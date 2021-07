Vystrčil, trabant mezi politiky. On pokřikuje na mercedes, směje se Ivan Vyskočil. A námořní lupič vyrazil udávat do Bruselu...

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Tak jsme se také dočkali výkřiku jistého pracovníka ČT, který vyzněl jen jako: ‚Volili jste Zemana – tady máte tornádo!‘,“ vrací se k situaci na jižní Moravě herec Ivan Vyskočil, žasne nad slovy „zeleného piráta“ a mluví o tom, jak ho hřeje u srdce solidarita lidí. Připomíná, že se na nás řítí ještě jedna „bouře“, a to volby. „Pekari-Adamová dští oheň a síru. Hlavní pirát se rozjel do Bruselu,“ popisuje předvolební situaci. V souvislosti s prezidentem Zemanem zmínil, jak říká, „náčelníka zbytečných, Tchajwance Vystrčila“. Padlo přirovnání k „trabantu, který se marně snaží dohnat mercedes“. Dostal se i k „propagaci“ změny pohlaví a LGBT, a promluvil o „blbnutí hlavy dětem“. Nevynechal ani policejní zásah v Teplicích.

Navzdory politikům umíme držet při sobě

„Milí čtenáři Nedělního rána, je mi líto lidí v těch obcích na Moravě, kteří se do nedělního rána probouzejí s vyhlídkou další a nekonečné práce s odklízením katastrofy a zajišťováním dalšího bydlení,“ vrací se hned na začátku své pravidelné rubriky k přírodní katastrofě, která postihla část jižní Moravy, herec Ivan Vyskočil a upozorňuje:

„Ale s lidmi v našem státě to není vůbec špatné! Ta ohromná vlna solidarity, která se zvedla a lidé začali posílat peníze, dary a pomoc... Hřeje mě u srdce, že navzdory politikům a některým novinářům umíme držet při sobě, umíme se semknout a nenecháme se neustále rozdělovat na jedny a druhé proti těm prvním. Přijde vítr, a je jedno, odkud kdo je a koho volil. Společně se můžeme jen dívat, jak přes veškerou technickou vyspělost tohoto světa jsme bezmocní proti silám přírody,“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

Další bouře – volby. Výkřik pracovníka ČT a zelený pirát…

„Na nás se řítí ještě jedna bouře. A to jsou volby! Vítr před touto bouří se už několik měsíců zvedá a fičí ze všech stran. Zvláště odporné, nebo možná směšné, jsou výkřiky těch, kteří si na lidském neštěstí ohřívají svou polívčičku. Je to úplně stejné, jako když se někdo nestydí přidat do veřejné sbírky cosi, aby peníze místo potřebným šly na jeho soukromý účet. Je to stejný prohřešek jako rabování za války a při přírodních katastrofách. Pokud vím, dříve se za takové činy střílelo,“ nebere si servítky herec a pokračuje:

„Tak jsme se také dočkali výkřiku jistého pracovníka ČT, který vyzněl jen jako: ‚Volili jste Zemana – tady máte tornádo!‘ No jo, co čekat od ČT?“ ptá se a dodává:

„Jiný zelený pirát zase využíval tornáda k posílení svých ‚zelených teorií‘. Dle něj je tornádo trestem, že se dostatečně nevěnujeme klimatu. Naštěstí jsou tady odborníci a pan Cílek tomu chlapci vysvětlil, jak se věci mají. Letmo jsem si připomněl středověká procesí flagelantů proti suchu, zvonění kostelních zvonů proti bleskům a jiné pověry, kterým se lidé odedávna dávají zblbnout. Příroda, možná Bůh, počasí a všechny přírodní síly si s námi ještě dlouho budou dělat, co chtějí,“ krčí rameny herec.

Až se mi rolují ponožky… Pekari-Adamová dští oheň, odklidili Feriho…

„Předvolební politický vítr nabírá na síle. Musel bych popsat nekonečně papíru nad vším, co se poslední dobou dovídám a doslýchám. Až se mi z toho rolují ponožky. Částečně vztekem, částečně pocitem trapnosti, čeho všeho jsou politici a servilní novináři schopní. Ach, kdeže jsou časy pana Jana Petránka, nebo aspoň více prostoru pro rozumné lidi typu Ivana Hofmanna?“ ptá se Ivan Vyskočil a pokračuje:

„Paní Pekari-Adamová perlí a dští oheň a síru na pana Babiše. To se jí to kecá v rámci úsloví, že ‚kdo nic nedělá – ten nic nezkazí‘. Kritizovat, a přitom nemít žádnou zodpovědnost, je přece to nejlehčí. Mezitím tiše uklidili Feriho, aby se na nějaké ty škraloupy zapomnělo. Hlavní pirát se rozjel do Bruselu získávat přízeň, a hlavně opět udávat Babiše. Inu, co můžete chtít od strany, která se nazve jménem námořních lupičů? Od těch snad čekáte čestné jednání, dodržování pravidel a důvěru v jejich dané slovo??? Tak naivní snílci snad nejste!“ chytá se za hlavu herec.

