Že redaktoři ČT mají svůj názor, který prezentují? Tak to bylo vždy od roku 1990. Je ale dobře, že veřejnoprávní TV máme, myslí si lidovec Benešík

Zdeněk Ondráček rezignoval z pozice předsedy sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Andrej Babiš z toho vycouval, demonstrovaly desetitisíce lidí. Co si o celé situaci myslíte?

My jsme samozřejmě Ondráčka nevolili, nenavrhovali, to byla dohoda mezi hnutím ANO a KSČM. To, že Babiš otočil na základě veřejného mínění, mě zdaleka nepřekvapuje. Co mě překvapuje, je reakce lidí, že Babiš je zachránce situace, člověk, který tomu nakonec zabránil a vyhověl davu. Hnutí ANO se tak rozhodlo, když vidělo obrat veřejného mínění. Naprosto geniálně a umně dokáže využít situace a otočit, takže ze strany Babiše jde o účelové jednání, nic menšího, nic jiného. Čest těm, kteří to principiálně drželi od začátku, což hnutí ANO nebylo.

Komunisté se zlobí, že Andrej Babiš tak trochu cukl, ale ANO stále počítá s podporou budoucí vlády od KSČM. Vojtěch Filip se kvůli Ondráčkovi urazil. Uřídí tohle Babiš? Nebo bude donucen hledat jiné řešení, či dokonce budou předčasné volby?

Těžko říci. Babiš je klasický populista, koneckonců je bývalý komunista, kariérní komunista, patřil ke komunistické šlechtě, takže tam má spoustu dobrých kontaktů a nedělá nic jiného než populismus. Babiš si věc vyhodnotí podle největších výhod a na nejvýhodnější variantu bude tlačit. Jeho překvapení, které se snaží prezentovat veřejnosti, není nic jiného, ANO prostě je populistické hnutí. Bližší košile než kabát. Veřejné mínění řeklo, že Ondráčka nechce, a Babiš to slíbil. Teď tedy hraje, že je všechno jinak a on to zařídí podle většiny. Má opravdu v uvozovkách pevné názory.

Miloš Zeman a spousta dalších politiků, majitel TV Barrandov Jaromír Soukup, někteří mediální analytici a tak dále si stěžují na Českou televizi. Nehospodárnost, politická strannost, neobjektivita, to je malý výčet kritiky. Jde skutečně o tak zásadní věc, nebo je veřejnoprávní televize jakýmsi fackovacím panákem?

Těžko říci. Já mám řadu lidí ve veřejnoprávní televizi rád, ale pořád je veřejnoprávní. To, že jednotliví redaktoři mají svůj názor, který více skrytě nebo méně skrytě prezentují, je skutečnost a bylo tomu tak vždy od roku 1990, kdy se Česká televize stala veřejnoprávní. Je však dobré, že máme nějakou. Mám spoustu výhrad k jejich práci, ale zestátnit Českou televizi je blbost. Kdo zaručí, že bude po zestátnění objektivnější? Ano, chápu naštvanost části veřejnosti, že se jim nejeví jako úplně objektivní a někdy asi není, ale to je o jednotlivých lidech. Soukromá média mohou reflektovat názor vlastníka a lidí, kteří za tím stojí. Je logické, že TV Barrandov hájí zájmy těch, kdo ji platí. To je běžné a logické.

Ovšem není už tak logické, že by ředitel jedné televize vystoupil proti jiné tak kontroverzně, jako se to stalo právě na TV Barrandov. V naší mediální historii to nemá obdoby, navíc byly porušeny základní principy novinářské práce. Česká televize vůbec nedostala prostor se k nařčení vyjádřit. Je to tedy běžné?

V Číně to běžné je (ironicky, pozn. red.). Řekl bych, že vzhledem k tomu, kdo stojí za TV Barrandov, je to v souladu a občan sám by měl vyhodnotit, jak funguje TV Barrandov – trochu čínsky. Teď je otázka, co na to řekne Rada pro televizní a rozhlasové vysílání, a já se domnívám, že takové vystoupení nebylo v pořádku. Šlo o normalizaci české společnosti po čínském vzoru, která se prezidentovi Miloši Zemanovi tolik líbí.

Byly by personální změny v České televizi namístě? Nebo by šlo o ohrožení demokracie? A čím to je, že se proti ní zvedá taková vlna nevole v poslední době?

Myslím, že do určité míry jde tak trochu o kampaň, ale samozřejmě i někteří redaktoři nejsou vždy úplně objektivní, takže nejsem tím, kdo by hájil zuby nehty každý postoj všech redaktorů České televize. Občas by se nad sebou měli zamyslet a být trochu více nezávislejší. Na druhé straně, pokud se já budu snažit být objektivní, tak veřejnoprávní televize je nezávislé médium, které mi přes všechny chyby a přes někdy ventilované názory redaktorů stále přijde jako nezávislé, a to se některým nemusí líbit. Když vysílá reportáž, jak Okamura odčerpává prostředky ze svého hnutí ku svému prospěchu, tak Okamura zaútočí na Českou televizi.

Dehonestují práci a postavení novinářů útoky politiků?

