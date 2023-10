Vydávání majetku Němcům zpátky ve hře? Pavel zasáhl do běžícího soudu, expremiér nemá slov

reklama

Šlapání v porcelánu páně prezidenta pokračuje… Takový je nadpis vašeho komentáře na webu Vasevec.cz. „Je neuvěřitelné, že se prezident Pavel sešel se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, aby ji sdělil, že by v případě lichtenštejnské žaloby na ČR, jež jde primárně proti tzv. Benešovým dekretům, byla lepší dohoda,“ uvádíte například. Co více k tomu říci?

Já si myslím, že je to opravdu neslýchaný postup prezidenta. Vzpomínám si, jak se v tom minulém volebním období něco snad podobného pokusil udělat kancléř prezidenta Zemana. Že tedy seznámil soudce, co si o případu údajně myslí prezident. No, a to byla bouře ze strany pravice, ze strany naprosté většiny médií. A to tehdy bylo celkem nevýznamné, když to porovnám s tím, co je nyní ve hře, to znamená vydávání lichtenštejnského majetku. A je úplné ticho. Úplné ticho v těch mainstreamových médiích. To je neslýchané. Ti, co křičeli po skandálu kancléře Mynáře, teď mlčí. To je prostě neuvěřitelné. Tohle je takový zásah, který v podstatě znejisťuje pozici ČR ve sporu, který stále ještě probíhá.

A ve hře není jen lichtenštejnský majetek. To, že někdo si našel právní trik a říká, že jsou to Lichtenštejnci, ale oni v tom roce 1930 nebo 1931, kdy bylo sčítání lidu, tak si jako obcovací jazyk dali němčinu. Takže z tohoto hlediska vychází pak Benešovy dekrety prezidenta republiky po roce 1945, a proto ten jejich majetek byl zabaven. Kromě toho oni nebyli žádná neviňátka. Blahopřejný dopis Adolfu Hitlerovi k uzavření Mnichovské dohody, spolupráce s německou mocí při stanovení hranic druhé republiky na jižní Moravě po Mnichovu 1938…

No ale ve hře je ještě víc. Jakmile by prošlo toto nějakou dohodou, no tak pak je ve hře také vydávání německého majetku, který byl tehdy zabaven šlechtickým rodům. A to je vlastně prolomení restituční hranice 25. února 1948. No a pak ještě kam půjdeme? Pak půjdeme k tomu, že byl zabavován také majetek zejména německé šlechty a také církve po roce 1918? To zrušíme dodatečně Švehlovu agrární reformu? To jsou prostě neuvěřitelné zásahy, nevlastenecké a řekl bych až na hranici vlastizrady.



A co k takovým krokům, jako zmíněné setkání, podle vás prezidenta vede?

Myslím, že mu to nakukává zájmová skupina, která je kolem něho. Která prostě má tento zájem. To už není zájem Američanů, nebo nějakých jiných zpravodajských služeb. To je prostě zájem lidí, kteří jsou spjati s těmito kruhy v Německu a kteří mají zájem na tom, aby byl ten majetek německé šlechtě prostě vydáván. Přestože české nebo československé soudy rozhodly o tom, že na to nemají ti lidé nárok.



Prezident také projevu v belgických Bruggách kromě jiného řekl, že by bylo dobré diskutovat o tom, zda by se členské státy EU měly práva veta vzdát. V praxi by to znamenalo, že pokud by si větší státy našly pro své návrhy kvalifikovanou většinu, mohly by ty malé přehlasovat. Jeho slova vzbudila nevoli nejen ze strany opozice, ale i vládních stran. Jak toto komentovat?

Myslím, že to je jenom součást filozofie vazalství, která ovládla tuto vládu, která stojí za prezidentem. Která v podstatě nedávno spolu s prezidentem přijala vlastně vazalskou vojenskou smlouvu se Spojenými státy. A toto je jenom v logice toho, co ta vláda dělá. Další vzdání se suverenity, která ještě té republice zbývá. Pro mě je to osobně naprosto nepřijatelné. To je taková Brežněvova doktrína na druhou, kterou by tedy chtěly uplatnit některé kruhy v rámci EU a také v České republice. Pak ty středně velké a malé státy EU budou úplně bezvýznamné. A bude se postupovat jenom podle not těch největších evropských států.



