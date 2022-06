Ukrajinsko-bruselská vláda! Hrozí, že nebude plyn. Ukrajina do EU nepatří, říká Majerová

Vláda Petra Fialy předvádí „hru na ukolébanou“. Myslí si to Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, podle které za dnešní problémy může jak dnešní kabinet, tak předchozí vláda Andreje Babiše. „Nejtragičtější ovšem je, že lidé jsou zřejmě nepoučitelní, protože ve volebních preferencích stále vedou ANO a ODS,“ myslí si Majerová, která v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz odmítla také to, že by euro mohlo být receptem na rostoucí inflaci. „Euro je nesmyslný politický projekt, na kterém jedni, především Němci, vydělávají a druzí naopak tratí, především jižní státy,“ uvádí Majerová.

Vláda Petra Fialy se chce v rámci českého předsednictví v Radě EU soustředit na zvládnutí uprchlické krize, poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost nebo posílení obranných kapacit. Jsou to podle vás správně zvolené priority? A co vůbec očekáváte od našeho předsednictví?

Prioritně by se samozřejmě měla věnovat zájmům České republiky a našich občanů. A kdyby Fialova vláda jako svoji prioritu pro předsednictví v Radě Evropy uváděla, že se zasadí o diplomatické řešení ukrajinské války, stálo by to za pozornost. Tyhle její proklamace za pozornost opravdu nestojí. Nebo myslíte, že někdo, a speciálně česká veřejnost, od našeho předsednictví a této ukrajinsko-bruselské vlády něco očekává?

Gazprom znovu snížil objem dodávek plynu do Německa o třetinu. Představitelé EU se snaží situaci řešit kontrakty na dodávky plynu z Egypta či Izraele, ale je všem jasné, že není reálné výpadky ruského plynu v krátkém horizontu nahradit. Nehrozí, že s nástupem topné sezóny plyn prostě nebude?

Řeší důsledky a neřeší příčiny. Představa, že přes prázdniny zařídí pro plyn jiné cesty, je zcela naivní, nereálná a všichni to moc dobře vědí. Jen hrají nebezpečnou „hru na ukolébanou“ pro naše občany. Takže ano, pokud bude Fialova vláda a Evropská unie nadále provozovat tuhle politiku, opravdu hrozí, že s nástupem topné sezóny prostě plyn nebude. A my na tom budeme nejhůř, protože ruský plyn nakupujeme přes Německo. A i v Německu platí, že košile je bližší než kabát. Nemluvě o tom, že jde o levný ruský plyn několikanásobně předražený německými překupníky.

Po poslancích také senátoři odsouhlasili zpřísnění podmínek pro běžence z Ukrajiny a zastropování státní pomoci. Je to podle vás správný krok?

Ano, je. Ale měl přijít, stejně jako všude v okolních zemích, již na začátku března. Ale aspoň něco. Konečně!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k oběma komorám českého parlamentu, které vzápětí podpořily snahu Ukrajiny vstoupit do Evropské unie. Podpořila byste tento krok?

Českou republiku doslova ovládla zdražovací mánie a inflace dosáhla 16 procent, se kterými se ČR zařadila na pomyslné třetí místo v EU. Proti tomu např. ve Francii je inflace přibližně třetinová. V čem je podle vás problém, když na všechny unijní státy působí stejné globální problémy?

To je přece zcela jasné, že problém je ve vládě. Té minulé Babišově i současné Fialově. Nejtragičtější ovšem je, že lidé jsou zřejmě nepoučitelní, protože ve volebních preferencích stále vedou ANO a ODS. Jako by si lidé vůbec neuvědomovali, že důsledky, které prožíváme, mají své příčiny a ty příčiny mají své viníky. A stále to jde za těmi stejnými.

V této souvislosti se často mluví také o tom, že by pro ČR bylo výhodné zavést euro a tím se lépe bránit proti inflačním vlivů. Častým argumentem je to, že právě v eurozóně je inflace v tuto chvíli asi poloviční, než u nás. Změnilo by to váš názor na euro?

Tohle jsou naprosto nesmyslné úvahy, jež dávají do souvislosti věci, které spolu vůbec nesouvisejí. Copak v Polsku či v Maďarsku platí eurem? Nebo naopak, v Estonsku se eurem platí a mají tam inflaci přes 20 procent. Euro je nesmyslný politický projekt, na kterém jedni, především Němci, vydělávají a druzí naopak tratí, především jižní státy. Zavedením eura bychom se navíc připravili o možnost ovlivňovat svoji měnovou politiku a přišli bychom o další kus své suverenity. Chápu, že tohle zdejší lokajové Evropské unie chtějí, a proto vymýšlejí podobné nesmysly. Za Trikoloru mohu říct, že jsme skálopevně proti a vždy budeme hájit a prosazovat zachování naší české koruny.

Na extrémní růst cen doplácí nejen domácnosti, ale problémy hlásí také firmy. Představitelé řady průmyslových podniků dokonce začínají mluvit o tom, že pokud se nic nezmění, mohou se dostat do existenčních problémů. Proč na jejich varování podle vás vláda neslyší?

Neslyší na to, protože je to vláda ukrajinská, případně bruselská, ale není to vláda česká. Česká vláda by vždy a na prvním místě hájila zájmy českých občanů a českých firem. Od samého počátku se tato vláda chová k lidem s takovou bohorovností a arogancí, až si člověk říká, že si snad myslí, že to mají navěky. Ale jak vidíme v případě kriminálně-politických kauz STANu, každý je svého štěstí strůjcem. Jen doufám, že se to opět nezamete pod koberec, když ministrem vnitra je předseda STANu Vít Rakušan, navíc nekonečně protežovaný miláček České televize.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolora



