Voličům Miloše Zemana nehraju, ať odejdou, vyzval prý z pódia český umělec. A my máme svědectví, jak tito lidé o prezidentovi hovoří mezi sebou v šatnách

ROZHOVOR „Jeden ‚sebepřerostlý veleumělec‘ si stoupl v divadle před lidi a řekl, že nehraje pro voliče Zemana. Ať prý jeho voliči odejdou z divadla... Toho umělce sice jmenovat nebudu, ovšem zdá se mi, že tohle už bylo na svěrací kazajku...,“ líčí situaci z divadelních šaten těsně před volbou prezidenta herec Michal Gulyáš. Směšné mu prý přišlo, když hned jakmile Zeman vyhrál, už bylo odevšud slyšet, jak jsme rozdělená země. „Už to hlásal nějaký analytik, seděli tam asi tři s nafouklými tvářemi, celí rudí a vypadali jako naprdlí kohouti...,“ sděluje své postřehy. A debaty prezidentských kandidátů? „Sedm makových panenek a jeden profláknutý solární baron. Na to se nedalo koukat, to se nedalo poslouchat!“

Anketa Chcete referendum o setrvání v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 14626 lidí

Jste spokojen s opětovným zvolením Miloše Zemana na prezidentský post? Bude teď Zemanovo druhé funkční období jiné? Co už by podle vašeho soudu neměl Zeman dělat, aby přestal být tak viditelným terčem tzv. pražské kavárny?

Jsem spokojený! V parlamentních volbách jsem volil úplně jinak a teď takhle. Kdyby konkurence do našeho hledí vsunula někoho typu „Reagan“, možná pak volím „Reagana“! Konkurence ale měla jen Drahoše. Záměrně volím tohle přirovnání, abych nemusel konkurenční stranu plně komentovat. Pokud jde o to, co by prezident neměl, tak to je samozřejmě jeho autonomní rozhodnutí. Já být na jeho místě, už bych o novinářích neříkal, že jsou to pitomci. Zdaleka jimi nejsou všichni, ovšem ti, kteří jsou, jsou hodně velcí. Nicméně když se to hodí do jednoho pytle, tak se to dotkne všech, což je zbytečné. Štěnice taky nevyženete tím, že na ně budete vyplazovat jazyk, jestli chápete.

Pokud jde o „kavárnu“, myslím, že kdyby uzdravil všechny nemocné světa, tam už si to u ní stejně nijak nevylepší. A protože vyhrál, tak už vůbec ne. Ale být já na jeho místě, tak bych byl konstruktivní a udělal bych občas debatu s představiteli „kavárny“ a tam bych si to s nimi jako prezident před národem rozdal. Nemusí si povídat jen s panem Soukupem. Byla by to pěkná show. Jenže když kavárna neumí vygenerovat „Reagana“, tak co vlastně může prezident dělat? No, občas si jen tak upustit jedovatou slinu...

Všímal jste si, jak se zvláště umělci před prezidentskými volbami šikovali vůči Zemanovi? Měl jste v tomto smyslu osobní postřeh z divadelních šaten?

To bude trochu obsáhlejší odpověď. Začnu obecně a začnu v zahraničí, začnu něčím, co s tím zdánlivě nesouvisí. Prapodstata problému se rýsuje třeba už v hnutí „Me Too“. „Neposkvrněné hollywoodské panny“, které by pro roli udělaly cokoliv – a udělají to, aby se dostaly tzv. nahoru, tak když se pak „nahoru“ dostanou, přerostou samy sebe. A začnou mít pocit, že mohou být něčím víc než jen sexsymboly, šašky, kašpary, augusty a tragédy a že mohou velkými myšlenkami sdělit světu, jak by měl vypadat.