Mimochodem, co říci k tomu, co se děje na Hradě, kdy například skončila tisková mluvčí?

To jsou takové… To je jak na dvoře Ludvíka XV. Potírají se tam lidé, kteří přišli s prezidentem, kteří mu pomohli ve volební kampani. No a pak se asi přišlo na to, že jsou neschopni praktického výkonu činností. A kromě toho tam určitě jsou i osobní animozity mezi těmi lidmi, takže to ani nestojí za to se k tomu vyjadřovat.

Vraťme se k volbám na Slovensku. Co říkáte na výsledky a co na povolební jednání? (Rozhovor byl veden předtím, než se Fico, Pellegrini a Danko dohodli na nové vládě.)

Já věřím, že ty volební výsledky otevřely cestu k vytvoření levostředové vlády na Slovensku. Že nedojde k nějakému zvratu, který by si přáli v Bruselu, aby se vytvořila vláda progresivistů plus Hlasu plus těch dvou dalších poražených pravicových stran. Že se vytvoří vláda Směru, Hlasu a Slovenské národní strany, která povede Slovensko jiným směrem. Že přestane ten chaos, který byl typický pro poslední tři a půl roku na Slovensku, pokles hospodářský, problémy, servilita ve vztahu ke Spojeným státům a k Bruselu a prakticky popírání národních zájmů Slovenska. Je to podobné jako s českou vládou.



Připomeňme, že šéf strany Progresivní Slovensko po volebních výsledcích údajně uvedl, že si myslí, že je to pro Slovensko špatná zpráva, a ještě horší by bylo, kdyby se Robertu Ficovi podařilo sestavit vládu. Jak toto komentovat?

Myslím, že to už je jenom destrukce těchto lidí, kteří nemají žádné zkušenosti ze státní správy, s řízením čehokoliv. Pokud by převzali vládu oni, to znamená progresivisté, kdyby se nedej bože tento člověk bez jakýchkoliv zkušeností v řízení státu, stal premiérem Slovenska, no tak to bude pokračovat úplně stejným směrem jako za Matovičovy a Hegerovy vlády. Tedy za Matovičových vlád, za které má plnou odpovědnost prezidentka Čaputová. Takže to pro Slovensko není dlouhodobě únosné. Nevím, co ty lidi pudí k tomu, tlačit se do vysokých ústavních funkcí, když k tomu nemají žádné předpoklady. Fico, ať je jakýkoliv, tak prostě má erudici, má rutinu a za sebou dobré výsledky vládnutí. To, že se dnes hystericky rozvíjejí nějaké kauzy, se kterými neměl žádnou souvislost, no tak to jsou obvyklé triky.



Ministr vnitra Rakušan ke slovenským volbám prohlásil, že jejich výsledek je varování i poučení. „Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo. Lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným. A vytvářet společnost odolnou proti strachu,“ řekl. Co byste na to řekl?

Myslím, že on vůbec nechápe, o co tady jde. Já patřím k lidem, kteří si určitě se vznikem tohoto režimu, který tady je, pomohli. Udělal jsem velkou kariéru. Ale tady to není přece o tom, co je výhodné pro mě osobně. Když vidím, jakým způsobem tady ničí republiku a že prakticky neumí tito lidé vládnout. Ministři nezvládají rezorty. Premiér je opravdu nejslabším premiérem od listopadu 1989. A možná, když bych ho měl srovnat se Štrougalem, tak ani v tomto srovnání by neobstál. V průzkumu, který provedla renomovaná zahraniční agentura pro výzkum veřejného mínění u části světových lídrů, tak se krčí s 18 procenty popularity na posledním místě. To je prostě strašný propadák. A ta vláda je na tom podobně. Takže myslím, že je to v podstatě na ručník do ringu.



