Že tohle vzniká v ČT za peníze daňových poplatníků, to je na vyhození ředitele! Martin Konvička sledoval pořad s mládežníky na cestě uprchlíků a už se neudržel

ROZHOVOR „Výprava byla standardní batůžkářský čundr s nízkým rozpočtem, takže vůbec netuším, proč to Česká televize nějakým způsobem připodobňovala k uprchlíkům a uprchlickému fenoménu,“ říká o dalším díle pořadu Zlatá mládež aktivista Martin Konvička. Zatímco se nejdříve obával, že veřejnoprávní televize pošle tři mladé na nebezpečnou cestu, po zhlédnutí prohlásil, že jde o publicistický kýč. Zároveň uvedl, že pokud takové pořady vznikají za peníze daňových poplatníků, je to na vyhození ředitele.

Jak se Česká televize vypořádala s vysláním tří mladých na cestu, kterou srovnávala s cestou uprchlíků v pořadu Zlatá mládež 2?

Jestli to měl být publicistický pořad, tak to byl publicistický kýč. Neprovedli nic slavnějšího, než že se dostali po zemi přes Balkán do Řecka. Prosím vás pěkně, cestu po zemi přes Balkán do Řecka jsem sám absolvoval mnohokrát, když jsem se jako středoškolák i vysokoškolák řekněme s ohledem na prostředky dostával do přírody. Nejde jen o moji zkušenost, ale i o zkušenost nespočtu dalších lidí z téhle republiky, kteří tímto batůžkářským způsobem cestovali do Turecka, do bulharských a rumunských hor a i dalších zemí. Dokonce bych řekl, že nemalá část mé generace to brala skoro jako iniciační cestu na Východ. Byli frajeři, kteří se uměli dostat až do Íránu a Indie, což už dnes z bezpečnostních důvodů není tak jednoduché. Ale zkrátka a dobře, co provedli ti tři, to byl naprosto standardní batůžkářský čundr s nízkým rozpočtem, takže vůbec netuším, proč to Česká televize nějakým způsobem připodobňovala k uprchlíkům a uprchlickému fenoménu. Na rozdíl od předchozího dílu (Zlatá mládež se v něm vydávala pracovat na venkov, pozn. red.) to bylo velmi trapné.

A ještě jedna zajímavá věc. Tato batůžkářská cesta na jihovýchod, která byla ještě před deseti lety běžná a taková první výzva pro cestovatele, se dnes kvůli uprchlíkům ztížila. Dalo se tam velice snadno dostopovat díky kombinaci dobrých cest a tamní pohostinnosti a dnes se tam prakticky stopovat nedá, protože se lidé bojí. Je zajímavé, že část mladé generace fandí těm migrantům, kteří jim vlastně vzali možnost jet na jednu z iniciačních cest jaksi za obzory všedních dnů.

To byla i moje další otázka. Zda se jejich cesta dala srovnávat s cestou uprchlíků…

…nedala už proto, že měli nějaké peníze, byť omezené, měli s sebou štáb, který by je nenechal zemřít před jejich očima. Mnohem autentičtější by bylo, kdyby záběry točil jeden z nich, i když by výsledek nebyl technicky tak dobrý, ale samozřejmě vím o tom, že někteří filmaři a publicisté - i čeští - dokázali cestovat v opačném směru, opravdu jeli s uprchlíky a ztratili se v uprchlické vlně. Kdyby to měla být komedie, tak bych to chápal, ale komedie by neměla končit takovým moralizujícím apelem na konci. Tohle bylo opravdu špatně.

Mě právě zajímá i výstup z celé akce. Česká televize bývá často kritizována ohledně migrace, že není objektivní…

…Česká televize nejen že není objektivní, Česká televize mrhá veřejnými prostředky, Česká televize je neskutečně drahá. V podstatě vybírá od občanů výpalné a výsledkem práce České televize je velmi často fialový hnus. Tohle bylo ještě na té lepší stránce spektra a dalo se u toho alespoň pobavit. Takové věci by ale vůbec v České televizi neměly vznikat. Kdyby to natočil nějaký student a pouštěl na festivalech, nebo Youtube, prosím, ale že tohle vzniká za peníze daňových poplatníků, to je na vyhození ředitele.

Jak se Zlatá mládež vypořádala s cestou?

Mě překvapilo, jak na ně působily podmínky cesty a opravdu jsem se chytal za hlavu: co je to za tři debily. A to včetně Charlotty, která mi minule byla sympatická. Cestovali stylem nízkorozpočtového turisty, což je stále běžný způsob cestování. Ne každý lítá letadlem, nebo jezdí autem. Bylo vidět, že nikdy neviděli spací vůz nižší kategorie, že si opravdu neuměli najít autobus, nedokázali si vyměnit peníze a nastala celá řada naprosto zhůvěřilých situací, kdy si člověk říkal: tohle opravdu obývá naše hlavní město? To nás tedy potěš.

Jak migranti působili na účastníky? Samozřejmě, že každý z uprchlíků na hranicích před kamerou řekne, že utíkají z nouzové situace, kvůli válkám a podobně. Uvědomují si účastníci pořadu tento faktor?

Samozřejmě byla vidět naivita. Jasně, uprchlíci v srbském táboře se na ně nevrhli, nikoho neznásilnili, nikoho nepodřezali a proč by to dělali ve chvíli, kdy teprve chtěli překročit hranice? Bylo v zájmu každého jednoho uprchlíka chovat se co nejzpůsobněji, nejnenápadněji a pokud možno se s cizími lidmi nedostávat do konfliktu. Ale pak jsme tam slyšeli klasické řeči, že se u nás střílí, že musejí utéct, žádné peníze nemám. Co na to říci? Co jiného byste třem naivním troubům s kamerami za zády říkali? Vzhledem k tomu, že neuměli jet ani spacím vozem, tak se nedivím, že byli schopni těm mladým mužům zbaštit prakticky cokoliv.

Z pohledu mládeže. Dostali 250 euro na cestu s tím, že co zbyde, půjde na pomoc uprchlíkům. Mužské části výpravy, která se cestou občerstvovala, nezbylo nic a na cestu jim musela půjčit Charlotta. Je vážně naše mládež taková?

Určitě není. Já zcela bezpečně znám třeba z řad studentů lidi, kteří batůžkářským stylem cestují po značné části světa a občas se dokáží vrátit víceméně se stejnou sumou peněz, s jakou vyjeli - vydělají si, někdo je někam pozve a podobně. Co jsme viděli v České televizi, byla exhibice tří pitomců. Opět nejlépe vyšla Charlotta, byť její společenské názory byly naivní.

Na konci od účastníků zaznělo, že jde o mediální masáž, která nám ukazuje uprchlíky, když jeden z milionů někoho jednou za dlouhou dobu znásilní, nebo někomu ublíží a pak je všichni nenávidí. Co s tím, aby mládež brala celou situaci s migranty objektivně?

Tam to bylo ještě šílenější. On neřekl: jednou za čas zabijí, ale jednou za čas omylem sáhne zdravotnici na prso a je to z toho kravál. Asi narážel na případ sestřičky na Bulovce. Ty děti z pořadu byly v kontaktu s problémem migrace několik dní, možná hodin. Sami přiznávali, že o tom nic neví, že se o zprávy nezajímají. Takoví by snad ani neměli mít volební právo, protože netuší vůbec nic o tom, co se ve světě a kolem nich děje.

Také tam padlo, že jeden z nich rozděluje migranty na ekonomické uprchlíky a teroristy.

Zase další lež. Mohli bychom se teď dlouze bavit o migrantech. Ale možná jste si všimla, že na srbsko-chorvatské hranici velmi převažovali mladí, zdraví hoši, přitom ono to tak v těch migračních vlnách není. Mezi uprchlíky před různými konflikty, zejména před syrskými, jsou opravdu ženy, děti, rodiny, ale během té cesty nastane v podstatě takové třídění lidí, protože většina těch žen, starých lidí a rodin jsou zanecháni v táborech v Turecku, případně Jordánsku. Vůbec se nedostanou do Evropy, rodiny se složí nebo muži nějak získají peníze na převoz po vodě do Řecka a s sebou si vezmou nějaké ženy a děti, aby to dobře vypadalo pro média. Načež v táborech v Řecku nastává velmi zajímavá situace, kde nastane bratrovražedná válka, kdo se dostane po cestě dál a ženy a děti jsou tam zanechávány.

My v podstatě vidíme to, co přichází za chorvatsko-srbskou, maďarsko-srbskou hranicí nebo do italských táborů, což je opravdu ta nejhorší sběř z těchto vln. Dravci, kteří dokázali nechat ostatní včetně svých vlastních rodin za sebou. Pak tam byla ještě jedna zajímavá věc. Spousta kluků říkala, že utíká před válkou. Nebudeme rozebírat, že v Afghánistánu ani v Alžírsku žádná opravdová válka není. Ale mladí muži by snad měli ve válce bojovat na správné straně - pokud utíkají, je něco v nepořádku. Nehledě na to, že mnohdy utíkají do Evropy pro nás ze špatné strany. Média z nich dělají jednolitou masu uprchlíků, a to je ta masáž. Ve vlně jsou tragické osudy a opravdoví uprchlíci, spojenci, ale i nepřátelé a sběř - všechno dohromady a my z nich děláme uprchlíky, kteří si zaslouží jakousi lítost. Část z těch lidí si určitě zaslouží nějakou pomoc a část jsou i naši lidé. Skutečnost, že média z nich udělala jakési uprchlíky, kteří mají jakýsi nárok, a prohlašujeme: vítáme všechny a vezmeme všechny, je vlastně to nejhorší, co se během uprchlické krize stalo.

autor: Zuzana Koulová