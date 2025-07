Konec Zelenského? Ať ještě doslouží, padlo na ČT

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 89% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9333 lidí

Národní protikorupční úřad (NABU) a Specializovaný úřad pro boj s korupcí (SAPO) se podle tohoto zákona opětovně dočkají všech pravomocí a svobod, které měly např. ještě minulý měsíc. O obnově jejich nezávislosti informoval server Kyiv Independent.

„Toto je výsledek mimořádně neuvěřitelných Ukrajinců, kteří v posledních dnech ukázali úřadům, že nedovolí, aby byla zničena jejich evropská budoucnost,“ uvedlo ukrajinské Centrum pro boj s korupcí (AntAC). „Nicméně i jeden týden zpoždění může stačit ke zničení řady řízení NABU a SAPO proti vrcholným zkorumpovaným úředníkům,“ zaznělo také varování.

Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že o protikorupční legislativě diskutoval i s německým kancléřem Fridrichem Merzem.

„Mluvil jsem se spolkovým kancléřem Friedrichem Merzem. Jako vždy, velmi dobrý rozhovor. Je tam ochota pomáhat a nadále nás podporovat. Informoval jsem ho, že jsem již schválil návrh zákona, který zaručuje nezávislost a efektivitu protikorupčních institucí na Ukrajině. Je důležité, že naše protikorupční orgány tento návrh zákona podpořily. Všichni jsme se shodli, že nesmí docházet k žádnému vměšování ani ovlivňování Ruskem do fungování naší protikorupční infrastruktury. Pozval jsem Německo, aby se připojilo k expertnímu posouzení návrhu zákona. Friedrich mě ujistil o připravenosti pomoci,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz. As always, a very good conversation. There is a willingness to help and continue supporting us.



