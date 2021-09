Unii podřízené Česko. Před rokem 1989 jsme uměli postavit i jadernou elektrárnu. Dnes? A jestli padne Škodovka...

„Exekutor je OSVČ, to znamená podnikatel. A tomu jde jen a pouze o zisk. Jejich sociální cítění jsme viděli teď kolem povodní. Byli schopní udělat exekuci na rodinu, která je smetená povodní či tornádem. Jim je to úplně jedno. Jsou to asociální živly. Před rokem 1989 žádný takovýto exekutor tady neexistoval. Nemohl vás kvůli dvěma stokorunám připravit o byt nebo o barák či auto. Dneska to možné je a nikomu to nevadí. Dělaly se dokonce exekuce na dítě. Vždyť to je zločin,“ podivuje se exposlanec KSČM Stanislav Mackovík, dvojka kandidátky do voleb v Libereckém kraji, profesí letecký záchranář.

Kritizujete proticovidová opatření. Na facebooku jste napsal, že se má bojovat s covidem, a ne s lidmi. Jak to myslíte?

Čím víc výjimek uděláte v systémovém opatření, tím víc ho rozbijete. Zavřeli jsme na jednu stranu školy úplně plošně, pak jsme řekli, že některá děcka mohou na praktickou výuku. Potom jsme dokonce udělali pracovní povinnost pro zdravotní školy, pro vysoké školy. Následně jsme zjistili, že máme nezletilé děti ze zdravotnických škol v první linii. Ptám se tedy, když některé děti mohly být v první linii a přijít dokonce do kontaktu s těmi pacienty, proč se nemohly ve škole učit předměty, které mají? Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 12% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5522 lidí

Tady je třeba upozornit, že i když jste profesí letecký záchranář a byl jste i šéfem krajské záchranky, nyní učíte na střední zdravotnické škole, takže toto vidíte zblízka...

Ano. Člověk se prostě ptá, proč tam můžou a tady nesmí. Byly státy, které školství tak neutáhly. My jsme šli touto cestou. Myslím, že to nebylo dobře proto, že se vymýšlejí výjimky výjimek. Má se říci A nebo B, a ne udělat něco napůl. Pak se systém začne hroutit. Myslím, že ty kroky nebyly úplně nejlepší.

Studenti a studentky střední zdravotnické školy ovšem oproti jiným byli ve specifické situaci...

Zdrávky měly tu výjimku, že mohly a pak dokonce měly pracovní povinnost. Nic bych proti tomu neměl, ale v tu chvíli jsme zdrávky mohli nechat fungovat v nějakém jiném režimu. Trošku dostalo zabrat teoretické vzdělávání, které je tam potřeba. Když pošleme začínající druháky na praxi, tak oni nemají k ničemu kompetenci a je to pro ně nová praxe. Hodili jsme je do vody, aby plavali. Oni plavat uměli. Za to patří poděkování učitelům, učitelkám ve zdravotnických školách. Myslím ale, že děti mohly v některých případech do školy chodit dál. Vzdělání po internetu není to pravé ořechové, a jestli jsme takto prošvihli rok a půl, tak se nám to může někdy vrátit.

V covidovém období se vynaložilo hodně peněz navíc. Nemá vaše strana obavy, že je nyní zaplatí ti nejchudší, respektive chudší?

Samozřejmě že všechny státy, které byly nuceny k restrikcím, tak u nich šel státní rozpočet do minusu. Jak se to nahradí? Víme, že ročně nám uteče 300 miliard do zahraničí od firem působících v České republice. Kdyby se změnila legislativa tak, že kdo chce v Česku podnikat, bude v Česku danit, tak se z toho problému za pár let dostaneme. Otázkou je, jestli politické strany, které teď mají vysoké preference, dokážou překročit vlastní stín.

Vypadá to, že ve volbách vyhrají strany napravo od vás. Ať už jde o obě koalice, nebo kdyby se hnutí ANO nakonec po volbách domluvilo s někým z nich. Nemáte z toho obavy, že to dolehne na lidi sociálně slabé?

Každý je svého štěstí strůjcem. Co volič zvolí, to bude mít. Voliči by si měli uvědomit, že pokud jde o kraje, hnutí ANO už tady v pravicových koalicích bylo. Takže pro nás nebude překvapením, když to dají dohromady se Spolu či s někým, na koho teď nadávají. Politika je umění možného. Andrej Babiš chce vládnout, takže bych se nedivil, kdyby se třecí plochy mezi ním a některými pravicovými stranami utlumily a byla tady pravicová koalice. Je jasné, že čím víc doprava to bude, tím víc to budou odnášet středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Pravice peníze, které scházejí po covidu, hodí na lidi dole. Což si lidi uvědomí až potom, za rok, za dva. Můžou pak sice být předčasné volby, ale ztratí se dva roky a ekonomika se bude znovu rozhýbávat. Pamatujeme si, že za pravicových vlád byla desetiprocentní nezaměstnanost. Něco se tady určitě změnilo. Lidi asi rychle otupí, nevnímají, co bylo.

Tématem těchto voleb příliš není takzvaný Green Deal, neboli Zelený úděl, i když se ozývají varovné hlasy, že má potenciál narušit českou ekonomiku a rozvrátit naše peněženky. Už jenom tím, že by se skokově zdražila elektřina, a tím pádem poté i všechno ostatní. Jak pohlížíte vy na Green Deal?

Cesta do pekel je dlážděna dobrými skutky. Pamatuji dobu, kdy jsme říkali, že budeme šetřit naše lesy a začali jsme vyrábět plastové výrobky, plastové sáčky, plastové lžičky. Teď zase plast nahrazujeme papírovými sáčky, dřevěnými příbory. Vidíte, jak se to mění. Zelená linka, po které chceme jít, je katastrofální. Doplatí na to zase lidi dole, je to cílená věc. Takové to vyrobíme elektromobily a bude líp. Ale součástky do elektromobilu musíme vyrobit technologií, kterou máme ve 21. století. Ekonomická, technologická a ekologická náročnost výroby všech prvků do elektromobilu nám životní prostředí také zatíží. Je to vytloukání klínu klínem. Chce to přistupovat k tomu střízlivě. Bohužel pravice je taková, že pokud jde o byznys, nekouká doprava doleva a pod nějakou skvělou záminkou to bude prosazovat.

Místo toho je hlavním tématem voleb jestli Babiš ano, nebo ne...

Oni hrají hru všichni proti Babišovi, za každou cenu. On je největší škůdce, estébák a podobně. Jsou to takové primitivní metody. Bohužel část populace na ně slyší.

Nezaměstnanost nyní problémem České republiky není. Nicméně kdyby krize dopadla na automobilový průmysl, hned by byla. Elektromobily jsou drahé, kupuje a kupovat si je bude daleko méně lidí než klasická auta, takže toto nebezpečí v budoucnu hrozí. Jak to vidíte vy?

Český průmysl po roce 1990 přešel na úplně jiný způsob chování. Spíše podřízené chování. V Československu před rokem 1989 jsme dokázali de facto vyrobit jadernou elektrárnu na klíč. Vyráběli jsme lodě, prakticky veškerou strojírenskou výrobu jsme zvládali. Dneska jsme montovna. Máme privatizované zemědělství a stali jsme se v podstatě závislí na cizím dovozu. Měli jsme soběstačné zemědělství a teď musíme prakticky všechno dovážet. Strojírenská výroba, do které patří automobilový průmysl, může kdykoliv skončit ve chvíli, kdy změníte výrobní technologii, sortiment. Jak jste říkal budeme vyrábět elektromobily, které si pak skoro nikdo nekoupí. Otázka je, kolik na to bude potřeba zaměstnanců, a jestli budou brát plat, jako berou dneska ve Škodovce. Může se stát, že toto padne. Pak nezaměstnanost skokově vyletí. Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 1% Ne, později 2% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 7831 lidí

V čem je problém, co se týká našeho průmyslu?

Přešli jsme jenom na několik výrobních programů. Navíc automobilový průmysl je závislý na rozhodnutí v zahraničí. Nemáme typicky českou automobilku. To je další věc, která nepomáhá ekonomice. Pořád posloucháme, že je nutná důchodová reforma. Tu neuděláte ve chvíli, kdy jste závislá ekonomika a stát je odkázaný na příjmy, od kterých ví, že se nebudou zásadně zvyšovat. Víme, kde problém je, už jsem ho zmiňoval. Vyvádění dividend, miliard korun ročně z České republiky. To je první věc, která se musí změnit. A pak neposlouchat to, co nám diktuje někdo z Evropské unie a zahraničí, co tady budeme vyrábět a kam to smíme vyvážet. Američané si vyvážejí, kam chtějí, Němci si vpodstatě vyvážejí, kam chtějí, my si musíme říci o souhlas, jestli to můžeme vyvézt. Dám příklad. Omezili jsme vývoz škodovek do Běloruska v souvislosti s kritikou na tuto zemi. Místo škodovek se tam ale dovážejí volkswageny. Velkým státům na Západě byznys nesmrdí.

Prozraďte, co je pro vás důležité, co chcete prosadit?

