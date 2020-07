Zachránci demokracie? Vždyť s demokracií a svobodou nemají nic společného. Není náhoda, že se probrali zrovna teď. Hovoří středočeský radní Herman

ROZHOVOR „Není náhoda, že se různá hnutí aktivizovala právě v době, kdy jsou ekonomiky států oslabené krizí, kdy je možné, že se zvýší nezaměstnanost a sníží příjmy obyvatel i životní úroveň. Všechno souvisí se vším a na náhody v rámci světového dění nevěřím!“ nevěří radní Středočeského kraje Martin Herman (ANO). „Nenechme se ovlivnit sladkými řečmi, spoléhejme na selský rozum, tvůrčí schopnosti a třeba i na umění improvizace. A hlavně na odvahu čelit přesile, ať už početní nebo názorové. To máme v sobě, to nás historicky charakterizuje. Uvědomme si naši historii, naši sílu, naši zodpovědnost za budoucnost tohoto národa, našich dětí a jejich dětí...,“ dodává.

V Americe už přes měsíc trvají masivní rasové nepokoje. Vypadá to, že situace nebere konce. Co podle vás právě nyní v USA sledujeme? Jde o věc, která může ohrozit základy americké demokracie?

Podle mého sledujeme obrovskou frustraci černošského obyvatelstva, ale není to otázka jen poslední doby. Po čase to opět vyteklo na povrch v souvislostí se smrtí černošského občana nevalné pověsti. Tím ten zákrok policisty neobhajuji, naopak ho odsuzuji, to chci, aby bylo jasné. Nicméně ta frustrace je tam dlouhodobá a okamžité řešení neexistuje. Chce to dlouhodobou práci, osvětu, změnu životních návyků, myšlení... atd.

Na druhou stranu se, jako vždy, této situace chopily různé zájmové skupiny, zapojily své aktivisty a ti se zradikalizovali. A není náhoda, že to všechno jde ruku v ruce s „koronakrizí“, která v USA jede na plné obrátky. Podobně jako v Evropě, nebo u nás, se této krize snaží využít různí lidé různými způsoby.

Tvůrci legendárního seriálu Simpsons oznámili, že nebělošské postavy již nadále nebudou dabovat běloši. Aktivisté hnutí za práva černochů zase chtějí nově i změnu hymny USA. Ta je prý rasistická. Namísto hymny chtějí píseň Imagine od Johna Lennona. Vznikají i návrhy „černošské hymny“ a některé instituce začínají místo hymny hrát jiné písně. Je podle vás možné, že v USA dojde i k demontáži „starých“ stavebních kamenů, jakými jsou kromě hymny třeba odkazy prvních amerických prezidentů? Ostatně Princeton University odstraní jméno někdejšího prezidenta USA Woodrowa Wilsona z názvu jedné ze svých kolejí a ze jména fakulty. Wilson prý smýšlel rasisticky a závadná byla i jeho politika...

Pevně věřím, že si USA svoje základní stavební kameny, kterými je ústava, včetně jejích dodatků, hymna, vlajka, či znak, podrží. Určitý vývoj je nutný, nemělo by se ale v jeho rámci zapomínat na historické souvislosti, reálie té které doby a třeba i národní tradice. To se ale netýká jen USA, ale i České republiky a dalších států.

V souvislosti se Simpsonovými jsem zvědav, jakou bouři sklidí od aktivistů česká verze, kde Marge dabuje (mimochodem naprosto geniálně) pan Lábus. Tady už končí legrace! To už totiž přestává být věcí barvy pleti, ale začíná nám také genderový problém... Zatím to ještě vyznívá jako pokus o vtip nebo sarkazmus, ale můžeme se dočkat lecčehos. Pokud je jako „vadný“ prezentován i film Forrest Gump, rozum už prohrál a půjde jen o hru na city a probouzení emocí. Komu ty emoce poslouží, k čemu budou nakonec ti různí aktivisté využiti, to se brzy asi dozvíme...

