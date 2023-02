V obchodě, v autobusu, všude. Lidé tu mají Fialy plné zuby. Poslankyně ze „zapomenutého“ kraje. Zprávy z ulice

Nově zvolený prezident Petr Pavel ohlásil, že se bude snažit komunikovat s lidmi v ulicích. Hodlá za nimi proto vyjíždět do krajů. Mezi prvními si vybral ten nejméně prosperující, a to Karlovarský kraj. Poslankyně SPD Karla Maříková, zvolená právě za Karlovarsko, upozornila na nejpalčivější problémy zdejších občanů. Prozradila také, co si povídají o vládě Petra Fialy.

Po prezidentských volbách, ve kterých pouze v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji zvítězil Andrej Babiš, se začalo opět ozývat, že s těmito „problémovými lokalitami“ už je vážně třeba něco dělat, jinak si zaděláváme na sociální konflikt. Očekáváte, že se v přístupu k těmto lokalitám, ve kterých působíte i vy jako poslankyně, něco zásadně změní?

Mimo propagandy tedy neočekávám, že by došlo k nějakému pozitivnímu posunu, pokud Karlovarskému kraji budou vládnout politici, kteří v jeho čele sedí dnes. Nově zvolený prezident Petr Pavel by měl právě jako první navštívit Karlovarský kraj. Naskýtá se tedy otázka, zda je návštěva míněna jako prezentace své osoby, nebo zda jsou úmysly skutečně pomoci našemu kraji. Od návštěvy nově zvoleného prezidenta si mnozí hodně slibují a doufají, že konečně bude zaměřena větší pozornost k nejmenšímu kraji co do počtu obyvatel a strukturálně postiženému. Nutné je však si také uvědomit, jaké pravomoci prezident má a co je v jeho možnostech změnit a jak kraji pomoci. Návštěva nově zvoleného prezidenta určitě pomůže soustředit svou pozornost na náš kraj a pomůže otevřít problematiku, která Karlovarský kraj trápí. S řešením však musí přijít vedení kraje, které dlouhodobě předvádí svou absolutní neschopnost.

Prezident Pavel se vyjádřil, že se o problémy těchto lokalit bude zajímat. Co by bylo první, co byste mu řekla či ukázala, kdybyste měla tu možnost při jeho návštěvě vašeho volebního obvodu?

Jak jsem se zmiňovala, je to právě Karlovarský kraj, který Petr Pavel navštíví jako první, ale je nutné si uvědomit, že nepřijíždí jako prezident, jelikož tím se stane až po složení slibu, ale jako řadový občan. Nevím, co bych měla ukázat vojákovi, který nerozumí ekonomii, jestli bídné platy našich obyvatel nebo tristní hospodaření Karlovarského kraje. Jak jsme viděli v prezidentských debatách, tak ekonomie není zrovna problematika, které by hověl.

Určitě bych ho však nechala navštívit lázeňské domy, které zejí prázdnotou a nebo podniky, které byly na turistice, kterou tvořili převážně občané z Ruské federace, závislí. Rusofobie, která tady vznikla proti lidem, kteří válku na Ukrajině nezavinili, je pro náš kraj devastující.

Jaký má na venkov Karlovarského kraje jako jednu z nejchudších oblastí země dopad úřadování Fialovy vlády?

V Karlovarském kraji to není jen o venkově, náš kraj dlouhodobě zápasí s celou řadou problémů a často je zmiňován jako historicky nejhorší kraj. Je tu nejnižší průměrná mzda, což je notoricky známé. Protože tu jsou dlouhodobě nízké mzdy, tak jsou tu i nejnižší důchody v Česku. Je tu také méně podnikatelů, než je běžné. Máme malou vzdělanost, ambicióznější část mladých lidí z kraje odchází za lepšími možnostmi. Náš kraj trápí také nejnižší životní úroveň. To nejsou problémy jen venkova, ale i měst, stačí se podívat do lázeňských měst, kde nejdříve nezákonná a diskriminační covid opatření minulé vlády poškodily turismus a nyní nenávistná politika Fialovy vlády spojená s konfliktem na Ukrajině turismus naprosto pohřbila.

Jak moc za minulý rok postihla Karlovarský kraj omezená turistika daná přerušením vztahů s Ruskem?

