Zahradil o Fialovi: „Neví, neřídí, neříkají mu to.“

Podívejme se nejprve na aktuální věc kolem miliardy v bitcoinech pro stát přes Blažkovo Ministerstvo spravedlnosti. Je tam celá řada podivností, nezodpovězených otázek. Do toho premiér Fiala sám prozrazuje, že se na tom podílely další státní orgány a možná někdo zneužil stát, a povolává prý tajné služby, které ho přitom měly informovat už dávno. Jak na vás to celé působí?

Předesílám, že veškeré informace mám z otevřených zdrojů. Chování a vystupování pana premiéra mi dokumentuje a potvrzuje jenom to, co si dávno myslím. Tedy že pan premiér spoustu věcí neví a v podstatě nic neřídí. Jeho okolí mu spoustu věcí ani neříká. V momentě, kdy tahle vláda nastoupila, někteří lidé v ODS i mimo velice rychle pochopili, že pan premiér je nejraději, když nic neví a nemusí se vyjadřovat. Tak se podle toho zařídili a teď to vybublalo na povrch způsobem, který může zavalit i samotného premiéra.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 0% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2554 lidí

Celá kauza má dvě roviny. Ta první je o tom daru vysokému státnímu úřadu, tedy Ministerstvu spravedlnosti, což samo o sobě dává strašný umělecký dojem. A to se nebavím o tom, jestli bylo porušeno právo nebo to má nějaké neprávní, či dokonce protiprávní konotace. Druhá rovina je o tom, co se postupně dozvídáme, kdy se kauza loupe jako cibule a jednotlivé vrstvy vyvstávají na povrch. Například otázky, zda tam jsou nějaké další finanční toky, protože se najednou nemluví o třech miliardách, ale o dvanácti miliardách. Je vůbec někdo schopen rozkrýt, kde, jak, komu, za co a kudy tekly nebo netekly z těchto objemů nějaké peníze. To bude možná nejzajímavější. Nejde přitom o věc, kterou půjde rozkrýt za dny nebo týdny. Potrvá to déle. Z chaotického vystupování členů vlády, ať už je to pan premiér nebo pan ministr financí, cítím, že oni to cítí jako daleko větší průšvih, než si mohli na začátku myslet.

Už opakovaně zaznělo, že by pro zajištění důkladného prošetření neměl Blažka nahradit politik ODS, ale ideálně někdo mimo stranické struktury. Co v tom směru říkáte na Fialovo oznámení, že to bude poslankyně ODS Eva Decroix, kdo Pavla Blažka nahradí?

V zásadě je mi to úplně jedno, kdo Pavla Blažka nahradí. Zažil jsem dvě krize v ODS. Jednak sarajevský atentát a potom krizi okolo Petra Nečase v roce 2013 a vedení ODS v obou případech jednalo úplně stejně chaoticky. Začali něco měnit, odvolávat, jmenovat a události běžely rychleji, než na to vedení reagovalo. Že to teď zrovna zaplácli Fialovou loajalistkou paní Decroix, což je taková z nouze ctnost. Jako opoziční politik a kritik současného vedení ODS a směřování téhle vlády mohu jmenování paní Decroix jenom tleskat, protože jak jsem napsal na X, paní Decroix je schopná odpudit voliče, i když mlčí. Pro opozici je to dobře a může z toho jenom benefitovat.

V osobě paní Decroix se naprosto krystalizuje změna a transformace ODS z pravicové konzervativní strany na progresivní liberální eurostranu. Ona to symbolizuje. Doufám, že poslední váhající voliči, kteří z emocionálních důvodů pořád zůstávali ODS věrní, otevře oči jednak bitcoinová aféra a jednak paní Decroix jako ministryně spravedlnosti a začnou se tito voliči poohlížet někde jinde.