Psali jsme: „Nepoužitelná“ diplomka Pekarové o managementu diverzity: Autorka se ozvala, spustila o dezinformačním webu. A to nebylo vše „Použitelnost: Nízká.“ Posudek diplomové práce předsedkyně topky. Posaďte se, nadechněte Pekarová radí lidem, aby volili „nejmenší zlo“: Kdo volí Šlachtu, ten volí Babiše. Ať se s Okamurou chytnou za ruku a jdou najít migranta Pekarová se posmívala přídavku důchodcům: A úspory máte? A mohla bych je vidět?

Trabant, mercedes a fotky s hanlivým nápisem na prezidenta

„Opět se vyrojila řada těch, kteří nenechají na panu prezidentovi nit suchou. Mezi nimi Náčelník zbytečných, Tchajwanec Vystrčil. Ten přirovnal pana prezidenta k automobilu, který nebrzdí. Z nejmenšího kašpárka české politické scény padají různé pitomosti. Ale když už zabrousil do toho motoristického oboru, rád bych mu připomněl, že v tom případě on připomíná trabanta, který se marně snaží dohnat mercedes a snaží se ho zastavit křikem: ‚Já jsem taky auto!‘,“ směje se Ivan Vyskočil a ve stejném tónu vzkazuje:

„A blbečkové, co si upravují profilovou fotografii s hanlivým nápisem na pana prezidenta? Jako malí kluci jsme měli takový popěvek: ‚Kdo to říká, ten to je, tomu se to šikuje!‘ Myslím, že v těchto případech to platí na 100 %.“

Blbnout hlavu dětem

„Příjemně mne překvapilo, že se ČR nepřipojilo v EU k rezoluci odsuzující Maďarsko za zákaz propagace změny pohlaví a LGBT na základních a středních školách. Takový zákaz je jen dobře a jsem zajedno jak s premiérem Orbánem, tak s naším panem prezidentem, že blbnout hlavu s něčím tak nepřirozeným dětem, je zvěrstvo!!!“ dostává se k dalšímu tématu Ivan Vyskočil a vzpomíná:

„Děti si rády hrají na různá zvířátka. Jedné mé vnučky, když byla ještě hodně malá, dnes už je jí deset, jsme se proto vždy z legrace ptali: ‚Týnko, jsi pejsánek, nebo člověk?‘ A ona vždy roztomile odpovídala dětským hláskem: ‚Ne, já jsem holčička!‘ Neumím si představit tu hrůzu, kdyby nám ten malý človíček odpověděl dětským hláskem: ‚Ne, já jsem nebinární osoba!‘ Jestli nás něco takového čeká, v souladu s přáním mnoha neziskovek a praštěných politických stran, tak toho se snad ani nechci dožít!“ chytá se za hlavu a dodává:

„Protože se potkávám se spoustou normálních lidí, a kolem sebe nemám lidi z takových politických stran, ani jsem nepotkal zatím nikoho ‚napadeného‘ virem neziskovek, vím, že jsou se mnou zajedno všichni NORMÁLNÍ lidé. A těch je zaplaťpánbůh většina!“ věří Ivan Vyskočil.

Tleskáme policistům a jsme rádi, když nás chrání

„Stejně tak si všichni tihle lidé myslí to samé o zákroku policie v Teplicích. Tleskáme policistům a jsme rádi, když nás chrání tam, kde to potřebujeme. Na jejich zákroku není nic, kvůli čemu bychom měli demonstrovat a kritizovat jejich práci,“ míní herec a dodává: „Pravda. Škoda lidského života. Ale škoda toho života bylo už v okamžiku, kdy ten člověk začal brát drogy!“ pokyvuje vážně a pokračuje:

„V televizi vidíme bezohlednou jízdu zfetovaného řidiče. Po dostižení policií se většinou ukáže, že nemá ani řidičské oprávnění, zato ramena od drog a alkoholu. Všichni počínání takového bezohledného člověka odsuzujeme. Často se řítí v protisměru, bez ohledu na lidi, a kolik takového neštěstí může nadělat, a nadělá. A myslíte, že policisté, kteří se ho snaží zastavit, napřed zjišťují, zda to není náhodou cikán, černoch, duhový občan, nebo bílý recidivista? Ne, a odstranit takového člověka ze silnice je zásluhy hodný čin. A všichni jsme pro! (…tedy možná mimo některých v EU a jim podobně postižených u nás.) A teď by snad někdo chtěl volit stranu feťáků propagujících drogy?“ ptá se Ivan Vyskočil.

Na závěr čtenářům Parlamentníchlistů.cz vzkazuje: „Vážení čtenáři, přeji vám hezké léto, a pokud možno co nejdelší udržení aspoň trochu NORMÁLNÍCH poměrů okolo nás!“