Turistiku narušil nejdříve covid-19 a diskriminační opatření minulé vlády. Když to vypadalo, že se turistický ruch začne vzpamatovávat, tak začal konflikt na Ukrajině. Jelikož převážně Karlovy Vary se soustředily na turisty z Ruské federace, tak toto město to pociťuje ze všech nejvíce. Čekat, že to zachrání tuzemští turisté, je naivní, jelikož nejen že si to nebudou moci finančně dovolit, ale nemají ani tolik dovolené. Následky toho všeho samozřejmě pocítí zaměstnanci právě v turistickém a lázeňském sektoru, který našemu kraji vévodí. Pokud vedení kraje ve spolupráci s dotčenými městy nepřivede turisty z jiných destinací a nové investory, tak se dá očekávat ještě větší vylidňování, který náš kraj trápí už nyní a lidem zbyde jen práce v montovnách.

„Nespokojení lidé mohou ohrozit demokratické základy státu“, stojí v analýze Ministerstva vnitra. Ta byla součástí zprávy o extémismu a o občanech se přímo psalo, že jsou ovlivňováni konspiračními teoriemi. Co říkáte na to, že jsou zde nespokojení občané házeni do jednoho pytle s extrémisty?

Jak jeden pytel, lidé mají různé názory, o tom je demokracie. Dřív byli extremisti se zbraní v ruce proti systému a dnes je to ten, kdo nesouhlasí s politikou Evropské unie a Fialovy vlády. Pokud má vláda problém s jiným názorem, pak nežijeme v demokracii, ale totalitě, a když vidím, jaké nápady vylézají z Ministerstva vnitra, tak se obávám, že se přesouváme do diktatury. Díky kritice se přeci člověk může posouvat dál, ale té se současná vládnoucí garnitura bojí, že by lidé dávali více najevo, že se jim jejich politika a politika EU nelíbí.

Když už jsme u toho tématu nespokojenosti, cítíte ve své poslanecké kanceláři či v terénu, že se nějak mění atmosféra ve společnosti, že jsou lidé „nespokojenější“?

Nejen, že to slyším ve své kanceláři, ale vidím to v obchodě, když jdu nakoupit nebo jedu-li autobusem a poslouchám názory lidí. Lidé mají plné zuby Fialovy vlády, neustálého zdražování a neomezené pomoci Ukrajině na úkor vlastních obyvatel. Sebestřednost této vlády jí nedovolí si připustit svou neschopnost a tak dál ženou tuto zemi do bídy.

S bojem ministra vnitra za demokratické základy státu souvisí i iniciativa tohoto resortu směrem k boji proti dezinformacím. Ve vládě se připravuje zákon, který má zavádět dezinformaci jako trestný čin, podporovat desítkami milionů média a neziskové organizace, které tvrdí, že proti nim bojují, a stanovit pravidla pro případné vypínání webů. Je podle vás toto ta správná cesta, jak čelit společenské nespokojenosti?

Utajovaný vládní plán pro čelení dezinformací, který má doslova na svědomí vládní zmocněnec pro média a dezinformace, jehož obsahem by údajně mělo být například okamžité vypnutí webů, které vláda označí za dezinformační, zavedení trestného činu šíření dezinformace atd. Jedním bodem plánuje také například uvolnění 50 milionů na podporu neziskovým organizacím, které se zabývají bojem s dezinformacemi.

To je už diktatura, protože kdo bude určovat, že jde o dezinformaci. Dezinformace bývá informace, kterou v daném čase nelze ověřit. Viděli jsme to za covidu, kdy byl dezinformátor každý, kdo řekl, že vir pochází z laboratoře a dnes o tom otevřeně hovoří odborníci, kteří to popírali. Kdo se lidem, kteří byli obviňování z dezinformátorství, omluví? Jak by chtěl ministr vnitra tyto lidi trestat? Je zajímavé, že trestat lidi za jiný názor chtějí právě ti, co křičí, že jsou ti největší demokraté a plivou po komunistech. To mi připomíná jeden stát, kde zlikvidovali opozici, aby jim do toho nemohla mluvit, protože měla opačný názor.

Vláda dělá kolem zákona tajnosti, k připravovanému materiálu se nedostali ani novináři, žádající podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To nepůsobí příliš důvěryhodně. Bude se opozice zajímat i o to, jaké bylo pozadí vzniku této normy?

Jsem velmi zvědavá, jestli k tomu bude odborná diskuze, protože tato vláda se většinu důležitých zákonů snaží protlačit ve zrychleném jednání, aby se o projednávaném zákoně co nejméně mluvilo.