Vláda před týdnem přišla s tím, že odhalila čínské hackery, kteří dva roky měli přístup do neutajovaného systému Ministerstva zahraničí. Jak jste tu zprávu přijal? Nezůstaly za tím nějaké otazníky? Je to přece o tom, že naše tajné služby nebyly schopny dva roky hrozbu odhalit…

Důležitější je, proč to bylo zveřejněno právě teď a způsob, jakým to bylo zveřejněno. Pan ministr Lipavský zjevně usoudil, že tohle selhání Ministerstva zahraničních věcí při nedostatečném zabezpečení určitého segmentu elektronické komunikace a průnik hackerů promění ve svoje vítězství a odehraje to tak, že si s tím nepřátelským útokem poradili a s hackery zatočili. Přebila to bitcoinová aféra pana Blažka, takže se o tom už dnes nemluví, ale zůstává otázka, proč to bylo načasováno na tuto dobu.

Sám nějaké vysvětlení máte?

Mohlo jít o partyzánskou záležitost pana Lipavského, který se potřeboval zviditelnit a získat body. Usoudil, že by mu tato aféra mohla pomoci, protože věděl, že když trochu okope Čínu, dostane podporu od západních partnerů, a možná si dokonce myslel, že to vzbudí nějaký zájem nové americké administrativy, která jinak pana Lipavského úplně ignoruje a v Americe se s ním nebaví ani klika od dveří. Asi doufal, že protičínskou akcí Američany zaujme.

A co se samotného údajného útoku týče?

Tyhle věci se stávají. Skutečnost, že Čína tyto věci provádí, nemůže nikoho překvapit a nejde pouze o Čínu. Dělají to i jiné státy, a dokonce i takové, které považujeme za spojence. Vzpomeňte si na profláknuté špehování německé kancléřky Angely Merkelové před několika lety, která měla odposlouchávány telefonáty nikoli Čínou, ale americkými službami. Je to skoro běžná praxe a všichni víme, že se to děje. Tajné služby už proto, že jsou tajné, pracují na odhalování těchto technik a většinou v případě odhalení se o tom veřejně nemluví a je to druhé straně sděleno diskrétním způsobem. Česká republika s tím ale šla ven a viděl bych za tím čistě politický, a možná dokonce předvolební záměr pana Lipavského zviditelnit se, překrýt selhání vlastního úřadu a přikrýt se činností tajných služeb.

Maďarský premiér Orbán v Budapešti na konzervativní konferenci CPAC vyzval vlastence k tomu, aby znovu dobyli Evropu, a hovořil o čtyřech pilířích, které by patrioti v Evropě měli prosadit. Jde o mír (ukončit válku na Ukrajině), suverenitu, svobodu (projevu i politickou) a bezpečnost (zastavit migraci). Vy jste se konference CPAC účastnil. Co jste si z toho přinesl?

Dlouho jsem věděl, že CPAC je mohutná vztahová síť včetně různých think-tanků, vydavatelství či influencerů ze sociálních sítí, která má v Maďarsku velké zázemí a je to majstrštyk Viktora Orbána, který si tím vybudoval naprosto exkluzivní kontakty do dneska rozhodujícího jádra Republikánské strany USA, tedy i do americké administrativy. V Evropě nikdo tyto vztahy takhle vybudované nemá. Nemluvím samozřejmě o České republice, která je tragická a na Trumpa se zde jenom plive a snažíme se ho ignorovat. Aniž žádná z velmocí nemá tak dobré kontakty. Možná italská premiérka Meloniová se může srovnávat, ale Orbán je v tom suverénně nejdál.

Někteří další z toho začínají těžit, například Poláci. Na CPAC byl polský expremiér Mateusz Morawiecki, který je od ledna předsedou ECR Party, tedy Evropské konzervativní a reformní strany, jejímž členem je stále ještě ODS pana premiéra Fialy. Pan Morawiecki měl projev na hlavním pódiu a vyzýval ke sjednocení vlasteneckých a konzervativních sil. My jsme naopak od ODS, různých jejích najatých trollů a různých eurosvazáků z Mladé ODS okolo pana Chládka viděli záplavu příspěvků na síti X, že se v Budapešti sešli Putinovi kamarádi atd. Otázka je, zda pro tyhle lidi je předseda ECR, jejímž členem je i ODS, pan Morawiecki také Putinův kamarád. Levá ruka neví, co dělá pravá.