A když už to sdělují, začnou bobtnat do takové míry, že vyloučí slovíčko „mohl“ a nahradí ho slovem „musí“: „Takhle musí svět vypadat, protože my jsme slavné/slavní, bohatí, úspěšní a vy nás teď budete poslouchat, protože jsme přece velcí poslové rozumu a citu.“

No a u nás se poslové rozumu a citu rozhodli národu sdělit, co si má myslet o volbě prezidenta. A když si o protikandidátovi myslí něco jiného prostý a bezejmenný člověk a je to v rozporu s tím, koho podporuje ten či onen veleslavný tlumočník velkých myšlenek, tak to pak podle nich prostě není správně. A tak to ten tlumočník myšlenek musí napravit a vysvětlit to po dobrém, nebo po zlém. Jeden můj kolega na jisté sociální síti napsal: „My v Praze máme rozum. My víme, jak volit!“ Tenhle fajn kluk se podle mne zbláznil, i když to není důvod, abych ho nenáviděl. Jen jsem si pomyslel, že jednou jeho životní epizodou bylo, že se o volbách zbláznil...

A stejně tak se stalo, že si jeden sebepřerostlý veleumělec stoupl v divadle před lidi a řekl, že nehraje pro voliče Zemana. Ať prý jeho voliči odejdou z divadla... Toho umělce sice jmenovat nebudu, ovšem zdá se mi, že tohle už bylo na svěrací kazajku. A je mi jedno, že jsem si tímhle nalil tichého jedu do profesního života... Jiný můj kamarád mi napsal, že rozšiřuji třídní nenávist. Jen proto, že jsem napsal, že jsem si nemyslel, že se dočkám „intelektuálního fašismu“.

Dokonce mne napomenul, že ta dvě slova k sobě vůbec nepatří a že je to hloupost. No není! Rozhodně je to menší hloupost než fakt, že šašci, augusti, kašpárci a tragédové poučují národ jinak, než jak je jejich profesním posláním. Ne prezident, ale podobní „pitomci“ se snaží rozdělovat národ! Tím, že dělají něco špatně, přitom s plným nasazením. A je mi jedno, co si o mně aktivističtí kolegové myslí, nebo nemyslí.

Těm kolem hnutí Me Too bych vzkázal: Me Too, krávy! Vaše herecké umění nás zajímá až po tom, co zhodnotíme vaše prsa, zadky a obličeje. Pak se můžeme dojímat nad tím, jak roníte slzy nebo odříkáváte cizí text. Ale nejvíce se těšíme na postelové scény, že zahlédneme vaše bradavky nebo něco víc... K tomu mám jen malou připomínku – zaplať bůh, že většina českých hereček jeví v téhle otázce známky normálu! A co podotknu k aktivistům z letošních voleb? Že demokracie je opravdu skvělá věc a vy stejně jako já máme právo na svůj názor. Ale nepoučujte prostý lid o tom, co si má myslet! A když už ano, nechte se aspoň zrežírovat, aby z toho nebyl cikánskej cirkus. A nedivte se, že neobstojí kandidát, který má v hlavě míň než současný prezident! Tak, teď si vezmu klobouk, půjdu na roh ulice a budu odříkávat básničky a snad mi někdo přispěje, protože za tohle si jistě vykoleduji opovržení aktivistických kolegů. Vtip je v tom, že je mi to jedno...

Ještě bych chtěl dodat, že je naštěstí dost kolegů, kteří nebyli v protizemanovském táboře, ale báli se to říct. Kam jsme se to dopracovali? Aby se v divadle, na pracovišti, ve společnosti někdo bál říci svůj názor, protože většina by ho ukamenovala? Na druhou stranu si vážím jedné herečky, která – tuším, že to bylo ve vašich listech – se osobně přihlásila k tomu, že volila Zemana. Tak to ten svůj žebravý klobouk dávám na hlavu a zase ho smekám ve velké úctě. A tím se dostávám k celé podstatě problému. Jeden můj kamarád režisér včera napsal na sociální síť: „Kde se bere tolik zla a nenávisti...?“ A já mu na to v komentáři odepsal: „Nenávist a zlo je jako tuk. Vyživuje, ale zabíjí“ Jestli se nepřestaneme všichni chovat jako blbci, tak pak se bojím, že nás čeká odtučňovací kúra...