Ono stačí si přečíst jiné dokumenty vycházející z Ministerstva vnitra a dokážete si představit, jak bude zmiňovaný zákon vypadat. Za zmínku stojí třeba dokument Ministerstva vnitra radikaliace pracovníků státní a veřejné správy, který řeší anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasnou identifikaci osob, které mohou šířit antisystémové nálady, a jejich zapojení do dialogu. To je jako kdo není se systémem je proti nám. Doporučuji přečíst si opatření KRIT, kde se uvádí, že je třeba intenzivně komunikovat, odhalovat manipulativní techniky nepřítele a debankovat, provést tzv. naming a shaming, to znamená, že máte pojmenovat a potom zostudit nepřítele. K tomu nemám slov a přijde mi to jako špatný vtip. A pak vás napadne, co bude asi skrývat vámi zmiňovaný zákon.

Vládní expert pro boj s dezinformacemi Michal Klíma. Jeho mediální výstupy přitom na mnohé působí zmatečně a vzájemně si odporují. Nemáte obavu, že vláda může vypustit něco, o čem ani sama není schopna domyslet, kam může vést?

Vláda už teď vypouští blbosti, podívejte se na výstupy jak premiéra, tak vrcholných představitelů vlády, kteří opakovaně prohlásili, že jsme ve válce. Na dotaz dle §106 bylo tázajícímu občanovi odpovězeno, že vyjádření předsedy vlády Petra Fialy je třeba chápat jako metaforu. Větší blbost autor odpovědi vymyslet nemohl. Doporučuji všem občanům, až je někdo bude popotahovat za to, co kde napsali nebo řekli, aby si vzali příklad z našeho premiéra a tvrdili, že je třeba chápat takové vyjádření jako metaforické.

Další mediální iniciativou jsou legislativní změny u Rady České televize a Českého rozhlasu. Vy jste se mediální agendě ve Sněmovně věnovala, co říkáte na prosazované změny?

Paradoxně největší hendikep České televize se dlouhodobě nalézá v oblasti publicistiky a zpravodajství. Tím pravým viníkem je zodpovědný a také velice nadstandardně honorovaný vrcholný management, který se vymkl kontrole.

Sněmovní tisk, který vláda pětikoalice předkládá, navrhuje, aby část členů rad České televize a Českého rozhlasu měl nově volit Senát, a to třetinou. Zvýšit se má také minimální počet hlasů potřebný pro zvolení nebo odvolání generálních ředitelů obou veřejnoprávních médií. Nový zákon by měl zúžit prostor pro navrhování kandidátů, do čehož už by se nemohly zapojovat běžně malé občanské spolky, ale jen ty velké s celostátní působností. Radní tak budou vybírat de facto jen velké neziskovky, které kontakt s běžnými občany mají minimální, a to vše s jediným cílem, aby vláda pětikoalice měla naprostou kontrolu nad veřejnoprávními médii. V případě změny zákona by si vládní koalice do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mohla dosadit kompletně sobě nakloněné kandidáty, a v kuloárech už se prý začíná mluvit o novém generálním řediteli České televize. Přijetím tohoto zákona dojde k ohrožení nezávislosti médií veřejné služby.

Na závěr bych se ještě vrátil k prezidentským volbám. Petr Pavel uspěl ve většině republiky a nelze o něm na rozdíl od tří jeho předchůdců říci, že by byl spojen s Prahou. Nakonec narodil se v Plané u Tachova, kousek od vašeho kraje. Očekáváte, že by právě on mohl být tím, kdo by mohl zasypat alespoň některé příkopy, které v naší společnosti v posledních letech vznikly?

To, jaký bude Petr Pavel prezident, uvidíme až časem, jelikož on nebyl nikdy politikem a tak nemáme tedy s čím srovnávat. V současné době můžeme maximálně říci, zda souhlasíme s jeho názory, nebo ne. Až čas ukáže, ale obávám se, když slyším jeho názory a sleduji, z koho se bude skládat jeho tým, že se máme ještě na co těšit.

Vaše hnutí čelilo kritice, proč jednoznačně nepodpořilo opozičního kandidáta před druhým kolem. Nebyla podle vás skutečně chyba Andreje Babiše nepodpořit. A co vůbec říkáte na jeho kandidaturu a kampaň?

SPD jasně řeklo, že nepodporujeme Petra Pavla, musíme si uvědomit, že celá řada našich voličů měla problém s oběma kandidáty vzhledem k jejich minulosti. Naše vyjádření znělo jasně, koho nepodporujeme, a bylo na voličích, jak se rozhodnou. Plně respektujeme rozhodnutí každého našeho člena nebo příznivce, jelikož volby jsou tajné a svobodné.

