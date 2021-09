Vondrák: Za tuto vládu může Fiala, odmítl jednat. Zklamal mě, bude to mít těžké. To jemu jde o všechno

reklama

Německo má po svých parlamentních volbách a stojí před nelehkým úkolem sestavit vládu. Nás to čeká zanedlouho. Jak to vidíte vy?

Nikdy se netajím tím, že bych rád, kdyby se naše politická scéna trochu vyvážila směrem ke středu a i více doprava. Jsem prostě spíš pravičák, tak to je. Berte, nebo nechte být, takový jsem. Čeká nás doba, kdy bude nutné zastavit růst zadlužení a postupně snižovat dluh. To se nedá zajistit jinak než ekonomickým růstem, ale samozřejmě i cestou snižování nákladů zejména v oblastech, které nevytváří přidanou hodnotu. Do jisté míry jsou to i sociální dávky, které dáváme lidem, kterým se nechce pracovat. Ty úspory nebudou jednoduché, protože nesmíme ekonomiku přiškrtit, jak se to stalo v období let finanční krize. To mám velmi za zlé právě bývalé pravicové vládě z tohoto období. Když teď vidím, jak straší zdražováním, tak se fakt musím usmívat. Vždyť za jejich vlády byla inflace na úrovni až 7 % a byly tady stovky tisíc nezaměstnaných. Skutečně brutálním způsobem přiškrtili ekonomiku, takže zatímco okolní země už prosperovaly, tak naše země byla stále v recesi.

Přesto ale uvažujete o spolupráci s ODS.

Ano a tu šanci jsme měli už v roce 2017. Nabízeli jsme, naléhali, veřejně vyzývali. Mohla to být dobrá vláda. Tehdy se ale Petr Fiala jednoznačně vyhradil vůči Andreji Babišovi, že s ním vládnout nechce. Nerozuměl jsem tomu, protože politika je právě o schopnosti se domluvit. Spíš to přikládám slabosti lídra, nebo slabé pozici Petra Fialy v jeho straně. Dokonce jsem to tehdy trochu ironicky definoval tak, že rozdíl mezi technikem a politologem je v tom, že technik na rozdíl od politologa, a tím jsem konkrétně myslel prof. Fialu, se snaží najít řešení. Řešení se nenašlo a museli jsme sestavit menšinovou vládu. Nezlobte se na mne, ale dovolím si předložit i odvážnější tezi: byl to dle mého právě on a jeho neschopnost jednat, která stojí za vznikem současné vládní koalice.

Takže chcete teď učinit nový pokus?

Já osobně bych chtěl, ale dle mého to opět komplikuje skupina lidí kolem současného předsedy Fialy. Dokonce je pro mne obtížné, a troufám si říct, že i pro některé lidi z ODS, přijmout, že konzervativní pravicová strana je ochotna vstoupit do koalice s ,novou levicí', kterými jsou dle prof. Fialy právě Piráti. Pan Stanjura mi na jedné diskuzi řekl, že v politice jde o hodnoty, ale tohle je přece explicitní porušení takových pravicových hodnot. Prostě se téma antibabiš stalo důležitější než tyto principy. Navíc si myslím, že prof. Fialovi chybí charisma lídra. Pro mne je to velké zklamání a změna od dob, kdy jsem ho znal jako předsedu České konference rektorů, které jsme byli členy. Nevidím nic více než personifikovanou kritiku a prohlášení, která jsou všechno jiné než vstřícná. V diskuzi s jedním významným politikem ODS zaznělo, že přece prvotní cíl je vyhrát volby a pak začít vyjednávat a nikoliv apriori říci s kým ne. Já mám úplně stejný názor.

Můžete nám říci, kdo to byl? Asi ne.

Určitě ne, zaznamenávám v poslední době uplatňování jakéhosi demokratického centralismu ve vedení ODS a nechci nikomu komplikovat život. Dodám jen, že to není člověk z našeho kraje, abych ochránil své kolegy z krajského vedení, na které pak tlačí novináři.

Tak co se pak bude po volbách dít?

Pokud SPOLU a PIRÁTOSTAN získá většinu 101 křesel, pak se sice naplní podivný sen prof. Fialy, ale jsem přesvědčen o tom, že koaliční vláda složená z pěti stran nemůže dlouho vydržet. Pokud tuto většinu nezískají, pak nastane problém jak sestavit skutečně rozumnou demokratickou vládu bez některých extrémních stran. Jsem přesvědčen o tom, že ta ,skálopevná' prohlášení vedení ODS bude třeba přehodnotit. Jestli to bude možné, tak to s určitostí říci nelze, ale jsem názoru, že předseda ODS to bude mít více než těžké. Musím s trochou nadsázky říci, že jak má koalice SPOLU na billboardech napsáno, že jde o všechno, tak těmto stranám ani tak ne, jako právě prof. Fialovi.

Předseda Fiala ale tvrdí, že to je předvolební trik, že ANO chce s ODS spolupracovat.

To mohu minimálně z mé strany vyloučit. My na kraji s ODS spolupracujeme od počátku mého působení v politice. A funguje to. Takže to spíše považuji za dětinskou snahu prof. Fialy tuto moji představu dehonestovat. Patřím ke členům ANO, který si stojí za svými názory a troufám si říci, že to dokladuje pluralitu názorů, která v našem hnutí funguje. Navíc si myslím, že hlas pro SPOLU je v daný okamžik i hlasem pro Piráty. Každý člověk, který jen trochu sleduje politiku, je teď velmi ve střehu, protože co Piráti předvádějí ideově, je něco naprosto neuvěřitelného. Neurčitost toho, co se bude dít, přesahuje přijatelnou mez. Piráti jsou absolutně nepředvídatelní, nemají jasného lídra, Ivan Bartoš mi připadá slabý a málo kompetentní. Připadá mi, že nemá problém názorově otočit v úplně fundamentálních oblastech, jako je členství v NATO nebo přijímání migrantů. Představa, že by tento neukotvený člověk s neřízenou stranou, která spíš řídí jeho, byl premiérem, by znamenala, že nebudeme absolutně vědět, co bude zítra. Vezměte si, co se stalo v Německu, kde chtějí znárodňovat byty. Jeden Pirát nedávno napsal na Twitter, že chce nadbytečnou plochu bytů zdanit. Daleko více mě mrzí, že Piráti jsou schopni zamlžit svá předchozí vyjádření a netrvat na nich. Jsou nevyzrálí. Nemají zkušenosti z reálného života a zkušenosti se nedají naučit, ty se musí prožít. Myslím, že si to lidé začínají uvědomovat, proto také jejich preference začaly klesat, a dokonce v měření samostatných stran jsou už pod STANem.

V čem naopak vidíte sílu Andreje Babiše?

Andrej Babiš je pragmatický a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že šel do politiky kvůli svému byznys. Tomu prostě nevěřím. Má dle mého názoru praxí ověřený cit na finance, o čemž mě přesvědčil i v rámci problémů s OKD, které skutečně vytáhl úplně z nejhoršího důstojným způsobem. A to nyní potřebuje i naše země. Nemůžeme experimentovat, ale držet se právě zkušeností, které jako hnutí ANO 2011 zcela určitě máme.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Schwarzenberg: Hospodářství funguje, všichni zbohatli. Starý průmysl musel skončit Havrda (TSS): Naše děti v ohrožení, další budou batolata Primátor Hřib: Pane Babiši, uveďme si to na pravou míru Pirát: Patříme na Západ! Sňatky homosexuálů, vyvlastnění bytů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.