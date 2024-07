Vidlák: Držela svíčku proti Fialovi, srazili ji k zemi. Důchodkyně, 85 let. A ČT mlčí

Dane, po návratu z dovolené se pořád trochu rozkoukávám. Ale zaznamenal jsem, že v Brně bylo nějak veselo při protestu proti Fialově vládě. Vy o tom prý něco víte.



To víte, co se Fiala vydrápal do premiérského křesla a rozhodl se zvítězit ve válce s Ruskem, našli se lidé, kterým se to zdálo jako dvojitá pošetilost a začali proti tomu veřejně vystupovat. Někteří demonstrovali na Václaváku, jiní psali prokleté otázky na sociálních sítích a další se scházeli na náměstích, kde pátek co pátek „svítili proti Fialově tmě a válce“. Prostě drželi v rukou svíčky a měli nad sebou nějaký ten protiválečný transparent.

Byli už vyššího věku, protože dva roky pátek co pátek svítit, to chce zaťatou náturu a to už ti dnešní mladí nemají. Dva roky svítili takřka bez povšimnutí, ale od doby, co pětikolka jaksi prohrála eurovolby, začala být liberální demokracie poněkud neklidná a vynořili se různí mladí bojovníci za západní demokracii, kteří přestali argumentovat, ale začali používat násilí. Fico či Trump by mohli vyprávět.

Ale už ani hitlerjugend není co bývala, takže si mladí příznivci Petra Fialy nedovolují na velké ryby, jako je třeba Filip Turek, ale dovolují si na seniory v petičních stáncích.

V Brně se takhle našel jeden bijec, který demonstroval svou morální nadřazenost nad dezoláty tím, že srazil na zem pětaosmdesátiletou paní Libušku, kterou musela odvézt záchranka. Naštěstí, je to důchodkyně z ocele, protože celý život sportovala a i když je řádně pohmožděná, naštěstí to nebylo nic horšího.

Nicméně, když pak paní Libuška šla na policii, aby podala trestní oznámení (na již ztotožněného pachatele), poslala ji policie do háje, že tohle bude řešit pouze městská policie a ta to už uzavřela jako přestupek.

Tak to je síla. My jsme se už dřív bavili o tom, že příznivci vlády rádi dělají problémy opozici a nejde jen o rušení pronájmu sálů. Je poslední dobou nějaká silnější tendence?



Pozoruju, že se v poslední době přechází od rétorů typu Kalousek na operátory typu Cintula...

Mimochodem, onen statečný zachránce západní demokracie srazil k zemi paní, která se narodila za druhé světové války, její otec bojoval u Tobruku za naši svobodu, ona sama byla jako pětileté dítě určena gestapem k transportu a kdyby včas nepřišla Rudá armáda, tak nepřežila. Před očima pětileté dívenky zahynula při osvobozování její teta, protože granáty bohužel nerozlišují.

Málokdo v této zemi má tolik co říct k otázce války a míru a není divu, že tak činila vždycky pokojně, prostě tím, že dva roky, týden co týden chodila držet svíčku a vyprávěla kolemjdoucím svůj životní příběh. Ostatně... j eďte za ní udělat exkluzívní rozhovor... stojí to za to.

No a vidíte, tuto paní srazí k zemi jedenatřicetiletý podnikatel, protože došel k názoru, že pokud Libuška nepřestane svítit a mluvit, tak se Fiala ve Strakovce neudrží a liberální demokracie skončí. K tomu se policie bojí s tím něco dělat... všichni máme hypotéky... veřejnoprávní média mlčí jako zařezaná...

Prostě normálka, během vaší dovolené se nic zvláštního nestalo.



Tomasz Peszynski, neúnavný organizátor proukrajinských happeningů, demonstrací proti vystoupení ruských umělců, akcí na podporu Merkelové, EU a NATO, skončil s aktivismem. Že se to prý podepisuje na jeho zdraví, nezdravém životním stylu a osobním životě. Ministři Lipavský a Dvořák ho politovali. Litujete ho také?



V nebi je větší radost nad jedním napraveným hříšníkem než nad deseti spravedlivými. Takže naopak, Tomaszovi Peszynskému gratuluji k nejlepšímu rozhodnutí jeho života. On mi vůbec vždycky připadal jako někdo, kdo umí rozpoznat odkud vítr fouká, a tak už asi tuší, že býti liberálním demokratem, podporovatelem NATO, EU a Ukrajiny, mu už bude spíš na škodu než k užitku a vlastně bych se vůbec nedivil, kdyby brzy stál na demonstračním pódiu vedle Jindry Rajchla. Z druhé strany bude stát Eva Holubová a bude mu věnovat svou lepkavou přízeň...

Tomaszovi přeji co nejvíce pohybu na zdravém povětří, ať se mu podaří sbalit nějakou pěknou Ukrajinku, která bude ráda, že jí vyřeší budoucnost a ať si spolu pořídí co nejvíc dětiček a myslím, že za pár let se stane člověkem, podobně jako Matěji Stropnickému prospěl pobyt na venkovském zámku.



Vy jste se posmíval tomu, že nejdřív je Joe Biden skvělý prezident na vrcholu sil, za pár týdnů je odepsaný stařec, kterého vyšplouchli jedním tweetem z politiky. A že toto čeká i Petra Fialu. Mě k tomu napadá: Volil jste někdy někoho jen a čistě proto, aby nevyhrál ten druhý? Jakože vám „váš“ kandidát byl úplně u zadku a volil byste i strašáka do zelí, aby nevyhrála protistrana? Já mám dojem, že američtí liberálové a milovníci Fialovy vlády to tak mají.