Co podle vašeho soudu dělá Miloš Zeman dobře, v čem je neporazitelný, nejlepší, čím se liší od ostatních?

Je to politický šachista par excellence. Chápu Zemanovy oponenty, že je dráždí jeho chování, je to ale jistý druh „vagabundismu“, který je součástí jeho osobnosti. Hlavu má chytrou. Pokud jde o námitky oponentů ohledně směřování do Moskvy, tak tady jen opět zopakuji: Tahle země není kára na kolečkách! Už to pochopte, pitomci, a začněte hlásat jinou volovinu!

Nedávno jsem viděla film „Nejtemnější hodina“, jehož ústřední postavou je někdejší britský premiér Winston Churchill, a uvědomila jsem si, jak bylo pro Evropu v době války důležité, že se namísto něho nestal premiérem bezbarvý a poněkud bojácný lord Halifax. Churchill přitom v době svého jmenování králem vzbuzoval velký odpor u opozičních politiků, u novinářů i akademiků, tedy ve stejné společenské kastě jako dnes Miloš Zeman. Nevidíte tady paralelu?

Velmi vzdálenou a spíš v symbolice průvodních jevů. Zásadních rozdílů mezi nimi je totiž několik. Churchill se zrodil v době druhé světové války, v níž zúročil všechny své dosavadní zkušenosti. (Válku tohoto druhu a rozměru tu nemáme a snad, pán bůh nás chraň, ani mít nebudeme.) Navíc se zrodil v impériu, které hrálo významnou světovou politickou ligu – oproti tomu Česká republika bojuje o své identické přežití, což ve druhé světové válce sice Británie také v jistém smyslu bojovala, ale ona bojovala zároveň o přežití Evropy!

U nás sice také někdy tvrdíme, že „hrajeme o přežití Evropy“, ale v zásadě si myslím, že hrajeme o nás, o Čechy, abychom nebyli bezhraniční multikulturní bramboračkou. Churchill oproti tomu mohl uvažovat ve světových rozměrech, byl to hráč u velkého stolu, i když sám sebe nazval „trpaslíkem mezi Stalinem a Rooseveltem“, nebo jak to přesně definoval... Prezident Zeman tuhle šanci díky pozici Česka nemá a ani na to nemá připravené základy. Tahle země se totiž třicet let rozprodávala a zaprodávala a nemá pevnou půdu po nohama.

Čím je Zeman Churchillovi podobný? Jistě bonmoty, jistým stylem verbálního sdělení a tím, že je opravdu nenáviděn silnou skupinou oponentů. Hlásá věci nepopulární, což je paralela. A je to i politický šachista, jak jsem uvedl v předchozí odpovědi.

Churchill kouřil doutníky, pil a polykal prášky a vyhrál válku. Pro mne jsou Churchill a všichni bezejmenní padlí ze druhé světové války číslo jedna. Prezident Zeman bohužel dlouhodobě nic nevyhraje, protože západní svět obecně sjíždí do latríny. Ač má Zeman vize, společně s tím proudem světových pozitiv, negativ a exkrementů bude jednoho dne spláchnut stejně jako všechno, co se nyní děje. Ale je dobře, že vize má. Budování diplomatických a obchodních mostů je záslužné. A debílci, kteří tvrdí, že Čína je špatně, tak ti budou taky spláchnuti. On to totiž asi málokdo cítí, ale hrne se na nás velká tsunami s nástupem generace, která je dnes ještě v dětské pozici. A z ní se urodí nové vize, přijdou jiná témata k řešení, budou jiné procesní mechanismy. A až mi někdo „bezejmenný“ bude v komentářích zase nadávat do idiotů, tak ať si jednoduše načte přelomové historické etapy. My se totiž nacházíme na jedné z nich...

Jaký je váš názor na časté rozdělování voličů Zemana a Drahoše na chudé a bohaté, z venkova a z města, starší a mladší a podobně? Dá se to takto dělit?

To je parádní téma! Hned jakmile Zeman vyhrál, už jsem slyšel, jak jsme rozdělená země. Už to hlásal nějaký analytik, seděli tam asi tři s nafouklými tvářemi, celí rudí a vypadali jako naprdlí kohouti. A už to jelo... Samé „jsme rozdělená země“ atd. atd. Tak ano, jsme rozděleni. Někdo fandí Spartě, někdo Slavii. A bacha, někdo Bohemce! Někdo miluje „česká“ auta Škoda a někdo jezdí francouzskými vozy. Někdo pije coca-colu, někdo pepsi-colu. Někdo má rád velká prsa, někdo pěkný zadek. Někdo má rád holky, někdo kluky. Někdo jí maso, někdo je vegetarián. A pozor! Někdo dokonce vegan. Někdo chce Zemana, protože už ho zná. Někdo chce politického „Kena“ akademika Drahoše, protože se umí postavit na nohy... No, jak tohle vůbec může fungovat?

Řeknu vám jak. Že proti těm zmetkům kosmopolitním budeme národ, kde se ctí a sdílejí stejné tradice a stejné hodnoty a kde známe svou mentalitu. Rozdělit a panovat sice někomu vyhovuje, ale tohle už dělali kolonialisté v zemích, které okupovali. Například Britové v Indii.

Někdo nechce, abychom si vládli, a proto se zažilo, že si Češi neumějí vládnout sami. To jsou ale kecy! Stačí, aby naši velechytří zvěstovatelé správné pravdy slétli z obláčku a začali se s lidmi bavit tak, jak náleží. Nemusíme si být v lecčems rovni, nemusíme mít stejné názory, ale musíme vědět, že mluvíme stejným jazykem a že jsme vyrůstali na stejných pohádkách. Stejné dobro poráželo zlo!

A ještě jeden komentář ze sociální sítě od jednoho kamaráda: „Analytici si lámou hlavu, proč Drahoš prohrál. No protože měl míň hlasů!“ Tak asi tak!

Jak se vám poslouchá, když se mnozí strefují do Miloše Zemana s tím, že je starý a nemocný a nemůže na nohy? Dokonce se krátce po volbách začalo po sociálních sítích šířit, že Zeman stejně zemře, a že tak celý svůj prezidentský mandát ani nedokončí. V tomto smyslu se tak vyjádřil třeba politolog Jiří Pehe...

Roosevelt taky nemohl na nohy. A co? Zemřeme všichni. I ti mladí a odvážní aktivisté jednou dostoupí k poslednímu životnímu procesu. Zemanovi to při nemoci myslí na sto procent. Někteří zdraví jedinci naopak něco trousí jen v okamžiku, kdy se ocitnou na toaletě. Jako ten pan Pehe, který to dokonce nosí i na veřejnost.

Neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš v poslední době rozdává hodně rozhovorů, v nichž se kupříkladu svěřuje s tím, že politiku neopouští a zvažuje prý dokonce kandidaturu do Senátu a možná založí i novou politickou stranu. Má naději se v politice „uchytit“?

Vezmu to od konce a trochu zeširoka. Debaty osmi statečných mi připadaly jako večerníček o makové panence. Sedm makových panenek a jeden profláknutý solární baron, který chtěl vypadat jako motýl Emanuel. Na to se nedalo koukat, to se nedalo poslouchat. Kecy. Žádná vize a žádná odvaha, jen smutek. Doufám, že jsem teď nenaštval i ten zbytek, který občas korespondoval s mými názory, protože jsem pozurážel ty chudáky, které možná volili. Nikdo z nich ale neovládl umění být na jevišti, tedy kromě motýla Emanuela. A někteří z nich dokonce měli vadu řeči...

