Vojáci KLDR na Ukrajině? Putinův velmi důležitý vzkaz, odhaluje Cyril Svoboda

Nastupující americký prezident Donald Trump se již několikrát vyjádřil k válce na Ukrajině. Opravdu se ale jeho politika ohledně Ruska bude tak diametrálně lišit od té Joea Bidena?

Trump bude chtít ukázat, že je rozhodným a silným mužem činu a není váhavým prezidentem, který stále mluví o hodnotách a principech. Když řekl, že skončí válku na Ukrajině do čtyřiadvaceti hodin, tak to říkal svým americkým voličům. Můj odhad je, že bude-li mít záruky, že Rusko nenapadne Severoatlantickou alianci ozbrojeným útokem, tak nechá Evropu, ať pokračuje v ozbrojené válce, protože pro Američany jde o evropskou válku. Bude určitě ochoten za USA zaručit, že se budou do Evropy dovážet zbraně, bude-li potřeba, ale financování té války a pomoc Ukrajině bránit se proti Rusku nechá na Evropě.

Vypadá to tak. Možná se mýlím a bude to jinak, ale zatím tomu vše nasvědčuje. Třeba Trumpův syn řekl, že končí kapesné Zelenskému. Zároveň Trump prohlásil, že USA budou chtít, aby se některé zbraně nepoužívaly. Tedy, aby se pokud možno eliminoval přímý útok na Severoatlantickou alianci.

Nicméně Američané své rakety Ukrajině už dodaly a ta je použila…

Řada politiků něco deklaruje, ale reálně činí opačné kroky. Musíme však vzít do úvahy, že se reálně a zásadně mění podmínky, takže jistá míra flexibility je přijatelná.

Co si myslíte o neustálých úvahách přijmout Ukrajinu do Evropské unie a do Severoatlantického paktu?

Už hodně dlouho říkám, že Ukrajina řadu let nebude členem EU ani NATO. Splnit podmínky členství v EU je velmi komplexní záležitost. A Ukrajina není způsobilá být plnohodnotným členem EU tak, aby v unii fungovala, a aniž by to neznamenalo přeskupení většiny finančních prostředků na Ukrajinu. Nejde ale jen o peníze. Jde i o fungování právního státu, institucí a tak dále.

Vstup Ukrajiny do NATO je podobná záležitost, protože ten také předpokládá stabilní a fungující stát založený na svobodných institucích. Navíc vstup jakéhokoliv státu by měl znamenat posílení bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. A bude-li problematická otázka faktických a právních hranic Ukrajiny, tak je to všechno na hodně a hodně let.

Ústavní soud v Rumunsku zrušil výsledek prvního kola prezidentských voleb, v nichž slavil úspěch krajně pravicový kandidát Calin Georgescue, s odkazem na dokumenty o ruských hybridních útocích během kampaně a hlasování. Co si o tom myslíte?

Nevidím moc do rumunské politiky. Nicméně se mi to rozhodnutí nezdá šťastné, protože to voliče může ještě více ovlivnit k jeho podpoře. Volby budou opakovány, ne kvůli tomu, že by byly porušeny principy hlasovacího práva, ale kvůli chybám a přehmatům v kampani. To je však velmi problematické téma. Více politické než právní. Proto si myslím, že to povede k posílení zmíněného kandidáta. Uvidíme. Rumuni rozhodnou.

V Gruzii se konaly demonstrace proti rozhodnutí vládnoucí strany Gruzínský sen pozastavit na příští čtyři roky přístupová jednání s Evropskou unií…

V Gruzii se pro tu stranu rozhodli sami voliči. Strana Gruzínský sen je stranou, která tvoří většinu vlády. A stávající prezidentce končí mandát, ale řekla, že zůstane nadále v úřadu. Ta flagrantně porušuje princip právního státu ve jménu toho, že kritizuje druhou stranu za porušování principů právního státu. Může kritizovat poměry, nově zvoleného prezidenta a potažmo, co chce, ale nemůže zároveň porušovat jeden ze základních principů demokracie, jímž je omezené funkční období. I to je země, kde bude velkým problémem, jak dál.

Nicméně, jestliže chce její proevropská část politické scény argumentovat, že čelí ohrožení demokracie, tak by měla sama ctít demokratická pravidla skutečně do posledního písmene.

