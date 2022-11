Vydržet do jara. No a pak... Co Holec slyšel v ODS

KONTEXT PETRA HOLCE ODS, největší vládní strana, tak trochu v šoku sleduje, co dělá či spíše nedělá její předseda a jak si koaliční partneři za jejich hlasy prosazují své agendy. Komentátor Petr Holec prý ve straně slyšel, že Fiala má čas do jara, kdy by po prezidentských volbách měly začít nějaké reformy podle představ pravicových voličů. Předseda Fiala už ale má v podstatě jedinou ambici- udržet se ve funkci

Blíží se volba prezidenta a zdá se, že Seznam Zprávy si už na Pražský hrad vybraly generála Petra Pavla. Tomu spíš čistí kádrový profil, zatímco jeho „vládní“ soupeřce o postup do druhého kola Danuši Nerudové dělají spíš opak.

Nejen jí, současně s jejími kauzami pořád jedou i Antibabiše. A to i nejrůznější „vyvářky“ z minulosti, které teď prostě jen recyklují během kampaně. Seznam Zprávy jsou samozřejmě provládní médium s jasným zadáním udržet vládu Petra Fialy u moci. A nejlíp navždy! Teď jim to ale trochu zkomplikovala prezidentská volba, když „jejich“ premiér podpořil hned tři kandidáty. A z toho navíc dva vládní favority proti Babišovi, generála Pavla a Danuši Nerudovou.

Člověk vůbec nemusí být novinář, aby neviděl, že Seznam prostě vsadil na bývalého komunistického rozvědčíka Pavla. Když například o jeho skutečné totalitní misi, o níž Pavel tak kýčovitě pořád lže, promluvil v Právu i Parlamentních listech jeho spolužák z Vojenské akademie Antonína Zápotockého Pavel Beneš, přišel Seznam okamžitě s nápravným článkem s titulkem „Z komunisty stoupencem demokracie“. To abychom si náhodou nemysleli, že je velký demokrat Pavel někdejší agent Pávek trénovaný vojenskou obdobou StB řízenou navíc z Kremlu.

Babiše současně stihl jen další Antibabiš, zatímco Nerudovou negativní články o jejím manželovi, který je vlivný právník. A taky kauza údajného prodeje vysokoškolských titulů na Mendelově univerzitě v době, kdy Nerudová byla její rektorkou. Přitom je to očividná ironie: představte si, jak by Seznam rozmázl, kdyby se v nějakém jeho rozhovoru stejně jako Pavel, který podrážděně odbyl otázku na své schvalování sovětské invaze v roce 1968, chovali jako arogantní „gumy“ i Nerudová nebo Babiš! Byl by z toho tradiční seznamovský maraton titulků, co živí samy sebe. Čekám proto, že před prvním kolem volby Seznam přinese svědectví nějakého disidenta o tom, jak generál Pavel doma tiskl petici Charty 77 Několik vět.

Je to rok, co byl Petr Fiala jmenovaný premiérem. On se sám skoro hodinu chválil v posledních Otázkách Václava Moravce na ČT, z jeho ODS zní ale kvůli jeho premiérování stále větší kritika.

V ODS prostě zavřeli oči, zapnuli autopilota a jen doufají, že Fialova vláda bez větší havárie snad doletí až do jara, a pak se uvidí. Důvěra lidí ve vládu je po roce Fialova premiérování v troskách, ani vláda Andreje Babiše nepoztrácela během covidu tolik důvěry. Volební preference ODS jsou na takové úrovni, že premiérskou stranu nic neděsí víc než případné předčasné volby.

A do toho všichni vidí, že vláda pěti stran prostě nefunguje. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zavádí euro a vyhání Orbána z Maďarska. Šéf lidovců a dvojministr Marian Jurečka svévolně zvyšuje daně. A ministr vnitra a první vicepremiér ze STAN Vít Rakušan vrací do politiky a společnosti totalitní manýry, když kvůli odvedení pozornosti od vlastních průšvihů hledá šiřitele nevládních „nálad“. No a premiér Fiala není schopný nic z toho uřídit, protože se chce už jen udržet ve funkci. Jenže bez jakékoli vládní strany kromě Pirátů se mu to prostě nepovede.

Navíc v ODS dobře vidí i to, že se Fialovi hroutí i sázka na budování koalice SPOLU proti ANO. Ta sice ještě pořád nějak drží ve vládě, po posledních místních volbách se ale tenhle jeho koncept zhroutil i ve spoustě velkých měst. A to včetně jeho domovského Brna, což je pro něj největší potupa! Pravda totiž je, že kromě Strakovy akademie ODS i dvě zbylé strany SPOLU jinde klidně vládnou s ANO. Proto Fiala i přes odpor mnohých členů ODS zoufale blokuje vznik koalice SPOLU a ANO aspoň v Praze, někdejší volební baště ODS.

Ve straně doufají, že jejich premiér začne na jaře aspoň trochu plnit slib snižování deficitu státního rozpočtu, jenže to logicky přinese jen další koaliční tlaky, protože ušetřené peníze bude muset někde vzít. A jak už to bývá, obvykle se nejvíc berou koaličním parťákům. Po roce vládnutí se Fiala může nejvíc asi pochlubit tím, že ho naopak stále víc podporuje Česká televize. Ta mu dává ve svých hlavních politických pořadech pořád větší a nekritický prostor, když ho moderátoři klidně nechají i lhát. A poslední Otázky Václava Moravce by se měly jmenovat spíš Otázky Petra Fialy. ČT zdůvodnila další čistě premiérský pořad tím, že účast v OVM odmítl Andrej Babiš, to je ale jen průhledné alibi. V ČT dobře vědí, že k nim Babiš nechodí, a zvou ho proto jen kvůli tomu, aby jeho neúčastí mohli zdůvodnit nebývale štědrý prostor pro Fialu.

Ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela se znovu z Bruselu vrátil bez evropského zastropování cen plynu, které chce Česko i většina zemí EU. Fialova vláda proto znovu odložila národní řešení.

Energetický expert a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr to trefně popsal v televizi CNN Prima NEWS. Podle něj Fialova vláda v řešení energetické krize se vším zaspala a chovala se, jako by ani netušila, co se kolem ní děje. A to si přitom právě řešení energetické krize dala jako prioritu českého předsednictví EU!

Ano, Síkela se znovu domů vrátil s německým řešením zastropování, když Evropská komise vedená Němkou Ursulou von der Leyenovou prostě nastavila na přání Němců strop ceny plynu tak vysoko, že by se nespustil ani během zatím rekordně vysokých cen v srpnu. V EU už tomu říkají „vtip“. I ohledně cen plynu pro velké firmy nás proto jistě čeká klasické řešení Fialovy vlády: přijde pozdě, bude nedostatečné a Fiala se za něj jako vždy velmi dostatečně oslaví v ČT!

