Vakcíny? Pomohl Zeman u Putina. A vláda? Velmi zlá slova o Hamáčkovi

Pane poslanče, od pondělí vstoupila v platnost dosud nejtvrdší vládní nařízení kvůli nákazy covidu-19. Lidé jsou uzavření v okresech, dohlíží na to desítky tisíc policistů a vojáků. SPD to kritizuje. Jakkoli je to radikální, nemůže to přinést výsledky?

Je to další paskvil této vlády, který plošně omezuje zcela nesmyslně občany zejména na malých obcích. Na jedné straně se naši občané nemohou nechat ani ostříhat, koupit si boty anebo například jet z okresu do okresu navštívit své rodiče, anebo si jít nakoupit do konzumu v sousední obci pod hrozbou pokuty až 10 tisíc korun, a ve správním řízení až 20 tisíc korun, zatímco v Praze je možný pohyb více než milionu lidí napříč 10 městskými a 22 správními obvody, neboli okresy, a to v podstatě bez jakéhokoliv postihu. Přeplněná nákupní centra a prostředky MHD vládě nevadí, ale malé obchody a služby, kde lze jednoduše regulovat počet osob v provozovně ano. Mám také obavy z toho, jaký bude mít dopad na veřejnost výzva ministra vnitra Jana Hamáčka k represím ze strany armády a policie vůči vymáhání dodržování protiepidemických opatření ze strany našich občanů. Zejména armáda se v současné době těší velké důvěře veřejnosti a může ji velmi rychle ztratit zrovna tak jako policie. Armáda a ozbrojené síly, včetně bezpečnostních sborů, by neměly být oběťmi chaosu a zmatečných rozhodnutí této vlády.

Nelíbí se vám nařízené povinné testování zaměstnanců ve firmách. Z druhé strany ale stát s tím má firmám finančně pomáhat. Není to lepší, než tyto velké průmyslové podniky uzavřít?

Prostřednictvím ministra vnitra Jana Hamáčka vláda honem nakoupila bez výběrového řízení za 250 milionů korun testy do škol, a školy se nakonec neotevřely. Navíc se zjistilo, že spolehlivost těchto testů je nízká a vláda stejně nakonec obětovala naše děti na úkor průmyslu. Chápu obavy vlády z uzavření velkých firem, které jsou v logistickém systému zásobování tzv. just in time, ale tam se to dá organizovat. Ale povinné testování v malých firmách, kde v případě porušení hrozí jejich uzavření anebo sankce až půl milionu korun, to je nepřijatelné. Testování musí být jednak neinvazivní a zároveň výhradně na základě dobrovolnosti. Stát by měl také testování firmám plně refundovat.

Mluvíte o nekoncepčnosti a naprostém manažerském selhání vlády. V čem spatřujete největší problém?

Po roce boje s pandemií COVID-19 jsme nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Vláda je kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti na dně s důvěrou veřejnosti, která oprávněně cítí pocit beznaděje. Kolaps zdravotnictví je důsledkem dlouhodobě špatné celkové koncepce. Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých členů vlády za současný stav a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky. Tato vláda není vládou odborníků.

Kritizoval jste vládu, že ve sněmovně protlačila opětovně nouzový stav, což vnímáte jako protiústavní. Z čistě praktického hlediska, i pokud jde o protiústavní postup, je při současných číslech nákazy vůbec jiná varianta řešení?

O potřebě změny krizové legislativy se hovoří minimálně posledních deset měsíců. Poslední zkušenosti s pandemií koronaviru vedly k potřebě dát vládě do ruky nástroj slabší než nouzový stav. Nestalo se tak. Rozsah omezení se dá podle mého názoru do určité míry regulovat pomocí vyhlášených konkrétních krizových opatření. Podle mě je i současný nouzový stav vyhlášený vládou 26. února protiústavní a měl by být zrušen a nahrazen nikoliv plošnými opatřeními, ale jednotlivými krizovými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o krizovém řízení, popřípadě dalšími. Na základě těchto důvodů jsem přesvědčen že by se měl současný nouzový stav zrušit. Nouzový stav je ale pro vládu pohodlný a je potřeba prošetřit mediální podezření, že stav pandemie byl zneužit k prosazování obchodních zájmů a rozkrádání veřejných prostředků. Lockdown není řešení. Zrovna tak je nepřijatelná vládní pandemická tyranie v podobě přijatého pandemického zákona.

Předsednictvo SPD v úterním usnesení konstatuje, že budeme prosazovat ustavení vlády odborníků po dohodě s prezidentem Zemanem. Není ale prezident proti tomu? Zatím se nikde veřejně proti vládě Andreje Babiše nevyslovil a premiéra podporuje.

