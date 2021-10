Už je to tu. Pirát se ptá: Proč bychom šli do vlády, která neudělá, co chceme?

„V případě, že nebudou priority Pirátů obsaženy v programovém prohlášení nebo by se do něj dokonce dostaly věci v rozporu s naším programem, pak není důvod se na takové vládě vůbec podílet,“ říká Lukáš Černohorský (Piráti) dosluhující poslanec a místopředseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny ČR.

Mnoho lidí včetně příznivců České pirátské strany (ČPS) nyní moc nechápe váhání jejího vedení, zda má vstoupit do vlády či nikoli. Sice Piráti získali jen čtyři poslance, a tak nebudou moci mnoho ovlivňovat politiku nové vlády, nicméně údajně dostali nabídku na 3 ministerská křesla, a to by vliv Pirátů už mohl být daleko více znát. Navíc, pokud by se ČPS ocitla v opozici, skončila by tam s hnutím ANO a SPD, proti kterým většinou otevřeně vystupovala. Mohl byste tedy zmíněné rozpaky z vládního angažmá blíže vysvětlit?

Je pravdou, že nyní probíhá napříč vaší stranou referendum o vstupu do vlády? A když ano, kdy budou vaši koaliční partneři znát jeho výsledky?

U Pirátů o všech zásadních tématech rozhodují všichni členové v rámci hlasování. V tuto chvíli teprve probíhají jednání o výsledné podobě koaliční smlouvy a také vůbec o možném podílu na vládě. Poté má předseda strany povinnost předložit koaliční smlouvu k prostudování všem členům strany a pak bude následovat hlasování. Toto hlasování trvá 48 hodin a uskuteční se elektronicky přes internet.

Pokud byste do vlády skutečně nevstoupili, nutili byste i hnutí Starostů, aby s vámi vstoupilo do opozice, jak je to prý stanoveno ve vaší koaliční smlouvě? A bylo by to vůbec průchodné, když Starostové získali 33 mandátů?

V případě, že členská základna koaliční dohodu neschválí, bude nejprve muset republikové předsednictvo zjistit důvody neschválení. A pokusit se tyto výhrady napravit. Neexistuje síla, která by poslance zvolené za STAN k čemukoliv přinutila, pokud se rozhodnou nepostupovat podle koaliční smlouvy. A není v našich možnostech je k tomu nijak dotlačit.

Koalice Spolu získala v parlamentních volbách nejvíce hlasů. Nicméně i lidé, kteří vítají změnu politického stylu, mají nyní obavy z pravicové vlády i Parlamentu ČR, kde budou chybět levicové názory na sociální politiku. A to také proto, že samotní Piráti, které veřejnost vnímá jako moderní levici, ve volbách moc neuspěli. Nemyslíte si, že i právě proto byste měli vzít vládní angažmá? Nebo se domníváte, že tou brzdou tvrdé pravicové politiky by mohli být křesťanští demokraté a Starostové?

Vzhledem k výsledku voleb zůstává Pirátům nutnost vyjednávání jak se STAN, tak i s KDU-ČSL. To si myslím, že už bude dost velký vyjednávací blok k tomu, aby nedocházelo k výrazným negativním zásahům vůči ekonomicky slabším spoluobčanům, jako jsou senioři či samoživitelé.

Pokud by nyní Piráti nevstoupili do vlády, tak se nabízí otázka, s kým by vůbec mohli v budoucnu někdy vládnout. Strana Zelených má v Česku značně nízkou podporu, se sociální demokracií žádná větší spolupráce zatím nefungovala. Opravdu mne nenapadá další partner, jedině že by Starostové někdy vyhráli volby... ?

Koaliční partner je ten, se kterým se shodneme na realizaci programu, a v součinnosti jej pak začneme realizovat. V tuto chvíli vyjednává koalice Pirátů a Starostů s koalicí Spolu. Během několika dalších dnů by měl být hotový návrh programového prohlášení, a to je chvíle, která napoví, zda jsme schopni se domluvit na řešení současných problémů, které nás jako občany trápí. Poté budou pokračovat jednání o obsazení a rozdělení případných vládních pozic tak, ať máme možnost kontrolovat plnění programového prohlášení.

Značná část české veřejnosti nerada vzpomíná na tvrdou pravicovou vládu dua Kalousek – Nečas a také na neoblíbeného ministra práce a sociálních věcí Drábka. Tehdejší vláda utahovala do „nekonečna“ opasky a zvyšovala daně, i když už řada našich evropských sousedů se spíše snažila podpořit domácí spotřebu – důležitý ekonomický faktor pro nastartování hospodářské konjunktury. Domníváte se, že ODS a zvláště TOP 09 si z této doby vzala ponaučení? Jinak by se totiž mohlo stát, že po této vládě pravice opět nastoupí do české politiky další populisté, a to na mnoho dalších let...

Já věřím, že se nic takového nebude opakovat. V tomto směru věřím, že se nám povede takové necitlivé zásahy eliminovat. To je důležitý úkol našich vyjednavačů, aby předešli těmto extrémům.

Pokud za pár týdnů skutečně vznikne pravicová vláda koalice Spolu a Piráti by v ní fungovali, co by především chtěli změnit v oblasti ekonomiky, aby se Česká republika zbavila těch horentních dluhů z dob pandemie?

Důležitým úkolem budoucí vlády bude elektronizace státu, tak aby došlo k ukončení bobtnání státních úřadů a hlavně konsolidace mnoha informačních systémů do funkčního celku. Dalším důležitým úkolem bude eliminace byrokracie, což umožní firmám investovat peníze do výroby a zaměstnanců místo do vyplňování papírů. Dalším důležitým úkolem bude podpora ekonomiky, budování energetické soběstačnosti státu a nezávislosti na ruském plynu. Což určitě nebudou lehké úkoly.

