátit co nejrychleji k normálnímu životu, normálně a prakticky fungovat a ne se nechat velkohubě zastrašovat.



Už za deset dnů skončí opět nouzový stav. Trikolóra jej nikdy nepodpořila a Vaše poslankyně Majerová dokonce sama přišla s iniciativou ústavní žaloby. Vláda však tvrdí, že bez nouzového stavu nebude schopna např. nakoupit neinvazivní antigenní testy pro školáky. Jak z tohoto kruhu ven?

Současné i minulé kroky vlády a nyní i hejtmanů, v souvislosti s nouzovým stavem, považujeme za protiústavní. Jsme připraveni podpořit mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a nouzový stav okamžitě zrušit, stejně tak jsme podali ústavní žalobu. Nouzový stav dává prostor vládě pro korupci, rozhodování bez výběrových řízení, nakupovat zdravotnický materiál a vyhýbat se standardním kontrolním mechanismům. Ze strany vlády se jedná jen o nepřijatelnou hru, zahrávající si se zdravím a existencí všech obyvatel České republiky.

Psali jsme: Trikolóra poslala otevřený dopis ministru Havlíčkovi Uhlíř: (Trikolóra): Bezprecedentní obcházení Sněmovny a podpora neschopné vlády Koudelka (Trikolóra): Trikolóra Brno-Jundrov: Hejtmane Grolichu, odstupte! Místopředseda Trikolóry Uhlíř: Covid jsem prodělal, očkovat se nenechám. Věřím v přirozenou sílu imunitního systému

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.