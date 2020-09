Vojtěch to dělá špatně. Ale koho za něj? Nikdo tam nechce, říká odborář Voleman

reklama

Po té, co se počet nakažených koronavirem v České republice zvýšil, platí od čtvrtka povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Dalo se zpřísnění opatření podle vás očekávat?

Ano, pokud byl nárůst o více než tisíc denně, tak je to zcela logické a osobně bych nebyl překvapen, kdyby opatření byla ještě tvrdší. Ale určitě se dala očekávat.

Myslíte si, že předchozí takzvané rozvolňování pravidel bylo příliš rychlé?

Co byste české vládě v koronavirové krizi vytkl, a za co ji naopak pochválil?

Pokud se dá věřit, tak na podzim, alespoň co jsem slyšel ministra Karla Havlíčka, je připravenost ohledně ochranných pomůcek výrazně lepší. Na jaře byl největší problém nedostatek ochranných pomůcek, teď jsou zajištěné. Pokud mohu ministrovi věřit, vláda je připravená na další nárůst a epidemiologická bariérová opatření.

Co se dá vytknout ani ne tak vládě, jako ministerstvu zdravotnictví, je chaotické přijímání opatření, protože co si budeme povídat, slibuji, co jsem slíbil, odvolávám, co jsem odvolal… A hlavně v srpnu se to měnilo tak rychle a nahodilým způsobem, že nikdo pořádně nevěděl, jaká opatření se ho týkají a jak to bude dál probíhat, což by se jim dalo vytknout.

Na chaotická opatření se chci také zeptat. Proč k nim podle vás dochází? Víme také, že ministerstvo zdravotnictví nedávno vyhlásilo určitá opatření, premiér Andrej Babiš svolal jednání a opatření změnil...

Vnímám, že na úrovni vlády není úplně jasné, kdo tomu velí. Samozřejmě že vládě velí premiér, ale na druhou stranu si nejsem úplně jistý, zda předseda vlády může rozhodovat o všem, tedy zda je ve schopnostech jednoho člověka řešit všechno osobně. Můj dojem je takový, že předseda vlády se dostal do situace, kdy se na své podřízené nemohl úplně spolehnout a začal mít tendenci rozhodovat všechno. Pak došlo k rozporuplným vyjádřením ministra, která premiér druhý den vetoval. Asi jde o to, že se ve vládě nedokázali dohodnout. Jestli udělali rozhodnutí, která premiéra popudila, a on je vetoval… to jsou už jen mé spekulace.

Vidím alespoň jednu velkou výhodu, že dosud bylo celkem jasné, kdo tomu velí. Bylo tam jedno místo, ze kterého vše vycházelo. Nyní si myslím, že míst, ze kterých se opatření přijímají, je moc a chybí jednotné velení.

Jak si podle vás vede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch?

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si dlouhodobě vede velice špatně. Nynější epidemie jen zvýraznila známý fakt, že ministr se v resortu vůbec neorientuje. Tak to je. Prostě zdravotnictví vede někdo, kdo předtím na žádné vedoucí dílčí funkci ve zdravotnictví nepracoval, což není dobře.

Podle vás by ministrem zdravotnictví měl být někdo, kdo má s tímto oborem něco společného?

Musí tam být někdo, kdo má s oborem nějaké zkušenosti. Můj osobní názor je, že jednotlivé resorty mají vést lidé, kteří se problematice nějakou dobu věnovali, pracovali v ní na nějakých manažerských funkcích, mají zkušenosti a osvědčili se. Když přijde člověk z ulice, který nikdy nic neřídil, nikdy ničemu nevelel a najednou má velet celému ministerstvu, tak to obvykle nedopadá dobře. Neříkám, že ten člověk nemůže přijít z komerční sféry, ale měl by mít zkušenosti a ty bohužel v případě ministra zdravotnictví chybí. Současná krize to jen potvrzuje.

Co tedy říci na to, že Andrej Babiš sliboval vládu odborníků?

Máte úplnou pravdu, avšak nejsem si úplně jistý, jestli vládnoucí hnutí ty odborníky vlastně má. Ale to by byla spíše otázka na předsedu vlády, zda má odborníky pro příslušné resorty. A navíc záleží, zda jsou odborníci ochotni tu zodpovědnost přijmout, protože jedna věc je problematice rozumět a druhá je ochota se toho postu ujmout. Nefunguje to tak, že předseda vlády řekne: Tebe jsem si vybral za ministra, dotyčný srazí kufry a nastupuje. Dotyčný to musí chtít dělat, a co já vím, tak řada lidí, kteří by třeba měli schopnosti, to raději dělat nechtějí.

Proč to nechtějí dělat?

Resort zdravotnictví dlouhodobě je v obrovských problémech. Ministerstvo zdravotnictví je jako celek v podstatě personálně vyprázdněno, na nižších úrovních chybějí odborníci, kteří by tomu rozuměli. Navíc když sebelepší manažer přijde do vedení velkého úřadu, ale nemá podřízené, na které by se mohl spolehnout, pohoří tak jako tak. A řada lidí to ví, a proto to dělat nechce.

Když se díváte na poslední opatření kvůli nákaze koronaviru, tedy zpřísnění v jednotlivých regionech České republiky a rozdělení na semafory, je to správná taktika?

Nejsem epidemiolog, ale myslím, že v zásadě ano. Dělat celoplošná opatření v místech, kde je riziko nákazy minimální, je kontraproduktivní a akorát lidi naštve. Má smysl je dělat v místech, kde jsou ohniska prokázána a riziko přenosu je větší, tam je třeba přitvrdit. Postup považuji za celkem správný. Zatím přibývá případů v určitých ohniscích, jsou oblasti, kde je riziko minimální a dělat tam drastická opatření nemá smysl. Všechno se ukáže v budoucnu, zda opatření byla správná.

Může se stát, že to dopadne, může se stát, že tento postup je mylný, ale to se zjistí až později. Druhý pokus obvykle není a není možnost si to otestovat různými způsoby a zjistit, který je lepší. To bohužel nelze. Lze to jen empiricky a odhadem, abychom zamezili dramatickému šíření nákazy, ale zároveň nezastavili fungování společnosti. Vždy se musí balancovat mezi dvěma krajnosti.

Když jsme spolu kvůli koronaviru mluvili minule, označil jste za největší problém nedostatek personálu ve zdravotnictví. Tento nedostatek však trvá ve zdravotnictví dlouhodobě. Řešíte nějaké konkrétní věci kvůli koronaviru?

Teď stoupá počet nemocných, kteří vyžadují hospitalizaci, jen lehce a těch, kteří vyžadují intenzivní péči, je stále relativně málo. Problém by nastal v okamžiku, kdyby těžkých případů přibývalo. Zatím nemají dopad na počet personálu a na provoz. Řešíme standardní problémy s chronickým nedostatkem personálu, ale současný nárůst případů koncem srpna, začátkem září nás výrazně nezatěžuje.

