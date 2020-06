Vyhoštění Rusové? Důvod je jiný. A BIS... Analytik Štefec o trapasu, co se teď narychlo hasí

reklama

Několikrát jsme spolu v rozhovorech řešili kauzu s ruským agentem s jedem ricinem, který měl přicestovat do Česka a ohrozit české politiky. Kauzu jste označil za fake news a lež, a nevyloučil jste ani možnost her zpravodajských služeb. Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček oznámili, že ČR vyhostila dva ruské diplomaty, protože si jeden z nich útok vymyslel kvůli sporům na ruské ambasádě v Praze. Jak vám toto oznámení připadá v kontextu vašich slov?

Čili jsem si prakticky jist, že za vrácením obou diplomatů zpátky do Ruska rozhodně nejsou spory mezi lidmi na ruském velvyslanectví. Nevylučuji samozřejmě, že tam spory existují, velmi pravděpodobně ano – stejně, jako je rozdělena spolčenost v České republice, je rozdělena i v Rusku, jsou tam protiputinovské a proputinovská proudy.

Otázka zní, kdo a proč byl vlastně poslán domů. A podle mne je klíčová otázka, na čí pokyn nebo popud.

Myslíte si, že už se nikdy příčinu vyhoštění nedozvíme?

To si nejsem úplně jist, protože v Česku se všechno vykecá, takže je pravděpodobné, že to dříve či později vyplave na povrch. Ale určitě to nebyly spory na ruské ambasádě.

Proč jsou uváděné spory na ruské ambasádě tak nepravděpodobným důvodem?

Za prvé, profesionální diplomat by nikdy nepsal práskací dopis cizí zpravodajské službě z důvodu, aby odstranil svého soka, protože by si musel být vědom, že když se něco podobného prolákne a bude tak učiněno bez vědomí jeho nadřízených, tak to pro něj znamená okamžitý konec kariéry. A průšvih, který je na hranici trestní odpovědnosti, ne-li těžce za ní, protože Rusové jsou na podobné věci velice citliví. Tohle je základní důvod, proč si myslím, že spory na ruské ambasádě s tím nemají nic společného.

Jinak řečeno, nestálo by mu to, podle vás, za to.

Rozhodně by mu to nestálo za to, pokud nedostal přímý pokyn od někoho, kdo měl zájem na tom, aby se tato kauza rozjela, a aby konkrétní lidé byli odeslání z České republiky zpátky domů. A to mohl být někdo na ruské, nebo na americké straně, například. Anebo na německé, to nepaušalizuji.

Nevyloučil jste už minule, že by se mohlo jednat o zpravodajskou hru, nebo akci, kterou mohla spustit česká Bezpečnostní informační služba, ale třeba kvůli koronaviru a opatřením nebylo možné ji dotáhnout do konce. Stává se pro vás tahle teorie ještě pravděpodobnější?

O jakou zpravodajskou hru by se mohlo jednat, lze pouze spekulovat. Zmínil jste však, že by to mohlo mít co do činění s česko-ruskými vztahy, ale případně i se Spojenými státy.

Zůstávám v této rovině, protože nebudu spekulovat a vytvářet různé teorie. Existuje něco, čemu se říká Occamova břitva, která říká, že jestliže je nějaké řešení nejjednodušší a nejpravděpodobnější, je to pravděpodobně ono. Takže se jako bývalý dlouholetý pracovník držím této verze.

Jak ze všech událostí vyšla česká Bezpečnostní informační služba, jejíž kritikou se vlastně netajíte? Pokud tedy bylo alespoň něco pravdy na tom, že došlo k nějakým problémům na ruské ambasádě, a Respekt se dostal k zaslanému anonymu, což by premiér i ministr zahraničí svým prohlášením přiznali, tedy, že BIS tento problém řešila, pak by k úniku z BIS muselo nějak dojít...

Na mém stanovisku se nic nezměnilo, a konkrétně z mého pohledu vychází BIS v tomto případě jako ten blbec vzadu, protože má v ruce Černého Petra. V každém případě, ať už k úniku informací došlo, nebo šlo o zpackanou operaci, je BIS ta, kdo má v ruce Černého Petra.

Ruská strana se nechala slyšet, že vyhoštění diplomatů považuje za nepřátelský krok. To samozřejmě není nic neobvyklého…

… takhle reagují všechny strany, nejen Rusové. Když vyhostíte diplomata, je to jeden z mála platných diplomatických protokolů, protože většina mezinárodních smluv neplatí, respektive se na ně kašle. A tak se naprostá většina snaží dodržovat, snad kromě České republiky, smlouvy Vídeňského dohovoru o statutu diplomata diplomatických služeb, ale tohle je poměrně zásadní narušení. Pokud to skutečně byla operace české strany, která vyústila ve vyhoštění dvou diplomatů, jde o velmi závažné porušení těchto protokolů. A ledacos nasvědčuje, že to jde skutečně mimo ruskou stranu.