A co Jiří Drahoš? Co se týče televizních duelů, řada jeho příznivců mu vyčetla přílišnou a možná zbytečnou nervozitu a nedostatek klidné argumentace. Vyčetl byste mu to stejné, anebo má u vás akademik sympatie?

Pan Drahoš má jednu totální vadu: že se nedá poslouchat. Jeho způsoby sebeprezentace ve smyslu naučených pohybů, úsměvů a všeho toho marketing harampádí, hlavně aby to bylo důstojné, mi šly na nervy. A chyběla mi u něj jedna podstatná věc. Vize! I ostatní ale byli chudáci nacpaní do šarže, ale „člověk – politik“ z nich utíkal. Dokonce i ten Topolánek se zbláznil – on si nechal udělat „face“ na Masaryka a snažil se i tak důstojně vystupovat. Tenhle křupan? To fakt byla hořká zábava...

Ale zpátky k Drahošovi. Neznám ho osobně, takže jeho lidské kvality nehodnotím. Jeho výkon? Tak za tři minus. To minus dávám za odvahu, jinak by to bylo za čtyři. Jo, to je tak, když někdo jede podle analýz a podle naučených postupů a snílkovských teorií. Jenže velký politik je ten, kdo je řezníkem myšlenek! Ten, který vám z nich naservíruje ty nejlepší suroviny pro konzumovatelný pokrm! A to v téhle pohádce o makových panenkách a jednom motýlu Emanuelovi nebyl nikdo. Jen ten jeden, schovaný v kokonu, který se jako noční můra oponentů vyklubal v pravou chvíli. Je ale logické, že Drahošovi patroni teď budou chtít využít jeho potenciál z voleb, jenže přitom všem jim vůbec nedochází, proč dostal tolik hlasů.

Andrej Babiš dává dohromady svou druhou vládu. S jakými pocity tyto probíhající „politické námluvy“ sledujete? Je v pořádku, kdyby kabinet podporovali komunisté? Podle komentátorů by prý Česku v zahraničí kazilo spíše pověst to, kdyby vláda byla podporovaná „pravicovým extremistou“ Tomiem Okamurou...

Jestli chce Babiš vládnout, nějak to udělat musí. A když pustí trochu žilou, tak to nakonec zvládne. Otázka je, jestli chce, nebo nechce pustit. Nevím, jak dlouho může vládnout vláda v demisi? Pokud by šlo o podporu komunistů, tak o ty se tu opíral přece už kdekdo, a to na všech úrovních, jen se to neříkalo. Jak by ne, když jsou ve všech stranách, ale převlečení. Čtyřicet let to tu šéfovali, pak to přes noc předali a jsou mimo? Trochu „mimo“ jsou jen oficiální komunisti, protože nesou zástavu poražených. Ale ti převlečení, ti fungují a fungovat ještě budou.

Skládání nové vlády bude ovlivněno sjezdem ČSSD a volbou jejího předsedy. Kdo podle vás ČSSD znovu postaví na nohy? Jan Hamáček, Milan Chovanec, anebo někdo jiný?

Omlouvám se, ale nejsem expertem na zdravotní stav ČSSD. To bych střílel od boku, a dokonce i střílel do odstřelené strany!

Není prý vyloučeno, že se Babiš znovu opře o ČSSD. Ostatně – někteří sociální demokraté to ani nevylučují, a dokonce místopředseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že mimořádný sjezd ČSSD 18. února by měl rozhodnout o tom, jestli strana bude vyjednávat s hnutím ANO o nové vládě, anebo zda sociální demokraté půjdou do opozice... Byla by taková koalice zlá, anebo spíše dobrá pro budoucnost našeho státu?

Ta koalice by byla zlá především pro ČSSD. Tedy pro to, co z ní zbylo. Oni tam nemají politika/politiky, kteří by si mohli koalicí s ANO vzít stejným způsobem zpět to, co ANO sebralo ČSSD v uplynulé vládě. Žádného „řezníka“, který by vykostil kus „flákoty“ z Babišova hnutí a zásluh. Tak jestli budou chtít, aby na nich ANO vykonalo eutanazii, tak to vezmou. Jak dobré to bude pro ČR, nevím. Ale ČSSD už spočine v pokoji...

