Vondráček cupuje pandemický zákon. A odhalil další „zlo“, o kterém se nemluví

Pandemický zákon je zcela špatně a neexistuje žádný důvod, proč by jeho účinnost měla být prodlužována. Myslí si to mladý právník a předseda Svobodných Libor Vondráček, který na neděli 30. ledna svolal na pražské Václavské náměstí velkou demonstraci za svobodu a občanská práva, kde se vedle něj na jedno podium postaví doposud nebývale silná a erudovaná skupina bojovníků za svobodu. Svou účast potvrdili osobnosti jako Tomáš Nielsen, Jana Zwyrtek Hamplová, Ondřej Dostál, Zdeněk Koudelka, Alena Dernerová, Radomil Bábek, Daniel Landa, lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté, studenti, někteří senátoři a poslanci a řada dalších aktivistů. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz pak Libor Vondráček upozornil na další zlo, které je ukryto mezi paragrafy nového pandemického zákona.

reklama

V posledních dnech se vzedmula velká nevole vůči novele pandemického zákona, kterou chce kabinet Petra Fiala schválit ve stavu legislativní nouze. V čem je podle vás tato novela tak špatná?

Nový pandemický zákon je špatný hlavně proto, že je ještě horší než ten původní pandemický zákon, proti kterému se mimo jiné ohradila řada senátorů. Dvanáct z nich, včetně našeho senátora Jaroslava Chalupského hlasovala pro zamítnutí pandemického zákona. Nejenže vládou schválená novela pandemického zákona je navržena tak, aby tento zákon platil do nekonečna, ale dokonce ubírá možnost se bránit proti opatřením, která bude vláda přijímat právě na základě pandemického zákona. A to považuji za naprosto nejhorší. Doteď, když se někdo cítil poškozen opatřením ministerstva zdravotnictví, mohl se obrátit na Nejvyšší správní soud, který se podáním musel zabývat prioritně. Mimochodem i díky tomu už 46krát předkladatelé u Nejvyšší správního soudu uspěli. Jenže toto má být zrušeno a tím by se Nejvyšší správní soud do budoucna dostal k podobným návrhů až třeba za rok nebo za dva. A to je naprosto nepřípustné. Pokud ministr zdravotnictví, vnitra nebo obrany sebere někomu ústavou chráněné právo, pokládám za nevyhnutelné, aby lidé měli možnost se rychle bránit. V každém případě se domnívám, že neexistuje žádný relevantní důvod, proč by měl být pandemický zákon prodlužován.

Proč podle vás vláda přichází s tak zásadním zpřísněním podmínek pandemického zákona, když to byli právě noví ministři, kteří před volbami hlasitě kritizovali zneužívání pandemického zákona vládou Andreje Babiše? Jak vnímáte tento obrat v postojích?

Já osobně to nevnímám jako obrat, protože již před rokem zvedli ruku pro pandemický zákon i poslanci současné pětikoalice. Ano, dalo se předpokládat, že nová vláda bude chtít právě z tohoto důvodu účinnost pandemického zákona prodloužit, ale asi nikdo z nás nečekal, že ho předloží až v tak zásadně horší podobě, než byla verze schválená za vlády Andreje Babiše.

Psali jsme: Tento paskvil neměl být nikdy předložen. Poslankyně a zdravotní sestra drtí pandemickou novelu Já už jsem vám jednou řekl... Moderátor ČRo tlačil na Fialu kvůli pandemickému zákonu. Ten se nakonec neudržel „Tohle je útok státní moci!“ Fialovi se postavil silný nepřítel. Václav Klaus Svobodní opět diskutovali ve Svobodné hospodě. Řešil se pandemický zákon

Mezi obhájci novely pandemického zákona často zaznívá, že je třeba pandemický zákon napravit v duchu mnoha kritických rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který u řady mimořádných opatření zpětně konstatovat právě nenaplnění podmínek pandemického zákona. Neznamená to v konečném důsledku jen to, že se současná vláda chystá k ještě drakoničtějším opatřením, než které jsme sledovali v případě vlády Andreje Babiše?

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 87% Ne 6% Nevím, o koho jde 7% hlasovalo: 9690 lidí

Potřebuje vůbec Česká republika speciální pandemický zákon, když naopak čím dál více zemí upouští od boje s pandemií a razí cestu toho, že je třeba se naučit s covidem normálně žít?

Česká republika speciální pandemický zákon vůbec nepotřebuje, tak jak ho nepotřebovala ani vloni. Pokud by se naši vládní představitelé řídili radami skutečného odborníka prof. Berana, tak by věděli, že není třeba zavádět tak drastická celoplošná opatření, která zasahují i do ústavně chráněných práv českých občanů. K cíleným opatřením by pak vládě bez problémů stačily současné zákony. Ale protože vláda chce zavádět plošná opatření, potřebuje k tomu speciální pandemický zákon. A to je jediný důvod, proč vláda potřebuje tuto normu udržet při životě. Vidíme v řadě dalších zemích, jako je Velká Británie, Irsko, Španělsko, Dánsko apod, že ustupují od všech proticovidových opatření včetně karantény. Takže jediný důvod pro prodlužování účinnosti pandemického zákona je fakt, že ministrům a vládě zachutnala možnost větší moci nad životy lidí a nechtějí se jí vzdát. Navíc čas, který uplynul od loňského roku, kdy byl schválen původní pandemický zákon, dal za pravdu nám všem, kteří jsme již tehdy tvrdili, že žádný takový zákon nepotřebujeme.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslancům SPD se podařilo vetovat projednání pandemického zákona na poslední lednové schůzi Sněmovny. Nicméně poslanci se k ní vrátí hned příští týden. Jak je chcete přesvědčit o tom, aby pro zákon nakonec nezvedli ruku? A jakou roli podle vás může nakonec sehrát Senát?

Poslance by mělo přesvědčit hlavně to, že i přesto, že teď vidíme velký nárůst počtu pozitivně testovaných osob, máme stále nízkou obsazenost nemocnic. Jsem přesvědčený o tom, že se musíme naučit s tímto virem žít, musíme dělat systémová opatření, aby si naše zdravotnictví do budoucna poradilo i s dalšími jinými chorobami. Lékařský problém by se měl zcela vrátit do rukou lékařů a politici by COVID již měli přestat zneužívat k upevňování své moci a omezování svobody slova, tak jako to vidíme v posledních dnech u ministerstva obrany.

Poslance by měl mimo jiné přesvědčit také vývoj v zahraničí, kdy v mnoha zemích se od jakýchkoliv restriktivních opatření již definitivně ustupuje. Věřím, že i odmítavý postoj Senátu prodlouží dobu, kdy se bude o pandemickém zákonu jednat a snad během této doby dostanou i poslanci rozum a přestanou na jeho přijetí tlačit. Věřím tedy, že 28. února pandemický zákon skončí a pokud ne, bude to jen důkaz toho, že současní poslanci jsou absolutně nepoučitelní a že hodlají pokračovat ve stejně nesmyslné politice, jako předchozí vláda.

Psali jsme: Svět po covidu bude jiný. Výměna elit. My sami máme zachránit planetu? Psycholog Humhal udeřil na EU Jak to vláda mohla navrhout? Úplná totalita. Právníci jsou pandemickým zákonem naprosto zděšeni Karanténa nařízená esemeskou? Velký problém, soudí právník. A mnoho dalších sporných věcí v pandemickém zákoně Moc se o tom nemluví: Ministerstvo řeklo hygienám, ať netrasují všechny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.