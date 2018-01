Vy povaleči, Drahoš je vítač. Takže i o cikánech má jasno, podpořil Zemana bytový šéf ze severu, který se nebojí výrazů jako ,,načůráno od cikáňat"

František Ryba řeší problémy ve svém bytovém „rajónu“ nekompromisně. „Ono když přijdete k paneláku, který je nově zateplen, ale pod okny cikánů je okopaná fasáda, protože lezou domů oknem, projdete vykopnutými hliníkovými vchodovými dveřmi, protože cikánský tatík v noci při návratu z hospody zapomněl klíče, vstoupíte do nového výtahu, který je celý poškrábán, chybí v něm žárovky a v rohu je načuráno, protože si cikáňata hrála, jdete po nově vymalované chodbě, kterou cikánské děti celou poškrábaly a zamazaly, musíte před domem projít skupinou cikánských žen sedících na obrubnících s kafem a prohazujících výkřiky o „zasra… gádžech“, nemůžete s dětmi na dětské hřiště, protože cikáňata se častují takovými nadávkami, že ani vy jako dospělý je neznáte. Když tohle denně prožíváte, tak je těžké vnímat cikány pozitivně,“ nechal se slyšet. Po mosteckém sídlišti během kampaně před parlamentními volbami provedl šéfa ANO Andreje Babiše, pro kterého exkurze byla šokem. Více o tom ZDE

,,Popsal jsem mu, jak se prostě s některými nic dělat už nedá: jsou skupiny, se kterými to jde, a pak skupiny nepřevychovatelné. Ptal se, jak to řešit. Já řekl: Jednoznačně. Já pro to stále těžko hledal správný název, říkejme tomu kupříkladu „vesnice pro lůzu“. Někde se musí postavit cosi primitivního, kam oni půjdou bydlet, a tam si budou žít svým způsobem života. Neřekl na to ani ano, ani ne. Ale kejval, bylo vidět, že vnímá, že to asi jinak nepůjde,“ vyjádřil se k průběhu návštěvy šéf družstva Krušnohor, kterého některé organizace označují za rasistu.

Podle volebních výsledků z 1. kola je Miloš Zeman prezidentem regionů s vyšší nezaměstnaností a vyšší koncentrací sociálně slabších obyvatel. To je i sever Čech, potažmo Ústecký kraj, kde působíte. Jak volíte vy?

Patřím mezi typické voliče pana Zemana: Jsem ze severu a z venkova. Nejsem příslušníkem kavárenských intelektuálních povalečů. Vždy jsem ctil práci pro lidi – takovou, kterou nevymyslel někdo u zeleného stolu (i když ubrusy na kavárenských stolcích mohou mít i jinou barvu), ale která vychází z toho, co lidé opravdu chtějí, a hlavně, co je opravdu trápí.

Opravdu žádné výhrady proti stávající hlavě státu?

Mohu mít výhrady k některým výrokům pana prezidenta, ale rozhodně u mě vysoce převládají jeho rozumné, pragmatické, někdy až vizionářské názory.

V jaké oblasti například?

Například problém migrace.

Věnujete se bytové problematice v romských lokalitách Mostecka. Jaký myslíte, že má pan Drahoš vztah k otázce Romů, potažmo obecně „multikulturalismu“, když je mimo jiné některými pejorativně označován jako „vítač migrantů“?

Přiznám se, že netuším, jaké má pan Drahoš vztahy k čemukoliv. On je pro mě takový „no name“, a to bez urážky. Já jsem pochopitelně zaslechl o nějakém Drahošovi v souvislosti s Akademií věd, ale to je vše. Neznám jeho názory, myšlenky, vztahy k čemukoliv…

Ostatně, to neznám ani u většiny ostatních kandidátů z prvního kola – znám Topolánka jako premiéra, který zavedl hrubiánství do nejvyšší politiky, a znám textaře Horáčka. U pana Drahoše vycházím z médií – je havlista, milovník EU, „vítač“ migrantů… No a tak mi z toho nějak vychází i vztah k otázce cikánů.

On nám rozhodně nepomůže.

Pro vás byl aktuálně pro řešení aktuálních problémů „důležitý“ Andrej Babiš, kterého jste loni pozval do Janova a hovořili jsme o jeho postojích a slibech v obsáhlém rozhovoru. Jak vidíte nyní proměny jeho vztahu k Zemanovi, potažmo před 2. kolem střízlivější vztah prezidenta k Babišovi? Lze z toho něco vyvozovat?

Související: Ať vládne osvícený diktátor! Přivedl Andreje Babiše mezi výkaly a severočeské paneláky. Ten jenom koukal, viz VIDEO. Ptal se na Romy, byl v šoku a naštvaný. A vůbec, čtěte svědectví

Já to vnímám jako takovou hru. Není totiž možné, aby oba vzdělaní, inteligentní a zkušení politici ze dne na den jen tak změnili názor o 180 stupňů. Pan Babiš podpořil jako jediného kandidáta Miloše Zemana, na oplátku získal jeho podporu při tvorbě vlády a získání důvěry.

Najednou pan Babiš podpoří Jiřího Drahoše a prezident bude požadovat 101 poslanců pro podporu vlády. Zvláštní veletoče, které mohou být opravdu jenom hrou.

Co tedy potřebujeme na poli politiky, aby se vyřešily základní problémy?

My bychom víc než takovéto hrátky potřebovali, aby vláda začala plnohodnotně fungovat a my mohli začít řešit problémy vyloučených lokalit a s tím souvisejících nešvarů.

autor: Lucie Bartoš