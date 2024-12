Veleba: České potraviny mizejí. Maso i vejce. Lidé musí vidět tato čísla

Pane inženýre, rok 2024 pomalu končí, co České republice, podle vás, přinesl?

Tak především prohlubující se nejistotu běžných občanů z pohledu nejbližší budoucnosti a pokračující vládu Petra Fialy, jištěnou prezidentem na Pražské hradě. Vládu, jejíž volební preference, jsou letos pod 20 %, poslední průzkum jí dal pouhých 18,5 %. Z toho ODS 11,5 %, TOP 09 pouhých 4,5 % a KDU-ČSL 2,5 %! Takže rok 2024 přinesl především totální ztrátu podpory vlády a víru občanů ve slušnou budoucnost. A České republice ztrátu mezinárodní prestiže, kterou měla za vlád Miloše Zemana i Václava Klause. Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5890 lidí

Celý život se věnujete zemědělství, co tedy konkrétně přinesl zemědělcům?

Zemědělství vždy patřilo k základním, primárním sektorům společnosti. To znamená, že zajišťovalo výrobu kvalitních domácích potravin rostlinného a živočišného původu, ovoce a zeleniny mírného pásma. Byli jsme ještě před takovými dvaceti, pětadvaceti lety v produkci kvalitních potravin nejenom soběstační, ale vyváželi dokonce přebytky. Z tohoto pohledu končící rok 2024 byl špatný, pokračoval nezájem vlády situaci řešit.

To, co mnohé lidi trápí, jsou ceny potravin. Co vás, jako bývalého prezidenta Agrární komory, napadá při pohledu na ceny másla, vajíček… ale i mnohého dalšího? Kdo za vysoké ceny některých potravin může? A má a může vůbec stát v tomto případě nějak zasáhnout?

Napadá mě, že náš trh je ideální pro několik nadnárodních obchodních společností, které si zde mohou vyzkoušet, jak daleko mohou s maloobchodní cenou potravin zajít. Respektive jaký mohou dosáhnout zisk. To si nemohou dovolit v klasických západních zemích, jako je Německo, Francie, Itálie, Rakousko a další. To si ale nemohou dovolit ani ve velkém sousedním Polsku, zemi v EU stejně nové, jako jsme my. Připadá mně, že Česká republika se stala do jisté míry laboratoří. Zdůrazňuji, že se tento stav rozvinul a dostal zelenou za vlády Petra Fialy a ministra zemědělství Marka Výborného.

Někteří ovšem argumentují, že především před Vánocemi byly obchody plné lidí s plnými košíky. Co k tomu říci?

Že to je před každými Vánocemi a že plné obchody nemají přímou souvislost s maloobchodní cenou potravin. Nicméně tato otázka je velmi zajímavá a bylo by dobře ji důkladně odborně rozebrat, respektive udělat odborný průzkum vánočního trhu. Já sám, který mám přímé informace, se na trhu potravin pohybuji v pozici zákazníka osobně několikrát týdně, dále vyhledávám informace v médiích včetně těch odborných a konečně dostávám přímé informace od občanů, tak svůj názor mám pevný a shrnul bych ho do dvou základních bodů:

– Vánoce jsou největší svátky v roce a každý chce být u toho, bez ohledu na to, co to stojí a co bude potom.

– Neexistuje lepší období na propagandu než Vánoce, i Petr Fiala se oblékl do svetru, aby budil duch lidovosti a předložil národu svoje moudra.

Kam jsme se za poslední dobu zase „posunuli“ v naší potravinové soběstačnosti? A jaká je šance, že průměrný spotřebitel, který nákupy moc neřeší, nalezne na štědrovečerním, případně novoročním stole opravdu české potraviny?

Posunuli jsme se k dalšímu snížení, před pěti dny se zde o tom ve svém bilančním rozhovoru zmínil jeden z nejvýznamnějších potravinářů a člen Klubu 2019 Ing. Zdeněk Jandejsek. Pojďme ale k číslům naší soběstačnosti:

– Vepřové maso cca 34 %

– Drůbeží maso cca 57 %

– Vejce cca 60 %

Pan Zdeněk Jandejsek o vepřovém a drůbežím mase mluvil, ale není na škodu ta katastrofická čísla opakovat, aby si veřejnost začala tu hrůzu uvědomovat a podpořila české výrobce. Průměrný spotřebitel toto opravdu moc neřeší a je nejvyšší čas, abychom mu podávali pravdivé informace, které ho přimějí k uvažování a aby českým zemědělcům a potravinářům pomohl.

