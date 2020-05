Záměrné narušení vztahů s Ruskem! Generál Šedivý, exnáčelník armády, vnáší jasno do „otravy Koláře”

ROZHOVOR „Je to až příliš přitažené za vlasy a bohužel z české strany je reakce natolik silná, že se případ může hodit jako nosič, aby se vědomě narušily vztahy mezi Českem a Ruskem,“ hodnotí události kolem údajného ruského agenta s jedem ricin čerstvý šéf Evropské obranné agentury, pedagog vysoké školy CEVRO Institut Jiří Šedivý. Generál a bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zapochyboval, že by podobná informace unikla nejdříve z ruských a potom i z českých tajných služeb. Podle něj jde o tolik silných selhání a takový amatérismus, že je nepovažuje za pravděpodobné. Jako pravděpodobnější spíše vidí teorii, že někdo hraje nějakou hru, na niž skočili jak Češi, tak Rusové.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) jsou hlídaní policií, Kolář se skrývá na tajném místě. O čem tyto manévry kolem tří pražských politiků vypovídají? Ohrožují je rozezlení Češi a Rusové?

Opatření, jakkoliv je mohou někteří funkcionáři zdůvodňovat, jsou přehnaná.

Protože je-li skutečně tím důvodem jakýsi pomyslný člověk, který přijel do Prahy a v kufříku si nesl ricin na to, aby zavraždil tři naše politiky, tak je to hodně přehnané. Nemyslím, že reakce, kterou Česká republika vykazuje, je dostatečně promyšlená. Anketa Je prezident Zeman vlastizrádce? Je 4% Není 96% hlasovalo: 7414 lidí

Nyní k samotné události, že měl do Čech údajně přicestovat ruský agent s jedem ricin, za jak reálnou ji považujete?

Za prvé se objevila v médiích, což není úplně normální a běžné. Kdyby zpravodajské služby nebo jiný orgán řízený státem zjistil, že někdo takový v České republice existuje, tak by vzhledem k tomu, že má u sebe tak prudký jed, musel okamžitě zakročit a toho člověka eliminovat. Za druhé je ještě otázka, jak je věrohodný zdroj, který časopis Respekt získal, a jak je možné, že takovou informaci vůbec získal, protože musela být velmi utajovaná. Pro mě je obrovským otazníkem, kdyby vše bylo skutečně organizováno Ruskem, tak co by vlastně bylo jejich cílem: jaký by byl konečný efekt pro Rusko? Potrestat tři politiky, kteří odstraňují sochu maršála Koněva nebo umístili desku, která ukazuje na roli vlasovců v květnu 1945? V důsledku by to bylo mnohem kontraproduktivnější než je dehonestovat jiným způsobem. Zkrátka tohle je tak silně přitažené za vlasy, že šlo o provokaci třetí strany, která samozřejmě má konkrétní cíl – a ten se jí, jak se zdá, docela daří.

Domníváte se tedy, že by za to tito politici Rusku jednoduše řečeno nestáli? A navíc že by si Ruská federace podobným činem v celé situaci ještě přitížila?

Samozřejmě, ale vždy se používá takový příměr pro některé lidi, kteří v tom vidí skutečně velmi zásadní problém. Připomíná se, co pravděpodobně udělalo Rusko ve vztahu k osobě Litviněnka (Alexandr, bývalý ruský agent, později spolupracovník britských tajných služeb, zemřel na otravu v roce 2006, pozn. red.), případně Skripala (Sergej, bývalý dvojitý agent Ruska a Velké Británie, v roce 2018 se svojí dcerou přežil otravu v Británii, pozn. red.). Moje odpověď na vaši otázku je ano. Pokud tyto zmíněné činy skutečně udělali Rusové, a řada indicií k tomu vede, tak v tomto případě by Rusové tedy opravdu až stranickým způsobem zavraždili nebo provedli útok na své vlastní občany, které považovali za zrádce Ruska, případně ještě z minulosti Sovětského svazu. A to už je z hlediska mezinárodního práva nepřátelský akt vůči Velké Británii. Teď si představte, že by to samé udělali Rusové ve vztahu k České republice a provedli podobný útok na české občany. Už by se jednalo o akt, který se téměř rovná vyhlášení války. To je akt agrese jednoho státu vůči státu druhému.

Událost kolem sochy maršála Koněva, ačkoliv je skutečně třeba přiznat, že pro Rusy jde o velmi citlivou záležitost, přece jen není natolik významná, aby Rusové něco takového udělali. Myslím, že tady došlo k nějaké operaci buď s nějakým skutečným cílem, nebo možná pouze pro vytvoření nějaké kauzy, nebo nemuseli domyslet dopady, že to není věc, která by byla iniciována Ruskem. A bohužel česká strana s různými orgány a stupni orgánů reaguje tak, že z toho kauzu udělala. A teď si vše žije vlastním životem a roztáčí se do takových úrovní a otáček, že Rusko a Česká republika jeden druhého vyzývá, aby upustil od úmyslných útoků a všechno možné. Zkrátka to narušuje vztahy mezi Ruskem a Českou republikou.

I když, jak jsem řekl, kauzy Koněv a vlasovci jsou poměrně citlivé, ale přece jen nejsou natolik významné, aby z nich vznikl hluboký problém a konflikt mezi zeměmi, který může narušovat nejen politické vztahy, ale i ekonomické.

Podle toho, co jste řekl, se domníváte, že účelem zveřejnění této informace je poškození vztahů s Ruskem?