My to tak také máme... Také jsme houfně volili Andreje Babiše proti Petru Pavlovi a udělali jsme to tak vehementně, že Veľký Bocian dostal o milion hlasů víc než hnutí ANO v parlamentních volbách. Ale myslím, že Andreje Babiše má rád alespoň někdo. Alespoň průzkumy tvrdí, že ANO má pětadvacetiprocentní voličské jádro. A kdyby najednou Andrej Babiš zmizel a na jeho facebookovém profilu se objevilo, že rezignoval, tak by alespoň Faltýnek, Havlíček a Brabec začali řešit, jestli se šéfovi něco nestalo.

Když zmizel Biden (a stále je zmizelej), tak si vlastně všichni oddechli. Brr... hrozný osud.



Mimochodem, výhodou Kamaly Harrisové dle prohlášení liberálů je, že je žena a že je z poloviny černá. Nechal byste se vy někam zvolit na základě toho, že jste bílý a bydlíte na Moravě? Pardon za blbý dotaz, ale mě vždycky zajímá, jak se asi cítí takový člověk, který tluče politický kapitál ze své fyzické podstaty.



Kdybych měl řešit kandidaturu podle své fyzické podstaty, tak neběhám za pluhem, ale chodím do posilovny na přesně vyvážený kondiční trénink. Pořídil bych si nové drahé kvádro, nechal si udělat nové zuby, snížit dioptrie v očích, nechal bych si nastřílet vlasy a začal bych si je barvit na ležérně šedou... Ale ne, pardon, omlouvám se, on už to Fiala udělal a já bych ho jen kopíroval.

Ale alespoň vidíte, proč to Kamala dělá. I Fialovi funguje, že z něj udělali George Cloonyho. On pak dělal široká gesta, mluvil nahlas a rozvážně a všichni přehlédli, že mu při všech těch úpravách vzali půlku mozku. Když vidím Kamalu, mám stejný pocit.

„Domnívám se, že premiérovi Fialovi, jehož jméno je ozdobeno množstvím kdysi úctyhodných titulů před i za jménem, nemůže být vnitřně uspokojující vědomí, že musí s neměnnou pravidelností veřejně lhát a tvářit se přitom důstojně a upřímně.“ Tolik profesor Jiří Svoboda, filmový režisér. Co k tomu říci, třeba ve světle prohlášení, že Green Dealem nikdo nezchudne a neohrozí se konkurenceschopnost ekonomiky?



Och, tak komplikované myšlenky Fiala nemá. Kdo věří, ten nemusí myslet, protože už ví. Zbytek je jen technikálie, aby nějak přesvědčil nevěřící. A je-li zapotřebí lhát, bude se lhát. Jak říkali jezuité, účel světí prostředky.

Teď je zapotřebí pro Green Deal tvrdit, že nikdo nezchudne, a tak to tvrdí. On nezchudne určitě. A domýšlet, co se stane, až tato naivní víra nevyjde a naše země dospěje ke krachu? To nebude řešit Fiala, ale ten, kdo přijde po něm. On už bude mít nějaké dobře placené korýtko někde ve Světové bance nebo Měnovém fondu, bydlet bude v dobře střežené čtvrti a dál létat soukromým tryskáčem na konference, kde bude moudře a rozvážně říkat, že grýndýl selhal, a proto to chce víc grýndýlu.

Prezident Petr Pavel sdělil na jednání vlády, že při obraně státu záleží i na mentálním nastavení celé společnosti, zda je ochotna bránit nezávislost své země. Tož, jak jste „mentálně nastaven“ vy, v tomto směru?

Jo, tak v tomto ohledu bych jim uměl poradit. Stačí, aby lidi měli kde bydlet, aby měli slušně placenou práci, díky které si mohou dovolit mít děti, uvidí, že jejich země jde správným směrem a jejich vláda jim neplive do obličeje, získají pocit, že jejich děti se budou mít lépe, než se měli oni sami, budou mít pocit, že se volbami něco mění, nebudou mít nutkavý pocit, že jejich stát vlastní Veolia a Kaufland a Tomáš Prouza je víc než ministr zemědělství... Pak myslím, že mentální nastavení pro obranu už tak nějak přijde samo.

Ale jinak pochybuju, že by kdokoliv v této zemi chtěl bránit E.On, ČEZ, Jurečku či Petra Pavla. Je to stejné jako s Bidenem. Až tihle panáci někam zmizí, nikdo si toho vlastně ani nevšimne. Stále více lidí si začíná myslet, že hůř než s těmito papaláši už být nemůže.

Takový Český rozhlas se taky činí. Šéfredaktorka ukrajinských novin tam řekla, že Ukrajinci ukrývající se v zahraničí se stejně před Rusy neschovají, protože Rusové „po Ukrajině půjdou dál“. A náš rozhlas vyzval: Napište svůj vzkaz těmto Ukrajincům, kteří nebojují a ukrývají se. No, tak napište vzkaz i vy.

Řekl bych jim, že Putin na Ukrajinu vpadnul, protože jejich vláda chtěla do NATO a NATO chtělo na Ukrajinu. A díky tomu z Ukrajiny moc nezbyde. Pogratuloval bych jim, že z toho mlýnku na maso vyvázli a pokusil bych se jim vysvětlit, že by se měli angažovat, aby naše vláda Rusko neprovokovala stejným způsobem, jako to dělala ta jejich. Pak není žádný důvod, aby sem Rusové přišli, protože tady stejně nic není, a pokud chceme něco vyrobit, potřebujeme na to suroviny z Ruska. Takže když zapomenou, kdo byl Stěpan Bandera, naučí se trochu česky a nebudou dšít síru na Rusko, je ještě šance, že vyváznou se zdravou kůží.

Ale být jimi, moc bych teď nevystrkoval hlavu... bestie války je hladová po jejich křehkých tělech a naše proukrajinská vláda je nakonec k mohylizaci vydá.