V Sýrii padl Ruskem podporovaný režim Bašára al-Asada. Jaké to může mít konsekvence?

Události v Sýrii budou mít velké dopady i na Evropu, protože nově formující se vláda bude podle mě na hony vzdálená demokratickému řízení země. Už nyní noví vládci tvrdí, že pozastavili stávající ústavu a je potřeba napsat novou. Odhaduji, že nám tam vyroste nový Islámský stát, který připustí právo šaría jako součást veřejného práva, což bude důvodem pro masivní migraci do Evropy. Bude to jeden z dalších tlaků, jak rozkládat její integritu. Ostatně to hraje do karet i Rusku, protože právě migrace je jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak Evropu rozhádat.

Hovoříte o znovuzrození Daeše?

Ano. V jaké podobě, to nevím. Možná to nebude tak radikální islámský stát, ale máme jednu typickou teokracii v podobě Íránu. Uvidíme, jaká bude nová ústava Sýrie, ale nevěřím na polepšení radikálních salafistů. Nevěřím, že se z nich přes noc stanou politici s pochopením pro západní demokracii. Prostě lidé začnou ze Sýrie utíkat.

Podle Washington Post chtěl Kyjev „zkrvavit Putinův nos“ a tak dodal drony pro ofenzivu na svržení Bašára al-Asada…

Nevím, jestli to tak proběhlo. Ale pád režimu v Sýrii by nebyl možný, kdyby na tom neměly zájem klíčové státy v regionu. Může tam být stopa Turecka, Ruska, možná Izraele. Ten režim se nezhroutil zevnitř, nýbrž proto, že od Asada dali ruce pryč i ti, co ho doposud podporovali.

Nicméně je v pořádku, že zbraněmi dotovaná Ukrajina je přeposílá jinam?

Je potřeba rozlišovat. Pokud se zbraně dodané Ukrajině objevují někde jinde, ať už v Súdánu či na jiných trzích, je to vždy problém. Mafiánské struktury existují téměř všude na světě a na Ukrajině jsou velmi rozšířené. Horší by však bylo, kdyby se prokázalo, že jsou tyto zbraně na jiných území s podporou ukrajinského státu.

Ostatně Rusko dohodlo zapojení Severokorejců do války na Ukrajině. Co to znamená?

Vnímám to jako Putinův promyšlený tah, protože fakt, že najímá a posílá na ukrajinskou frontu vojáky Severní Koreje, je velice důležitý impuls. Rusům tím říká, že bude šetřit ruskou krev. Přestože i v Rusku probíhá stálé verbování, je to důležité pro zklidnění atmosféry ve velkých městech. A zároveň je to v rámci hybridního působení velmi silný argument na Ukrajinu, protože Putin tím Ukrajincům vysílá jasný signál: „Západ vám pomůže zbraněmi, finančně, ale své lidi na frontu nepošle.“

Naopak ze strany USA se ozývají hlasy, aby na Ukrajině rekrutovali i mladíky ve věku od 18 do 25 let, protože lidská síla ze západu nepřijde. Ale Putin je schopen na frontu sehnat i vojáky jiných států.

Jaký to může mít vliv na možný konec války pod ruským diktátem?

Myslím si, že to povede k určitým jednáním. Ukrajině pomáháme, dodáváme zbraně a je třeba to dělat. Nicméně i při použití nejmodernější techniky a technologie je stejně potřeba lidské síly. A podle mě už dlouho Ukrajina sahá až na dno svých možností. To musí mít psychologický dopad na celou společnost. Na Ukrajině jde jen několik hodin denně elektrický proud, lidé tam žijí ve velmi těžkých podmínkách a vše se komplikuje. Prostě dopad hybridní války musí mít vliv na chování společnosti.

Rusko už zaútočilo na Ukrajinu experimentální raketou středního doletu Orešnik. Ta byla vybavena nejadernou bojovou hlavicí. Může zajít ještě dál?

Do hlavy Putina nikdo nevidíme. Ruská doktrína je založena na principu výdrže. A on chce ukázat, že Rusko vydrží více a déle. A že práh toho, co vydrží Ukrajina a Západ při její podpoře, má své limity. Osobně na mě velmi silně působí ukrajinské odhodlání a výdrž. To je obdivuhodné. Ale ještě jednou opakuji, všechno má své limity.