Andrej Babiš řekl, že se trestní stíhání dá v našem státě „objednat“, což vztahoval na své stíhání v případě Čapího hnízda. Většina politiků ale jeho slova odmítla. Co si o celé věci myslíte?

Moc pěkné téma... Můj názor na Andreje Babiše znáte, takže jej nebudu opakovat, ale v tomhle a ještě několika dalších otázkách mu dávám za pravdu. Všichni víme, co jsme tu zažili za třicet let od změny režimu. Tady se žralo, mlaskalo, kradlo, podvádělo a soudy přitom byly úplatné a policie zkorumpovatelná. Ráj dobytka všeho druhu! Setkávali jsme se s tím dnes a denně, ta atmosféra přímo čišela ze vzduchu. A objednat si něčí stíhání? Malina! Pobavil mne Miroslav Kalousek ve Sněmovně, když vyzval ministra spavedlnosti Pelikána, aby potvrdil slova svého předsedy o tom, že se to dá objednat. Kalousek je prostě vtipnej, to se musí nechat, ale Pelikán je srab! Měl jít za pultík a říci jim to. Měl říci, že politické objednávky všeho druhu včetně zabití jsou i u nás jistě možné. A konečně by se začalo veřejně mluvit o tom, jak jsme zkažená společnost...

Ráj zkaženosti jsme tu měli hlavně v devadesátých letech. A jestli si někdo myslí, že to zmizelo, tak je na omylu. Jen se manévruje jinak. Lidská zkaženost a moc, to je totiž strašná kombinace! Je mi líto naivků, kteří tvrdí, že všechno stojí za nic a že v takovém světě ani nechtějí žít. Já ale nevěřím, že jsme tak zkažení. Samozřejmě že existují krásné myšlenky, dobré činy a krásné lidské duše, ale život mne naučil, že čeho se dotkne touha po moci, to zplesniví. A pokud jde o Čapí hnízdo, Babiš má na hlavě máslo z toho, že jej nachytali. Jenže on je tak šikovný, že se mu to povedlo kopnout do autu, takže se nic neděje a karavana táhne dál!

U příležitosti tohoto rozhovoru bych vás rád požádal o zveřejnění této prosby: „Milí bezejmenní komentátoři, kteří používáte sprostých nadávek a nenávistných komentářů k vyjádření svého opovržení nad respondenty, rád bych vás požádal o to, abyste se aspoň podepsali svým občanským jménem. Nemluvím jistě jen za sebe, ale i za ty další, kteří se nebojí a nestydí své názory nést pod svým jménem a obličejem. Protože ačkoliv kritizuji na konkrétních lidech některé postoje, názory nebo činy, vážím si jejich odvahy, že tak činí veřejně! Tam někde začíná občanská důstojnost a příklad pro to, abychom si věci mohli adresně vyložit, vysvětlit, zamítnout je nebo podrobit společenské satiře, a nenechávali je bubřet do nenávistných výšin. Děkuji předem za vstřícnost!“

Psali jsme: „Hon na jinak smýšlející, na jiné názory!“ Emigrant, který podepsal Chartu, odhalil, co se děje některým lidem ve Švédsku v souvislosti s imigranty. A hrozí to i nám „Nejhloupější český novinář“ Jiří Pehe si mocně ulevil: Stoka české ‚žurnalistiky‘ a národnické propagandy zvaná Parlamentní listy... Drahošovo pohrdání lidmi. Pravdoláskaři se vztekají, osočují, obviňují a straší. Mohou diskutovat jen s blbečky, které opijí rohlíkem. Konzervativní spisovatel promlouvá Fidel Castro též vysílal studenty mezi prostý venkovský lid jako dnešní kavárna. Sociální demokracie ničí sama sebe. Exposlanec ČSSD Koskuba hovoří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová