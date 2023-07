Vzkaz lidem, skloňte hlavy! Konečná ve varu: Dvě videa. Jedno za 5,5 roku, druhé v pořádku

reklama

Poslanecká sněmovna dala ve druhém závěrečném čtení souhlas s ratifikací takzvané česko-americké obranné dohody. KSČM proti této dohodě vystupuje, pořádá i protestní akce. Jaká bude nyní vaše reakce?

Smlouva je formulovaná tak, že po dobu 10 let ji nelze vypovědět. To dvojnásobně přesahuje mandát pana prezidenta. Vidíme na příkladu Slovenska, že prezidentka Čaputová, která smlouvu v únoru 2022 podepsala, již nebude znova kandidovat. Už v době jejího podpisu byla většina veřejnosti proti. Nyní, po roce a půl, čekají Slovensko předčasné volby a s velkou pravděpodobností zvítězí strany, které proti této smlouvě vystupovaly.

KSČM jako opoziční strana bude dále informovat občany o dopadech této smlouvy na možné omezení státní suverenity a rizika, která z jejího plnění mohou ČR hrozit. KSČM vydala stanovisko, ve kterém tuto smlouvu jednoznačně odmítá. Zejména odmítáme proválečnou politiku současné pravicové vlády P. Fialy, která nehledá cesty k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině, ale pouze podporuje další válečné běsnění, jež stojí jen další lidské oběti na obou stranách konfliktu. A věřím, že pro občany to bude jedním z důvodů, proč by v následujících volbách měli dát hlas kandidátům KSČM. Jsme skutečná opozice! Ta parlamentní – zejména hnutí ANO 2011 – v této oblasti bohužel zklamala…

Fotogalerie: - Yankee go home

Předpokládáte, že prezident smlouvu podepíše?

Ano, jsem si tím téměř jistá. Vůbec mě to netěší. Možná by si pan prezident měl poslechnout šanson francouzského zpěváka Borise Viana „Le Deserteur“ z roku 1954. Pokud by mu nerozuměl ve francouzštině, může si jej poslechnout, jak píseň nazpíval Jaromír Nohavica s názvem „Pánové nahoře“.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 34667 lidí

Dnes ráno jsem viděl billboard s Vaší fotkou a nápisem - "Fialo, už stačilo". Máte na něj nějaké odezvy? A co konkrétně byste premiérovi vzkázala, že "stačilo"?

Ohlasy samozřejmě mám. Převládají ty, které souhlasí, že má tato vláda skončit. Lidé komentují, jak se jim nyní žije a s obavami očekávají další negativní dopady konsolidačních balíčků, které mají největší dopad na pracující a lidi v seniorském věku. Za vrchol cynismu považuji tvrzení, že díky balíčku klesla inflace pod 10 %. To tam opravdu nemá žádného ekonoma, který by premiérovi řekl, že inflace se počítá meziročně? Tedy že už rok přichází občané o hodnotu svých peněz. A zcela pomíjí, že za poslední dva roky vzrostly ceny zboží a služeb o třetinu?

Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné zmínila, že podle průzkumu má polovina obyvatel problém vyjít se svými příjmy. Upozornila jste také na to, že zatímco velká část společnosti chudne, stát se rekordně zadlužuje, na druhé skupině úzká skupina nejbohatších násobí svůj majetek. Co na to říci?

Mzdy zaměstnanců stále zaostávají za inflací. Ekonomové uvádí, že tento stav bude trvat 5 až 6 let. K tomu je potřeba připočítat sníženou hodnotu reálných mezd. Vzrostly náklady na bydlení. Podle aktuální statistiky dá téměř čtvrtina domácností na náklady spojené s bydlením 50 až 70 % svých příjmů. A není to jen otázka lidí s hypotékami. Ale náklady rostou i lidem v nájemních bytech. Z čeho si pak lidé mají šeřit na „horší časy“? Vládo, vzpamatuj se! Ty horší časy právě většina společnosti prožívá!

Samozřejmě, že na této situaci určitá část podnikatelů bohatne. Za covidu to byly farmaceutické koncerny. Nyní jsou to firmy zbrojařů. K tomu neustálá masáž od vládních médii, že jsme ve válce. A vláda se nestydí v této době neustále prosazovat nárůst výdajů na zbrojení. Proto KSČM vystupuje na akcích, které povedou ke sjednocenému postupu občanů proti této vládě.

Psali jsme: KSČM: Schválení „obranné“ smlouvy je zradou občanů ČR Kundera udával? Celé jinak. „Shodou okolností jeho příbuzná...“ Jan Schneider odhalil KSČM: Fialo, stačilo! Naštvaní na vládu? Moc to tak nevypadá. „Mají obavy, co by pro ně účast ve stávce znamenala,“ varuje Konečná

A co říci na to, jakým tempem ve srovnání s minulými roky roste státní dluh, na což, jak jste v pořadu uvedla, upozornil i ekonom Kovanda? Podívejme se i na pokles reálné mzdy.....

Je třeba si říci, komu vlastně dlužíme. To, že má vláda dluh, je jedna věc, ale pokud si řekneme, kdo jsou její věřitelé, budou její kroky jasnější. Kolem dvou třetin věřitelů státu jsou finanční instituce. Zhruba čtvrtinu drží v rukou zahraniční věřitelé. Proč by potom mělo této vládě záležet na jejich občanech?

Uvedla jste také, že i přesto, co tady říkáte, se řada lidí stále bojí projevit s vládou Petra Fialy nespokojenost. Jak si to vysvětlujete?

Začnu možná trochu ze široka. Aby stát fungoval, má nastaveny procesy, státní moc. Ústavou je zaručeno, že státní moc slouží všem občanům. Součástí státní moci je moc zákonodárná, výkonná a soudní. Tolik k základům občanské výchovy, 9. ročník ZŠ. Tedy teorie. Ale jak si pak mají občané vyhodnotit případy, kdy na jedné straně je na 5,5 roku odsouzen člověk za video, na kterém vyzývá k vystoupení z EU a NATO a ze současného stavu viní politiky. A pak je zde stejně dostupné video jednoho starosty za ODS, který posílá občany do války, vulgárně jim nadává, uvádí, že by se měli lidi za svůj názor věšet. A toto Policie ČR vyhodnotí tak, že celou věc odloží. Takže tady máme dvě videa. Jedno je za 5,5 roku a druhé je podle PČR v pořádku. A to je pro lidi signál: „Občane, dej si pozor na to, co říkáš! Pokud nejsi s námi, čeká tě kriminál.“ A bohužel, to je situace, kterou si hodně lidí rozmyslí, zda budou veřejně vystupovat a riskovat svou existenci nebo sklopí hlavu a budou dělat, že se jich situace ve společnosti netýká. Proto je důležité, aby občané využili všech možností vyjádřit se ve volbách a případně v referendech a dali své hlasy těm subjektům, které tento stav společnosti nezpůsobili a chtějí jej změnit.

Fotogalerie: - Hrozba ztráty bydlení

Velkou diskuzi vyvolal nový dotační program nazvaný "Oprav dům po babičce," který má prý mimo jiné za cíl navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů, ale také napomoci obnově současného bytového fondu. Co vy na to říkáte? Například Miroslav Kalousek se vyjádřil ostře proti.

Pan ministr má bohaté zkušenosti s bytovou problematikou, zejména tou brněnskou. Bohužel se nepovedlo stanovit takové podmínky, které by zohlednily lidi, kteří si zatím ze sociálních důvodů nemohli dovolit velkou rekonstrukci nemovitosti. Argumentovat jen tím, že se díky opravám ušetří zastavěná plocha nových domů, je sice chvályhodná, ale zcela nedostačující. Možná pan ministr nachystá pokračování „oprav dům po dědečkovi“, kde se už zásadních omylů vyvaruje. A co připraví pro lidi, kteří zatím žádnou nemovitost nezdědili, žijí v nájmu nebo s vysokou hypotékou na krku? ?

Psali jsme: Rozkrádání evropských peněz, letí za Jurečkou. Ekonomka ho přistihla Pomoc chudým? Ani náhodou. Na Hladíka prší od Svobodných za dotace na byty Ministr Jurečka: Oprav dům po babičce Oprav dům po babičce. Nebude to z daní, ale z EU, vzkazuje Hladík. Ekonomové se drží na hlavu

Pojďme na další téma. Co říci k závěrům nedávného summitu ve Vilniusu?

Z mého pohledu se NATO ani nepokusilo o snížení vojenského napětí na Ukrajině. Slibováním dalších dodávek zbraní a možného výcviku pilotů stihaček se mírové řešení nepřiblíží. Podle generálního tajemníka Stoltenberga bude Ukrajina přijata, až pro to budou podmínky. Kdy se tak stane, ale neuvedl. Zmínil, že Ukrajina nebude muset absolvovat plán členství. Tedy může být přijata rychleji.

To je asi jediný rozdíl oproti summitu v Bukurešti z roku 2008. O tom, že Ukrajina není jako stát připravena na vstup ani do EU, svědčí i fakt, na který jako KSČM dlouhodobě upozorňujeme, a to je otázka dodržování lidských práv. Od roku 2015 bylo Komunistické straně Ukrajiny zabráněno účastnit se voleb a jejich činitelé čelili represi a útokům krajně pravicových skupin. Ukrajinští komunisté stáli v řadě zápasů za zájmy lidu Ukrajiny. Proti zemědělské reformě umožňující skupování půdy zahraničními vlastníky. Proti dekomunizaci. Proti vládní podpoře neonacistických skupin. Proti vzestupu cen základních potřeb, vody a elektřiny. Proti expanzivní politice NATO. A to již ani nezmiňuji všeobecnou míru korupce, která na Ukrajině dlouhodobě je.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ruský prezident Putin prý na summit do Afriky kvůli zatykači nepojede. Domníváte se, že by v opačném případě k jeho zatčení opravdu došlo? A co by to následně znamenalo, dle Vašeho názoru?

To je za mě závislé i na politické situaci v Jihoafrické republice. Tamní prezident zmínil, že by vládní opozice mohla proces uplatnění zatykače iniciovat. Pokud se prezident Putin rozhodl, že se summitu BRICK plnohodnotně zúčastní formou videokonference a vyslal na jednání ministra zahraničních věcí Lavrova, je to podle mě jako by byl přítomen osobně. V nedávné době covidových opatření se formou videokonferencí řešily otázky spolupráce také napříč kontinenty. Opomenout nelze i otázku bezpečnosti. A tu si patrně Ruská strana vyhodnotila. Jistě to není pro Rusko otázka nákladů. Nedávno jsme u nás měli na návštěvě ukrajinského prezidenta. Byť se zde nezdržel dlouho, náklady na jeho cestu vláda zatím neoznámila, i když jsme o částku v dopise předsedovi vlády oficiálně požádala.

Psali jsme: „Třesou se, aby covid-opatření zopakovali.“ Dorazila zpráva z Bruselu Zámečník Vystrčil, klíče rozdává na potkání... Konečná prozradila, kdy Zelenskému zatleská „Banány? Ne. Cibule, brambory, mouka.“ Pravda o jídle. Konečná jasně Konečná: Tohle nebudete mít, protože se koupí stíhačky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama