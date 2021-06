Vojenský analytik: Muslimští uprchlíci? Je jich tu víc, než se proklamuje. Čekatelé na cestu na Západ, nebo tu chtějí zakotvit

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Zatím jich tu skutečně není tolik, ale je jich tady podstatně více, než se reálně proklamuje. Zapadají zejména do muslimských komunit, které jim poskytují ochranu, prostředky a podobně. Buď čekají na cestu do západní Evropy, nebo tady chtějí zakotvit,“ varuje vojenský analytik Jaroslav Štefec před tvrzeními, že v České republice žádní migranti muslimského vyznání nejsou. A obává se, až jejich počet stoupne na deset tisíc, pak už nebude možné je zastavit. Budou vázáni na smlouvy a pakty s jinými státy. Kvůli tomu se obává vlády Pirátů a jejich vstřícné migrační politiky v Evropském parlamentu.

Často spolu mluvíme o migraci v Evropě celkově. Jak vnímáte, že téma migrace začalo rezonovat v české předvolební kampani? Premiér Andreji Babiš (ANO) napadá Piráty kvůli dřívějším výrokům, nebo používá výroky, které Piráti označili za hoax.

Viděl bych to obráceně. Je to spíše o tom, že Piráti se snaží protlačit určitou agendu, která souvisí s pozitivním vztahem k migraci ze Středního východu a z afrických zemí. Samozřejmě všichni, kdo se proti tomu staví, což je právě i Andrej Babiš, jsou pro ně logicky nepřátelé a kritizují jejich přístup.

Jakou agendu máte konkrétně na mysli?

Mám tím na mysli agendu vítání migrantů, kdy jsou zcela jasné a známé fotografie současného šéfa Pirátů Ivana Bartoše, jak stojí s transparentem na demonstraci a podobně. V této agendě se vůbec nic nezměnilo. To znamená, že se jedná o vítání migrantů a kdokoliv se staví proti otevřené migraci, tedy míněno volné migraci do České republiky, respektive do evropského bezpečnostního prostoru, tak je pro ně nepřítel, protože Piráti jsou samozřejmě navázáni na jiné mezinárodní skupiny, které mají podobné tendence a mají v tomto směru podobný program.

Jak reagujete na slova právě předsedy Ivana Bartoše s tím, že jeho výrok o muslimské Evropě a účast na demonstraci byly mladickou nerozvážností?

To je něco podobného, jako když generál Petr Pavel prohlašuje, že jeho vstup do komunistické strany byl také mladickou nerozvážností a byl diktován jeho potřebou, aby se mohl nějakým způsobem realizovat. Prostě… má to v sobě a od toho celá ta parta kolem. Piráti se vůbec vyznačují tím odporem k historii, k nazývání věci pravými jmény a podobně. To jsou novodobí mládežníci padesátých let.

Právě premiér Andrej Babiš téma migrace proti Pirátům využívá ve své rétorice, zatímco Piráti ho obviňují, že vyvolává strach. Domníváte se, že na Babišových slovech tedy může něco být?

Samozřejmě, to je zcela jednoznačné, protože migrace, neřízená migrace - zvlášť ve smyslu, jak je v současné době postavená, nebo jak se ji snaží prosazovat Evropská unie - je totálně mimo jakoukoliv bezpečnostní realitu. O riziko šlo už z hlediska událostí před covidem a doba pocovidová přinese mnohem více problémů, než jich bylo předtím. Nastanou ekonomické problémy, už dnes se projevují problémy s potravinami, problémy ve stavebnictví, kdy rostou ceny materiálů a i právě potravin.

