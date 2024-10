Zahraniční agenti. Alena Vitásková závažně k novému „seznamu nepohodlných“

Dezinformační aktéři v šedé zóně zákona a etického byznysu. Co na to říkáte?

Prvně nevím, jaká je definice „dezinformátora“, kdo ji určil, kdo je oprávněn cejchovat v demokratickém zřízení lidi? Kdo jsou podle nových samozvaných cenzorů dezinformátoři? Je to synonymum pro nepohodlný? Jak je možné vytvářet seznamy nepohodlných osob! Nepohodlných komu? Komu má seznam nepohodlných občanů sloužit? Co s těmito osobami? Budou se zavírat, likvidovat? Rodí se nový disent! Proč? Opět máme psance ve vlastní zemi!! Kdo se bojí svobodného projevu, který je nám dán Ústavou!!!

To bychom pak mohli útočit na kohokoliv včetně veřejnoprávních médií, které v některých případech iniciativně šíří hrubé nepravdy. To již není začátek anarchie, ale anarchie a nesvoboda prostupující skrz naskrz společnosti. Je to závan diktatury.

O tomto tématu hovoří materiál právě s tímto názvem „Dezinformační aktéři v šedé zóně zákona a etického byznysu“, jehož autorem je Prague Security Studies Institute. Spolupracujete s tímto institutem?

S neprůhlednými spolky nespolupracuji, tudíž nespolupracuji ani s tímto Prague Security Studies Institute, kdy již z názvu plyne, že se může jednat o zahraniční agenty, kteří se tváří podle názvu vědecky a budou za velké peníze patlat nesmysly a vytvářet ve společnosti napětí. Prostě pracovat na zakázku a jako korouhvička otočit názor podle toho, kdo jim zaplatí více. Od takových se raději držet dál. Vše, co má rádoby honosný název, je podezřelé. Pokud oni píší materiál o dezinformačních aktérech atd… tak si musíme položit důležitou otázku. Píši o sobě? Je jejich práce etická? V jaké zóně pracují? Moje babička říkala: „Pod svícnem je nevětší tma“. Proto je třeba vědět, v jakém tričku a za jaké peníze tento pseudovědecký-anonymní-spolek pracuje.

Nejedná se o anonymní spolek, za kterým nejsou známy osoby. Konkrétně materiál zpracovaly Kristina Šefčíková a Anna Dohnalová v září letošního roku. Projekt byl realizován ve spolupráci s Visegrad/Insight/Res Publica Foundation a podpořen programem Česko-polské FORUM Ministerstva zahraničních věcí ČR. Je to pro vás transparentní?

Při nedávných oslavách narozenin bývalého prezidenta Miloše Zemana jsem měla možnost se na Hluboké setkat nejen s nejvyššími představiteli zemí Visegrádské čtyřky, ale i významnými politiky a podnikateli. Jejich názory jsou zcela odlišné od těch, kteří podporují projekty hledající nebo vyrábějící „dezinformátory“, vnitřního, vnějšího nepřítele za každou cenu.

Sešli se tam politici a podnikatelé, kteří mají politickou a hospodářskou vizi, dlouhodobý program růstu založený na vzájemné spolupráci, podpoře, vytváření rovných podmínek, které povedou k rozvoji a prosperitě mezi národy.

Vnitřního i vnějšího nepřítele hledají ti, kteří nemají vizi, jak naložit se stávající situací a jak vyvést Evropany z krize. To je důkaz totálního selhání těchto politiků.

Nebudu se vracet do doby komunistické minulosti u nás. Ale vrátím se do padesátých let v USA, kdy se toto období nazývá Mccarthismus. Abych se podle „novodobých cenzorů“ nedopustila nepřesnosti, proč mi „vědecké dílo o dezinformačních aktérech“ paní Šefčíkové a Dohnalové připomíná právě období Mccarthismu v USA, použila jsem citaci z wikipedie viz níže:

Mccarthismus (anglicky McCarthyism) označuje praxi, během které byla vytvářena obvinění z podvratné činnosti nebo velezrady bez ohledu na důkazy. Dle internetového slovníku termín označuje „praxi vytváření obvinění ze zrady, zvláště za sympatizování s komunismem , a to bez pevných důkazů“, a také „praxi vytváření nespravedlivých obvinění či využívání nespravedlivých vyšetřovacích metod s cílem omezit disent a politickou kritiku“. [1] Termín pochází z období dějin USA zvané druhá rudá panika (Second Red Scare), které se datuje mezi lety 1950 a 1956 a proslulo vysokou mírou politických represí proti americké levici a cíleným šířením strachu mezi obyvateli. Pojem byl poprvé užit k popsání antikomunistických tlaků republikánského senátora Josepha McCarthyho ze státu Wisconsin , který byl hlavní mediální tváří amerického antikomunismu od roku 1947 až do své smrti v roce 1957. Mezi lety 1946 až 1956, během mccarthismu, byly provedeny dvě popravy ( Julius a Ethel Rosenbergovi ), nejméně 11 500 úředníků bylo propuštěno či odvoláno, přibližně 300 osob se vyskytlo na černých listinách Hollywoodu , několik desítek osob zvolilo exil , 67 cizinců bylo deportováno , 145 osob bylo zatčeno za komunistickou činnost, desítky osob byly odsouzeny za urážku Kongresu nebo křivé svědectví, FBI prověřila 2,3 milionů federálních úředníků a o 40 tisících z nich vedla záznam, FBI také prověřila spisy 13,5 milionů pracujících. Celkově několik milionů osob bylo podezříváno z komunismu a byly o nich vedeny složky. [2] :s.158–159 Hlavními cíli podezření ze sympatizování s komunismem se stali státní a federální úředníci, lidé zaměstnaní v zábavním průmyslu, učitelé a odboroví předáci. Pro mnoho vyslýchaných znamenalo již pouhé podezření ztrátu zaměstnání a konec profesní kariéry. Nejznámějšími složkami mccarthismu byly proslovy, vyšetřování a slyšení vedená senátorem McCarthym, hollywoodská černá listina, slyšení Výboru pro neamerickou činnost (HUAC) a aktivity FBI pod vedením ředitele J. Edgara Hoovera . (Zdroj: Wikipedie)

Jen doufám, že se období, ve kterém nyní žijeme, nebude posléze popisovat jako nějaký Šefčíkovismus či Dohnalismus a že toto období velmi rychle z našich dějin zmizí.

V materiálu se konkrétně popisují případy z českého prostředí, jako je označená nebo neoznačená reklama na příslušných webech. Jaký je váš názor na neoznačené reklamy a povinnosti z ní plynoucí?

Reklama má být označena. To je dáno legislativou. Podvodná reklama má být trestána. S tím není důvod nesouhlasit. Autorky vědecky odhalují dezinformátory a reklamy na webu. Je to směšné, pokud nás celá léta málo zajímala „podvodná reklama“ v souvislosti s tzv. šmejdím byznysem. Zeptejte se na to pana Zbyňka Prouska, jehož spolek se šmejdím byznysem zabýval celou řadu let a odkryl chobotnice tohoto systému vč. stamiliónů, možná miliard korun v šedé zóně….

Pracovní název „Šmejdi“ se vžil a nadále užívá, jen asi netrestá. Jinak by nebylo možné, že tento šmejdí byznys přechází z dek, hrnců, různých zázračných léků až do energetiky. Zde se v posledních letech vžil název „energetičtí šmejdi“, kteří svoji „reklamou“ (ať již neetickou, nepravdivou,)“ doslova podvedli statisíce důvěřivých občanů.

V kontextu spisku zpracovatelek je možno se domnívat, že se nejedná o hlubší myšlenku řešení nekalých praktik v reklamě, ale o sledování nepohodlných osob, které nazvaly „dezinformátory“.

U dezinformačních aktérů by mělo být sledováno plnění povinností. Je tím myšlena daňová povinnost plynoucí z příjmů reklam ze zahraničí. Mělo by to platit pro všechny?

Dezinformační aktéři si v posledních letech stále častěji zakládají zapsané spolky. Jako příklad je v materiálu uveden spolek Pavla Zítka „Srdce pro vlast“ a další. Jak se na zapsané spolky díváte?

Občanská angažovanost je důkazem veřejného zájmu o dění ve společnosti.

Zapsané spolky jsou jednou z forem občanských iniciativ, kdy se občané mohou zapojit do veřejného života, sdělovat své názory a přispívat k rozvoji plurality v zemi. Je to typický znak demokracie.

Jen diktátor se takových spolků obává, jen nedemokratický systém je zakazuje, nebo dokonce jejich členy dehonestuje, obviňuje, uráží a pronásleduje. Nezájem občanů o dění nejen ve vlastní zemi vytváří předpoklad zániku svobody, nastolení diktatury a v konečném důsledku společenský úpadek.

A pan Pavel Zítka asi někomu leží, lidově řečeno v žaludku. Co na něm vadí? Že měl svůj názor na covid a opatření, která v daném období probíhala? To by musel být především volán k zodpovědnosti tehdejší místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček. Ten v médiích informoval o tisících mrtvých, nedostatku mrazících boxu na mrtvoly atd. Byl to on, představitel státu, kterému lidé důvěřovali a on je „strašil“.

Pavel Zítka, stejně jako řada dalších, které si „Dohnalismus“ vybral k sledování a označil je nálepkou „dezinformační aktéři“, budou mít těžký život v zemi, kde se takové praktiky připouští.

Alena Vitásková: Je namístě smeknout před Orbánem Vitásková: Přes Ukrajinu proudí ruská ropa. Na Slovensko, k nám. A plyn?