V předsálí tam byly stánky desítek různých think-tanků a nakladatelství a pobavila mě přítomnost reklamního stánku nadace New Direction, o které víme, že sponzorovala některé publikace pana premiéra Fialy. Hysterie ODS, že se v Budapešti sešly nějaké proruské síly, ukazuje, že ODS neví, která bije, a vůbec netuší, jak na to mají reagovat. Místo toho, abychom jako Česká republika využili, že přes Orbána a jeho kontakty se můžeme smysluplně dostat k americké administrativě, tahle vláda, a speciálně ODS, se od toho drží stranou, a ještě na to plive. Doufám, že přítomnost Andreje Babiše na CPAC znamená, že až se u nás po říjnových volbách změní vláda, bude nejen obnovena středoevropská spolupráce s Maďarskem i Slovenskem a využijeme možností, které tato vlivová síť naskýtá a začne se trochu komunikovat s Republikánskou stranou. Říkal jsem to tam Andreji Babišovi, že by jednou mohl jednu akci CPAC v budoucnosti udělat v České republice, a ta myšlenka se mu, myslím, docela zalíbila.

Krátce jste se zmínil o středoevropské spolupráci. Na CPAC vystoupil i Robert Fico, který poté v sobotu hovořil na česko-slovenské konferenci organizované spolkem Svatopluk Petra Druláka. Fico tam o rozbití V4 řekl, že to byla záměrná destrukce vedená tlakem evropských západních států, kterým Visegrád nevyhovoval, neboť díky tomu naše země měly společně větší sílu. Jak tohle vnímáte?

Robert Fico je další ze středoevropských politických lídrů, který pochopil důležitost CPAC, na rozdíl od Petra Fialy. Přestože není Fico pravicový konzervativec (což tam sám i řekl, že je sociální demokrat), tak je levicový konzervativec a chápe důležitost této akce. Na CPAC vystoupil i přímo v Americe, kde ho Donald Trump oslovoval křestním jménem. Fico má smysl pro geopolitiku a chápe, že tento vztahový rámec je zapotřebí kultivovat a využívat.

Co se týče záměrného rozbití V4, v tom má Robert Fico naprostou pravdu. Visegrádská čtyřka byla trnem v oku některým bruselským politickým kruhům. Společný postup proti migraci a dalším věcem, které evidentně poškozovaly ekonomiku středoevropských zemí, to všechno se v Bruselu nerado vidělo. Ano, byla tam snaha V4 oslabit a rozbít. Současná česká vláda Petra Fialy v tom sehrála roli užitečného idiota, protože my jsme to začali rozbíjet. My jsme se přestali bavit se Slovenskem a vyhlásili téměř nepřátelství Maďarsku. Poláci se chovají daleko pragmatičtěji. Teď máme nového polského prezidenta, který vyhrál navzdory přání bruselských elit, a vytváří se zde nějaká budoucí osa Varšava–Bratislava–Budapešť a možná k tomu přibude i Vídeň, protože Svobodní také byli na CPAC a vysoce vedou v průzkumech a dříve či později budou sestavovat vládu.

Kde je v tom Česká republika?

Ano, o to půjde. Zde budeme ve střední Evropě poslední kůl v plotě, který bude držet nesmyslnou bruselskou linii. Nevím, s kým dneska naše země hraje. Připadá mi, že nám zbyl jediný spojenec, a tím je Ukrajina. Došlo k totální ukrajinizaci české zahraniční politiky. Na koho dalšího se můžeme obracet? Na Francii? Ta nás brutálně podrazila při dostavbě Dukovan a vrazila nám nůž mezi lopatky. Počínání české vlády, pana premiéra a pana Lipavského v oblasti zahraniční politiky je cesta do izolace, cesta kůlu v plotě střední Evropy.

