Vláda musí slyšet, že zradila voliče a ztratila jejich důvěru. Ale žádný spasitel nepřijde

Na sobotní demonstraci proti vládě Petra Fialy se chystá také mladý politik a vytrvalý kritik Evropské unie Matěj Gregor. „Nepřijde žádný spasitel, který naši zemi vyvede k lepším zítřkům, ale pouze kapka práce od každého z nás může vést ke změně,“ myslí si Matěj Gregor, zakladatel spolku Odchod.eu, ale také krajský předseda Svobodných v Moravskoslezském kraji. „Kdyby vláda plnila svůj program do puntíku, respektoval bych výsledek voleb a neoznačoval je za lháře, maximálně bych říkal, co bych dělal jinak. Ale tohle je naprostý výsměch nejen politickým konkurentům, ale v prvé řadě vlastním voličům,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

Na zámku Příčovy v minulých dnech proběhlo další vlastenecké setkání, kterého jste se také zúčastnil. Co vás motivovalo k účasti na této akci? Není přeci jen vlastenectví tak trochu archaismus?

Na akci jsem vyrazil už počtvrté a vždy se tam rád setkám s dobrými přáteli, kteří bydlí různě po republice a nemáme možnost se potkat. Navíc rok od roku roste počet mých vrstevníků, kteří se na akci vydají, takže to mám spojeno hlavně s krásným prostředím zámku, dobrými přáteli a zajímavým setkáním se spoustou inspirativních lidí. Samozřejmě se neshodnu vždy se vším, co zazní, ale to už tak bývá všude. Vlastenectví bych jako anarchismus určitě nevnímal. Pro mě je vlastenectví hlavně oslavou tradic a uchovávání hodnot, které jsou pro náš národ typické a na základě kterých jsme dosáhli velkých úspěchů. Taky to vnímám jako úctu ke všem, kteří pro naši vlast obětovali tvrdou práci a často i život.

V posledních dnech jste se opět ostře opřel do kabinetu Petra Fialy. O vládě mluvíte jako o lhářích. Nejsou to přeci jen příliš razantní soudy?

Vůbec to není razantní. Slovy fact-checkerů to mám vlastně ověřené z mnoha zdrojů! Tím největším je programové prohlášení vlády a předvolební sliby obou koalic. Pokud někdo slibuje, že nezvýší daně, koncesionářské poplatky, bude investovat do školství a nepodpoří zákaz aut, ale po nástupu do vlády dělá pravý opak, pak je to pro mě opravdu jen neslušný lhář. Jsem zvyklý vždy kritizovat jen faktické a jasné věci. Kdyby vláda plnila svůj program do puntíku, respektoval bych výsledek voleb a neoznačoval je za lháře, maximálně bych říkal, co bych dělal jinak. Ale tohle je naprostý výsměch nejen politickým konkurentům, ale v prvé řadě vlastním voličům.

Je jednoduché vládu kritizovat, ale co konkrétního byste dělal jinak v případě, že byste byl součástí vládnoucí většiny?

Mělo by to dvě roviny. Tou první je ta zahraniční. Byl bych rozhodně, jak vláda slibovala, proti zákazu aut na spalovací motor a české předsednictví bych ve vládě využil právě k tomu, aby se upozornilo na to, jak je zákaz nedomyšlený a rizikový pro celoevropskou ekonomiku. Také bych ani nepřemýšlel o zavedení eura a zahájil vyjednávání o výjimce po vzoru Dánska, Švédska či Velké Británie.

Ta druhá rovina je ta národní. Narozdíl od vlády bych začal škrtat primárně na straně státu. Ekonomy v NERVU bych vyzval k hledání úspor pomocí rušení zbytečných úřadů, analyzoval bych efektivitu státní správy a podle toho navrhl škrty. Česká republika si dlouhodobě nemůže dovolit živit takové množství státních zaměstnanců, musí jejich počty snižovat a zvyšovat efektivitu práce státní správy jako celku. V České republice je dlouhodobě nízká nezaměstnanost a z dat víme, že pracovních míst v soukromém sektoru je dostatek. V dlouhodobém horizontu by to odlehčilo státním výdajům a naopak pozvedlo příjmy. Vzhledem k tomu, jak tragické jsou výsledky hospodaření, tak jsem přesvědčen, že bychom se obešli bez zvyšování daní.