Ačkoliv si postojů prezidenta republiky Miloše Zemana vážím, jeho posledním vyjádřením v této věci moc nerozumím. Prezident by měl v této těžké době pro stát působit státotvorně a zklidnit celkovou situaci, protože trpělivost převážné většiny občanů dosáhla pomyslného vrcholu. Na jednu stranu prezident o víkendu řekne, že ministr zdravotnictví Jan Blatný je zralý na výměnu z důvodu vyhoření, a zároveň nabídne premiéru Andreji Babišovi moderování debaty u kulatého stolu se zástupci všech předsedů parlamentních stran nad případnou rekonstrukcí vlády, aby o dva dny později řekl, že by to bylo v současné době vražení vládě kudly do zad. Tato vláda však definitivně ztratila důvěru veřejnosti a pokud již nemá ani většinu pro hlasování ve Sněmovně, měl by premiér požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry. A pan prezident by v tom měl sehrát podstatnou roli.

Budete zjišťovat, zda by Miloš Zeman tuto variantu podpořil?

Podle mých informací je předseda SPD Tomio Okamura s panem prezidentem v permanentním kontaktu.

Podle mnohých by nová vláda spíše boj s covidem zpomalila, už jen proto, že určitou dobu trvá, než se ministři ve svých úřadech rozkoukají. Premiér Babiš často zdůrazňuje své široké kontakty a schopnosti krizového manažera. Není výhodnější vydržet toho půl roku do voleb?

Více to již zpomalit snad ani nejde. Navíc odborníci žádných 100 dnů na rozkoukání ve funkcích nepotřebují, protože problematice rozumí a nemusí se nic učit. Kdybychom měli vládu odborníků od samého začátku a nedělaly se chybná politická rozhodnutí ze dne na den podle PR poradců a volebních preferencí, tak by situace dnes vypadala zcela jinak. Vláda nemá ani po roce kovidovou strategii a nechá se vléci sledem událostí. Takto se stát neřídí a v době krize už vůbec ne. Nejsem pro destabilizaci politického systému, ale do řádného termínu voleb je ještě půl roku a potom budou politické karty rozdány jinak, protože volič rozhodne. Vláda by si zasloužila podstatnou rekonstrukci a výměnu několika ministrů a ty je potřeba nahradit skutečnými odborníky. Jenom tak lze obnovit důvěru veřejnosti, že vláda je schopna vyvézt tuto zemi z pandemické krize bez nutnosti nekonečného nouzového stavu, zadlužování a plošných drakonických opatření.

Jakkoli je v současné době situace dle řady ukazatelů snad nejhorší od pořádku epidemie, proč nepočkat měsíc, dva, kdy by měly do země konečně doputovat vakcíny v podstatně větším měřítku? Dle čísel např. z Izraele se ukazuje, že vakcína funguje…

Není nač čekat. Vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka, že „to musíme ještě chvíli vydržet“ jsou zcela nepřijatelná, když není strategie, nefunguje trasování, neprobíhá masivní testování, vakcín je zoufale málo a léků jakbysmet. Jsme zamčeni již rok a stále není světlo na konci tunelu. Vláda přijde za tři neděle do Sněmovny s další žádostí o prodloužení nouzového stavu, protože ta čísla budou stejná anebo velmi podobná. Vakcinace potřebným může fungovat, ale jednak by mělo být masivní a také by si měl každý možnost vybrat jakou vakcínou se nechá naočkovat. Občané také masivně odmítají vakcínu od firmy AstraZeneca kvůli vedlejším účinkům. Hodnotím kladně krok prezidenta republiky Miloše Zemana, který požádal prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina o pomoc České republice s dodávkou vakcíny Sputnik V. Prezident republiky tak tímto krokem učinil pro vakcinaci našich obyvatel, kteří se dobrovolně chtějí nechat očkovat, více, než byla současná vláda schopna udělat za poslední rok.

Ministerstvo zdravotnictví sice spustilo registrace pro očkování, ale tím se ti, co se chtějí naočkovat, nenaočkují, protože vakcíny nejsou v takovém objemu, jak by bylo potřeba. Ministr zdravotnictví Jan Blatný by měl skončit, pokud obhajuje pouze evropskou certifikaci. Jsme stále ještě suverénní Česká republika a pro naše podmínky máme k těmto a podobným zdravotnickým certifikacím Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zdravotnictví může SÚKL udělit výjimku k nouzovému použití neregistrovaného léčivého přípravku, když tak udělalo k únoru 2021 dvacet jedna zemí včetně Maďarska. Slovensko aktuálně má od včerejška také 200 tisíc vakcín Sputnik V, a do léta jich má mít 2 miliony. Vakcína nemá ideologii a jedinou relevantností je schopnost vakcíny chránit zdraví člověka. Měli jsme jít maďarskou a nově i slovenskou cestou již dávno a nečekat na evropskou certifikaci.