Co tomu nasvědčuje?

Ale ochranka těch tří politiků – starosta Ondřej Kolář (TOP 09), starosta Petr Novotný (ODS) a primátor Zdeněk Hřib (Piráti) – pokračuje…

Pokud by skončila, tak by pánové přiznali, že vše bylo skutečně vylhané. Ale pokračování, které to mělo, naznačuje fabulaci. Spíše jde o to, aby politikům někdo nerozbil hubu.

Myslíte někdo z Čechů, kvůli politickým krokům, které učinili?

Ano.

Přihlásil jste se na inzerát o zaměstnání na serveru Práce.cz u bezpečnostních služeb, kde nabízeli volné místo. Kdy to bylo?

Myslím, že jsem to podával v únoru. Řekl jsem si, polepšíš se, budeš hodný, nebudeš psát štvavé články a bude z tebe špión. A podal jsem přihlášku.

To jste si řekl, než jste podal přihlášku?

Jistě, jaká jiná motivace by tam mohla být...

Z vašeho příspěvku by se mohlo zdát, že se jednalo o recesi nebo jakýsi pokus. Vy jste snad tu žádost myslel vážně?

Abych pravdu řekl, čekal jsem na reakci.

Těžko totiž může být špionem někdo, jehož tvář je známa.

Samozřejmě, tady šlo o analytiku. Jsem analytik a naprostou většinu profesního života se zabývám vojenskými zakázkami. Zabývám se způsobem, jakým jsou realizovány, zabývám se způsobem odklonění peněz, zabývám se způsobem, proč a jak jsou předražovány, jak jsou protlačovány konkrétní nákupy nejen do resortu obrany, a to dělám celý život. A znám to velmi podrobně.

To je také důvod, proč jsem vytlačován z těchto kruhů, tak jsem si říkal – uvidíme, jak zareagují, a pokud zareagují pozitivně, není to s nimi tak špatné. Ovšem, že bych tu pozici nevzal, protože přeci jen nejsem nejmladší, mám své zaběhnuté stereotypy, a jezdit někde po několikaměsíčních kurzech už není nic pro mne.

Práce pro bezpečnostní služby se nabízí přes inzeráty na Práce.cz? Takhle tam vyšel?

Nicméně, dopadlo to tak, že jste přijat nebyl. Jak probíhala konverzace?

Já jsem konverzoval vlastně jen s tím serverem. Z BIS mi přišlo jen oznámení, že pokud si mě vyberou, tak mi dají vědět. Vědět mi nedali, takže předpokládám, že si mě nevybrali. To bylo velmi jednoduché.

Vy jste asi nepočítal, že by výsledek mohl být jiný. Co je důvodem?

Hlavním důvodem je, že nejsem v těchto kruzích příliš v oblibě kvůli svým názorům.

Myslela jsem si, že v Bezpečnostní informační službě nemá jít o názor.

Podle všeho ano. Jsem téhož názoru, ale podle všeho i Bezpečnostní informační službě jde o názor.

Řeknu jednu příhodu, která se mi stala. V roce 1999 jsem procházel prověrkou na přísně tajné u Národního bezpečnostního úřadu, kterou jsem dostal. Potom jsem dokonce dostal prověrku Cosmic Top Secret – Atomal (označení pro strategické materiály NATO týkající se Evropy, pozn. red.) a podstatné bylo, že na konci prověrky se mě na pohovoru ptali: Vy jste vyrostl v režimu, který nebyl demokratický, teď sloužíte demokratickému režimu. Co budete dělat, když ten režim přestane být demokratický?

A já řekl, že když ten režim přestane být demokratický, nebudu mu sloužit. Ačkoliv jsem vyrůstal v nedemokratickém režimu a byl jsem v armádě, moji rodiče mě vychovávali ve smyslu demokratickém, v chápání svobody, ostatně jsem ani nikdy nebyl pionýrem, protože jsem byl v Junáku. A já bych v takovém případě odešel. A jeden se mě zeptal: A poznal byste to? Odpověděl jsem, že určitě ne hned, ale spolehlivě bych to poznal.

Takže já jsem to poznal a dnes bych už skutečně některých strukturám rozhodně nesloužil.

Příště se tedy budeme věnovat vojenským zakázkám a zbrojení, protože tam se nyní také děje hodně věcí…

A ještě se budou dít.