Zároveň jste avizoval, že se v polovině září budete účastnit velké protivládní demonstrace. Čeho chcete prostřednictvím této demonstrace dosáhnout?

Osobně chci demonstraci využít k tomu, aby každý, po celé České republice, kdo je nespokojen se současnou vládou, věděl, že má možnost i jako jednotlivec přispět ke změně. Že nepřijde žádný spasitel, který naši zemi vyvede k lepším zítřkům, ale pouze kapka práce od každého z nás může vést ke změně.

Z mnoha stran zaznívá to, že jediným řešením by bylo docílit demise vlády Petra Fialy. Ale to je asi pouze falešné přání, neboť kabinet se ve Sněmovně opírá o pohodlnou většinu. Má tedy smysl vládu vyzývat k rezignaci?

Podle mě to smysl má, jelikož ze strany všech, které vláda zklamala, musí být jasně slyšet, že příště už tuhle vládu nikdo z nich nepodpoří. Vláda se neustále snaží využívat státní peníze k vlastní sebepropagaci a docílit vyšší důvěry, případně shazovat problémy na opoziční strany. Všichni občané musí být za jedno v tom, že nějaké přeskládání stran do jiných koalic už Petra Fialu, ani nikoho jiného, k moci po příštích volbách nevrátí.

Voliči často vysílají vládě vzkaz prostřednictvím některých z jiných voleb. Příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu? Čekáte, že voliči i tímto způsobem vystaví vládě symbolické vysvědčení?

Doufám, že ano. Navíc volby do EP určí složení europarlamentu, který bude opět řešit zákaz spalovacích motorů i další regulace a omezení směrem k běžnému životu. V mnoha zemích EU rostou euroskeptické strany, které by po příštích volbách mohly v EP vytvořit silnou blokační skupinu a opravdu razantně bojovat za suverenitu svých zemích. Vše bude záležet na tom, kolik lidí přijde k volbám.

Sám patříte mezi silné kritiky Evropské unie. Proč by právě lidé jako vy měli kandidovat v evropský volbách? Není to trochu protimluv, když chcete bourat struktury EU a přitom kandidujete do jejího parlamentu?

Na první pohled to tak působit může. Kritizuje EU, chtěl by z ní odejít a pak kandiduje na místo v Evropském parlamentu. Ve skutečnosti se ale na provoz EU skládáme úplně všichni. O své kandidatuře nejsem pevně rozhodnutý, ale motivuje mě například fakt, že Nigel Farage, strůjce brexitu, začínal také v Evropském parlamentu a díky své funkci dokázal lidem lépe přiblížit absurditu současného směřování EU. Současné zastoupení, kdy z 21 českých europoslanců, chtějí větší reformu EU maximálně 3, neodpovídá skutečné náladě ve společnosti. Každý, kdo v ČR pracuje, platí daně a tím pádem se skládá i na provoz EU, má právo být zastoupen v takové instituci. A takové zastoupení tam v současnosti nevidím.

Nehrozí, že právě negativní postoj mnoho občanů ČR k EU bude důvodem velké volební neúčasti a tedy vítězstvím probruselských politiků? Dá se s tím vůbec něco udělat?

Určitě. Sám k tomu chci přispět. Myslím si, že patřím mezi velké kritiky EU a stejně si uvědomuji, jak jsou volby do EP důležité. Náš spolek jsme s kolegy zakládali krátce po minulých volbách a viděli jsme, jak dokáží europoslanci prounijních stran využívat svou funkci k podpoře EU. Už tehdy jsme věděli, že ať už bude kandidovat kdokoliv, podpoříme příště toho, kdo by stejnou měrou podporoval euroskeptické aktivity a pomáhal tak lidem získávat zdravý a střízlivý pohled na EU. Jedině tak můžeme v blízké budoucnosti přesvědčit dostatek lidí k tomu, že Evropa nepotřebuje Evropskou unii. A podle toho, co vidím v Itálii, Maďarsku, Polsku či Nizozemsku, vím, že nebudeme sami.

