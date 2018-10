Že ubohý venkov volí ANO? Drsný zemědělec od Babiše, který uspěl ve volbách, se naštval: U nás se říká, že na každou svini se vaří voda...

Andrej Babiš má podporu i na venkově nejen ve městech. Jak je to podle vás možné?

Nevím, proč by ji neměl stejně tak ve městě i na venkově. I na venkově žijí lidé. A představte si i s různými názory od podporovatelů pravicových stran po levicově smýšlející, ale i s extrémistickými názory, zkrátka jako všude v naší krásné vlasti.

Někteří politici či mediálně protřelí komentátoři se vysmívají venkovu, který volí ANO, že je nevědomý, ba dokonce ubohý a hloupý... Co byste jim na to řekl?

Někdo říká, že Andrej Babiš a ANO je již za zenitem. Co byste na to uvedl vy? Někde sice vyhraje, ale ostatní jej vystrčí do opozice...

Myslím, že za zenitem není. Jen by neměl dát na rady marketerů, ale nás lidí, kteří žijeme normální životy a máme co přinést. Přeci nemůže být ráno názorově černé a večer bílé, to si musí na hlavu sáhnout každý. Marketing je asi dobrá věc, ale musí alespoň trochu odpovídat realitě.

Proč jste podle vás v komunálkách tak výrazně uspěl? Díky tomu, že jste v ANO? Abych to trochu „odtajnil“, získal jste ve vaší obci v Chodském Újezdě téměř padesát procent hlasů.

To se mi špatně odpovídá. Myslím, že kdybych se schoval za místní sdružení, jako to udělala spousta lidí, kteří jsou členy různých politických stran, tak bych dostal o 10 procent víc, protože ne všichni „musí“ u nás Babiše. Ale zas takový sráč nejsem, abych musel voliče, řekl bych, podvádět. Takže upřímně si myslím, že mi to spíše ublížilo.

Co říkáte děsivému propadu levice: ČSSD a KSČM? Nekončí sociální demokracie na „smetišti dějin“?

Mohou si za to sami. KSČM stárne, tak tam se to očekává, že to bude stav setrvalý. A co mám zatím informace, tak se tam mladí nehrnou. A ČSSD je v době po „Bohušovi“, který se svými nejbližšími posral, co mohl. Ale myslím, že to jako strana ustojí a půjdou nahoru, jen až se zbaví Bohušových pohrobků, kteří stále mají ve straně vliv.

Miroslav Kalousek žaluje Andreje Babiše za urážky v Parlamentu, abych byl konkrétní. Nic nového pod sluncem, nebo pomsta bude drahá...? Budou létat blesky, nebo jen soudní obsílky?

Tak na to se těším, to bude zas švanda. Už ať to někdo zfilmuje. Myslím, že by to byl trhák.

autor: Václav Fiala