Pokud by do toho vstoupil ještě další vnější faktor, nemyslím tím migraci, ale například sucho nebo reálně několikaleté ochlazení z jakéhokoliv důvodu, vedlo by to k nedostatku potravin. Přivézt si do toho všeho do Evropy ty, o jejichž minulosti nic nevíme, ale víme, že jejich kulturní preference jsou naprosto odlišné od našich, a víme, že pro naprostou většinu z nich je cena lidského života mimo jejich klan prakticky nulová, to si zaděláváme jako Evropa na strašné problémy. A pokud toto Piráti prosazují jako agendu, což neprosazují otevřeně, ale podporují i tato hlasování v Evropském parlamentu, tak z mého pohledu je to nepřijatelné. A ač v mnoha věcech nesouhlasím s Andrejem Babišem, tak v tomhle ho podporuji v plném rozsahu. Například si velmi vážím toho, co říká David Bohbot, který pochází z Izraele a má tuto problematiku velmi dobře zvládnutou. Když sledujete jeho články, tak jeho názory jsou perfektní.

Andrej Babiš svými výroky vzbudil pozornost Nory Fridrichové z pořadu 168 hodin České televize. A v reportáži zazněl argument, že v České republice je uprchlíků minimum a stejně k nám ani nechtějí. Co vy na to?

Zatím jich tu skutečně není tolik, ale je jich tady podstatně více, než se reálně proklamuje. Zapadají zejména do muslimských komunit, které jim poskytují ochranu, prostředky a podobně. Buď jsou tady z různých důvodu jako čekatelé na cestu do západní Evropy, nebo tady chtějí zakotvit a postupně zlegalizovat svůj pobyt, až Česká republika pod vládou Pirátů oficiálně přistoupí k tomu, že tady kdokoliv a okamžitě dostane občanství a volební právo a tak dále.

Podle Magdy Faltové, předsedkyně Sdružení pro integraci a migraci se téma migrace zneužívá, což se České republice vymstí. Sama řekla, že je v tom určitá nízkost a hraní na populismus. Zneužívá se téma migrace a vymstí se nám tento přístup?

Ano. Právě tato paní téma migrace velmi zneužívá, a pokud bychom přistoupili na její přístup, tak by se nám to v budoucnosti těžce vymstilo. Vidíme to ve Francii, ve Velké Británii, po celé Evropě. V tomto smyslu osobně fandím, i když mám vůči němu výhrady, maďarskému prezidentovi Viktoru Orbánovi, který to zcela jednoznačně a na tvrdo odmítl. A koneckonců i premiérovi Polska, který se k tomu staví velmi podobně.

Nakolik tedy migrace hraje roli v nadcházejících volbách? Jak je důležitá pro Čechy?

Pro Čechy je velmi důležitá, protože bude jedním z kritických témat bezpečnosti v rámci České republiky. A je to i jedním z kritických témat programu, který tady sestavila skupina kolem Davida Bohbota, o němž jsem mluvil. Je to téma, které bude pro budoucnost hrát významnou roli. Ale z hlediska voleb bude tak důležitým tématem, jak ho dělají média.

My víme, že se jedná o základní bezpečností riziko, víme, že mu musíme čelit, víme, že musíme zabránit vývoji podobnému v západní Evropě, ale co z toho udělají média v rámci předvolební kampaně, to už je druhá věc.

Obáváte se v tomto smyslu něčeho?

Obávám se toho, že vytvoří Overtonovo okno (v okně jsou politicky přijatelné postoje prosazované politikem, aniž by byl považován za extrémistu, pozn. red.), ze kterého nebude možné vystoupit a téma migrace se posune do: Ano, vždyť to je v podstatě možné, není problém, pomozme chudým, přivezme sem ta nebohá děcka, která opuštěná rodinami trpí v táborech, proklamativně 16letá, v reálu 25letá a podobně. Skutečně až se sem dostane opravdu osm, deset tisíc lidí, už to nebude možné zastavit. Přitáhnou si sem rodiny a podobně, podepíší se smlouvy s Evropskou unií, s Tureckem, přistoupí se k různým paktům v tomto směru a Česká republika bude zaplavována naprosto volně lidmi, kteří tady získají volební právo a budou ovlivňovat volby do Parlamentu.

Muslimové jsou stoprocentní voliči. Když jde v Londýně 43 procent lidí k volbám a vyhraje to muslimský starosta, tak je to proto, že jde k volbám 100 procent muslimů. Berou to jako svůj stranický úkol. A jde o riziko i v rámci demokracie, která tímto požírá sama sebe zevnitř. To je ten základní problém.

