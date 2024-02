Výborný přišel, neměl razítko, nepodal ruku. Veleba k „traktorům“ v Praze. Prý jen začátek

„Pondělní traktory v Praze, pokud se ze strany vlády ČR nestane zázrak, tak já osobně vnímám jako začátek,“ říká k pondělnímu protestu zemědělců exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba. Popisuje situaci na magistrále od časných ranních hodin, ale také to, co se prý odehrálo před Ministerstvem zemědělství, když zemědělci předávali ministrovi své požadavky. Na závěr prozradil, že byl založen Přípravný výbor na obnovu činnosti Agrární komory ČR.

Pane inženýre, jak hodnotíte pondělní protest zemědělců v Praze?

Hodnotím ho jako historickou událost, první svého druhu v novodobých dějinách České republiky. Víte, když jsem ráno v 6.30 projížděl po magistrále do centra a předjížděl stovky traktorů (neplést si s údaji ČT) a viděl ty mladé kluky za volanty, tak jsem měl zvláštní pocit a byl jsem až dojatý. Byli totiž vysoce disciplinovaní, pravý pruh byl volný a Praha byla průjezdná. Měli radost a výrazná část Pražanů s nimi. Ani policisté nebyli nepříjemní, ale méně dojatý jsem byl ze stanoviska prezidenta Agrární komory ČR Doležala a předsedy Zemědělského svazu ČR Pýchy, které každou půlhodinu vysílali v ČRo jako hlavní zprávu, že se od naší akce distancují!

„Zemědělci naštvaně odjeli z Prahy. Docela jim rozumím. To nejhorší, co dnešek přinesl, je zase horší obraz zemědělského sektoru v očích veřejnosti. To mě hodně mrzí… Pánové Jandejsek, Dufek a Veleba, chyťte se za nos, škodíte českým farmářům a zemědělcům,“ napsal pak na sociální síti ministr Výborný. Co byste mu vzkázal?

Pan ministr Výborný se dostává do situace, ve které byl jeho předchůdce Nekula, který sám rezignoval, neboť necítil podporu své strany KDU-ČSL a zemědělství nerozuměl. Pan Výborný zemědělství rovněž nerozumí a KDU-ČSL je v hlubokém propadu důvěry voličů s preferencemi 3 %, celá vláda 16 až 18 %, a tak když to mám vzít početně, tak bych ho měl vlastně požádat, aby v těchto útocích pokračoval a postaral se o nevolitelnost svoji a všech dalších kandidátů lidové strany. Je velká škoda, že nenajde odvahu si sednout ke kulatému stolu s kolegou Jandejskem. S odborářem Dufkem to v pondělí večer za přítomnosti dalších dvou dam zkusil a bylo to z jeho strany, omlouvám se, ubohé – namyšlený, sebevědomý hlupák, který nemá schopnost alespoň 30 vteřin ve studiu klidně sedět a poslechnout si argumenty soupeře. Řekl bych, že na představitele křesťanské strany, hledám vhodná slova, to jsou antivlastnosti a není třeba hledat důvody, proč je na tom jeho strana, ve které on je takový tichý čekatel na předsedu, tak bídně.

Ale abych položenou otázku uzavřel. Kolega Zdeněk Jandejsek, jeden z největších odborníků na agrární soustavu, vybudoval špičkový podnik, je dnes žádán k odborným přednáškám po České republice a do médií. S ním se samolibý Výborný nemůže rovnat ani náhodou a udělal by nejlépe, kdyby Jandejskovy texty studoval. Šéf Asociace svobodných odborů ČR pan Dufek, tak ten v podstatě nahrazuje chybějící nebo neobjektivní informace veřejnoprávních sdělovacích prostředků a není divu, že i jeho pan ministr dehonestuje. A pokud se týká mě, tak nařčení od ministra takové úrovně obraz zemědělského sektoru v očích veřejnosti nezhorší, ale naopak zlepší. Nepíši o sobě rád, ale v tomto případě musím, jsa donucen, udělat výjimku. Tak tedy, pane ministře Výborný, narodil jsem se rodičům, kteří obhospodařovali 12 hektarů polí ve žních a od dětství jsem spjat s půdou, hospodařením a chovem hospodářských zvířat. Zkrátka s venkovem. Vystudoval jsem Provozně technologickou fakultu tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně a od té doby jsem nepřetržitě byl v zemědělské praxi, včetně pedagogické a svazové práce, která vyvrcholila zvolením prezidentem Agrární komory ČR v roce 2005 a poté ještě 2x a nakonec do horní komory Parlamentu, Senátu. Jsem si jist, že kdybych tak škodil, tak bych asi takto brán nebyl. Je mně opravdu nepříjemné toto o sobě psát člověku, který je poprvé ve vysoké agrární funkci, všechno ví, všude byl a vystupuje jako neomylný Bůh.