Pro nás je důležité, aby lidé, kteří dělají namáhavá a riziková povolání, šli dřív do důchodu. Když byl socialismus tak špatný, tak proč lidi chodili do důchodu v průměru o nějakých pět až osm let dřív než teď? Když je ta hodná ruka trhu tak dobrá a není schopná zajistit dřívější odchod do důchodu třeba z hutnictví, z dolů, ze zdravotnictví. Přitom víme, že pravice chce naopak jít třeba až na sedmdesát let, co se týče odchodu do důchodu. Pak budou ti lidé nezaměstnaní a po určité době nebudou mít ani příspěvek pro nezaměstnané a možná ani jiný příspěvek. Budou na ulici. To je ten model, který známe z Ameriky. Absolutní nezájem o tyto lidi. K tomu to spěje.

Viděl jsem vás, respektive vaši fotku, na autobuse a u toho jste měl napsáno – Stop exekucím. O tomto problému se mluví už řadu let, jak to s ním teď vypadá?

Některé kroky se udělaly. Už se s tím začalo, když jsem ještě byl ve Sněmovně. Jenže když tam dáte zákon, který by byl efektivní a exekutorské mafii uťápnul jejich dlouhé ruce, tak se najde pár poslanců z ANO a ČSSD, kteří nepomůžou toto prosadit. Pravice jde proti tomu. Ta tady zavedla, že exekutor je OSVČ, to znamená podnikatel. A tomu jde jen a pouze o zisk. Jejich sociální cítění jsme viděli teď kolem povodní. Byli schopní udělat exekuci na rodinu, která je smetená povodní či tornádem. Jim je to úplně jedno. Jsou to asociální živly. Před rokem 1989 žádný takovýto exekutor tady neexistoval. Nemohl vás kvůli dvěma stokorunám připravit o byt nebo o barák či auto. Dneska to možné je a nikomu to nevadí. Dělaly se dokonce exekuce na děti. Vždyť to je zločin. Nikomu nevadí, že tu máme pokutu, penále a roste to geometrickou řadou. Z dvou stovek se člověk dostane na statisíce. Máme tu lichvářské firmy, což je ten počátek. Máme půjčky s pětadvacetiprocentním úrokem. To jsou věci, kvůli kterým se daří darebákům. Pak se nedivme, že ekonomika vypadá tak, jak vypadá.

Jste tedy pro zestátnění exekutorů?

Jednoznačně to má být soudní úředník. Nikoliv OSVČ. Pokud pochybí, bude trestán. My je skoro netrestáme, je to privilegovaná skupina. Navíc – což je hrozné – máme podnikatele, který má statut úřední osoby. To je nenormální stav. Vezměte si, že záchranka nemá tento statut, ani na výjezdu. Je to přitom základní složka integrovaného záchranného systému. Na ni stát za krize stojí a padá. Na hasičích, policii, záchrance. A exekutor se tímto pyšní. Vesměs jsou to lidé asociální, arogantní a jdou za ziskem. Tohle se musí změnit. Musí to dělat soudní úředník, a pokud pochybí, tak ponese zodpovědnost. Tady se exekutor potrestá, až když ukradne desítky milionů, a to už je fakt pozdě. Systém je prohnilý.

Na závěr se zeptám, co říkáte na náš totální západní výbuch v Afghánistánu, kde vyhrál Tálibán?

Jsou země, které se nebudou přizpůsobovat jakýmkoliv západním hodnotám. Je třeba si uvědomit, že v Afghánistánu je v populaci poměrně vysoká negramotnost. Je tu vysoké procento produkce opia a vůbec drog. Řada Afghánců na tom vydělává. A víme, že produkce opia stoupla, když tam začali působit vojáci Severoatlantické aliance. Další věcí je, že NATO tam mělo své zpravodajce, analytiky. Nevěděli, co se stane? Nebyli schopní ani odhadnout, za jak dlouho Tálibán převezme moc ve státě. Když odtamtud odcházel kontingent Sovětské armády, tak to trvalo alespoň roky, než mudžahedíni převzali moc. Tady to bylo v řádu hodin a dní. Kde jsou ty analýzy západních zpravodajských služeb? To se jimi politici neřídili? Kde je chyba?

Je to pro nás poučení?

Někteří jsou nepoučitelní a klidně půjdou zase někoho osvobozovat a šířit demokracii podobným způsobem. Máme tady pravicový elektorát voličů a ti vám řeknou, jak je špatný rok 1968. Ale na druhou stranu nemají problém s Afghánistánem, kde jsme byli dvacet let. Taky dočasně.