Mohlo to tak být. Já neznám genezi případu a pravděpodobně jen redaktoři časopisu mohou říci, kdo tu informaci přinesl, kdo jim ji a jakým způsobem ověřil, že je pravdivá, a potom se dá dělat nějaký závěr. Ale praktický dopad toho, co momentálně vidíme, je narušení vztahů, které už tak byly mezi Ruskem a Českou republikou poměrně dost na vážkách a problematické. Jak jsem řekl, kdyby našli nějaký jiný důvod… ale tohle je až příliš přitažené za vlasy a bohužel z české strany je reakce natolik silná, že se to může nakonec někomu hodit, aby tento případ použil jako nosič, aby se třeba už vědomě narušily vztahy mezi Českem a Ruskem. Nejdříve Rusko Českou republiku a potom Česká republika Rusko aby obviňovala z věcí, které bohužel mohou žít ještě řadu dalších měsíců a nepovede to k nějakým dobrým výsledkům ani na jedné, ani na druhé straně. Anketa Vadí vám, že policie a soudy stále popotahují Petra Nečase? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 7306 lidí

Rusko-české vztahy. Někteří politici považují reakce Ruska za přehnané s tím, že Rusko se vůbec nemá vměšovat do těchto českých záležitostí, ať už jde o sochu Koněva, přejmenování náměstí s ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova, nebo zmíněná deska vlasovcům. Druhá názorová strana zase tvrdí, že se v těchto případech jedná o jasné provokace Ruska. Jak to vidíte vy?

Je potřeba, aby to skutečně posoudili právníci, zda jeden či druhý akt porušil mezinárodní smlouvu, která je z počátku 90. let mezi Českou republikou a Ruskem stále platná. Ale to se dá udělat úplně klidně a nemusí kolem toho být tolik křiku. Druhá věc je, že ano, Česká republika má právo dělat, co na svém území považuje za správné, a pokud se Praha 6 rozhodla, že pomník maršála Koněva je tady zbytečně a je potřeba ho odstranit a vytváří konfliktní prostředí, má právo to udělat. To je asi hlavní argument. Ale způsob, jakým to vedení Prahy 6 udělalo, a některé další kroky včetně dalších prohlášení představitelů hlavního města všechno jen zhoršují.

Chtělo by to trochu zdrženlivosti a uvážlivosti v tom, co se k tomu vždycky řekne, případně jak se odpoví na ostřejší výraz, který přijde z Moskvy. Takže velmi často se diskutuje, proč vlastně byla socha maršála Koněva odstraněna v době, kdy běží nouzový stav a krize koronaviru. Navíc vyjádření starosty, že socha neměla roušku, a proto musela být odstraněna, je přece vyloženě neslušné a vůbec takové vyjádření nemělo padnout.

Na druhou stranu, byť jsem velmi silný kritik vlasovců a domnívám se, že se zrádci se nevyjednává, a vlasovci byli zrádci zrádců… desku jsem viděl a není úplně tak kontroverzní. To spíše vlasovcům přisuzují tuto pozitivní úlohu a vzpomínku, že tu byli i jiní lidé, kteří sice ze zištných důvodů, ale postavili se na stranu Pražanů, a tím zabránili, aby došlo k dalším obětem. Nemyslím, že by deska v Řeporyjích byla tak kontroverzní. Pro Rusy ano, pro ně je to citlivé téma, ale pravděpodobně se spíše bavíme, co se děje kolem sochy maršála Koněva, a tam jsme podle mne nezvládli verbální komunikaci.

Když se vrátím ke zpravodajským službám, vy tedy pochybujete, že by k podobnému úniku informací z českých Bezpečnostních informačních služeb, nebo kvůli takzvanému krtkovi z ruských tajných služeb došlo? Formulováno jinak, jakým způsobem by se české tajné služby mohly dozvědět, že do Prahy přicestoval ruský agent s ricinem?

To je ta obrovská otázka. Byť jsem zmínil poslední dva velké případy ve Velké Británii – Litviněnka a Skripala, tak mě osobně překvapuje, že se Rusové při těchto operacích vůbec dopustili takových chyb. Dobře, jde o něco, co se dotýká našeho území, ale to by skutečně znamenalo, že Rusové mají jejich tajnou službu úplně děravou, ale bohužel i my v České republice. Protože pokud bychom se dozvěděli, že existuje – hypoteticky řečeno – nějaký agent, který má zavraždit nějaké české občany, tak jak je možné, že stejná informace hypoteticky unikla i z českých zpravodajských služeb? Tady je zkrátka v tomto případě tolik silných selhání a tolik amatérismu, že se mi zdá až nepravděpodobné. Říká se: nikdy neříkej nikdy, ale domnívám se, že tady někdo pravděpodobně začal hrát nějakou jinou hru a my jsme na to skočili a pravděpodobně i Rusové.

Tedy konflikt je vyvolán, řeší se a z vaší strany existuje podezření, že to celé někomu slouží ku prospěchu?

To je můj názor, který nemusí být pravdivý, nemám žádné informace než ty ve sdělovacích prostředcích. Ale pokud si člověk provede jednoduchou analýzu, která hledá důvody, pro koho je to dobré a pro koho špatné, kdo z toho co může získat, tak skutečně tím konečným výsledkem nemůže být nic pozitivního a nic jiného, než je narušení vztahů mezi Čechy a Rusy, kteří už takhle trpěli některé problémy z minula.

