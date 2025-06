„Silné kafe.“ Vyoral slyšel výzvu Koudelky k „zapleteným“

Tak nám Donald Trump vyhlásil příměří Izraele s Íránem. Akorát ho obě strany moc neposlechly a ještě na poslední chvíli si vystřelily, takže Trump musel na Izrael vyjet jako na psa, aby „poslal piloty domů“. Máme se divit nad tou fraškou, nebo být rádi, že se Trumpovi moc nechce začínat velkou válku?

Nemáme dostatek relevantních informací. Z médií se v zásadě nedozvíme nic objektivního, dozvíme se pouze to, co někdo za oponou a za zrcadlem chce, abychom se dozvěděli, mysleli si a v co věřili. Důvěra v média a politiky se bohužel v posledních letech změnila v pouhou slepou či zaslepenou víru. Pokud to tak ovšem nebylo odjakživa. A ona fraška, která bohužel balancuje na hraně krvavé války, kterou by jako vždy odskákali především obyčejní nevinní lidé, bude ve skutečnosti opět zcela jinak, než se tváří. Podle všeho ani Trump není takovým pánem, jakým se tváří. Zdá se čím dál zřejmější, že většina „poťouchlostí“ a manipulací plyne ze strany Netanjahua a Izraele jako takového. Jak jsem tvrdil od začátku, Donald Trump by nikdy nebyl znovu zvolen, kdyby nebyl na místo pečlivě kádrově vybrán, prověřen a něčím – třeba budoucím – pověřen.

Sociální demokrati vzbudili pozdvižení. Chtějí jednat s hnutím STAČILO! o umístění politiků na kandidátkách. Vládní politici i další „kavárníci“ jim nadávají, jaká je to „Fierlingerovská zrada“. Mají takoví lidé nárok sociální demokracii kritizovat? Nevšiml jsem si, že by se jim nějak chtělo sociální demokraty volit.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2643 lidí

A jak hodnotíte krok sociálních demokratů samotný? Tonoucí se stébla chytá? Poslední hurá? Snaha zachránit stranu, která dlouhodobě u voličů propadá?

Vlastně všechno výše zmíněné, přičemž příznačně a dle mého správně vám tam chybí, že by z jejich strany šlo o snahu přinést na politickou scénu boj za jakékoliv ideály či ideje, či snahu pracovat v zájmu republiky a jejích občanů. Nejrelevantněji se zdá býti zřejmě ten tonoucí s tím, že dobře dotované koryto se zkrátka vždy hodí.

Na summitu NATO byl s velkou slávou vyhlášen závazek dávat 5 % HDP na obranu. Už teď je to s rozpočtem nahnuté, vláda obírá koho může. Bude tento závazek splněn, nebo se udělají nějaké čachry s čísly a bude to vypadat, že se závazek plní, ale skutečnost bude jiná?

Papír a počítač tím spíše snese všechno. Tak jako zcela evidentně prefabrikovaná čísla v době hry na covid, tak jako nikdy znovu nespočitatelná čísla volební či jakákoliv jiná, i tento závazek po EU druhého z vrchních politbyr jde vždy vykázat číselně. Nicméně realita je taková, že je zájem na pokračujícím zadlužování všech států a ožebračování jejich obyvatel, zájem na prosperitě vojenskoprůmyslového komplexu a lidí v jeho zákulisí a zejména je odvěký zájem jistých západních agresorů na demontáž a následné nejen surovinové vysátí Ruska. Tedy zbrojení má vícero různých opodstatnění, která se vzájemně doplňují i podporují.

Fotogalerie: - Okamura v Mělníku

A další pobavení. Premiér Fiala prohlásil, že by emisní povolenky bylo nejlepší zrušit, ale že to nejde, takže bude jenom revize. Přitom předtím byl chválen unijními předáky, jak s jeho předsednictvím byli spokojeni. Že by to bylo „kam vítr, tam plášť“, když jsou zrovna ty volby?

Slibem neurazíš a dvakrát slíbené jako by se stalo. Jeden z nejhorších politických břídilů a politruků v naší historii, který se za dlouhé roky – ač navíc politolog nebo co – pořádně nenaučil politiku dělat ani smysluplně politika předstírat, je směšný už ze své podstaty, zjevu a gestikulace, kterou se naučil jak pejsek. Věřím, že v kalhotech při tom i vrtí ocáskem. Coby mistra světa ve lhaní ho už museli prokouknout i jeho skalní a dlouhou dobu zaslepení sympatizanti a příznivci. Tedy je prakticky jedno, co Fiala řekne. Jednak ví kulové a je to politicky bezvýznamný pazneht a jednak se mu nedají věřit ani brýle na nose a zdatná přehazovačka.

BIS odhalila skupinu převážně nezletilých v Brně, které měl zverbovat Islámský stát. Ředitel BIS k tomu měl vzkaz: „Vzkaz pro ty, kteří se zapletli s Islámským státem, nebo GRU přes sociální sítě. Zanechte toho, co děláte a obraťte se na nás, na policii nebo BIS, pomůžeme vám, ochráníme vás. Jinak bude vaše budoucnost nejistá a velmi neradostná.“ Nepřipadá vám to nějak přitažené za vlasy? Kde se tady ti zverbovatelní vzali?

Bohužel přitažené za vlasy – a to ještě v tom lepším případě - je prakticky skoro všechno, co v posledních letech publikuje BIS pod vedením velečučkaře a ze strany CIA oceněného kolaboranta, pardon spolupracovníka Koudelky. Příspěvek výše spíše dost temně a po orwellovsku na základě konstrukce Islámského státu varuje ty neposlušné a nepodvolené, aby si dávali sakra bacha, co na sociálních sítích píší a že jakákoliv byť slabá přízeň vůči Rusku by je mohla přijít draho. „Pomůžeme vám, ochráníme vás. Jinak bude vaše budoucnost nejistá a velmi neradostná.“ To je poměrně silné kafe. Pomůžeme vám navzdory všemu a zachráníme vás před vámi samotnými. Stejně jako jsme vás bestiálně bránili před vámi samými za koronafašismu.