Ministrovi Výbornému jste předali dopis s požadavky. Připomeňme, jaké to jsou?

No předali, bylo to spíš amatérské divadlo pana ministra. Zatímco asi třikrát vyběhl před budovu k jistému hloučku, vždy za účasti ČT a za velkého rámusu prý komunikoval se zemědělci, tak naše předání bylo přesně plánováno na jedenáctou hodinu. Protože jsem předpokládal úskok, tak jsme šli mírně před jedenáctou do vestibulu ministerstva a všimli si velké cedule, že podatelna je zavřena. Venku dav tisícovky lidí, s kulisou traktorů na magistrále, před ministerstvem čekal na výsledek, s čím přijdeme. Nakonec pan Výborný vyšel ze své kanceláře, pravil mně, že jsme si nic spolu nedomluvili, ale že si to od nás převezme. Řekl jsem mu, že chceme úřední předání, tedy razítko na kopii o převzetí a podatelna je přitom zavřená. On na to, že ať mu to dám, že si to převezme. To se nestalo, neboť takovému člověku nelze věřit, a tak pan ministr musel zaskočit sekretářku a odskočit si do své kanceláře pro razítko. Vše, co zde stručně popisuji, je podrobně zdokumentováno soukromou televizí, což mohou potvrdit kolegové, kteří šli se mnou – paní Jarmila Dubravská, soukromý zemědělec Jiří Kejř a člen rodinného hospodářství na Šumavě František Svoboda, kterému pan ministr odmítl podat ruku! Takže takto proběhlo předání, takto jedná ministr Výborný se zemědělci. Odborně i společensky dno.

K požadavkům. Tím základním je odstoupení od Zeleného údělu (Green Deal, Zelená dohoda) ze dne 12. 12. 2019, tedy změna stanoviska vlády ČR. Dnes už je v povědomí občanů, že to je nástroj na snížení produkčního zemědělství o 20 až 30 % a vyvolání dalších dovozů nečerstvých potravin z třetích zemí a z USA. Od odstoupení od Zeleného údělu se odvíjejí všechny další požadavky. Budeme zde na PL postupně čtenáře podrobně informovat a dávat prostor k diskusi.

Pokud ministr, nebo tedy vláda, požadavky nesplní, co bude dál?

Je jasné, že ministr, který veřejně označí předkladatele, dnes už v podstatě celospolečenských a celoevropských požadavků, za největší škůdce českého zemědělství a svůj amatérismus zakrývá arogancí a urážkami, nemá a zřejmě nebude mít nejmenší snahu cokoliv splnit. Proto bohužel pondělní traktory v Praze, pokud se ze strany vlády ČR nestane zázrak, tak já osobně vnímám jako začátek.

Ano, pan Dufek zmínil na Primě, že byl vytvořen tým, který vyhodnotí pondělní akci, ale také například činnost Agrární komory ČR. Můžete k tomu prosím prozradit víc?

Odborový předák pan Dufek je informován velmi dobře. Agrární komora, konkrétně její prezident Doležal, se od pondělní fantastické akce distancoval s tím, že to je akce politická! Podobné obvinění, a nutno zdůraznit, nejenom hloupé jako u premiéra či ministra, ale přímo protizemědělské a protičeské od člověka, který by nás všechny měl bránit. Reakce na jeho počínání byla okamžitá. Na návrh člověka, který zajišťoval zázemí chartistům, Václavu Havlovi, Miloši Zemanovi, snídal s tehdejším francouzským prezidentem Mitterrandem, byl založen Přípravný výbor na obnovu činnosti Agrární komory ČR. Sešel se již v pondělí večer a dohodl rámcově další postup, o kterém budou vydány, předpokládám do týdne, bližší informace.