Ne obecně. Jakékoliv výroky veřejně činných osob, které jsou takto tvrdé a obsahují likvidační slova na adresu jiných veřejně činných osob, jsou velmi nebezpečné. Nezužoval bych se pouze na výroky politiků vůči novinářům, ale obecně. Berme to tak, že politik, novinář i celebrita jsou veřejně sledované osoby a v dnešním mediálním světě jsou jejich výroky vnímány velmi citlivě. Pokud dojde ke zkratkovitým prohlášením o likvidaci, jak řekl prezident, pro spoustu lidí je to svaté a jednoduše se to nedělá. Občas i já řeknu něco, čeho potom lituji nebo si myslím, že jsem to mohl říci jemněji, ale i my si musíme dávat pozor na jazyk.

V dnešním světě jsou slova v médiích sledována, pozorována, a jestliže někdo, kdo vytváří veřejné mínění, mluví o likvidaci a kalašnikovech ve veřejném prostoru, nemůžeme se pak divit, že dochází k takovým věcem. Tady končí veškerá legrace. Buďme lidmi, snažme se tak chovat. Člověk, který má funkci, postavení a možnost promluvit do médií jako já nyní s vámi, může mít dojem, že je něco více. Není více, ale umí lidi ovlivnit. Měli bychom spíše býti pozitivním vzorem, než abychom vyzývali – byť z legrace – ke špatným věcem, natož k fyzické likvidaci kohokoli, a nemysleli na důsledky. To nepatří do naší společnosti. Je důležité, aby osoby mluvící ve veřejném prostoru více vážily svá slova. V době sociálních sítí to veřejnost vnímá a taková slova mohou být závažná.

A naopak. Ohrozí vražda slovenského novináře svobodu kritiky médií?

Může. Prostě skončila legrace. Ten novinář zemřel, jeho někdo zavraždil a s velkou pravděpodobností proto, co psal a sledoval. Jestliže chtěl zveřejnit něco tak závažného, že se někdo uchýlil k brutální vraždě, je opravdu na velké zamyšlení.

Čeká nás inaugurace prezidenta Miloše Zemana. Jak vnímáte jeho chování vůči Andreji Babišovi? A budou nadále spolupracovat, když Zeman už Babiše nepotřebuje, ale Babiš Zemana ano?

Ten váš odhad je přesný. Zeman zdaleka nepotřebuje Babiše tolik jako Babiš Zemana. Osobně si myslím, že Zeman bude tak nějak daleko více asertivní a bude prosazovat svoje vlastní zájmy směrem k Babišovi. Mohu se mýlit, ale spíše se mýlit nebudu. Zeman je prezidentem neodvolatelným, má prostě moc, kterou má, a Andrej Babiš nyní tahá za kratší konec provazu. Zeman, jak ho znám, bude využívat situaci ve prospěch sebe a svého okolí.

Určitě jste slyšel názor, že Miloš Zeman se rád mstí těm, kteří mu v minulosti něco provedli. Andrej Babiš ho však před prvním kolem prezidentských voleb kritizoval, plnou podporu vyjádřil až před kolem druhým. Bude mu to Zeman chtít vrátit, jak jsem slyšela už v několika rozhovorech?

Nemyslím. Podpora Babiše vůči Zemanovi byla otevřená a jeho výhrady ke změně Zemanova okolí v konečném důsledku nehrály takovou roli a nakonec mohly prezidentovi pomoci. I jeho zapřísáhlí příznivci vnímají některé osoby v prezidentově okruhu negativně a Babiš v podstatě řekl, že Zeman je jeho prezident, ale měl by změnit spolupracovníky. Nevnímám to negativně, naopak jako prozíravý tah. Spousta lidí, která volila Zemana, si řekla: jasně, to by měl, i když je tak dobrý a skvělý, má ve svém okolí nevhodné lidi.

Co říkáte na výsledek voleb v Itálii? Zvítězily strany, které se netají kritikou Evropské unie. Otřese se Brusel a přehodnotí politickou taktiku v přístupu k migraci? Nebo bude stále trvat na svém?

Já doufám, že přehodnotí své postoje. Itálie není zdaleka první výsledek voleb v Evropě, který jasně říká, že migrační politika, kterou razí spíše liberálnější křídlo v Evropské unii, není v pořádku. Je to indikátor. Výsledky italských voleb nejsou v tomto ohledu prvotně potěšující a já doufám, že zbytek Evropy se z toho poučí. Takže ano, mě osobně výsledek netěší a ani protievropská rétorika, ale je to fakt v souladu s tím, co dlouhodobě říká KDU-ČSL. Migrační politika Unie je špatná, je to tak.

Zatím se mi zdá, že představitelé Evropské unie spíše přitvrzují. Mluví o přerozdělování peněz podle poslušnosti a hrozí tresty. Vy jste optimista?

Já jsem optimista už jen z toho důvodu, jak se rozhoduje na evropské úrovni. Členské státy a její vlády mají zásadní slovo při rozhodování, jak se Evropa bude vyvíjet. Italské volby jasně řekly a daly mandát politikům, kteří – co se týče migrace, politiky a hodnotové orientace Evropy ‘ smýšlejí podobně jako KDU-ČSL. Už od roku 2015 upozorňujeme, že takhle to v Evropě nemůže fungovat a nefunguje a stejně tak evropské země v první linii imigrantů. Takže zvolili politiky, kteří tvrdí to samé. I když z toho nemám radost, výsledky jsou jedním z několika budíčků pro evropské politiky, aby se zamysleli nad názorem lidí, kteří vidí konkrétní dopady ne úplně vhodné migrační politiky. Italové to mají na očích každý den, nejsem překvapený a jde o docela svým způsobem pozitivní signál, abychom například migrační politiku začali řešit systematicky.



