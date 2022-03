Už 14 let. Základ války na Ukrajině. Exministr vidí přesně

„Tady se už 14 let hraje karta vstupu Ukrajiny do Evropské unie a do NATO. A to je celý ten neuralgický bod tohoto konfliktu,“ zhodnotil probíhající válku na Ukrajině slovenský exministr vnitra a pedagog Vladimír Palko. „Psal jsem o té globální iniciativě Západu pozvat Ukrajinu a Gruzii na summitu v Bukurešti 2008 do NATO, která byla dle mého názoru velmi nezodpovědná, nešťastná a vedla k válce,“ má jasno.

„U Kyjeva se prý bojuje za Prahu, Bratislavu, Vídeň, Paříž a prakticky za celou Evropu. Souhlasíte?

Tak, jistěže znám tento slogan, je velmi oblíbený, přesto se nedomnívám, že je pravdivý!

A důvody, jež vás k tomu vedou?

Za prvé to, že rusko-ukrajinský konflikt je letitá válka, která nepřipomíná žádnou rusko-evropskou válku.

A za druhé, k takovémuto scénáři, kdy by byla s Rusy konfrontována celá Evropa, jednoduše nemůže dojít, protože ruská armáda zatím není ani ve stavu, aby dobyla Ukrajinu – natož, aby ještě ohrozila někoho dalšího.

Jak byste tedy charakterizoval ten aktuálně probíhající konflikt na Ukrajině?

Dle mého soudu má dva rozměry. Z jedné strany tu máme zcela bezprecedentní fakt, že chování a počínání Ruska v posledních dvou týdnech je zkrátka neomluvitelné.

Rusko v době útoku nečelilo žádné akutní otevřené hrozbě; veškeré další důvody, které Putin uvádí na svou obhajobu, jsou irelevantní.

A ten druhý rozměr?

Podívejte, tady se už 14 let hraje karta vstupu Ukrajiny do Evropské unie a do NATO. A to je celý ten neuralgický bod tohoto konfliktu.

Vy jste očekával válku?

Celé roky jsem psal o tom, že takováto situace může nastat. Psal jsem o té globální iniciativě Západu pozvat Ukrajinu a Gruzii na summitu v Bukurešti 2008 do NATO, která byla dle mého názoru velmi nezodpovědná, nešťastná a vedla k válce. Samozřejmě že až takto hrozně si to nikdo z nás nepředstavoval. A tím nijak nechci relativizovat to, co provedlo Rusko a Putin. Jen je třeba nahlížet na tu věc z vícero úhlů.

Přestože Západ stojí za Ukrajinou, zároveň odmítá i vyhlášení bezletové zóny, které by prý mohlo přerůst ve válku světovou. Není v tom trocha pokrytectví a alibismu?

To není jen hrozba, to je fakt! Tím by třetí světová válka skutečně začala.

A to je přece naprosto nezodpovědné. A jakkoliv si vážím bojové morálky prezidenta Zelenského, tak jeho opakované návrhy v tomto směru rozhodně nepodporuji.

A podporujete příměří na základě dostupně známých ruských požadavků, respektive uzavřít mír, když Ukrajina přizná Rusku část území, vyhlásí neutralitu, sníží stav armády atd., ale zachová si samostatnost a snad zabrání dalšímu umírání?

No, já se rozhodně nechci dostat do situace, kdy bude Ukrajině něco takového aktivně navrhovat nebo dokonce vnucovat. Klíčová otázka celé této války a tohoto sporu se přece týká právě neutrality Ukrajiny. A Ukrajina by nyní patrně měla potvrdit a stvrdit, že o vstupu do NATO neuvažuje, což zatím slýcháme jen v náznacích a výrocích, které však budou s přibývajícím časem sílit.

Bylo by dobře, kdyby vznikla nějaká mezinárodní dohoda, kterou by garantovaly světové státy a která by zaručila tu neutralitu alespoň na omezenou dobu.

Co říkáte na nízkou morálku ruských jednotek nebo také na nejistý způsob jejich nasazování. Jako by Rusko ještě trochu váhalo, zda jít do války na sto procent.

Máte pravdu, je v tom určitá nejistota.

Velmi dobře na to upozornil exprezident Klaus, když napsal, že to je riziko těch autoritativních, nedemokratických systémů, jako je právě Rusko.

Otázka je, s kým se vlastně radí Vladimir Putin; a radí se vůbec s někým? Je tam určitě skupinka pochlebovačů, kteří mu přikyvují na všechno, ale má nějakou erudovanou osobu ve své blízkosti?

Do nitra Kremlu nevidíme.

To, jak vyhodnotil Putin celou tu situaci na začátku, to bylo velké selhání, jak profesionální, tak intelektuální a morální.

Může být Putin smeten zevnitř?

Domnívám se, že Putin může být skutečně sesazen, pokud nebudou splněny jeho požadavky, bude sám politicky oslabovat.

Trochu mi to připomíná selhání Nikity Chruščova v roce 1962, kdy jeho přičiněním vypukla tzv. kubánská krize, když poslal atomové zbraně na Kubu – a zhruba za rok a půl už byl nahrazen, protože tím jeho pozice viditelně oslabila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požaduje ostřejší sankce proti Rusku. Nutný je podle něj bojkot ruských exportů včetně ropy a plynu.

A Němci odmítají výzvy USA a Ukrajiny k bojkotu ruské ropy a plynu.

Jaký to bude mít podle vás vývoj?

Já to vnímám jako určitou politickou konstantu tlaku Ameriky vůči Rusku. Ty sankce tu byly vždy, jsou tu nyní a budou tu i po válce. Jejich reálné důsledky si v tuto chvíli komentovat netroufám.

Rusko z exportu ropy a plynu v podstatě žije. A pokud se ty ceny budou u nás, v tom evropském prostoru stále zvyšovat, o to více začneme přemýšlet nad tím, jak jsme se vlastně do této situace dostali.