Minulý rok v bilančním rozhovoru jste hodnotil vládu, teď se pojďme podívat na ty, kteří zaštiťují právě české zemědělce, potravináře… Jak za poslední rok hodnotíte činnost vedení Agrární komory ČR?

Nemohu ji bohužel hodnotit dobře. Do té problematiky vidím, protože jsem celkem 9 let, tedy 3 volební období, Agrární komoru vedl a 6 let jsem byl členem zemědělského výboru Senátu a nebylo v mé povaze užívat si ve funkci a mlčet, jak to dělá současný šéf Agrární komory Ing. Jan Doležal. Je vánoční čas a za několik dnů vstoupíme do nového roku 2025 a není mně příjemné takto hodnotit šéfa Agrární komory, ustavené roku 1993 ze zákona. Nelze ale jinak a situaci považuji za vážnou. Členství v komoře končí zemědělci, firmy, které necítí dostatečnou obhajobu jejich zájmů. Jeden příklad za všechny, Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov. Předsedou představenstva je Ing. Václav Němec, podnik má 2300 hektarů zemědělské půdy v nadmořské výšce 500 až 650 metrů. V živočišné výrobě dělá chov mléčných krav s dojivostí přes 12 000 litrů mléka a výkrm drůbeže, kuřat pro firmu Rabbit. V rostlinné výrobě tržní plodinu ozimou řepku a obilí, kukuřici a jetel – vše pro domácí živočišnou výrobu. Traktory na poli neřídí traktorista, ale družice. Takto to tam běží nejméně 15 let. Ano, takovéto špičkové firmy vystupují z Agrární komory ČR. Nicméně i zemědělci zvažují postavit se proti této vládě a před několika dny prošla i v České televizi zpráva, že zemědělci, tedy Zemědělský svaz ČR a jeho šéf Ing. Marian Pýcha, jednají a připravují protestní jízdu zemědělské techniky počátkem roku na Prahu! Chci doplnit, že Martin Pýcha je viceprezidentem Agrární komory ČR a o ní v nedávno zveřejněných zprávách ani slovo a její šéf Ing. Jan Doležal mlčí a čeká, co bude. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25138 lidí

Nevynechejme ani ministra zemědělství Marka Výborného. Co ten pro zemědělce, z vašeho pohledu, za poslední dobu udělal? Cítí zemědělci a čeští potravináři podporu státu?

Ministr zemědělství Marek Výborný, předseda KDU-ČSL, je odborností teolog, což určitě není vhodná kombinace pro resort zemědělství v krizové době. Preference jeho strany se necelý rok před volbami pohybují mezi dvěma a třemi procenty a navíc je tato strana členem vládní koalice SPOLU, která se rovněž potápí. Ministr Marek Výborný je tedy ve složité situaci – zemědělství, které jde ke dnu, nerozumí a strana, kde jako středoškolský pedagog znalosti má, jde rovněž ke dnu. Uvádím to proto, že jsem přesvědčen, že Marek Výborný není dobrý ministr a čeští zemědělci a potravináři podporu státu necítí. Mám na mysli ty skutečné zemědělce, kteří obdělávají pole, ve stájích chovají dobytek a dodávají na český trh kvalitní české potraviny, jako třeba ti ve Slavíkově. Nejsou v mých očích zemědělci ti, kteří berou dotace za neobdělané pole.

Pojďme si na závěr do nového roku trochu „zavěštit“. Je podle vás jisté, že vládu bude sestavovat ANO a půjde víceméně o vládu z dnešního pohledu čistě opoziční? Nebo vládní koalice předvede velký finiš a opět bude vládu sestavovat Petr Fiala, případně Vít Rakušan?

Sleduji vývoj na politické a hospodářské scéně podrobně a řekl bych, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš si může sednout a místo volební kampaně může hrát mlejnek, sedět a točit s palci na rukou, jak nás to kdysi učila maminka, a čekat na jasné volební vítězství, které mu spadne do klína. Neumím si představit, že by při volebních preferencích, které má trvale přes 30 %, poslední listopadová je 33 %, na straně jedné, a tím, co předvádí vláda Petra Fialy a tomu odpovídajích preferencích, sestavoval vládu někdo jiný než Andrej Babiš. Jestli sám či v koalici, to potom záleží skutečně na volebním výsledku. Jinak finiš vládní koalice, který by jí vrátil voliče, vylučuji, ale finiš směrem do propadliště politických dějin již započal.

A co byste popřál čtenářům Parlamentních listů do nového roku?

Především zdraví a chuť se zapojit do obnovení našeho hospodářského, politického a kulturního života. A k tomu je potřeba odpovídající vláda, odpovídající nálada ve společnosti, kterou jim v tomto volebním roce velmi přeji.