Jen tak na okraj, pokud někdo razí myšlenku BLM, mohu to podpořit v případě, že současně razí i myšlenku WLM, YLM nebo RLM (klidně i další barvy). V momentě, kdy se jedna barva stává přednější nebo se jiné barvy neřeší a zapomíná se na ně, už to podpořit nemůžu! To už v mých očích zavání rasismem a k tomu mám odpor.

Je podle vás možné, že by i u nás někoho napadlo měnit text naší hymny?

Pevně a upřímně doufám, že ne! Před nedávnem mě napadl takový text, který jsem v PL zveřejnil a bylo to opravdu spíše v nadsázce. Je to o tom, že pokud by místní aktivisté měli dostatečný přehled, a tím pádem i páru o tom, že hymna má ještě druhou sloku, kde se zpívá „A to je to české plémě, mezi Čechy domov můj...“, tak by určitě žádali revizi hymny. Je tam přece jasný rasismus, xenofobie, nacionalizmus... atd. Jak říkám, bylo to v nadsázce, ale to neznamená, že se toho nějaký ten „frykulín“ (borec, co je free, cool, in) nechytne...

Osobně si myslím, že je třeba rozlišovat mezi národní hrdostí, vlastenectvím a rasismem a xenofobií. Poslední dobou se nám někteří lidé, kteří podlehli kouzlu vlastní osobnosti (možná i kouzlu něčeho hmatatelnějšího) a pasovali se do rolí zachránců těch „důležitých“ hodnot, snaží vnutit to správné vidění světa, národa, kultury... atd. A na ty pozor, můžou 100x omílat slova jako svoboda a demokracie, ale nemají s demokraty nic společného a svobodu v nás by rádi nahradili jakousi „kolektivní“ evropskou či globální kontrolovanou svobodou. Chtějí moc uchopit právě pomocí těch zmíněných emocí, a to je špatně!

Je současná vlna nepokojů jen jakousi hysterií, která vyšumí, nebo jsme na počátku zásadních společenských změn?

Jak jsem uvedl výše, není náhoda, že se různá hnutí aktivizovala právě v době, kdy jsou ekonomiky států oslabené krizí, kdy je možné, že se zvýší nezaměstnanost a sníží příjmy obyvatel i životní úroveň. Všechno souvisí se vším a na náhody v rámci světového dění nevěřím!

Jak velké budou ty změny u nás, to ale závisí z části na nás samotných. Nenechme se ovlivnit sladkými řečmi, spoléhejme na selský rozum, tvůrčí schopnosti a třeba i na umění improvizace. A hlavně na odvahu čelit přesile, ať už početní nebo názorové. To máme v sobě, to nás historicky charakterizuje. Uvědomme si naši historii, naši sílu, naši zodpovědnost za budoucnost tohoto národa, našich dětí a jejich dětí...

To mi v souvislosti s tím, o čem se mluví ve spojení s Danem Landou nebo Lou Fanánkem Hagenem, zní jako nějaká výzva, či manifest...

To ne, takové ambice nemám a zrovna těmhle dvou do toho „kecat“ nehodlám. Nicméně o tom připravovaném Manifestu, který by se měl vyhlásit a podepsat symbolicky v den upálení Mistra Jana Husa a v hodinu evokující bitvu na Bílé hoře (6. 7. v 16.20), samozřejmě vím. Mělo by se jednat o jakýsi apel na hodnoty, jako je svoboda, sounáležitost, vlastenectví a mělo by to být přísně apolitické. Mluvil jsem o tom právě s Fanánkem, známe se asi 25 let, takže mu věřím. V pondělí se s ním na Vyšehradě určitě uvidím, a pokud budu s obsahem Manifestu souhlasit, nemám problém ho i podepsat. Nechci do toho ale v žádném případě tahat svoje politické angažmá a dělat si na tom reklamu, ať už pozitivní nebo negativní. Je to čistě moje osobní věc.

Evropský parlament schválil rezoluci kritickou k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Usnesení vyzývá české úřady, aby začaly řešit střet zájmů vrcholných politiků. Co si o tom myslíte?

Já se k tomu nechci vyjadřovat, nemám k tomu asi ani všechny informace. Obecně si ale myslím, že pokud je cílem toho všeho zamezit vstupu do politiky lidem bohatým a úspěšným, je to špatně. Pak nás povedou kariérní politici, kteří nic nedokázali a umí pouze krásně mluvit, budit důvěru, ale v podstatě jen mlátí prázdnou slámu.

Za rezolucí podle Babiše stojí čeští europoslanci, kteří chtějí Česko v Bruselu poškodit. Premiér hovoří o nátlaku a snaze ovlivnit domácí auditní procesy a trestní řízení. Má pravdu?

Platí, co jsem již řekl, nechci to hodnotit, nemám kompletní informace, čerpám víceméně z médií, která to opravdu objektivně nepodávají. Osobně ale mám ten dojem, že snahou těch poslanců je poškodit pověst ČR v Bruselu a tlačit tak na odchod Andreje Babiše z vysoké politiky. Potřebují uvolnit cestu. Tím pochopitelně sledují vlastní zájmy a zájmy lidí, kteří za nimi stojí.

Milion chvilek pro demokracii má nový plán jak zajistit konec Andreje Babiše. Mikuláš Minář s Benjaminem Rollem obešli předsedy opozičních stran, které považují za demokratické. Dali jim cíl získat v příštích volbách alespoň o 31 sněmovních křesel více. Jak se na kontakty Milionu chvilek s předsedy parlamentních stran díváte?

Myslím, že žádné hnutí by nemělo vznikat s cílem konce nějakého člověka. To je jednak hloupé a jednak to poukazuje na absenci jakéhokoli programu nebo vize.

A teď k tomu dotazu. Už jen při tom „které považují za demokratické“ by mělo lidem zablikat v hlavě a říct jim: Pozor, tady něco nehraje! Ať se nám to líbí nebo ne, strany, které jsou dnes v Parlamentu, do něj byly „dodány“ lidmi v demokratických volbách, a pokud to má někdo měnit, tak zase jen demokratické volby. A že dalo to „milionové hnutí“, které ani nepřizná, z čeho berou peníze na svoje výplaty, nějaký cíl? Komu? Předsedům stran, které zvolili občané do Parlamentu? Kdo zvolil Milion chvilek, kdo jim dal mandát k tomu dávat úkoly a cíle těm, kteří zvoleni skutečně byli? A co hůř, kdo jsou ti, kteří se jimi dají takto úkolovat a dokonce jim chtějí skládat účty, jak jsem pochopit z vyjádření předsedy STAN Rakušana?

Nezbývá než věřit, že si toho lidé všímají a nenechají se oblbnout sladkými a prázdnými řečmi před volbami, ale spíše výsledky, které za sebou každý zanechává a ty se „hubou“ nedělají, ty je třeba opravdu odpracovat...

V Česku jsme si uctili výročí popravy Milady Horákové. Statečná žena, která se stala obětí justičního zločinu. Nebyla však tato připomínka až příliš přehnaná, připomínající svatořečení? Nehrozí, že se lidem tímto jméno Horáková zhnusí?

Milada Horáková se nemůže zhnusit nikomu! To byla žena nejen statečná a obětavá, ale také žena pravdomluvná... Pravda a setrvání na svých postojích jí byly přednější než vlastní život. To si budeme navždy pamatovat. A také že to, co se jí stalo, se už nesmí nikdy opakovat. Každý „normální“ člověk to musel a musí odsoudit.

To, že tohle smutné, ale důležité memento někteří zneužili k prachsprosté politické kampani a ke zviditelnění svých stran a hnutí, to nemůže na vnímání Milady Horákové nic změnit. Alespoň doufám! Připomínka její popravy tedy z mého pohledu přehnaná nebyla, to ostatní je věcí síly žaludků těch, kteří se na téhle hrozné tragédii přiživují a honí na ní politické body.

