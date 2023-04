Vláda v žoldu Bruselu, nemá žádný stud. Kvůli americkým zbrojovkám klidně okrade české občany, zuří Okamura

reklama

Začneme aktualitou. Česká pošta v souvislosti se snižováním počtu poboček má rozdat výpovědi zhruba 1600 zaměstnanců. Chystá se na na zrušení 300 z 3200 poboček. Pošty mají být rušené ve větších obcích a městech nad 2500 obyvatel, kde je více poboček. Docházková vzdálenost na nejbližší poštu stoupne ze dvou na tři kilometry. Co na tuto reformu poštovních služeb říkáte?

Odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců. Za SPD jsem opakovaně ve Sněmovně navrhoval mimořádný bod ohledně České pošty, ale poslanci Fialovy vládní pětikoalice mi to vždy zamítli. A naposledy minulý měsíc vládní koalice zamítla opoziční návrh na mimořádnou schůzi na toto téma. Fialova vláda prostě kašle na naše občany. My v SPD odmítáme, aby na absolutní neschopnost ministra vnitra Rakušana (STAN), pod jehož gesci pošta spadá, dopláceli naši občané a poctiví zaměstnanci pošty. Pod vedením politiků současné vládní koalice Česká pošta vloni vykázala ztrátu 1,5 miliardy korun, a dokonce jí hrozí pád do insolvence.

Ministr vnitra Rakušan označil za problém to, že poštu převzala vláda ve stavu, kdy se pro ni několik let nic neudělalo, a svaluje současnou situaci na předchozí vládu. Česká pošta je nenahraditelnou veřejnou službou pro občany, například pro seniory při výplatě důchodů. V obcích a menších městech je současně jediným místem kontaktu občana se státní správou (tzv. Czech POINT). Proto odmítáme rušení jakýchkoli poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců. Veřejně jsem podpořil petici zaměstnanců pošty, kterou podepsalo téměř 30 tisíc občanů, za zachování poštovních služeb pro naše občany.

Bylo k tomu minulý měsíc i veřejné slyšení ve Sněmovně, kterému jsem osobně předsedal, ale vládní představitelé nechtějí nic slyšet. Hned v úterý opět navrhnu situaci kolem České pošty jako mimořádný bod na schůzi Sněmovny. Hnutí SPD bude nadále z opozice bojovat za zachování poboček pošty pro naše občany. Navíc, Česká pošta má podle mého názoru veškerý potenciál být při kompetentním řízení finančně soběstačná i výdělečná.

Vážně? Povídejte, jak toho dosáhnout, to určitě zajímá mnohé.

Pošta může poskytovat logistické, přepravní, zasilatelské a balíkové služby, které jsou na trhu velmi žádané a pro které má Česká pošta potřebné personální i materiální vybavení. Problémem České pošty je příliš mnoho vedoucích pozic s nadstandardními platy, které jsou na úkor finančního ohodnocení doručovatelů a pracovníků na přepážkách.

Dosavadní vládní politici a jimi dosazené vedení České pošty svou nečinností zároveň dopustili, aby na trhu vznikly konkurenční soukromé firmy, které jsou schopny zajistit doručování zásilek mnohem efektivněji, levněji a v podstatě 24 hodin denně (PPL, DPD apod.) aniž by na to Ministerstvo vnitra a vedení České pošty včas reagovalo. Tím pádem vznikl u občanů nezájem o doručování zásilek ze strany České pošty a následně došlo k velkému poklesu příjmů z těchto činností. Zároveň odmítáme privatizaci České pošty i jakýchkoli jejích součástí.

Dobře, pojďme dále. Ve středu proběhla v Ostravě vaše demonstrace proti vládě Petra Fialy. Proč je podle vás třeba proti vládě demonstrovat?

Podařilo se nám zaplnit hlavní Masarykovo náměstí a chystáme další demonstrace v dalších městech. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Buď z hlouposti, nebo záměrně. Možná je to kombinace obojího.

Psali jsme: Stávka. Okamura po demonstraci odhalil plán

Fialo, my že vyžíráme? Lidé proti vládě. Toto jsme od nich pod Okamurovým pódiem vyslechli

„Srab Fiala! Chlap bez gulí.“ Okamura rozjel akci. Vytáhl zlé věci

Jak to myslíte, kombinace obojího?

Například když v energetické krizi přišlo na lámání chleba a Fialova vláda si měla vybrat mezi spekulanty s elektřinou a plynem a mezi českými občany a firmami, vybrala si spekulanty!

V čem konkrétně spatřujete tu podporu spekulantů?

Neřešila jejich nemravné miliardové zisky a sama se prostřednictvím polostátní firmy ČEZ na ožebračování lidí nesmyslnými cenami elektřiny podílela. Zcela přímo se Fialova vláda, jak prostřednictvím ČEZu, tak i prostřednictvím DPH a dalších daní na rekordní inflaci a drahotě podílí, a zcela přímo z ní čerpá nemravné zisky. Rekordní zisky státu jsou ovšem jiným slovy rekordní peníze, které tato vláda vysála z našich firem a z českých občanů.

Dobře. Co dalšího vládě vyčítáte?

Vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy okradla tuto zemi a její občany o historicky skutečně nevídané stamiliardy korun a současně se jí podařil i rekordní dluh. Tato vláda okradla například předraženými cenami energií české občany, české firmy, české důchodce i české děti, ale zároveň investuje stamiliardy do podpory války na Ukrajině a do občanů Ukrajiny, kteří získali v České republice vyšší sociální podpory než čeští občané. A aby mohla těmto z velké části ekonomickým migrantům dát naše peníze, musela je sebrat našim občanům, těm, kteří vydělávají a v případě seniorů lidem, kteří je po celý život pro tento stát vydělávali.

A boháčům, jako je ukrajinský prezident Zelenskyj, přitom bobtnají účty v daňových rájích, což je veřejně potvrzená informace, o které informovala i hlavní česká i zahraniční média. A prohání se nám tu drahá ukrajinská auta s lidmi, kterým platíme pobyt v naší zemi. A v této situaci Fialova vláda nemá žádný stud. A aby měla peníze na americké zbrojní firmy, na ukrajinské boháče, aby měla peníze pro spekulanty s energiemi, nebo na zločinné výmysly Bruselu, tak okrade české důchodce o valorizaci, která jim podle zákona patří. Tato vláda v žoldu Bruselu plánuje, že bude ještě hůř. Zákaz aut se spalovacími motory a opět rekordní zdražení automobilů a dopravy odsouhlasené Bruselem a Fialovou vládní koalicí je jen začátek.

Na to jsem se vás chtěl zeptat. Pojďme si popovídat o tom „kompromisu“, kterým Evropská unie definitivně zakázala prodej naftových a benzinových aut po roce 2035, i když to vypadalo, že by to Německo mohlo zablokovat…

Bude to znamenat zásadní zdražení aut a dopravy pro naše občany. Proti závazku hlasovalo pouze Polsko a zdržely se Itálie, Rumunsko a Bulharsko. Fialova kolaborantská vláda zákaz aut na benzin a naftu po roce 2035 podpořila a zradila tak zájmy České republiky, jejíž ekonomika je do velké míry závislá na autoprůmyslu, a českých občanů, pro které se nové auto stane nedostupným luxusem!

Norma, jejíž podobu dohodlo koncem října české předsednictví pod vedením premiéra Petra Fialy (ODS), je součástí Green Dealu EU. Green Deal v Bruselu podpořil tehdejší premiér Andrej Babiš a k jeho podpoře se zavázala i vláda Petra Fialy. Takže svůj velký díl viny za tyto nesmysly z Bruselu a za zdražování pro české občany nese i Andrej Babiš. Mohl Green Deal v Bruselu vetovat, ale neučinil tak! To ale není vše.

Skutečně?

No ano. Ještě za loňského předsednictví České republiky v Bruselu se za podpory Fialovy vlády odsouhlasila obdobná norma, která zdraží bydlení. Podle plánované bruselské směrnice totiž většina domů v naší zemi nebude splňovat přísné normy. Když zakázali spalovací motory, měl jsem za to, že něco blbějšího, odpusťte mi tento výraz, který je nejpřesnější, tedy, že něco víc absurdního nejde vymyslet. Podcenil jsem hloupost a idiocii hochů a děvčat z Bruselu, europoslanců a eurokomisařů mj. z hnutí ANO i z vládní pětikoalice. Představa, jak někdo zatepluje, tedy oblepuje polystyrenem české a moravské historické budovy, je opravdu mimo realitu.

Také chci vidět, kde na to lidi například z vesnice, kteří jsou rádi, že horko těžko seženou peníze na to, aby si zatopili, budou mít peníze na zateplování za statisíce. Do toho šílená norma Euro 7, která už v průběhu dvou let způsobí, že běžné auto pro občana se zdraží o stovky tisíc korun a bude naprostým luxusem.

Je třeba opakovat, že Green Deal, snahy o potírání svobody slova, nefér trh pro naše zemědělce, prostě všechny ty pomatené směrnice z Bruselu nepřišly z Marsu ani včera. Schvalují je mimo jiné čeští europoslanci, české vlády a čeští eurokomisaři. Je pak úplně jedno, že včera Andrej Babiš nebo dnes Petr Fiala se jakoby naoko zaklínají, jak v Bruselu bojují, ale zásadní je výsledek a kdo se na něm doopravdy podílí. A tady je zcela jasně na hlasováních i návrzích vidět, že české zájmy v Bruselu zrazují jak dosavadní české vlády, tak i ostatní vládami nominovaní zástupci.

Buďme konkrétní...

Mimo zmíněné politiky pětikoalice připomínám, že eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO navrhuje cenzuru a místopředsedkyně europarlamentu Dita Charanzová z ANO prosazuje konec uhlí a plynu. Obě dvě tam prosadil Andrej Babiš, který si dnes hraje na to, že hájí národní zájmy. Ale i Fialova vláda se k moci dostala podvodem a lží.

Pane Okamuro, to jsou opravdu silná tvrzení, o lži a podvodu při ustavování vlády. Je opravdu třeba takto zpochybňovat legitimitu vlády?

Sílná, ale pravdivá. Fialova vláda slíbila svým voličům, že bude hájit jejich zájmy před bruselským šílenstvím, jako je Green Deal. Slíbila, že zabrání likvidaci českých firem. Místo toho jsme svědky, že vláda v Bruselu odkývala nejen zákazy spalovacích aut. Tato Fialova vládní pětikoalice slíbila starost o české občany a její první krok bylo, že zatímco Ukrajinci měli zdravotní péči zdarma, tak v případě českých občanů snížila platby státu za české státní pojištěnce a okradla zdravotnictví nejméně o 14 miliard korun.

Tato vládní koalice slíbila šetřit státní peníze. První, co po uchopení moci udělali bylo, že si navýšili počet ministrů a dalších trafik, aby se z veřejných peněz mohlo živit co nejvíc jejich kamarádů. Posílá miliardy na Ukrajinu a Ukrajince. Tato Fialova vláda slíbila nezvyšovat daně a není den, abychom od ní neslyšeli, kde všude bude třeba naopak daně zvýšit. Pro Ukrajince bydlení zdarma, pro české občany vyšší daně z nemovitostí, vyšší odvody, vyšší DPH! Pro Ukrajince cukr, pro české občany bič.

Jen si vezměte, že ceny většiny potravin v Polsku jsou oproti českým zhruba poloviční. A i to má své důsledky.

Povídejte, to mě zajímá...

Vysoké a stále rostoucí ceny mnoha základních potravin v České republice nutí české občany nakupovat v zahraničí, pokud mohou. Při nákupech v Polsku, kde je na potraviny nulová sazba DPH a ceny většiny potravin jsou oproti českým zhruba poloviční, tak ušetří až tisíce korun měsíčně. Podobné je to i v případě Německa, kde mají potraviny navíc vyšší kvalitu.

Tento trend ve svých důsledcích vede i k propadu tržeb českých obchodů, a tím i k potenciálnímu nemalému propadu výběru DPH a daně z příjmu právnických osob do českých veřejných rozpočtů. Jednou z hlavních příčin je, že Česká republika má nejvyšší sazbu (15 procent) na potraviny ve střední Evropě. V sousedním Německu je tato sazba na sedmi procentech, Polsko vloni DPH na potraviny úplně zrušilo. Snížení sazby DPH u potravin až na nulu dlouhodobě navrhuje i hnutí SPD. Vláda Petra Fialy (ODS) to ovšem setrvale a bezdůvodně odmítá, přičemž žádné vlastní řešení astronomického zdražování potravin sama nemá.

Pojďme do zahraničí, i když zůstaneme u Fialovy vlády. Premiér se totiž, s premiéry dalších sedmí členů EU, otevřeným dopisem obrátil na ředitele největších technologických platforem provozujících sociální sítě s výzvou k efektivnějšímu boji proti dezinformacím…

To znamená zavádění ještě tužší cenzury a omezování svobody slova. Dezinformace v podání prounijních politiků totiž podle nich znamená odlišný názor než ten jejich. Premiér Petr Fiala si v tomto může podat ruku s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou z hnutí ANO. Z podobného soudku je i snaha Evropské unie omezit politickou reklamu na sociálních sítích. SPD a další evropské vlastenecké strany mají ve srovnání s probruselskými stranami minimální přístup do médií. Toto je snaha odříznout je od poslední platformy, kde mohou prezentovat své názory. Je potřeba zásadně odmítnout všechny snahy o omezení svobody slova a demokracie.

